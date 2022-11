Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

Siemens hat nach einem starken Schlussquartal das Geschäftsjahr 2022/23 mit einem Rekordergebnis abgeschlossen und dabei die Markterwartungen übertroffen. Der Gewinn im Industriellen Geschäft stieg um 17 Prozent auf 10,3 Milliarden Euro. Analysten hatten im Schnitt mit 9,9 Milliarden gerechnet. Im neuen Geschäftsjahr peilt Siemens weiteres profitables Wachstum an. Netto ging der Gewinn um 2,3 auf 6,7 Milliarden Euro zurück - überwiegend eine Folge der Wertminderung auf die 35-prozentige Siemens-Energy-Beteiligung von 2,7 Milliarden Euro, die der Konzern bereits im Sommer vornehmen musste. Der Gewinn je Aktie vor Kaufpreisallokationen - die für Siemens entscheidende Ergebniskennziffer - ging entsprechend zurück - auf 5,47 nach 8,32 Euro im Vorjahr. Analysten hatten hier im Schnitt lediglich auf 5,31 Euro getippt. Die Aktionäre sollen mit einer Dividende von 4,25 Euro am Gewinn beteiligt werden - das sind 25 Cent mehr als im Vorjahr.

Im laufenden Geschäftsjahr will Siemens bei einem vergleichbaren Umsatzwachstum von 6 bis 9 Prozent (Vorjahr: 8,2 Prozent) ein Ergebnis je Aktie vor Kaufpreisallokationen von 8,70 bis 9,20 Euro erwirtschaften. Von Siemens befragte Analysten hatten im Schnitt mit 8,72 Euro gerechnet.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Termine:

07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q

07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 9 Monate

08:00 DE/DFV Deutsche Familienversicherung AG, Ergebnis 9 Monate

08:00 GB/Burberry Group plc, Ergebnis 1H

12:00 DE/MTU Aero Engines AG, Investoren- und Analystentag

12:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 2Q

14:00 DE/Morphosys AG, Telefonkonferenz zum Ergebnis 3Q

DIVIDENDENABSCHLAG

GSK 0,1375 GBP

Unilever 0,3722 GBP

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-CH

08:00 Handelsbilanz Oktober

zuvor: +2,781 Mrd CHF

-EU

11:00 Verbraucherpreise Oktober

Eurozone

PROGNOSE: +1,5% gg Vm/+10,7% gg Vj

Vorabschätzung: +1,5% gg Vm/+10,7% gg Vj

zuvor: +1,2% gg Vm/ +9,9% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +0,6% gg Vm/ +5,0% gg Vj

Vorabschätzung: +0,6% gg Vm/ +5,0% gg Vj

zuvor: +1,0% gg Vm/ +4,8% gg Vj

-US

14:30 Baubeginne/-genehmigungen Oktober

Baubeginne

PROGNOSE: -2,0% gg Vm

zuvor: -8,1% gg Vm

Baugenehmigungen

PROGNOSE: -4,1% gg Vm

zuvor: +1,4% gg Vm

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 225.000

zuvor: 225.000

14:30 Philadelphia-Fed-Index November

PROGNOSE: -6,0

zuvor: -8,7

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 14.326,00 +0,4%

E-Mini-Future S&P-500 3.981,00 +0,3%

E-Mini-Future Nsdq-100 11.786,75 +0,4%

Nikkei-225 27.930,57 -0,3%

Schanghai-Composite 3.100,78 -0,6%

Hang-Seng-Index 17.872,66 -2,1%

+/- Ticks

Bund -Future 140,59 -9

Mittwoch:

INDEX Schluss +/-

DAX 14.234,03 -1,0%

DAX-Future 14.266,00 -0,2%

XDAX 14.248,28 -0,2%

MDAX 25.610,93 -2,2%

TecDAX 3.080,42 -1,6%

EuroStoxx50 3.882,78 -0,8%

Stoxx50 3.672,81 -0,6%

Dow-Jones 33.553,83 -0,1%

S&P-500-Index 3.958,79 -0,8%

Nasdaq-Comp. 11.183,66 -1,5%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 140,68 +96

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einer wenig veränderten Eröffnung rechnen Händler am Donnerstag. In den Blick rückt zunehmend der Verfall der November-Optionen an der Eurex am Freitag. Hier stehe im DAX die 14.100er Marke mit über 40.000 offenen Kontrakten im Blick, heißt es. Sie gilt als mögliche Anlaufmarke für den Verfall der DAX-Optionen am Freitagmittag. "Die letzten Tage zeigten bereits, dass die Konsolidierung in den Indizes eher flach und seitwärts verläuft", so ein Marktteilnehmer. Dabei dürfte es zunächst bleiben. Weder von den Vorlagen kämen stärkere Impulse noch vom Umfeld.

