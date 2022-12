Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die US-Notenbanker haben signalisiert, dass sie den Leitzins bei der anstehenden Sitzung um 50 Basispunkte anheben wollen, aber der erhöhte Lohndruck könnte sie dazu veranlassen, ihn weiter auf ein höheres Endniveau zu hieven, als die Marktteilnehmer derzeit erwarten. Die Fed hat die Zinsen in diesem Jahr so schnell wie seit Anfang der 1980er Jahre nicht mehr angehoben, unter anderem um 75 Basispunkte bei jeder der jüngsten vier Sitzungen. Fed-Chef Jerome Powell sagte zuletzt, es wäre sinnvoll, wenn die Notenbanker die Zinserhöhungen verlangsamen würden, weil es Zeit brauche, bis sich diese Schritte auf die Wirtschaft auswirkten. Die Notenbanker gehen davon aus, dass der Preisdruck im nächsten Jahr deutlich nachlassen wird, aber ein lebhaftes Lohnwachstum oder eine höhere Inflation in den arbeitsintensiven Dienstleistungssektoren könnte eine Erhöhung des Leitzinses über die 5 Prozent hinaus nötig machen, die Anleger derzeit erwarten. Aktuell liegt der Leitzins in der Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent. Die US-Notenbanker könnten in ihren neuen vierteljährlichen Projektionen, die nach der kommenden Sitzung veröffentlicht werden, eine etwas aggressivere Zinsprognose abgeben. Daraus könnte hervorgehen, dass die Entscheidungsträger davon ausgehen, die Zinssätze weiterhin in Schritten von mindestens 25 Basispunkten anzuheben, bis sie klare Anzeichen für eine Abkühlung des Arbeitsmarktes sehen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

METRO (18:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum Geschäftsjahr 21/22 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG

GESCHÄFTSJAHR Gj21/22 ggVj Zahl Gj20/21

EBITDA 1.399 +20% 12 1.166

EBITDA bereinigt 1.389 +19% 12 1.171

EBIT 447 +127% 12 197

Erg nach Steuern/Dritten -314 12 -56

Ergebnis je Aktie -0,87 12 -0,15

Dividende je Aktie 0,05 8 0,00

- Metro hatte am 21. Oktober vorläufige Umsatzzahlen berichtet.

TUI (8:00)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum Geschäftsjahr 2021/22 (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG

GESCHÄFTSJAHR Gj21/22 ggVj Zahl Gj20/21

Umsatz 16.447 +248% 14 4.732

EBIT bereinigt 433 12 -2.076

Ergebnis nach Steuern -198 8 -2.481

Ergebnis je Aktie -0,05 4 -2,58

Weitere Termine:

07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 9 Monate

07:30 DE/MVV Energie AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK)

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- GB

08:00 Verbraucherpreise November

PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+10,9% gg Vj

zuvor: +2,0% gg Vm/+11,1% gg Vj

- EU

11:00 Industrieproduktion Oktober

Eurozone

PROGNOSE: -1,5% gg Vm/+3,7% gg Vj

zuvor: +0,9% gg Vm/+4,9% gg Vj

- US

14:30 Import- und Exportpreise November

Importpreise

PROGNOSE: -0,5% gg Vm

zuvor: -0,2% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 14.479,00 +0,0%

E-Mini-Future S&P-500 4.034,25 +0,3%

E-Mini-Future Nsdq-100 11.871,00 +0,3%

Nikkei-225 28.156,21 +0,7%

Schanghai-Composite 3.175,89 -0,0%

Hang-Seng-Index 19.726,52 +0,7%

+/- Ticks

Bund -Future 140,74 +20

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 14.497,89 +1,3%

DAX-Future 14.473,00 +0,8%

XDAX 14.470,01 +0,8%

MDAX 26.018,29 +2,1%

TecDAX 3.095,74 +1,4%

EuroStoxx50 3.986,83 +1,7%

Stoxx50 3.804,66 +1,2%

Dow-Jones 34.108,64 +0,3%

S&P-500-Index 4.019,65 +0,7%

Nasdaq-Comp. 11.256,81 +1,0%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 140,54 +40

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Nach einer gut behaupteten Eröffnung sieht es zur Wochenmitte aus. Nach den günstig ausgefallenen Inflationsdaten aus den USA für November vom Vortag, dürfte am Markt weiter Optimismus vorherrschen, dass die Inflation auf dem Weg nach unten ist, mit entsprechend positiven Folgen für die weltweite Geldpolitik . Zugleich dürfte aber auch Zurückhaltung zu spüren sein, weil es dennoch nicht gänzlich sicher ist, dass die US-Notenbank am Abend nach Handelsschluss in Europa tatsächlich wie mehrheitlich erwartet ihr Zinserhöhungstempo drosseln wird.

