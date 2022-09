Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

Volkswagen hat den Startschuss für den Börsengang der Sportwagentochter Porsche gegeben. Die Ertragsperle der Wolfsburger soll in den kommenden Wochen über einen Teil-Börsengang den Investoren angeboten werden. Der Börsengang der Vorzugsaktien der Porsche AG soll vorbehaltlich der weiteren Kapitalmarktentwicklung für Ende September/Anfang Oktober erfolgen. Zur Vorbereitung wurde das Grundkapital in 50 Prozent Vorzugsaktien und 50 Prozent Stammaktien unterteilt. Im Rahmen des Börsengangs sollen bis zu 25 Prozent der Vorzugsaktien der Porsche AG aus dem Bestand von VW bei Investoren platziert werden. Die Porsche Automobil Holding SE soll 25 Prozent zuzüglich einer Aktie am Stammaktienkapital der Porsche AG von VW zum Platzierungspreis der Vorzugsaktien zuzüglich einer Prämie von 7,5 Prozent erwerben. VW wird die Porsche AG nach der Umsetzung des Börsengangs weiter voll konsilidieren. Im Fall eines erfolgreichen Börsengangs will VW für Dezember eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen und den Aktionären vorschlagen, eine Sonderdividende in einem Umfang von 49 Prozent der Bruttogesamterlöse aus der Platzierung der Vorzugsaktien und dem Verkauf der Stammaktien Anfang 2023 auszuschütten.

Siemens Energy kehren in den DAX zurück und verdrängen Hellofresh in den MDAX. Daneben wurden folgende weitere Änderungen in der DAX-Familie beschlossen, die per Handelsstart am 19. September umgesetzt werden:

+ DAX

AUFNAHME

- Siemens Energy

HERAUSNAHME

- Hellofresh

+ MDAX

AUFNAHME

- Adtran

- Hella

- Hellofresh

- Stabilus

HERAUSNAHME

- Cancom

- Grand City Properties

- Siemens Energy

- Uniper

+ TecDAX

AUFNAHME

- Adtran

- Nordex

HERAUSNAHME

- 1&1

- Kontron

+ SDAX

AUFNAHME

- Cancom

- Cropenergies

- Energiekontor

- Grand City Poperties

- Nordex

- SGL Carbon

- Uniper

HERAUSNAHME

- Aareal Bank

- Adler Group

- Adtran

- Deutsche Euroshop

- Hella

- Stabilus

- Takkt

15:00 DE/Hapag-Lloyd AG, PK (online) mit CEO Habben Jansen

-DE

08:00 Auftragseingang Juli

saisonbereinigt

PROGNOSE: -0,5% gg Vm

zuvor: -0,4% gg Vm

-US

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung)

August

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 44,1

zuvor: 47,3

16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe August

PROGNOSE: 55,5 Punkte

zuvor: 56,7 Punkte

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 12.751,00 +0,1%

E-Mini-Future S&P-500 3.938,50 +0,4%

E-Mini-Future Nsdq-100 12.160,75 +0,5%

Nikkei-225 27.618,32 -0,0%

Schanghai-Composite 3.235,95 +1,1%

+/- Ticks

Bund -Future 147,71 0

Montag:

INDEX Schluss +/-

DAX 12.760,78 -2,2%

DAX-Future 12.745,00 +0,4%

XDAX 12.747,90 +0,4%

MDAX 24.669,29 -2,0%

TecDAX 2.904,18 -1,0%

EuroStoxx50 3.490,01 -1,5%

Stoxx50 3.501,14 -0,2%

Dow-Jones 31.318,44 -1,1% (Freitag)

S&P-500-Index 3.924,26 -1,1% (Freitag)

Nasdaq-Comp. 11.630,86 -1,3% (Freitag)

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 147,72 -129

EUROPA

Ausblick: Mit einem verhaltenen Geschäft rechnen Händler am Dienstag an den europäischen Börsen. Nach dem US-Feiertag am Montag warte der Markt mit Spannung auf die Eröffnung der US-Märkte am Nachmittag. "Man möchte sehen, wie der US-Markt die europäische Situation mit dem Gaslieferstop einschätzt", sagt ein Händler. Er rechnet überwiegend mit einer Schnäppchenjagd auf europäische Aktien; sie seien nach dem Kurssturz vom Vortag billig geworden. Hauptthema in Europa bleibt die Energiekrise. Der russische Energiekonzern Gazprom verlangt von Siemens Energy weiter Reparaturarbeiten. Erst dann werde man die Gaslieferungen wieder aufnehmen. Die Unsicherheit an den Börsen könnte derweil steigen, je näher die EZB-Sitzung am Donnerstag rückt. Bei der Zinsentscheidung sind die Erwartungen des Marktes weiter geteilt, sowohl für eine Erhöhung um 50 als auch 75 Basispunkte ließen sich gute Gründe anführen, heißt es im Handel.

