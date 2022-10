Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) dürfte seine Geldpolitik am Donnerstag mit unvermindertem Tempo straffen. 41 der 45 von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwarten, dass die Währungshüter die Leitzinsen um 75 Basispunkte (Bp) anheben werden. Die EZB dürfte zudem weitere Zinserhöhungen in Aussicht stellen, aber sich weder zur Höhe des so genannten neutralen Zinses äußern, noch zum voraussichtlichen Endpunkt des aktuellen Zinserhöhungszyklus. Möglicherweise kommt auch schon die aktive Bilanzverkleinerung auf das Tapet: Wenn nicht in den geldpolitischen Verlautbarungen, dann in den einleitenden Bemerkungen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde oder in ihrer Pressekonferenz. Die geldpolitischen Entscheidungen werden um 14.15 Uhr bekannt gegeben. Gegen 14.45 Uhr beginnt die Pressekonferenz.

LINDE (12:00 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen US-Dollar, Ergebnis je Aktie in US-Dollar, Marge in Prozent, nach US-GAAP):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q22 ggVj Zahl 3Q21

Umsatz 8.321 +9% 15 7.668

Operativer Gewinn bereinigt 1.893 +5% 12 1.810

Operative Marge bereinigt 22,7 -- -- 23,6

Ergebnis nach Steuern bereinigt* 1.459 +3% 9 1.421

Ergebnis je Aktie verwässert ber.* 2,93 +7% 16 2,73

* fortgeführte Geschäftsbereiche

MTU AERO ENGINES (8:00 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q22 ggVj Zahl 3Q21

Umsatz 1.315 +31% 22 1.004

EBIT bereinigt 153 +31% 22 117

EBIT-Marge bereinigt 11,6 -- -- 11,7

Ergebnis nach Steuern bereinigt 111 +31% 22 85

Ergebnis je Aktie bereinigt 2,11 +33% 22 1,59

Free Cashflow 45 +150% 22 18

WACKER CHEMIE

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q22 ggVj Zahl 3Q21

Umsatz 2.141 +29% 10 1.659

EBITDA 500 +11% 11 450

EBIT 390 +9% 8 359

Ergebnis nach Steuern 291 +10% 6 265

Ergebnis je Aktie 5,54 +6% 8 5,22

Weitere Termine:

06:45 CH/Credit Suisse Group (CS Group), Ergebnis 3Q und Strategie-Update

07:00 FR/Capgemini SA, Umsatz 3Q

07:00 SE/Volvo Car Corp, Ergebnis 3Q

07:10 BE/Anheuser-Busch Inbev SA, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q

07:30 DE/Baader Bank AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/SNP Schneider Neureither & Partner SE, ausführliches Ergebnis 3Q

07:30 DE/Vossloh AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate

07:30 FR/Electricite de France SA (EDF), Umsatz 9 Monate

07:30 FR/Schneider Electric SE, Umsatz 3Q

07:35 DE/Kuka AG, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Washtec AG, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Anglo American plc, Production Report 3Q

08:00 GB/Shell plc, ausführliches Ergebnis 3Q

08:00 GB/Unilever plc, Trading Statement 3Q

08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 3Q

08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 3Q

08:05 FR/Totalenergies SE, Ergebnis 3Q

08:15 DE/Traton SE, Ergebnis 9 Monate

09:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, Ergebnis 3Q

11:30 FI/Kone Oyj, Ergebnis 3Q

12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 3Q

12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 3Q

12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 3Q

13:00 US/McDonald's Corp, Ergebnis 3Q

14:00 US/Mastercard Inc, Ergebnis 3Q

18:00 FR/Danone SA, Umsatz 3Q

18:05 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 3Q

22:01 US/Amazon.com Inc, Ergebnis 3Q

22:01 US/Intel Corp, Ergebnis 3Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 4Q

22:30 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 3Q (22:30 Telefon- und Webcast Call)

