Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In den USA ruht der Anleihehandel wegen des Feiertages Veterans Day.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Allianz hat ihren operativen Gewinn im dritten Quartal 2022 stärker als erwartet gesteigert. Der Versicherer profitierte von einem starken Schaden-Unfall-Geschäft. Beim Ausblick für das Gesamtjahr schlägt der DAX-Konzern, der parallel ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 1 Milliarde Euro ankündigte, nun zuversichtlichere Töne an.

BERICHTET PROG PROG

3. QUARTAL 3Q22 ggVj 3Q22 ggVj 3Q21

Operatives Ergebnis Konzern 3.476 +7% 3.393 +5% 3.236

Operatives Ergebnis Schaden-Unfall 1.700 +32% 1.640 +27% 1.287

Operatives Ergebnis Leben/Kranken 1.045 -17% 1.140 -9% 1.252

Operatives Ergebnis Asset Management 792 -10% 741 -16% 882

Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.464 +17% 2.320 +10% 2.111

Ergebnis je Aktie 6,11 +20% 5,31 +4% 5,09

Combined Ratio Schaden-Unfall 94,0 -- 93,7 -- 94,7

Ausblick 2022 - das Unternehmen erwartet:

- operative Ergebnis: in der oberen Hälfte der Zielspanne von 13,4 Mrd Euro, plus oder minus 1 Mrd Euro

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozent

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

CONTINENTAL (08:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

3. QUARTAL 3Q22 ggVj Zahl 3Q21

Umsatz 10.020 +25% 14 8.041

EBITDA 1.048 +7% 10 975

EBIT bereinigt 519 +24% 14 419

EBIT-Marge bereinigt 5,2 -- 14 5,2

Ergebnis nach Steuern/Dritten 228 -26% 13 309

Ergebnis je Aktie unverwässert 1,14 -26% 13 1,55

BECHTLE (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG

QUARTAL 3Q22 ggVj 3Q21

Umsatz 1.449 -3% 1.496

Ergebnis vor Steuern 89 +2% 87

Ergebnis je Aktie 0,51 +2% 0,50

DELIVERY HERO (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q22 ggVj Zahl 3Q21

GMV 11.459 +20% 4 9.563

Umsatz 2.539 +42% 5 1.789

GMV = Bruttowarenwert (gross merchandise value)

DÜRR (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, nach IFRS):

PROG PROG

3. QUARTAL 3Q22 ggVj 3Q21

Auftragseingang 1.122 +2% 1.095

Umsatz 1.055 +17% 901

EBIT 52 +1% 51

EBIT bereinigt 57,5 -0,3% 57,7

Ergebnis nach Steuern 33 +88% 17

RHEINMETALL (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q22 ggVj Zahl 3Q21

Umsatz 1.420 +13% 12 1.258

Operatives Ergebnis 117 +11% 12 106

Operative Ergebnismarge 8,3 -- 12 8,4

Ergebnis nach Steuern/Dritten 66 -10% 10 73

Ergebnis je Aktie 1,53 -9% 10 1,69

JENOPTIK (07:35)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q22 ggVj Zahl 3Q21

Auftragseingang 271 +7% 9 253

Umsatz 244 +11% 10 220

EBITDA 49 +3% 10 48

AAREAL BANK (07:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q22 ggVj Zahl 3Q21

Zinsüberschuss 182 +17% 3 155

Risikovorsorge 59 +51% 4 39

Provisionsüberschuss 66 +18% 3 56

Verwaltungsaufwand 130 +4% 4 125

Betriebsergebnis 63 +26% 4 50

Erg nach Steuern/Dritten, Stammaktie 36 +80% 4 20

Ergebnis je Stammaktie 0,60 +82% 4 0,33

UNITED INTERNET (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q22 ggVj Zahl 3Q21

Umsatz 1.454 +4% 10 1.392

EBITDA 318 -0,3% 10 319

EBIT 191 -5% 10 202

Ergebnis vor Steuern 182 -4% 10 189

Ergebnis nach Steuern/Dritten 100 -2% 10 102

Ergebnis je Aktie unverwässert 0,54 -- 10 0,54

Ergebnis je Aktie bereinigt 0,55 +2% 5 0,54

Weitere Termine:

