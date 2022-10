Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Die Deutsche Bank hat ihren Gewinn im dritten Quartal trotz Marktturbulenzen und einer sich eintrübenden Wirtschaft deutlich gesteigert. Die Bank profitierte von deutlich höheren Erträgen, obwohl sie mehr Geld für ausfallgefährdete Kredite beiseitelegen musste. An ihrem Renditeziel von 8 Prozent für 2022 hielt die Deutsche Bank fest.

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q22 ggVj 3Q22 ggVj 3Q21

Erträge 6.918 +15% 6.496 +8% 6.040

Erträge Investmentbank 2.372 +7% 2.258 +1% 2.227

Erträge Sales & Trading (FIC) 2.193 +38% 2.004 +26% 1.585

Zinsunabhängige Aufwendungen 4.954 -8% 4.804 -11% 5.369

Aufwand-Ertrag-Relation 71,6 -- 74,0 -- 88,9

Kosten bereinigt 4.878 -7% 4.739 -10% 5.243

Risikovorsorge 350 +199% 342 +192% 117

Ergebnis vor Steuern 1.615 +192% 1.340 +142% 554

Ergebnis nach Steuern 1.242 +278% 1.005 +205% 329

Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.115 +264% 960 +214% 306

Ergebnis je Aktie verwässert 0,57 +307% 0,38 +171% 0,14

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Aufwand-Ertrag-Relation in Prozent

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Der vom Staat zu rettende Versorger Uniper ist in den ersten neun Monaten dieses Jahres tief in die roten Zahlen gerutscht und hat mehr als die Hälfte seines Grundkapitals aufgebraucht. Der unter der Energiekrise leidende Konzern schrieb ein bereinigtes EBIT von minus 4,8 Milliarden Euro, nachdem das Unternehmen vor Jahresfrist noch 614 Millionen Euro verdient hatte. Seit Mitte Juni 2022 wird das Finanzergebnis von Uniper durch die russischen Gaslieferbeschränkungen negativ beeinflusst. Um die Versorgungssicherheit der Kunden zu gewährleisten, muss Uniper Gasmengen zu deutlich höheren Preisen einkaufen, als das Unternehmen dann mit dem Verkauf erzielt. Das bereinigte Nettoergebnis wird in den ersten neun Monaten deshalb bei minus 3,2 Milliarden Euro erwartet, wie Uniper mitteilte. Zusätzlich wird Unipers IFRS-Eigenkapital zum 30. September 2022 mit einem nicht-operativen Bewertungs-Effekt in zweistelliger Milliardenhöhe belastet werden, um Verluste aus Gaslieferbeschränkungen zu antizipieren, die auch in den kommenden Quartalen voraussichtlich noch weiter anfallen werden. Damit tritt ein Verlust von mehr als der Hälfte des Grundkapitals ein, so dass eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen werden muss, die in der zweiten Dezemberhälfte 2022 stattfinden soll.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

PUMA (8.00 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q22 ggVj Zahl 3Q21

Umsatz 2.304 +21% 10 1.900

EBIT 252 +10% 10 229

EBIT-Marge 11,0 -- -- 12,0

Ergebnis nach Steuern/Dritten 161 +12% 4 144

Ergebnis je Aktie 1,07 +11% 5 0,96

SYMRISE (7.30 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, organisches Wachstum in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q22 ggVj Zahl 3Q21

Umsatz Konzern 1.183 +21% 7 975

- Scent & Care 451 +18% 7 383

- Taste, Nutrition & Health 733 +24% 7 593

Organisches Wachstum Konzern 10,9 -- 8 8,3

- Scent & Care 6,7 -- 7 6,2

- Taste, Nutrition & Health 13,7 -- 6 9,7

Weitere Termine:

07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 3Q

07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 3Q

07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Trading Statement 3Q

08:00 NL/Heineken NV, Ergebnis 9 Monate

08:20 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 9 Monate

13:00 US/Bristol-Myers Squibb Co, Ergebnis 3Q

13:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 3Q

13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 3Q

16:00 DE/Linde plc, PK zu Delistingsplänen in Frankfurt

22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 3Q

Im Lauf des Tages:

- FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Trading Statement 3Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Cancom SE, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- FR

08:45 Verbrauchervertrauen Oktober

PROGNOSE: 77

zuvor: 79

- EU

10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe September

PROGNOSE: +6,1% gg Vj

zuvor: +6,1% gg Vj

- US

16:00 Neubauverkäufe September

PROGNOSE: -13,4% gg Vm

zuvor: +28,8% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 13.060,00 -0,3%

