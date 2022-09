Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

Siemens Energy AG hat eine Pflichtwandelanleihe platziert. Den Gesamtnennbetrag bezifferte der angehende Rückkehrer in den DAX mit 960 Millionen Euro. Mit dem Nettoerlös will Siemens Energy den Kauf der restlichen Aktien der Windkrafttochter Siemens Gamesa teilweise finanzieren. Die Anleihe ist mit einem Kupon von 5,625 Prozent pro Jahr ausgestattet. Der Mindestwandlungspreis wurde anfänglich auf 13,22 Euro festgelegt, was dem Platzierungspreis pro Aktie entspricht, und der Höchstwandlungspreis auf 15,5335 Euro, was einer maximalen Wandlungsprämie von 17,5 Prozent über dem Mindestwandlungspreis entspricht. "Die schnelle und erfolgreiche Platzierung der Pflichtwandelanleihe zeigt das Vertrauen der institutionellen Investoren in die übergreifende Strategie von Siemens-Energy", sagte Siemens-Energy-CFO Maria Ferraro. "Mit der geplanten vollständigen Integration von Siemens Gamesa werden wir ein noch attraktiverer Partner für unsere Kunden, und die heutige erfolgreiche Platzierung bringt uns diesem Ziel näher."

07:30 DE/Dermapharm Holding SE, ausführliches Ergebnis 1H, Grünwald

07:30 DE/Mister Spex SE, Ergebnis 2Q, Berlin

08:00 DE/DFV Deutsche Familienversicherung AG, ausführliches Ergebnis 1H, Frankfurt

10:30 CH/ABB Ltd, ao HV zur Abspaltung der Turbolader-Sparte Accelleron, Zürich

-DE

08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe Juli

saisonbereinigt

PROGNOSE: -0,5% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

-CH

09:00 Währungsreserven August

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 849,403 Mrd CHF

-EU

11:00 BIP (3. Veröffentlichung) 2Q

Eurozone

PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+3,9% gg Vj

2. Veröff: +0,6% gg Vq/+3,9% gg Vj

1. Quartal: +0,5% gg Vq/+5,4% gg Vj

-US

14:30 Handelsbilanz Juli

PROGNOSE: -70,20 Mrd USD

zuvor: -79,61 Mrd USD

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten

American Petroleum Institute (API)

Aktuell:

Stand +/-

DAX-Future 12.744,00 -0,5%

E-Mini-Future S&P-500 3.899,50 -0,3%

E-Mini-Future Nsdq-100 11.997,50 -0,2%

Nikkei-225 27.372,50 -0,9%

Schanghai-Composite 3.247,90 +0,1%

+/- Ticks

Bund -Future 147,08 +6

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 12.871,44 +0,9%

DAX-Future 12.802,00 +0,5%

XDAX 12.804,94 +0,5%

MDAX 24.885,30 +0,9%

TecDAX 2.919,93 +0,5%

EuroStoxx50 3.500,14 +0,3%

Stoxx50 3.503,34 +0,1%

Dow-Jones 31.145,30 -0,6%

S&P-500-Index 3.908,19 -0,4%

Nasdaq-Comp. 11.544,91 -0,7%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 147,02 -69

EUROPA

Ausblick: Händler rechnen mit einer Fortsetzung des nervösen Handels mit Blick auf die gespannt erwartete EZB-Zinsentscheidung am Donnerstag. Anlagekäufer dürften vor einem ungewissen Zinsschritt wie dieses Mal nicht aktiv werden. Die Erwartungen schwanken weiter relativ gleichmäßig zwischen 50 und 75 Basispunkten Zinserhöhung . Aus den USA kommen eher vorsichtige Vorgaben. Dort bremsten Sorgen um steigende Zinsen und insbesondere deutlich gestiegene Marktzinsen. Im Fokus stehen Reden von den Fed-Mitgliedern Mester, Brainard und Barr. Alle drei sind im Offenmarktausschuss der Fed stimmberechtigt. Dazu wird am Abend das Beige Book vorgestellt, der Bericht der US-Notenbank über die Wirtschaftslage. Auf dem Programm steht außerdem die US-Handelsbilanz. Bei den deutschen Konjunkturdaten steht die Produktion im produzierenden Gewerbe im Fokus. Aus China kommen derweil schwache Exportzahlen für August.

