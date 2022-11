Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In den USA ruht der Anleihehandel wegen des Feiertages Veterans Day.

TAGESTHEMA

Daimler Truck hat im dritten Quartal sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis erheblich gesteigert und sieht auch weiterhin eine starke Nachfrage. Höhere Absätze und Verkaufspreise stützten den DAX-Konzern überraschend deutlich, weshalb bereits Ende Oktober der Ausblick für das Gesamtjahr angehoben wurde. Das schwächere Wirtschaftsumfeld zeigt sich aber am Auftragseingang: Dieser sank spürbar um 18 Prozent, wie der Lkw-Hersteller bei Vorlage ausführlicher Geschäftszahlen mitteilte.

BERICHTET

3. QUARTAL* 3Q22 ggVj 3Q21

Umsatz 13.507 +47% 9.160

EBIT 1.057 +182% 375

EBIT bereinigt 1.273 +159% 491

Ergebnis nach Steuern/Dritten 964 +366% 207

Ergebnis je Aktie 1,17 +368% 0,25

ber Umsatzrendite Industriegeschäft 9,4 -- 5,4

Ausblick 2022 - das Unternehmen erwartet:

- Umsatz: 50 bis 52 Mrd Euro (zuvor: 48 bis 50 Mrd Euro)

- Umsatz Industriegeschäft: 48 bis 50 Mrd Euro (zuvor: 46 bis 48 Mrd Euro)

- Konzern-EBIT: nun "leichter Anstieg" (zuvor: Vorjahresniveau)

- bereinigte Umsatzrendite Industriegeschäft: weiterhin 7 bis 9%

* Das Unternehmen hatte am 26. Oktober vorab Zahlen berichtet.

- Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Rendite in Prozent

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Oktober

07:00 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Ergebnis 1H

07:30 DE/Salzgitter AG, Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/Aumann AG, Ergebnis 9 Monate

07:40 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 9 Monate

07:50 DE/MBB SE, Ergebnis 9 Monate

08:55 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 9 Monate

09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 Telefonkonferenz)

09:15 DE/Cantourage Group SE, Erstnotiz an der Frankfurter Wertpapierbörse

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE

08:00 Verbraucherpreise (endgültig) Oktober

PROGNOSE: +0,9% gg Vm/+10,4% gg Vj

vorläufig: +0,9% gg Vm/+10,4% gg Vj

zuvor: +1,9% gg Vm/+10,0% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +1,1% gg Vm/+11,6% gg Vj

vorläufig: +1,1% gg Vm/+11,6% gg Vj

zuvor: +2,2% gg Vm/+10,9% gg Vj

- GB

08:00 BIP (1. Veröffentlichung) 3Q

PROGNOSE: -0,5% gg Vq/+2,1% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vq/+4,4% gg Vj

08:00 BIP September

PROGNOSE: -0,3% gg Vm

zuvor: -0,3% gg Vm

Drei-Monats-Rate

zuvor: -0,3% gg Vq

08:00 Handelsbilanz September

PROGNOSE: -18,8 Mrd GBP

zuvor: -19,3 Mrd GBP

08:00 Industrieproduktion September

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/-3,7% gg Vj

zuvor: -1,8% gg Vm/-5,2% gg Vj

- US

16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage)

November

PROGNOSE: 59,5

zuvor: 59,9

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 14.282,00 +0,6%

E-Mini-Future S&P-500 3.982,75 +0,5%

E-Mini-Future Nsdq-100 11.714,25 +0,7%

Nikkei-225 28.263,57 +3,0%

Schanghai-Composite 3.101,40 +2,1%

Hang-Seng-Index 17.237,31 +7,2%

+/- Ticks

Bund -Future 139,95% -49

Donnerstag:

INDEX Schluss +/-

DAX 14.146,09 +3,5%

DAX-Future 14.199,00 +4,4%

XDAX 14.179,96 +4,4%

MDAX 25.270,81 +4,1%

TecDAX 3.068,01 +4,3%

EuroStoxx50 3.846,56 +3,2%

Stoxx50 3.676,87 +2,2%

Dow-Jones 33.715,37 +3,7%

S&P-500-Index 3.956,37 +5,5%

Nasdaq-Comp. 11.114,15 +7,4%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 140,44% +202

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Aktienmärkte werden im Plus erwartet, womit sie die Vortagesrally noch einen Tick ausbauen dürften. Gestützt wird der Markt von Meldungen über gelockerte Cononamaßnahmen in China. Allerdings sind spätere Gewinnmitnahmen nicht auszuschließen - für einige Händler sogar wahrscheinlich. "Ein Plus von 7 Prozent an der Nasdaq bekommt man nicht alle Tage", so ein Marktteilnehmer. Ein großer Teil der Käufe dürfte aber auf Shorteindeckungen zurückzuführen sein, wobei die fallenden Zinsen den Impuls geliefert hätten. An den wirtschaftlichen Aussichten der Unternehmen habe sich innerhalb von 24 Stunden wenig geändert. Analysten halten die Marktreaktion am Vortag und in den USA für übertrieben. Die Zinsen in den USA würden vermutlich langsamer steigen, aber sie würden weiter steigen - auf ein höheres Niveau als ursprünglich gedacht und auch für einen längeren Zeitraum als ursprünglich gedacht, heißt es.

