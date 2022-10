Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Obwohl sich die Liefersituation bei Halbleitern und anderen Komponenten zuletzt entspannt hat, wird der Gegenwind für den Volkswagen-Konzern stärker. Hohe Kosten für Energie und Rohstoffe, die schleppende Nachfrage nach VW-Elektroautos in China, Verzögerungen bei der Software-Entwicklung und das sich zunehmend abkühlende Wirtschaftsumfeld könnten die bisherigen Pläne von VW durchkreuzen. So könnte der DAX-Konzern schon zur Vorlage der Geschäftszahlen für das dritte Quartal am Freitag (7:30 Uhr) seine noch im Sommer relativ optimistische Margenprognose für 2022 zumindest etwas eindampfen.

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q22 ggVj Zahl 3Q21

Umsatz 69.963 +23% 5 56.931

Operatives Ergebnis 4.718 +82% 4 2.595

Operatives Ergebnis* 5.110 +83% 2 2.798

Operative Umsatzrendite* 7,3 -- -- 4,9

Ergebnis vor Steuern 4.955 +61% 3 3.079

Ergebnis nach Steuern/Dritten 3.527 +28% 3 2.761

Ergebnis je Vorzugsaktie 6,77 +23% 2 5,51

-* vor Sondereinflüssen

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

06:30 CH/Holcim Ltd, Zwischenbericht 3Q

06:45 NO/Equinor ASA, Ergebnis 3Q

06:55 ES/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA), Ergebnis 3Q

07:00 AT/OMV AG, ausführliches Ergebnis 3Q

07:00 CH/Swiss Re Group, ausführliches Ergebnis 9 Monate

07:00 FR/Safran SA, Umsatz 3Q

07:00 NL/Signify NV, Ergebnis 3Q

07:15 FR/Air France-KLM Group, Ergebnis 3Q

07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 3Q

07:45 IT/Eni SpA, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Porsche AG, Ergebnis 9 Monate

(14:00 PK; 14:45 Analystenkonferenz)

08:00 CH/Glencore plc, Produktionsbericht 3Q

08:00 GB/Natwest Group plc, Ergebnis 3Q

08:15 DE/Traton SE, Ergebnis 9 Monate

09:00 DE/Audi AG, Ergebnis 9 Monate

10:20 DE/PSI Software AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate

12:15 US/Chevron Corp, Ergebnis 3Q

13:30 US/Exxon Mobil Corp, ausführliches Ergebnis 3Q

13:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- FR

07:30 BIP (1. Veröffentlichung) 3Q

PROGNOSE: +0,1% gg Vq

2. Quartal: +0,5% gg Vq

07:30 Privater Verbrauch September

PROGNOSE: -0,2% gg Vm/-3,4% gg Vj

zuvor: 0,0% gg Vm/-3,8% gg Vj

08:45 Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober

PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+5,7% gg Vj

zuvor: -0,6% gg Vm/+5,6% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+6,4% gg Vj

zuvor: -0,5% gg Vm/+6,2% gg Vj

- ES

09:00 BIP (1. Veröffentlichung) 3Q

PROGNOSE: +0,3% gg Vq/+4,0% gg Vj

2. Quartal: +1,5% gg Vq/+6,8% gg Vj

09:00 HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober

HVPI

PROGNOSE: +8,4% gg Vj

zuvor: +9,0% gg Vj

- DE

10:00 BIP (1. Veröffentlichung) 3Q

kalender- und saisonbereinigt

PROGNOSE: -0,2% gg Vq

2. Quartal: +0,1% gg Vq

kalenderbereinigt

PROGNOSE: +0,7% gg Vj

2. Quartal: +1,7% gg Vj

14:00 Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+10,1% gg Vj

zuvor: +1,9% gg Vm/+10,0% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+10,9% gg Vj

zuvor: +2,2% gg Vm/+10,9% gg Vj

- EU

11:00 Index Wirtschaftsstimmung Oktober

Wirtschaftsstimmung Eurozone

PROGNOSE: 92,5

zuvor: 93,7

Industrievertrauen Eurozone

PROGNOSE: -1,0

zuvor: -0,4

Verbrauchervertrauen Eurozone

PROGNOSE: -27,6

Vorabschätzung: -27,6

zuvor: -28,8

- IT

11:00 Verbraucherpreise (vorläufig) Oktober

PROGNOSE: +1,2% gg Vm/+9,7% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+8,9% gg Vj

- US

14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen September

Persönliche Ausgaben

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

Persönliche Einkommen

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan

(2. Umfrage) Oktober

PROGNOSE: 59,8

1. Umfrage: 59,8

zuvor: 58,6

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 13.153,00 -0,1%

E-Mini-Future S&P-500 3.796,00 -0,6%

E-Mini-Future Nsdq-100 11.134,00 -0,9%

Nikkei-225 27.161,47 -0,7%

Schanghai-Composite 2.944,65 -1,3%

Hang-Seng-Index 15.004,97 -2,7%

+/- Ticks

Bund -Future 140,67% +6

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 13.211,23 +0,1%

DAX-Future 13.160,00 0%

XDAX 13.141,32 -0,0%

MDAX 23.940,86 -1,1%

TecDAX 2.845,92 -1,6%

EuroStoxx50 3.604,51 -0,0%

Stoxx50 3.508,53 +0,1%

Dow-Jones 32.033,28 +0,6%

S&P-500-Index 3.807,30 -0,6%

Nasdaq-Comp. 10.792,68 -1,6%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 140,61% +183