06:30 AT/Wienerberger AG, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Brenntag SE, Mitteilung zum Capital Markets Day (09:00 Telefonkonferenz)

07:00 DE/Grenke AG, ausführliches Ergebnis 3Q

07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 9 Monate

07:00 DE/Synlab AG, Ergebnis 3Q

07:00 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 3Q

07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 3Q

07:00 FR/Credit Agricole SA, Ergebnis 3Q

07:10 DE/Knaus Tabbert Group, Ergebnis 3Q

07:25 DE/Indus Holding AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate

07:25 LU/SAF-Holland SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/1&1 AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/Fielmann AG, ausführliches Ergebnis 3Q

07:30 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/Bike24 Holding AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/GFT Technologies SE, ausführliches Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Instone Real Estate Group SE, Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/Mister Spex SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/OHB SE, Ergebnis 9 Monate

07:30 NL/Aegon NV, Ergebnis 3Q

07:35 DE/Medios AG, Ergebnis 9 Monate

07:35 DE/MLP SE, Ergebnis 9 Monate

07:35 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 9 Monate

07:50 DE/Süss Microtec SE, Ergebnis 3Q

07:55 DE/Stemmer Imaging AG, ausführliches Ergebnis 3Q

08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Ergebnis 3Q

08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Hawesko Holding AG, Ergebnis 3Q

08:00 DE/New Work SE, Ergebnis 9 Monate

08:00 DE/SLM Solutions Group AG, Ergebnis 9 Monate

08:00 DE/Va-Q-Tec AG, Ergebnis 9 Monate

08:00 DE/Westwing Group SE, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Zeal Network SE, Ergebnis 9 Monate

08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 3Q

08:00 GB/National Grid plc, Ergebnis 1H

08:00 GB/Haleon plc, Trading Statement 3Q

08:00 FI/Fortum Oyj, Ergebnis 3Q

08:05 FR/Engie SA, Ergebnis 9 Monate

09:00 DE/Lanxess AG, Capital Markets Day

10:00 DE/DZ Bank Research, PG zum Jahresausblick

10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 9 Monate

10:30 DE/Baywa AG, ausführliches Ergebnis 3Q

17:50 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 3Q

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 9 Monate

Im Laufe des Tages:

ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, Ergebnis 4Q (11:00 Telefonkonferenz)

DIVIDENDENABSCHLAG

BP: 0,06006 USD

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 220.000

zuvor: 217.000

14:30 Verbraucherpreise Oktober

PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+7,9% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+8,2% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+6,5% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+6,6% gg Vj

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 13.608,00 +0,1%

E-Mini-Future S&P-500 3.761,50 +0,2%

E-Mini-Future Nsdq-100 10.866,25 +0,3%

Nikkei-225 27.446,10 -1,0%

Schanghai-Composite 3.040,88 -0,2%

Hang-Seng-Index 16.046,65 -1,9%

+/- Ticks

Bund -Future 138,52% +10

Mittwoch:

INDEX Schluss +/-

DAX 13.666,32 -0,2%

DAX-Future 13.600,00 -0,5%

XDAX 13.581,16 -0,5%

MDAX 24.279,49 -0,8%

TecDAX 2.942,06 -0,0%

EuroStoxx50 3.728,03 -0,3%

Stoxx50 3.597,93 -0,3%

Dow-Jones 32.513,94 -2,0%

S&P-500-Index 3.748,57 -2,1%

Nasdaq-Comp. 10.353,18 -2,5%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 138,42% +137

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die Börsen dürften mit leichten Verlusten in den Handel starten. Anleger werden sich vor der Bekanntgabe der wichtigen US-Verbraucherpreise am Nachmittag vermutlich bedeckt halten. Es wird für Oktober ein Preisanstieg von 7,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwartet. Dies wäre ein erneut leichter Rückgang des Inflationsdrucks seit Sommer. Ein nachlassender Inflationsdruck könnte den geldpolitischen Straffungskurs der US-Notenbank moderater ausfallen lassen. Analysten rechnen für die nächste Fed-Sitzung eine Anhebung um nur noch 50 Basispunkte nach zuletzt 75 Basispunkten. Die Unsicherheit über den Ausgang der US-Zwischenwahlen belastet ebenfalls leicht. Denn noch immer liegen keine endgültihgen Resultate über die Zusammensetzung des Kongresses vor.