Rückblick: Hausse - Die überraschend deutlich gesunkene US-Inflation trieb die Kurse von Aktien und Anleihen kräftig nach oben. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2 Prozent. Der Sektor der zinsreagiblen Technologiewerte stellte mit plus 7,6 Prozent den größten Gewinner, der Sektor der Banken notierte dagegen nur 0,7 Prozent im Plus. Niedrige Zinsen erschweren den Geldhäusern das traditionelle Geschäft. Daneben musste der Markt eine Flut an Unternehmenszahlen verarbeiten. Astrazeneca legten 2,9 Prozent zu. Beim Gewinn je Aktie hat der Pharmakonzern die Erwartung um 10 Prozent übertroffen. Den Gewinnausblick hatte Astrazeneca nach oben genommen.

DAX/MDAX/TECDAX

Hausse - Für Allianz ging es nach Zahlenvorlage um 5,9 Prozent nach oben. "Die Zahlen liegen überwiegend über den Erwartungen, und das neue Aktienrückkaufprogramm stützt ebenfalls", sagte ein Händler. Deutsche Telekom verloren 1,5 Prozent. Die Geschäftszahlen sind nach Überzeugung der Citigroup solide ausgefallen und lagen allenfalls leicht unter den Erwartungen. Mit Enttäuschung könnte der Dividendenvorschlag von 0,70 Euro aufgenommen worden sein. Nach ordentlichen Geschäftszahlen gewannen Continental 7,6 Prozent. Die Entwicklung bei Merck KGaA (+3,9%) verlief im Rahmen der Erwartungen. Knorr-Bremse haussierten nach Zahlenvorlage mit Aufschlägen von 11,9 Prozent. Für Delivery Hero ging es um 18,6 Prozent nach oben, das Unternehmen will sich stärker auf Kostenkontrolle und das Erreichen der Profitabilität fokussieren.

XETRA-NACHBÖRSE

Von sehr hohen Umsätzen sprach ein Händler von Lang & Schwarz. Mit der Rally der Wall Street seien auch hierzulande anhaltend starke Käufe zu beobachten gewesen. Meldungen von Einzelunternehmen hätten in diesem Umfeld kaum Beachtung gefunden, so der Teilnehmer. So zeigten sich Deutsche Euroshop wenig verändert. Der Einkaufszentreninvestor hatte im dritten Quartal von den nachlassenden Einflüssen aus der Corona-Pandemie profitiert und einen stabilen Umsatz erzielt. Zumtobel wurden 4 Prozent höher getaxt. Das Unternehmen hatte die Prognosen nach oben genommen.

USA - AKTIEN

Hausse - Die Hoffnung auf ein langsameres Zinserhöhungstempo der US-Notenbank hat an der Wall Street für eine Rally gesorgt. Der Dow-Jones-Index verzeichnete den höchsten Tagesgewinn seit 2020. Die mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten für Oktober hatten sich kräftiger abgeschwächt als prognostiziert. Der seit Sommer nachlassende Inflationsdruck dürfte es der US-Notenbank ermöglichen, das Tempo ihrer Zinserhöhungen zu drosseln, so die Hoffnung am Markt. Die Fed Funds Futures preisten eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte im Dezember nun zu mehr als 80 Prozent ein, verglichen mit weniger als 60 Prozent am Vortag. Ralph Lauren hat im zweiten Geschäftsquartal zwar die Erwartungen übertroffen, sah den Umsatz im laufenden dritten Quartal aber durch negative Wechselkurseinflüsse belastet. Die Aktie des Luxusgüterherstellers gewann 5,8 Prozent.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,32 -32,7 4,65 359,0

5 Jahre 3,95 -29,3 4,24 269,2

7 Jahre 3,88 -28,8 4,17 244,0

10 Jahre 3,83 -27,0 4,10 231,6

30 Jahre 4,06 -20,1 4,26 216,3

Am Anleihemarkt brachen die Renditen mit der Erwartung einer weniger rigorosen Geldpolitik ein. Die Rendite zehnjähriger US-Titel markierte das größte Tagesminus seit 13 Jahren. Die Inflation sei schwächer als erwartet ausgefallen, aber das bedeute nicht, dass der Kampf der Fed gegen die Inflation vorbei sei, warnte Willem Sels, Global Chief Investment Officer bei HSBC. Auch andere Marktbeobachter hielten die Marktreaktion für übertrieben.

