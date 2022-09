Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA I

Porsche nimmt Kurs auf einen äußerst erfolgreichen Börsengang. Der Ausgabepreis wurde mit 82,50 Euro am oberen Ende der Preisspanne 76,50 bis 82,50 Euro festgelegt. Angesichts der sehr hohen Nachfrage war dies zuletzt bereits abzusehen. Die Porsche AG wird damit mit mehr als 75 Milliarden Euro bewertet. Laut der Mutter Volkswagen wurden alle angebotenen 113,875 Millionen Vorzugsaktien an Investoren veräußert, entsprechend 25 Prozent des Vorzugsaktienkapitals. VW fließen aus der Emission 9,4 Milliarden Euro zu, die der Konzern unter anderem in wichtige Bereiche wie Elektromobilität oder Digitalisierung investieren will. VW wird für Dezember 2022 eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen, auf der man den Aktionären vorschlägt, eine Sonderdividende in einem Umfang von 49 Prozent der Bruttogesamterlöse aus der Platzierung der Vorzugsaktien und dem Verkauf von Porsche-Aktien an die Porsche Holding Anfang 2023 auszuschütten. Die Porsche Automobil Holding hatte sich verpflichtet, 25 Prozent plus eine Aktie am Stammaktienkapital der Porsche AG zuzüglich einer Prämie von 7,5 Prozent auf den Ausgabekurs der Vorzugsaktien zu erwerben.

TAGESTHEMA II

Die Inflation im Deutschland dürfte im September in den zweistelligen Bereich vorgestoßen sein. Volkswirte erwarten, dass der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 1,5 Prozent gestiegen ist, wodurch die Jahresteuerungsrate auf 10,2 (August: 8,8) Prozent anziehen würde. Die Teuerungsentwicklung wird derzeit von den Energiepreisen und von deren indirekten Auswirkungen bestimmt. Ein wichtiger Grund der höheren Inflation dürfte darauf beruhen, dass im September der sogenannte Tankrabatt ausgelaufen ist. Für den nationalen Verbraucherpreisindex werden eine Monatsrate von ebenfalls 1,5 Prozent und eine Jahresteuerung von 9,5 (7,9) Prozent prognostiziert.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Hornbach Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 2Q

(12:15 Online-PK), Neustadt/Weinstraße

07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Lippstadt

08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, ausführliches Ergebnis 3Q, Stockholm

09:15 DE/Porsche AG, Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter

Wertpapierbörse

22:15 US/Nike Inc, Ergebnis 1Q, Beaverton

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende

British American Tobacco 0,5445 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR

- ES

09:00 HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) September

HVPI

PROGNOSE: +10,0% gg Vj

zuvor: +10,5% gg Vj

- EU

11:00 Index Wirtschaftsstimmung September

Wirtschaftsstimmung Eurozone

PROGNOSE: 96,0

zuvor: 97,6

Industrievertrauen Eurozone

PROGNOSE: -0,9

zuvor: +1,2

Verbrauchervertrauen Eurozone

PROGNOSE: -28,8

Vorabschätzung: -28,8

zuvor: -25,0

- DE

14:00 Verbraucherpreise (vorläufig) September

PROGNOSE: +1,5% gg Vm/ +9,5% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/ +7,9% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +1,5% gg Vm/+10,2% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/ +8,8% gg Vj

- US

14:30 BIP (3. Veröffentlichung) 2Q

annualisiert

PROGNOSE: -0,6% gg Vq

2. Veröff.: -0,6% gg Vq

1. Quartal: -1,6% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +8,9% gg Vq

2. Veröff.: +8,9% gg Vq

1. Quartal: +8,2% gg Vq

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 215.000

zuvor: 213.000

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 12.263,00 -0,4%

E-Mini-Future S&P-500 3.727,50 -0,1%

E-Mini-Future Nsdq-100 11.521,75 -0,3%

Nikkei-225 26.426,12 +1,0%

Schanghai-Composite 3.060,72 +0,5%

+/- Ticks

Bund -Future 137,54 -87

Mittwoch:

INDEX Schluss +/-

DAX 12.183,28 +0,4%

DAX-Future 12.307,00 +1,7%

XDAX 12.287,77 +1,7%

MDAX 22.326,58 -0,1%

TecDAX 2.669,09 +0,5%

EuroStoxx50 3.335,30 +0,2%

Stoxx50 3.347,70 +0,6%

Dow-Jones 29.683,74 +1,9%

S&P-500-Index 3.719,04 +2,0%

Nasdaq-Comp. 11.051,64 +2,1%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 138,41 +151

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Start in den Donnerstag im Plus erwartet. Damit würde sich die am Mittwochmittag gestartete Erholungsbewegung zunächst fortsetzen. Den Startschuss gab am Mittwoch die Bank of England, die wegen des starken Renditeanstiegs der britischen Anleihen aktiv mit Käufen eingreift, also Liquidität in den Markt schießt. Dazu kündigten nun das südkoreanische Finanzministerium und die Bank of Korea an, ebenfalls durch Käufe von Staatsanleihen den Markt am Donnerstag und Freitag zu stabilisieren. Neben dem ersten Handelstag der Aktie von Porsche - nach einer fulminanten Zeichnungsphase kommt die Aktie mit je 82,50 Euro zum oberen Preis der Bookbuildingspanne - steht die Entwicklung der deutschen Verbraucherpreise im Tagesverlauf im Fokus.