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Aurubis AG, Ergebnis 4Q

- DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 3Q

- DE/Salzgitter AG, Ergebnis 9 Monate

- DE

08:00 GfK-Konsumklimaindikator November

PROGNOSE: -42,0 Punkte

zuvor: -42,5 Punkte

- EU

14:15 EZB, Ergebnis der Ratssitzung

Hauptrefinanzierungssatz

PROGNOSE: 2,00%

zuvor: 1,25%

Einlagensatz

PROGNOSE: 1,50%

zuvor: 0,75%

- US

14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter

September

PROGNOSE: +0,7% gg Vm

zuvor: -0,2% gg Vm

14:30 BIP (1. Veröffentlichung) 3Q

annualisiert

PROGNOSE: +2,3% gg Vq

2. Quartal: -0,6% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +5,3% gg Vq

2. Quartal: +0,9% gg Vq

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 220.000

zuvor: 214.000

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 13.183,00 +0,2%

E-Mini-Future S&P-500 3.858,75 +0,5%

E-Mini-Future Nsdq-100 11.484,50 +0,3%

Nikkei-225 27.391,44 -0,1%

Schanghai-Composite 2.984,55 -0,5%

Hang-Seng-Index 15.586,07 +1,8%

+/- Ticks

Bund -Future 138,81% +3

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 13.195,81 +1,1%

DAX-Future 13.160,00 +0,5%

XDAX 13.141,88 +0,5%

MDAX 24.211,78 +1,7%

TecDAX 2.890,88 +1,2%

EuroStoxx50 3.605,31 +0,6%

Stoxx50 3.506,43 +0,5%

Dow-Jones 31.839,11 +0,0%

S&P-500-Index 3.830,60 -0,7%

Nasdaq-Comp. 10.970,99 -2,0%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 138,78% +56

EUROPA

Ausblick: Die Börsen dürften wenig verändert in den Handel starten. Vor der geldpolitischen Entscheidung der EZB am Nachmittag ist mit einem zurückhaltenden Geschäft zu rechnen. Als ausgemacht gilt, dass die Währungshüter den Leitzins um 75 Basispunkte anheben werden. Deutlich spannender sollten Aussagen zu den Anpassungen des TLTRO-Programms und der Reinvestitionen des APP-Ankaufprogramms werden. Was die Märkte aber vor allem interessiert, sind Aussagen zum geldpolitischen Ausblick. Die Börsen haben sich zuletzt vor allem deshalb gut entwickelt, da sich die Stimmen mehren, die davon ausgehen, dass die US-Notenbank im Dezember das Tempo der Zinserhöhungen drosseln könnte. EZB-Aussagen in diese Richtung könnten die Aktienmärkte weiter antreiben und Anschlusskäufe auslösen. Am Vormittag dürfte vor allem der Fortgang der Berichtssaison für Impulse bei Einzelaktien sorgen.

Rückblick: Freundlich - Erneut gesunkene Renditen an den Anleihemärkten stützten die Stimmung für Aktien. "Trotz enttäuschender Quartalsberichte (bzw. Ausblicke) von Alphabet und Microsoft bleibt der Deutsche Aktienindex im Rally-Modus", so CMC. Die Analysten sprachen von Anschlusskäufen, die in den vergangenen Aufwärtsbewegungen gefehlt hätten. Unicredit (+4,3%) hat nach Einschätzung aus dem Handel mit ihren Geschäftszahlen mehr als geliefert. Positiv stellte Jefferies den Umsatz des französischen Reifenherstellers Michelin (-1,8%) heraus. Negativ werteten die Analysten dagegen, dass das Unternehmen den Cashflow im laufenden Jahr um 500 Millionen Euro reduzieren wird. Nach Drittquartalszahlen brachen Heineken um 5,4 Prozent ein. Der Bierabsatz ist deutlich unter den Erwartungen geblieben. Reckitt-Benckiser (-4,1%) standen unter Druck nach Zahlenausweis.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Die Deutsche Bank (+1,2%) hat ihren Gewinn im dritten Quartal trotz Marktturbulenzen und einer sich eintrübenden Wirtschaft deutlich gesteigert. Die Deutsche-Bank-Tochter DWS (-2,5%) verzeichnete nach zuletzt heftigen Nettomittelabflüssen wieder Nettomittelzuflüsse von 7,7 Milliarden Euro. Der Gewinn sank unterdessen wegen höherer Kosten. Fresenius gewannen 4 Prozent. Kurstreiber sei weiter die Fantasie über das Interesse von Elliott an dem Unternehmen, hieß es. Symrise (+2,9%) ist im dritten Quartal unerwartet deutlich gewachsen und hat die Jahresprognose abermals angehoben. Bei Mercedes-Benz (+1,1%) hätten die optimistischen Daten und der erhöhte Ausblick die schon im Vorfeld gestiegenen Konsenserwartungen getroffen. Der Absturz von Reckitt-Benckiser in London belastete Beiersdorf mit 1,5 Prozent Abschlag. Umsätze und EBIT von Puma (+0,4%) lagen laut RBC 2 Prozent über Konsens. Nach einem volatilen Verlauf schlossen Adidas 1,5 Prozent fester. Das Unternehmen hatte am Vortag die Zusammenarbeit mit Kanye West beendet.

XETRA-NACHBÖRSE

Daimler Truck haben mit Kursgewinnen auf vorläufige Drittquartalszahlen und eine Prognoseanhebung des Unternehmens reagiert. Die Titel wurden bei Lang & Schwarz 1,3 Prozent höher gestellt. Medigene zeigten sich 0,4 Prozent höher. Das Immunonkologie-Unternehmen rechnet mit geringeren Forschungs- und Entwicklungskosten als bislang und erhöhte daher seine EBITDA-Prognose. SNP reagierten nicht auf die Nachricht, dass das Unternehmen einen neuen CEO sucht.

USA - AKTIEN