Rückblick: Fest - Die Börsen feierten die US-Verbraucherpreise, die im November eine Verlangsamung der Inflation zeigten und die Hoffnung auf weniger aggressive Zinserhöhungen befeuerten. Ob die Daten die Grundlage für eine Jahresendrally bilden, entscheidet sich nach Einschätzung aus dem Handel aber erst mit der geldpolitischen Entscheidung der Fed am Mittwoch. Bereits vor den US-Preisdaten lagen die Börsen gut im Markt. Wie erhofft hatte sich der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen in Deutschland verbessert. Damit sei die These von übertriebenen Rezessionsängsten erneut bestätigt worden, sagte ein Händler. Die als besonders zinsempfindlich geltenden Technologiewerte stellten mit plus 3,4 Prozent Plus den Hauptgewinner.

DAX/MDAX/TECDAX

Fest - Zinssensible Aktien profitierten von den US-Inflationsdaten. Dazu gehörten neben dem Technologie- und Immobiliensektor auch Einzelhandelwerte. Die Fraport-Aktie gewann nach Verkehrszahlen für November 1,3 Prozent. Die Nach-Corona-Erholung zeigt weiter einen kräftigen Anstieg der Passagierzahlen. Um 3,7 Prozent nach oben schossen Lufthansa nach einem erhöhten Ausblick für 2022. Für Biontech ging es auf Xetra nach positiven Nachrichten zu einem mRNA-Impfstoff des Wettbewerbers Moderna um 5,3 Prozent nach oben. Die Nachricht weckte die Hoffnung, dass die mRNA-Technologie auch bei Krebserkrankungen erfolgreich eingesetzt werden könne.

XETRA-NACHBÖRSE

Unter den Einzelwerten zeigten sich Tui unbeeindruckt davon, dass der Touristikkonzern die Rückzahlung der während der Pandemie gewährten Staatshilfen bis Ende 2023 ankündigte. In der dritten Reihe legten Va-Q-Tec bei Lang & Schwarz um 3,0 Prozent auf 25,00 Euro zu. Der Würzburger Spezialist für Thermoboxen bestätigte den Abschluss einer Zusammenschlussvereinbarung mit der schwedischen Beteiligungsgesellschaft EQT.

USA - AKTIEN

Freundlich - Besser als gedacht ausgefallene Inflationsdaten versetzten die Anleger in Kauflaune. Die Verbraucherpreise waren im November weniger deutlich gestiegen als erwartet. Marktakteure sahen darin einen weiteren Beleg, dass die Inflation ihren Gipfel hinter sich gelassen hat. Doch die anfangs kräftigen Kursgewinne bröckelten im Verlauf ab. Zwar verringern die Preisdaten den Druck auf die US-Notenbank, die Zinsen weiter aggressiv zu erhöhen, doch sei keineswegs gewiss, ob die Fed bei ihrem Zinsentscheid am Mittwoch tatsächlich langsamere Zinserhöhungen signalisieren werde, hieß es. Unter den Einzelaktien konnten Oracle (-0,8%) anfängliche Gewinne nicht halten. Der Softwarekonzern hat in seinem zweiten Geschäftsquartal mehr umgesetzt und verdient als erwartet. Der Pharmakonzern Moderna (+19,6%) meldete positive Studienergebnisse bei der Entwicklung eines auf mRNA-Biotechnologie basierenden Krebsimpfstoffs in Verbindung mit einem Mittel von Merck (+1,8%). Boeing (+0,5%) hat erneut einen Großauftrag eingefahren. United Airlines will 100 Exemplare des Langstreckenfliegers 787 Dreamliner kaufen. Raytheon rückten um 0,3 Prozent vor, gestützt von einem neuen Aktienrückkaufprogramm.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,22 -17,2 4,39 348,8

5 Jahre 3,66 -13,2 3,79 239,8

7 Jahre 3,61 -12,0 3,73 216,6

10 Jahre 3,51 -10,0 3,61 200,3

30 Jahre 3,54 -3,4 3,57 164,0

Erwartungen, dass die US-Notenbank aufgrund des nachlassenden Preisauftriebs das Tempo ihrer Zinserhöhungen drosseln könnte, trieben die Anleihekurse nach oben. Im Gegenzug ging es mit den Renditen deutlich nach unten.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:26h % YTD

EUR/USD 1,0633 -0,0% 1,0633 1,0647 -6,5%

EUR/JPY 144,04 -0,0% 144,05 143,83 +10,1%

EUR/CHF 1,0768 +0,0% 1,0769 1,0803 -4,8%

EUR/GBP 0,8602 +0,1% 0,8597 0,8602 +2,4%

USD/JPY 135,46 -0,0% 135,49 135,08 +17,7%

GBP/USD 1,2362 -0,0% 1,2366 1,2377 -8,7%

USD/CNH 6,9632 -0,0% 6,9640 6,9604 +9,6%

Bitcoin

BTC/USD 17.768,45 +0,0% 17.764,61 17.779,13 -61,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar gab mit den günstig ausgefallenen Inflationsdaten und im Gefolge stark fallender Marktzinsen kräftig nach. Der Dollarindex sank um 1,1 Prozent.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,07 75,39 -0,4% -0,32 +8,4%

Brent/ICE 80,30 80,68 -0,5% -0,38 +10,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