E-Mini-Future S&P-500 3.832,50 -1,0%

E-Mini-Future Nsdq-100 11.483,25 -2,0%

Nikkei-225 27.490,01 +0,9%

Schanghai-Composite 3.007,38 +1,0%

Hang-Seng-Index 15.391,59 +1,5%

+/- Ticks

Bund -Future 138,11% -11

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 13.052,96 +0,9%

DAX-Future 13.098,00 +1,2%

XDAX 13.079,37 +1,2%

MDAX 23.807,17 +2,4%

TecDAX 2.857,33 +3,1%

EuroStoxx50 3.585,58 +1,6%

Stoxx50 3.488,77 +1,0%

Dow-Jones 31.836,74 +1,1%

S&P-500-Index 3.859,11 +1,6%

Nasdaq-Comp. 11.199,12 +2,3%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 138,22% +191

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einer erneut freundlichen Note werden die Börsen erwartet. Der DAX dürfte zunächst noch den Bereich über 13.000 Punkten konsolidieren. Dank der guten US-Vorlagen seien aber Anschlusskäufe möglich, heißt es. Die Google-Mutter Alphabet hat indes mit den Werbeumsätzen enttäuscht, Microsoft mit dem Ausblick. Wichtiger für den Gesamtmarkt sei der globale Rückgang der Renditen. So fiel die marktführende 10-jährige US-Rendite deutlich zurück. Die nächste Zinserhöhung durch die US-Notenbank und auch die 75-Basispunkte-Erhöhung durch die EZB gelten nun als eingepreist. Das Zinsthema dürfte am Vormittag zunächst wegen der Berichtsaison in den Hintergrund treten.

Rückblick: Sehr fest - Die Aktienmärkte haben bei einem deutlich verbesserten Sentiment im Plus geschlossen. Nach Aussage aus dem Handel halfen Daten vom US-Immobilienmarkt, die darauf schließen ließen, dass die Dynamik dort ihr Hoch gesehen hat. Damit dürfte einer der Inflationstreiber in den USA an Bedeutung verlieren und die Fed könnte beim Zinserhöhungspfad in ein gemächlicheres Tempo wechseln. Für Air Liquide ging es in Paris um 6,7 Prozent nach oben. Umsatzdaten zum dritten Quartal lagen laut Jefferies über der Erwartung. Zum anderen wurde von Tauschoperationen aus Linde in Air Liquide berichtet. HSBC schlossen 6,8 Prozent tiefer. Laut Analysten belastete der zurückhaltende Ausblick auf 2023 sowie der überraschende Abgang von CFO Ewen Stevenson. Bei Remy Cointreau ging es 4,7 Prozent abwärts, da trotz sehr starker Absatzzahlen die Prognose nicht erhöht wurde.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Um 6,5 Prozent nach oben ging es für SAP. Das Unternehmen hat mit guten Geschäftsdaten überzeugt, vor allem das Cloud-Geschäft lief gut. Für Covestro ging es dagegen um 3,7 Prozent nach unten. Dank schneller Preiserhöhungen konnten die Umsatzziele im Quartal erreicht werden, der Gewinn könnte künftig aber vom hohen Gaspreis gedrückt werden. Adidas verloren 3,2 Prozent, das Unternehmen beendet die Zusammenarbeit mit Rapper Kanye West. Für Adidas hat das Ende der Kooperation konkrete wirtschaftliche Auswirkungen. Linde (-3,5%) sagt dem DAX adieu. Für die Analysten der DZ Bank kommt das Delisting nicht überraschend. Im Handel wurde das Minus damit erklärt, dass viele Index-Tracker die Aktie mit dem geplanten deutschen Delisting verkaufen müssten.

XETRA-NACHBÖRSE

Nach der Veröffentlichung von Drittquartalszahlen hat die Hypoport-Aktie etwas leichter tendiert. Umsatz und Ergebnis gingen zwar zurück, doch kündigte der Vorstand Maßnahmen zur Kostensenkung an, die allerdings erst im ersten Quartal des kommenden Jahres Wirkung zeigen dürften. Bei Lang & Schwarz wurden Hypoport 0,3 Prozent niedriger gestellt.

Uniper meldete den Verlust von mehr als der Hälfte des Grundkapitals. Die Aktie tendierte kaum verändert. SNP zeigten sich unbeeindruckt davon, dass das Unternehmen bei der Vorlage vorläufiger Eckdaten zu den ersten neun Monaten seine Prognose an den unteren Rand seiner bisher genannten Spanne angepasst hatte.

Positiv wurden ein neues Aktienrückkaufprogramm und die bestätigte Jahresprognose von Instone aufgenommen. Die Aktie gewann 5,7 Prozent.

USA - AKTIEN