Rückblick: Ewas fester - Nach anfangs starken Verlusten von über 2 Prozent bei den Indizes, zu denen auch der erneut stark steigende Gaspreis beitrug, setzte eine Erholung ein, ausgelöst von der Nachricht, dass die Bank of England am Anleihen kauft, dem Markt also Liquidität zufährt. Sie verschob ihre geplante quantitative Sraffung auf Ende Oktober mit der Begründung, Staatsanleihen mit langen Laufzeiten "in dem Umfang zu kaufen, der erforderlich ist", um den Markt für Staatsanleihen wieder in Ordnung zu bringen. Derweil war das GfK-Konsumklima auf den tiefsten Stand seit Beginn der Umfrage im Jahr 1991 eingebrochen. Pharmaaktien wurden gstützt von einer positiven Phase-III-Studie für ein mögliches Alzheimer-Medikament von Eisai und Biogen. Roche (+4,1%) arbeitet an einem ähnlichen Präparat mit einem von Morphosys (+20%) generierten Antikörper.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Thyssenkrupp (-11,2%) und Salzgitter (-9,2%) litten unter einer negativen Studie von JP Morgan und darunter, dass die Unternehmen als besonders energieintensiv gelten. Commerzbank (-3,7%) wuren verkauft, weil die Bank für ihre polnische Tochter die Risikovorsorge erhöhen muss.

XETRA-NACHBÖRSE

VW und Porsche Holding SE standen im Fokus mit der Festlegung des Ausgabepreises der POrsche AG am oberen Rand der Spanne. VW wurden bei Lang & Schwarz 1,6 Prozent höher gestellt, Porsche Holding 2,9 Prozent.

USA - AKTIEN

Erholung - Auslöser für die nach der Verlusserie der Vortage wieder positive Stimmung war ein kräftiger Rückgang der Renditen, nachdem die Bank of England am Anleihemarkt mit Käufen intervenierte. Marktbeobachter sprachen allerdings lediglich von einer Erholung und nicht von einer Trendwende, denn die zunehmenden Sorgen vor einer Rezession als Folge der kräftigen Zinserhöhungen blieben erhalten. Biogen (+39,9%) legten massiv zu, nachdem eine gemeinsam mit dem Partner Eisai durchgeführte positive Phase-III-Studie für das Alzheimerpräparat Lecanemab bekanntgeworden war. Apple (-1,3%) hat laut einem Agenturbericht Pläne verworfen, die Produktion seines neuesten iPhone-Modells in diesem Jahr zu erhöhen. Der erwartete Anstieg der Nachfrage sei ausgeblieben, so Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Die Boeing-Aktie legte um 4,7 Prozent zu. China Airlines hat bis zu 24 Maschinen des Typs 787 Dreamliner bestellt.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,11 -16,8 4,28 338,5

5 Jahre 3,94 -24,4 4,18 268,1

7 Jahre 3,86 -26,0 4,12 242,2

10 Jahre 3,72 -23,0 3,95 220,6

30 Jahre 3,67 -15,4 3,83 177,2

Die Renditen am US-Anleihemarkt kamen nach dem jüngsten scharfen Anstieg deutlich zurück. Die Frage sei nun, ob die Intervention der Bank of England mit Anleihekäufen längerfristig stabilisierend wirke oder ob der Markt die Entschlossenheit der Bank erneut testen werde, hieß es. Die Rendite 10-jähriger US-Anleihen reduzierte sich um 23,0 Basispunkte auf 3,72 Prozent. Es war der stärkste Tagesverlust seit März 2009. Im Verlauf war sie noch erstmals seit über zehn Jahren wieder auf 4,00 Prozent geklettert.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:17 Uhr % YTD

EUR/USD 0,9682 -0,5% 0,9735 0,9635 -14,9%

EUR/JPY 139,88 -0,3% 140,28 139,17 +6,9%

EUR/CHF 1,0208 -0,2% 1,0248 1,0200 -8,6%

EUR/GBP 0,8965 +0,3% 0,8942 0,8958 +6,7%

USD/JPY 144,51 +0,3% 144,10 144,44 +25,5%

GBP/USD 1,0798 -0,8% 1,0886 1,0754 -20,2%

USD/CNH 7,1916 +0,5% 7,1585 7,2063 +13,2%

Bitcoin

BTC/USD 19.540,80 -0,4% 19.610,83 19.414,42 -57,7%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