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die Aktienmärkte werden knapp im Minus erwartet. Dort sowie im Anleihehandel wird vor allem auf die Entwicklung der Verbraucherpreise Oktober aus Deutschland und anderen EU-Staaten geschaut. Diese könnten die nächsten Impulse setzen. Denn die EZB sei gewillt, die massive Zielverfehlung von 2 Prozent Inflation nicht auf Dauer zu tolerieren, heißt es. Allerdings heißt es auch, dass in Sachen EZB- Geldpolitik nach der Zinserhöhung des Vortages etwas die Luft raus sein dürfte. Daneben dürfe die laufende Berichtssaison, die auch einige Hochkaräter wie Airbus und Volkswagen bereit hält, im Fokus stehen.

Rückblick: Behauptet - Wie an der Börse im Vorfeld erwartet, gab es von der EZB den Jumbo-Zinsschritt um 75 Basispunkte. Zudem schraubt die Notenbank an der Ausgestaltung der Langfristtender, was ebenfalls erwartet wurde, wenn auch nicht in dieser Form. Die Aktienmärkte holten zuvor gesehene Verluste auf. Eine Wertberichtigung brachte der Credit Suisse einen Milliardenverlust ein. Die Aktien brachen nach dem Strategie-Update um 18,6 Prozent ein. Für Aanheuser-Busch Inbev ging es nach besseren Quartalszahlen dagegen um 5,9 Prozent nach oben. Der Sektor der Öl- und Gaswerte gewann 3,5 Prozent, für Shell ging es nach Zahlenausweis um 5,5 Prozent nach oben. Zu den schwächeren Sektoren in Europa gehörten die Technologiewerte, die um 1,7 Prozent nachgaben.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Daimler Truck (+2,7%) profitierten von besser als erwartet ausgefallenen Drittquartalszahlen. Bei Beiersdorf monierten Händler, dass der Ausblick zu konservativ ausgefallen sei, die Titel sanken um 3,5 Prozent. Nemetschek stürzten um 6,9 Prozent ab. Im dritten Quartal kletterten Umsatz und Ergebnis, die Margen gaben aber nach. Durchwachsen fielen auch die Quartalszahlen der Software AG (-6,9%) aus. Bei Lufthansa (+3,2%) stützte unter anderem der Ausblick. Hellofresh (-6,2%) hatte trotz gestiegener Umsätze operativ und unter dem Strich deutlich weniger verdient. Bei Wacker Chemie (-0,3%) fielen die Quartalszahlen schwächer aus. Die Aktie des als zinssensibel geltenden Immobilienkonzerns Vonovia legte um 4,9 Prozent zu. Analysten machten einen weniger aggressiven Ton der EZB aus und interpretierten dies als Hinweis, dass weniger Zinserhöhungen erforderlich seien.

XETRA-NACHBÖRSE

Prosiebensat1 senkte am Abend wegen des eingetrübten wirtschaftlichen Umfelds ihre Prognose für 2022. Die Aktie gab daraufhin bei Lang & Schwarz um 2,4 Prozent nach. Ebenfalls nach einer Gewinnwarnung büßten Compugroup 7,4 Prozent ein. Für Tonies ging es dagegen um 8,2 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen seine Prognose der adjustierten EBITDA-Marge für das Jahr 2022 erhöht hatte.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Das BIP zum dritten Quartal fiel zwar besser aus als erwartet, was Zinssorgen befeuern könnte. Doch ein zugleich veröffentlichter Preisindex signalisierte langsameren Preisdruck. Damit kamen wieder vage Hoffnungen auf eine weniger straffe Geldpolitik auf. Neue Quartalszahlen lagen überwiegend auf der freundlichen Seite. Sehr gut kamen die Geschäftszahlen von Caterpillar (+7,7%) an. Der Baumaschinenhersteller konnte einen höheren bereinigten Gewinn vorweisen. Honeywell (+3,3%) wurden von einem erhöhten Ausblick getrieben. Auch Merck & Co (+1,4%) hatte nach starken Umsatz- und Gewinnkennziffern die Prognose angehoben. McDonald's (+3,3%) hatte mit höherpreisigem Angebot den Umsatz in den USA angekurbelt. Die Meta-Aktie reagierte mit einem Kurseinbruch um fast 25 Prozent auf den enttäuschenden Zahlenausweis. Ford stiegen um 1,6 Prozent. Eine Abschreibung in Milliardenhöhe hatte den Autobauer im dritten Quartal in die Verlustzone gedrückt, bereinigt schnitt der Konzern aber besser als erwartet ab. Boeing gewannen 4,5 Prozent. Nachdem die Titel am Mittwoch in Reaktion auf die enttäuschenden Geschäftszahlen kräftig nachgegeben hatten, setzten Anleger nun auf positive Nachrichten auf der Investorenveranstaltung am 2. November.