Rückblick Sehr schwach - Die Sorge vor einer Ausweitung der Energiekrise und stark steigende Gaspreise nach dem Gaslieferstopp aus Russland befeuerten Rezessiosängste und sorgten für Verkaufsdruck. Vor dem Hintergrund steigender Ölpreise ging es für den Ölsektor 2,2 Prozent nach oben. Die Opec+ hatte angesichts von Nachfragesorgen eine Förderkürzung um 100.000 Barrel pro Tag beschlossen. Die Energiekrise setzte Bankaktien (-1,1%) unter Druck, denn sie fungieren oft als Gegenseite der Versorger am Terminmarkt: "Die Angst vor einer Lehman-artigen Krise im europäischen Energiesektor wächst", sagte Jochen Stanzl von CMC Markets. Tagesverlierer war die Autobranche mit minus 4,8 Prozent. Sie dürfte deutlich unter einer Rezession leiden, hieß es.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr schwach - Auf das deutsche Entlastungspaket mit der geplanten Übergewinnsteuer zu seiner Finanzierung reagierten Aktien der Stromerzeuger mit Verlusten. So verloren PNE, Energiekontor oder SMA Solar bis zu 4,1 Prozent. Für Encavis ging es um 3,7 Prozent abwärts. RWE schlossen nach starken Anfangsverlusten dagegen im Plus (+1,5%). Die Uniper-Aktie brach mit dem stark gestiegenen Gaspreis um 11,0 Prozent ein. Nicht stützen konnte, dass der Versorger mit dem australischen Energiekonzern Woodside einen langfristigen Vertrag über die Lieferung von Flüssigerdgas (LNG) geschlossen hat. Porsche Holding (-4,6%) und VW (-3,7%) standen mit den Plänen zum Börsengang der Porsche-Sportwagen-Gruppe im Fokus, konnten sich dem Sog aber nicht entziehen.

XETRA-NACHBÖRSE

Es habe keine relevanten Unternehmensmeldungen und auffälligen Kursbewegungen gegeben, hieß es bei Lang & Schwarz.

USA - AKTIEN (Freitag)

Schwach - Die zunächst freundliche Stimmung kippte jäh mit der Meldung, dass Gazprom die unterbrochene Gaslieferung nach Deutschland am Samstagmorgen nicht wieder aufnehmen wird. Das schürte Rezessionsängste. Dabei hatte anfangs noch ein zwar robuster, aber gleichwohl knapp unter den Erwartungen ausgefallener US-Arbeitsmarktbericht für Zuversicht gesorgt, weil er Rezessionssorgen gedämpft hatte und zugleich Spekulationen etwas Auftrieb gab, dass die US-Notenbanker bei weiteren Zinserhöhungen etwas vorsichtiger agieren könnten. Am Zinsterminmarkt sank die Wahrscheinlichkeit für einen großen Zinsschritt um 75 Basispunkte auf 56 Prozent. Am Aktienmarkt ging es für die Broadcom-Aktie um 1,7 Prozent nach oben. Das Halbleiterunternehmen hat in seinem dritten Geschäftsquartal mehr verdient als erwartet und rechnet für das laufende vierte Quartal mit einem höheren Umsatz als bislang die Analysten. Für Lululemon ging es sogar um 6,7 Prozent aufwärts. Der Anbieter von Yoga-Bekleidung berichtete von nachlassenden Lieferkettenproblemen und setzte sich nach einem überraschend guten zweiten Quartal ehrgeizigere Jahresziele.

USA - ANLEIHEN (Freitag)

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,40 -11,0 3,51 267,2

5 Jahre 3,31 -9,1 3,40 204,8

7 Jahre 3,29 -8,4 3,37 184,5

10 Jahre 3,20 -6,4 3,26 168,8

30 Jahre 3,35 -1,9 3,36

Spekulationen, dass der US-Jobbericht und die Rezessionsgefahr in Europa die US-Notenbanker vielleicht doch vorsichtiger agieren lassen könnten, drückten auf die Renditen. Im Zehnjahresbereich sank sie um 6 Basispunkte auf 3,20 Prozent und im Zweijahresbereich, der die kurzfristige Zinserwartung am stärksten spiegelt, sogar um 11 Basispunkte auf 3,40 Prozent.

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:11 Uhr % YTD

EUR/USD 0,9955 +0,1% 0,9947 0,9924 -12,4%

EUR/JPY 140,29 +0,4% 139,74 139,46 +7,2%

EUR/CHF 1,0213 +0,1% 1,0218 1,0191 -6,1%

EUR/GBP 0,8603 -0,0% 0,8605 0,8622 +2,4%

USD/JPY 140,90 +0,3% 140,52 140,53 +22,4%

GBP/USD 1,1572 +0,1% 1,1559 1,1509 -14,5%

USD/CNH 6,9511 +0,1% 6,9422 6,9421 +9,4%

Bitcoin

BTC/USD 19.751,51 -0,1% 19.768,19 19.899,55 -57,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Euro sackte zunächst auf 0,9878 und den niedrigsten Stand seit fast 20 Jahren ab, erholte sich dann aber im Verlauf wieder deutlicher auf 0,9930 Dollar am Abend. Dahinter standen anziehende Renditen am Anleihemarkt im Hinblick auf die erwartete Zinserhöhung der EZB am Donnerstag. Unter anderem gab es Spekulationen, dass die EZB nur ein kleines Zeitfenster dafür habe und deswegen möglicherweise umso entschiedener agieren dürfte und einen großen Schritt um 75 Punkte vornehmen könnte.