Rückblick: Etwas fester - Gestützt wurde die Stimmung von fallenden Energiepreisen. Diese dämpften auch die Zinssorgen, die zwischenzeitöich stark zugenommen hatten, ausgelöst von über den Erwartungen ausgefallenen US-Konjunkturdaten. Die Marktbreite war gut, fast alle Stoxx-Branchenindizes lagen mehr oder weniger deutlich im Plus. Die Subindizes für die Einzelhandels- und die Reise- und Freizeit-Titel gewannen 1,8 bzw. 0,8 Prozent. Der Index der Autoaktien war mit einem Plus von 1,9 Prozent Tagesgewinner. Er hatte tags zuvor aber auch über 4 Prozent verloren. Deutlich im Minus lag der Index der Öl- und Gaswerte, der mit fallenden Energiepreisen um 2,5 Prozent nachgab.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Im DAX stiegen VW um 3,7 Prozent, nachdem die Gremien die Weichen für den Börsengang der Porsche Sportwagen gestellt hatten für Ende September oder Anfang Oktober. Die Aktien der Porsche Holding - die den VW-Konzern kontrolliert - reduzierten sich dagegen um 0,2 Prozent. Hellofresh gewannen 4,5 Prozent, obgleich sie am Abend des 17. September ihren Platz im DAX für Siemens Energy (-0,1%) räumen müssen und in den MDAX absteigen. Das Plus von Hellofresh wurde aber auch mit der guten Vorlage von Delivery Hero begründet. Diese gewannen mit einer Kaufempfehlung durch Morgan Stanley 7,7 Prozent. Lufthansa (+1,4%) profitierten davon, dass der Tarifkonflikt mit den Piloten beigelegt wurde und ein angekündigter WStreik damit ausfällt.

XETRA-NACHBÖRSE

Siemens Energy gaben 4,4 Prozent nach. Das Unternehmen begibt zur Teilfinanzierung des Kaufs der restlichen Aktien der Windkrafttochter Siemens Gamesa eine Pflichtwandelanleihe im Volumen von rund 1 Milliarde Euro. SGL Carbon wurden 9,6 Prozent höher gestellt. Der Grafitspezialist hatte seine Prognose für das laufende Gesamtjahr angehoben.

USA - AKTIEN

Leichter - Der Handel war von Unsicherheiten von Volatilität geprägt vor dem Hintergrund der sich zuspitzenden Energiekrise in Europa, der weiter anziehenden Marktzinsen in den USA und einer drohenden Rezession. Konjunkturseitig stieg der ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe im August entgegen den Erwartungen aber, was auf eine weiterhin gute Wirtschaftsentwicklung hindeutet. Bei den Anlegern löste dies mit Blick auf die US-Notenbank verstärkte Zinserhöhungsspekulationen aus. Meta Platforms büßten 1,1 Prozent ein. Der Facebook-Konzern muss wegen seiner Handhabung von Daten seiner Tochtergesellschaft Instagram eine Strafe von 405 Millionen Euro zahlen, will das aber anzufechten. CVS Health (-0,7%) will für 8 Milliarden Dollar das auf häusliche Fürsorge spezialisierte Unternehmen Signify (+1,1%) erwerben, was aber zuvor bereits gespielt wurde. Die sehr volatilen ed Bath & Beyond verloren 18,4 Prozent. Am Samstag war bekannt geworden, dass der Finanzchef der Einrichtungskette bei einem Sturz von einem New Yorker Hochhaus ums Leben kam.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,50 +10,3 3,40 277,1

5 Jahre 3,44 +14,7 3,30 218,3

7 Jahre 3,42 +14,2 3,28 197,9

10 Jahre 3,34 +14,1 3,20 182,8

30 Jahre 3,48 +13,9 3,35 158,4

Die Kurse gaben Gewinne vom Freitag wieder ab. Die Investoren sind nun wieder stärker davon überzeugt, dass die Fed erneut kräftig an der Zinsschraube drehen wird. Spekulationen, dass der US-Jobbericht und die Rezessionsgefahr in Europa die US-Notenbanker vielleicht doch vorsichtiger agieren lassen könnte, hatten am Freitag für Auftrieb gesorgt. Nun fielen neue Konjunkturdaten aber stark aus und kehrten dies wieder um. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg deutlich um 14,1 Basispunkte auf 3,34 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:16 % YTD

EUR/USD 0,9897 -0,1% 0,9904 0,9916 -13,0%

EUR/JPY 142,50 +0,8% 141,42 141,52 +8,9%

EUR/CHF 1,0155 +0,0% 1,0164 1,0173 -6,1%

EUR/GBP 0,8622 +0,3% 0,8600 0,8597 +2,6%

USD/JPY 143,97 +0,8% 142,77 142,69 +25,1%

GBP/USD 1,1479 -0,3% 1,1518 1,1536 -15,2%

USD/CNH 6,9830 +0,2% 6,9701 6,9647 +9,9%

Bitcoin

BTC/USD 18.770,84 -3,8% 19.507,21 19.808,57 -59,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Euro gab nach und notierte um 0,99 Dollar. Zwischenzeitlich war er kurz auf ein neues 20-Jahres-Tief gefallen. Der Dollar-Index gewann 0,7 Prozent. Die Energiekrise dürfte vorerst das alles beherrschende Thema am Devisenmarkt bleiben, prognostizierte Unicredit. Vor allem der Kurs des Euro zum Dollar wird nach Meinung der Bank im Zuge der Krise unter Druck stehen, denn die Eurozone sei stärker abhängig von Gas und Öl. Der Dollar wurde gestützt von guten US-Daten und damit verbunden Erwartungen an eine große Zinserhöhung in den USA.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 85,29 86,88 -1,8% -1,59 +20,2%

Brent/ICE 91,39 92,83 -1,6% -1,44 +23,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

