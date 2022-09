Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Großbritannien bleiben die Börsen wegen der Beisetzung von Queen Elizabeth II. geschlossen. In Japan ruht der Börsenhandel wegen des "Tags der Ehrung der Alten".

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der Sportwagenhersteller Porsche wird bei seinem Börsengang mit bis zu 75 Milliarden Euro bewertet. Wie der Mutterkonzern Volkswagen nach einer Aufsichtsratssitzung mitteilte, liegt die Preisspanne für die Vorzugsaktien der Porsche AG bei 76,50 bis 82,50 Euro. Hochgerechnet entspricht das einer Bewertung des Unternehmens von rund 70 Milliarden bis etwa 75 Milliarden Euro.

Der Wolfsburger DAX-Konzern peilt bei dem Börsengang von Porsche den weiteren Angaben zufolge Einnahmen von 8,7 Milliarden bis 9,4 Milliarden Euro an. Platziert werden sollen bis zu 113.875.000 Vorzugsaktien inklusive möglicher Mehrzuteilungsoption, was bis zu 25 Prozent des Vorzugsaktienkapitals entspreche. Die Zeichnungsperiode für Privatanleger und institutionelle Investoren starte voraussichtlich am morgigen Dienstag und ende am 28. September. Der erste Handelstag an der Frankfurter Wertpapierbörse ist dann voraussichtlich für den 29. September geplant.

Porsche hatte bisher betont, für den Teil-Börsengang grundsätzlich so schnell wie möglich bereit sein zu wollen. Anvisiert war der IPO bisher für Ende September beziehungsweise Anfang Oktober.

+++++ INDEXÄNDERUNGEN +++++

- Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam:

DAX

+ NEUAUFNAHME

- Siemens Energy

+ HERAUSNAHME

- Hellofresh

MDAX

+ NEUAUFNAHME

- Adtran

- Hella

- Hellofresh

- Stabilus

+ HERAUSNAHME

- Cancom

- Grand City Properties

- Siemens Energy

- Uniper

TecDAX

+ NEUAUFNAHME

- Adtran

- Nordex

+ HERAUSNAHME

- 1&1

- Kontron

SDAX

+ NEUAUFNAHME

- Cancom

- Cropenergies

- Energiekontor

- Grand City Poperties

- Nordex

- SGL Carbon

- Uniper

+ HERAUSNAHME

- Aareal Bank

- Adler Group

- Adtran

- Deutsche Euroshop

- Hella

- Stabilus

- Takkt

EURO-STOXX-50

+ NEUAUFNAHME

- Nokia

- Nordea

+ HERAUSNAHME

- Kone

- Philips

STOXX-50

+ NEUAUFNAHME

- Hermes

- National Grid

+ HERAUSNAHME

- Intesa Sanpaolo

- Prudential

STOXX-600

+ NEUAUFNAHME

- Alfen

- Balfour Beatty

- Banque Cantonale Vaudoise

- Bavarian Nordic

- BKW

- Computacenter

- Corporacion Acciona Energ. Renov

- Darktrace

- Encavis

- Industrivarden C

- Lindt & Spruengli P

- Lotus Bakeries

- LXI Reit

- Serco

- Tietoevry

- Topdanmark

+ HERAUSNAHME

- Addlife

- Atos

- Autostore Holdings

- Dometic Group

- Easyjet

- Fluidra

- Industrivarden A

- Interroll

- IWG

- Lindt & Spruengli REG

- Prosiebensat.1 Media

- RaiffeisenBank International

- Sinch

- Storskogen Group B

- TAG Immobilien

- Uniper

S&P-100

+ NEUAUFNAHME

- AMD

+ HERAUSNAHME

- DuPont de Nemours

S&P-500

+ NEUAUFNAHME

- CoStar

- Invitation Homes

+ HERAUSNAHME

- Penn Entertainment

- PVH

DIVIDENDENABSCHLAG

Eni: 0,22 EUR

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 12.793,00 +0,1%

E-Mini-Future S&P-500 3.882,75 -0,2%

E-Mini-Future Nsdq-100 11.881,75 -0,4%

Nikkei-225 Feiertag

Schanghai-Composite 3.113,89 -0,4%

+/- Ticks

Bund -Future 142,99 -18

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 12.741,26 -1,7%

DAX-Future 12.780,00 -1,4%

XDAX 12.758,30 -1,4%

MDAX 23.944,01 -2,1%

TecDAX 2.817,52 -2,8%

EuroStoxx50 3.500,41 -1,2%

Stoxx50 3.454,04 -1,5%

Dow-Jones 30.822,42 -0,5%

S&P-500-Index 3.873,33 -0,7%

Nasdaq-Comp. 11.448,40 -0,9%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 143,17 +24

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einer wenig veränderten Eröffnung an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler am Montag. Der DAX wird vorbörslich bei etwa 12.750 Punkten erwartet und damit etwa auf dem Stand vom Freitagabend. Damit ist noch kein Ausbruch des DAX aus der engen Handelsspanne vom Freitag zwischen knapp 12.700 und gut 12.800 Punkten absehbar. Händler rechnen mit einem ruhigen Handel, auch wegen der Börsenfeiertage in Großbritannien und in Japan. Weder von der Devisenseite noch von den Renditen kommen am Morgen stärkere Impulse, und auch die Vorlagen der asiatischen Börsen geben wenig her. Damit stehen zunächst die Nachwehen des Eurex-Verfalls im Blick. Am Nachmittag könnte der NAHB-Index Aufschluss über die Lage am US-Immobilienmarkt bringen. Darüber hinaus wartet der Markt aber bereits auf die Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob die Notenbank den Leitzins um 75 oder sogar um 100 Basispunkte erhöht.