Rückblick: Leichter - Nach den jüngsten Gewinnen tendierten Anleger mangels frischer Impulse zu Gewinnmitnahmen. Der Einschlag einer Rakete auf polnischem Territorium belastete kaum, weil es sich höchstwahrscheinlich um eine ukrainische Luftabwehrrakete gehandelt hat. Dennoch waren darauf Rüstungsaktien wie Thales, BAE Systems, Rheinmetall oder Hensoldt gesucht. Bei Zurich Insurance (+2%) sorgte für Käufe, dass das Unternehmen bis 2025 eine Eigenkapitalrendite von über 20 Prozent nach Steuern erzielen will. Im abgelaufenen Planungszeitraum lag das Ziel bei "über 14 Prozent". Alstom gewannen 7,2 Prozent, nachdem das EBIT und auch die Auftragseingänge im Berichtsquartal die Erwartungen übertroffen hatten. Mit Wandelanleihen warteten zwei Unternehmen aus dem Reisesektor auf. Mit Blick auf die damit zu erwartende Gewinnverwässerung verloren Air France-KLM 10,5 Prozent und Carnival 13,8 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwächer - Bei Siemens Energy kamen trotz wie erwartet tiefroter Zahlen im abgelaufenen Geschäftsjahr Ausblick und Auftragseingang gut an. Die Aktie schloss nach einem volatilen Verlauf am Ende aber nur 0,2 Prozent fester. Autoaktien standen unter Druck. "Mercedes senkt die Preise in China für Elektroautos deutlich", so ein Händler. Damit wolle Mercedes seine Wettbewerbsposition verbessern. Mercedes fielen um 6,2, BMW um 3,1 und VW um 4,2 Prozent. Im Immobiliensektor verloren Grand City 3,3 Prozent, trotz eines bestätigten Ausblicks.

XETRA-NACHBÖRSE

Morphosys wurde 0,6 Prozent tiefer gestellt. Das Unternehmen setzte im dritten Quartal trotz schwacher Erlöse mit dem Blutkrebsmedikament Monjuvi in den USA deutlich mehr um. Der operative Verlust ging zwar zurück, unter dem Strich stand aber ein höherer Verlust als im Vorjahr.

USA - AKTIEN

Etwas leichter - Übergeordnet stützten weiter die Hoffnungen auf ein moderateres Zinserhöhungstempo durch die US-Notenbank - die zuletzt durch die Erzeugerpreise für Oktober nochmals geschürt wurden. Keine größere Reaktion riefen die US-Einzelhandelsdaten und Imnportpreise hervor. Die Daten dürften keine Neueinschätzung zum wahrscheinlichen US-Zinspfad auslösen, hieß es. Die Aktie des Einzelhändlers Target brach um 13,1 Prozent ein, nachdem das Unternehmen deutlich weniger verdiente als erwartet und für das laufende Quartal einen Umsatzrückgang prognostizierte. Micron (-6,7%) fährt seine DRAM- und NAND-Wafer-Produktion deutlich zurück. Zur Begründung verwies Micron auf eine nachlassende Nachfrage. Amazon (-1,8%) entlässt Mitarbeiter in der Verwaltung, um Kosten zu sparen.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,35 +1,3 4,34 362,3

5 Jahre 3,85 -4,9 3,90 258,7

7 Jahre 3,77 -7,6 3,84 232,8

10 Jahre 3,68 -9,0 3,77 217,3

30 Jahre 3,84 -12,4 3,96 193,8

Die Anleiherenditen bauten den Vortagesrückgang aus mit der Spekulation auf ein langsameres Zinserhöhungstempo in den USA. Daneben waren sie als sicherer Hafen gesucht mit Blick auf den Raketentreffer in Polen. Für die Rendite zehnjähriger Papiere ging es um 9,0 Basispunkte auf 3,68 Prozent nach unten.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mi, 17:11 % YTD

EUR/USD 1,0386 -0,1% 1,0395 1,0406 -8,7%

EUR/JPY 144,91 -0,1% 145,00 144,94 +10,7%

EUR/CHF 1,0576 +0,0% 1,0588 1,0611 -5,4%

EUR/GBP 0,8723 -0,0% 0,8724 0,8753 +3,8%

USD/JPY 139,54 +0,0% 139,50 139,31 +21,2%

GBP/USD 1,1906 -0,1% 1,1916 1,1888 -12,0%

USD/CNH 7,1365 +0,4% 7,1052 7,0956 +12,3%

Bitcoin

BTC/USD 16.562,98 -0,3% 16.609,06 16.441,70 -64,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar gab etwas nach, der Dollar-Index verlor 0,2 Prozent. Belastet wurde er weiter von der Aussicht auf ein niedrigeres Tempo der US-Notenbank bei den anstehenden Zinserhöhungen.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 84,60 85,59 -1,2% -0,99 +21,2%

Brent/ICE 91,98 92,86 -0,9% -0,88 +25,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise zeigten sich mit Abgaben bis 1,9 Prozent. "Die Sorgen um die Ölnachfrage belasten nach wie vor die Ölpreise", so Stephen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management mit Verweis auf die Opec, die ihre Prognosen für das Nachfragewachstum 2022 und 2023 in ihrem Monatsbericht um 100.000 Barrel pro Tag gesenkt hat, vor allem wegen der geringeren chinesischen Nachfrage. Dasssich die Rohöllagerbestände in den USA in der vergangenen Woche stärker als erwartet verringerten, stützte nicht.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.764,90 1.773,20 -0,5% -8,31 -3,5%

Silber (Spot) 21,22 21,48 -1,2% -0,25 -9,0%

Platin (Spot) 1.006,10 1.010,03 -0,4% -3,93 +3,7%

Kupfer-Future 3,73 3,77 -1,1% -0,04 -15,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

