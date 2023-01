Indizes in diesem Artikel SDAX 13.275,7

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

Das chinesische Wirtschaftswachstum hat sich im vergangenen Jahr deutlich verlangsamt. Wie die Nationale Statistikbehörde mitteilte, legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2022 um 3 Prozent zu, nachdem es im Vorjahr noch um 8,1 Prozent gestiegen war. Unter anderem die wiederholten coronabedingten Lockdowns belasteten Haushalte und Unternehmen. Abgesehen von 2020, als das BIP um 2,2 Prozent gestiegen war, verzeichnete China im vergangenen Jahr das schwächste Wachstum seit 1976, wie aus Daten der Weltbank hervorgeht. Im vierten Quartal lag das BIP-Wachstum mit 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum über den Erwartungen. Vom Wall Street Journal befragte Volkswirte hatten lediglich mit 1,7 Prozent gerechnet. Das abrupte Ende der Null-Covid-Politik und die Aufgabe fast aller Restriktionen in diesem Zusammenhang nach knapp drei Jahren dürfte dem Wachstum im laufenden Jahr wieder Auftrieb geben. Ökonomen rechnen mit einer Erholung, die von den Verbrauchern getragen wird. Wie solide die Erholung sein wird, ist aber immer noch unklar. Die Nachfrage nach Exporten aus China sinkt mit der Verlangsamung des Weltwirtschaftswachstums. Das Verbrauchervertrauen ist niedrig.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

HUGO BOSS (07:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum Geschäftsjahr 2022 (in Millionen Euro, Marge in Prozent, Dividende in Euro, nach IFRS):

. PROG PROG PROG

GESAMTJAHR Gj22 ggVj Zahl Gj21

Umsatz 3.575 +28% 19 2.786

EBIT 325 +43% 19 228

EBIT-Marge 9,1 -- -- 8,2

Ergebnis nach Steuern/Dritten 2,92 +47% 18 1,99

Dividende je Aktie 1,09 +56% 18 0,70

Weitere Termine:

07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Jahresumsatz

13:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 4Q

13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 4Q

22:30 US/United Airlines Holdings Inc, Ergebnis 4Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- Nordex SE, Auftragseingang 2022

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Verbraucherpreise (endgültig) Dezember

PROGNOSE: -0,8% gg Vm/ +8,6% gg Vj

vorläufig: -0,8% gg Vm/ +8,6% gg Vj

zuvor: -0,5% gg Vm/+10,0% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: -1,2% gg Vm/ +9,6% gg Vj

vorläufig: -1,2% gg Vm/ +9,6% gg Vj

zuvor: 0,0% gg Vm/+11,3% gg Vj

- GB

08:00 Arbeitsmarktdaten Dezember

Arbeitslosengeldbezieher

zuvor: +30.500 gg Vm

Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)

PROGNOSE: 3,8%

zuvor: 3,7%

- DE

11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen Januar

PROGNOSE: -15,0 Punkte

zuvor: -23,3 Punkte

Konjunkturlage

PROGNOSE: -57,3 Punkte

zuvor: -61,4 Punkte

- US

14:30 Empire State Manufacturing Index Januar

PROGNOSE: -7

zuvor: -11,2

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 15.173,00 -0,1%

E-Mini-Future S&P-500 4.005,50 -0,3%

E-Mini-Future Nsdq-100 11.549,00 -0,5%

Nikkei-225 26.138,68 +1,2%

Schanghai-Composite 3.221,37 -0,2%

Hang-Seng-Index 21.491,04 -1,2%

+/- Ticks

Bund -Future 138,00 -11

Montag:

INDEX Schluss +/-

DAX 15.134,04 +0,3%

DAX-Future 15.181,00 -0,2%

XDAX 15.121,05 -0,2%

MDAX 28.456,64 +0,7%

TecDAX 3.213,38 +0,5%

EuroStoxx50 4.157,00 +0,1%

Stoxx50 3.891,45 +0,3%

Dow-Jones 34.302,61 +0,3% (Freitag, 13.01.)

S&P-500-Index 3.999,09 +0,4% (Freitag, 13.01.)

Nasdaq-Comp. 11.079,16 +0,7% (Freitag, 13.01.)

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 138,12 +3

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Der fulminante Start in das Jahr an den europäischen Aktienmärkten hat zuletzt etwas an Schwung verloren. Die positiven Nachrichten scheinen zunächst in den Kursen eskomptiert zu sein. Dabei geht es um das Hochfahren des öffentlichen Lebens nach dem Ende der No-Covid-Politik in China wie auch die Erwartung einer weniger restriktiven Geldpolitik der Notenbanken in Europa und den USA. Ein Blick an die asiatischen Börsen zeigt ein gemischtes Bild. Das chinesische Bruttoinlandsprodukt ist im vierten Quartal etwas besser als befürchtet ausgefallen, allerdings handelt es sich hierbei um den Blick in den Rückspiegel. Auch die chinesischen Einzelhandelsdaten per Dezember lieferten noch keine Entwarnung. Mit dem Blick nach vorne gerichtet steht am Vormittag um 11 Uhr der ZEW-Index aus Deutschland auf der Tagesvorschau. Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland dürften sich im Januar erneut verbessert haben. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte erwarten einen Anstieg auf minus 15,0 (Dezember: minus 23,3) Punkte. Am Mittag legen dann mit Goldman Sachs und Morgan Stanley zwei weitere Schwergewichte unter den US-Banken ihre Quartalsberichte vor.