Schwach - "Risk-off" hieß weiter das Gebot der Stunde. Der Tag stand zunächst im Zeichen des Großen September-Verfalls an den internationalen Terminbörsen und von Konjunktursorgen rund um China. Verschärft wurde dies von einer Warnung der Weltbank vor einer globalen Rezession und einem negativen Ausblick von Fedex. Die Gewinnwarnung von Fedex setzte auch europäische Branchenwerte unter Druck. Dazu hatte JP Morgan die Kursziele von Hapag-Lloyd, Maersk und der Deutschen Post teils deutlich gesenkt. Im DAX fielen Deutsche Post um 6,6 Prozent, in London Royal Mail um 8,1 Prozent und PostNL in Amsterdam um 1,1 Prozent. Auch Container-Reedereien und andere Logistiker gaben nach: Moeller-Maersk und Hapag-Lloyd fielen um bis zu 5,6 Prozent. Lufthansa und Fraport verloren bis zu 3,7 Prozent. Kahoot haussierten an der Börse Oslo mit Aufschlägen von 22 Prozent. Der Investor General Atlantic hat 15 Prozent der Anteile des Lernsoftware-Unternehmens übernommen. Die Anteile stammen von SB Northstar, einem Anlagevehikel der japanischen Softbank. Nach dem Kauf ist General Atlantic der größte Einzelaktionär von Kahoot.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr schwach - Mit Abgaben von 7,7 Prozent auf 387,20 Euro kamen Sartorius unter die Räder. Im Handel vermutete man verfallsgetriebene Verkäufe hinter den Verlusten. Hinzu kämen charttechnisch bedingte Verkäufe. Das Papier ist unter die 200-Tagelinie bei 413 Euro gefallen, und auch die Unterstützung bei 200 Euro hat nicht gehalten. Daimler Truck fielen um 3,5 Prozent, obwohl die Aussagen von CEO Martin Daum positiv gewertet wurden: Das Unternehmen sei in seinen wichtigsten Märkten Westeuropa und Nordamerika weiterhin fast ausverkauft und sehe keine Stornierungen, sagte Daum im Interview mit der FAZ. Eine Hausse von 43,7 Prozent legten die noch freien Stücke der Centrotec-Aktie an der Börse Hamburg hin: Hier übernimmt die Ariston Gruppe das Wärmepumpengeschäft. "Hier sorgen die verkaufsfördernden Maßnahmen der Politik für Umsatzsicherheit", sagte ein Händler.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Aktie von RTL notierte kaum verändert. Die von RTL angestrebte Fusion der großen privaten Fernsehgruppen TF1 und M6 in Frankreich ist geplatzt. Bouygues, RTL Group, Groupe TF1 und Groupe M6 hätten beschlossen, ihren Plan zur Fusion der Sendergruppen aufzugeben, teilte die Bertelsmann-Tochter mit.

USA - AKTIEN

Leichter - Die andauernden Konjunktursorgen und die in der kommenden Woche anstehende Zinssitzung der US-Notenbank veranlassten die Anleger zum Rückzug aus dem Aktienmarkt. Die ohnehin hohe Volatilität wurde durch den Großen Verfalltermin an den internationalen Terminbörsen noch etwas verstärkt. Konjunkturseitig hat sich die Stimmung der US-Verbraucher im September aufgehellt. Ökonomen hatten jedoch etwas mehr erwartet. Die Inflationserwartungen der Konsumenten auf Sicht von zwölf Monaten verringerten sich ein wenig. Die Verbraucher spielen eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft, da rund 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts vom Privatkonsum abhängen. Rezessionsängste erhielten neue Nahrung durch eine Gewinnwarnung des Paketdienstes Fedex, dessen Aktie um 21,4 Prozent abstürzte. Das als Konjunkturbarometer geltende Unternehmen machte unter anderem die Energiekrise in Europa für wegfallende Umsätze verantwortlich. Im Sog von Fedex fielen UPS um 4,5 Prozent. General Electric (-3,7%) leidet derweil immer noch unter Lieferkettenstörungen. Das dürfte sich im Drittquartalsergebnis niederschlagen, teilte CFO Carolina Dybeck Happe mit. Der Fahrdienstleister Uber (-3,6%) ist nach eigenen Angaben Opfer einer weitreichenden Cyberattacke geworden.