Rückblick: Finanzdienstleister und Einzelhändler stellten die Gewinner, während Rohstoffwerte leichter tendierten. Carrefour legten um 4,6 Prozent zu. Laut Jefferies soll sich der Umsatzanstieg im vierten Quartal beschleunigt haben. Nach dem Wechsel an der Führungsspitze stiegen Temenos um 8,9 Prozent an der Schweizer Börse, gestützt vom Abgang des CEO Max Chuard. Die ebenfalls veröffentlichten Viertquartalszahlen traten derweil etwas in den Hintergrund. Die Umsätze sind laut den Analysten leicht unter den Erwartungen ausgefallen, der Gewinn habe dagegen leicht über den Schätzungen gelegen.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Gesucht waren Immobilienwerte. Unter anderem gewannen Vonovia 3,7 Prozent. Aus dem SDAX überzeugten Hypoport (+20,1%), Kontron (+10,2%) und Atoss Software (+7,0%) mit Zahlen und Ausblicken. Bei Covestro (+1,8%) wurde zunächst negativ gewertet, dass außerplanmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen und latente Steuerforderungen dem Spezialchemie-Konzern im vergangenen Jahr überraschend einen Verlust bescherten. Positiv stellten die Analysten der UBS heraus, dass der freie Cashflow mit 130 Millionen Euro deutlich besser ausgefallen ist als im Konsens und einer früheren Unternehmensprognose erwartet. Für Rheinmetall ging es wegen der Spekulationen über baldige Lieferungen von Leopard-Panzern in die Ukraine 2,8 Prozent nach oben.

XETRA-NACHBÖRSE

Westwing wurden rund 5 Prozent höher getaxt, nachdem das Online-Einrichtungshaus bei der Vorlage erster Eckdaten zum vierten Quartal seine Finanzprognose für 2022 bekräftigt hatte.

USA - AKTIEN (Freitag, 13. Januar)

Etwas fester - Im Blick stand die beginnende US-Berichtssaison. Den Startschuss gaben die Ergebnisse der vier größten US-Banken. Während Erwartungen mehrheitlich übertroffen wurden, bildeten die Institute gleichzeitig erhöhte Rückstellungen, um potenzielle Kreditverluste abzudecken. So hat JP Morgan im vierten Quartal von steigenden Zinsen profitiert und damit Belastungsfaktoren wie höhere Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite, steigende Kosten und ein schwächeres Investmentbanking ausgeglichen. Die Bank übertraf die Erwartungen der Analysten. Die Aktie stieg um 2,5 Prozent. Bank of America (+2,2%) hat im vierten Quartal trotz höherer Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite und eines schwachen Investmentbanking-Geschäfts mehr verdient. Der Gewinn fiel höher aus als von Analysten erwartet. Auf der Ertragsseite profitierte die Bank von den höheren Zinsen. Eine Milliardenstrafe hat Wells Fargo (+3,3%) im vierten Quartal einen massiven Gewinnrückgang beschert. Gleichwohl fiel das Ergebnis besser aus als von Analysten erwartet. Höhere Kreditkosten haben der Citigroup (+1,7%) im vierten Quartal einen herben Gewinnrückgang beschert. Allerdings fiel das Minus nicht so hoch aus wie von Analysten befürchtet. Die Erträge legten unterdessen dank der höheren Zinsen zu, die ein schwächeres Investmentbanking-Geschäft ausglichen. Tesla (-0,9%) hat die Preise für einige seiner in den USA verkauften Fahrzeuge um fast 20 Prozent gesenkt, um neue Käufer anzulocken. Delta Air Lines (-3,5%) hat zuletzt von einer starken Nachfrage nach Flugreisen profitiert. Gleichzeitig hat die Fluggesellschaft aber mit hohen Kosten zu kämpfen, die den Gewinn im ersten Quartal schmälern dürften.

USA - ANLEIHEN (Freitag, 13. Januar)

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,21 +7,9 4,13 -21,3

5 Jahre 3,59 +5,6 3,54 -40,7

7 Jahre 3,55 +5,5 3,49 -42,4

10 Jahre 3,50 +5,1 3,44 -38,5

30 Jahre 3,61 +3,4 3,58 -35,8

Am Anleihemarkt erholten sich die Renditen etwas von den zuletzt gesehenen Abgaben. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg um 5,1 Basispunkte auf 3,50 Prozent

January 17, 2023 01:31 ET (06:31 GMT)