Infineon hat dank einer guten Geschäftsentwicklung in den Bereichen Automobil und Industrie die Erwartungen an das zweite Geschäftsquartal und das Geschäftsjahr 2022/23 erhöht. Für das noch laufende zweite Quartal per Ende März rechnet der DAX-Konzern nun mit einem Umsatz von mehr als 4 Milliarden Euro. Bisher wurden rund 3,9 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Angesichts des höheren Umsatzes, positiver Preis- und Mix-Effekte sowie einer besser als vorhergesagt laufenden Entwicklung der Energiekosten soll die Segmentergebnismarge im hohen 20er-Prozentsatz liegen - verglichen mit dem ursprünglich prognostizierten Niveau von rund 25 Prozent. Für das Geschäftsjahr per Ende September erwartet Infineon nun einen Konzernumsatz deutlich über den bisher prognostizierten 15,5 Milliarden Euro (plus oder minus 500 Millionen Euro). Entsprechend soll es eine "positive Wirkung" auf die Segmentergebnismarge für das gesamte Geschäftsjahr geben. Basis der Schätzung ist ein Euro-Wechselkurs von 1,05 US-Dollar.

Die Regierungskoalition hat sich nach über zweitägigen Verhandlungen auf ein Maßnahmenbündel zur Transformation hin zur Klimaneutralität verständigt, das unter anderem eine Stärkung von Bahn und Straße und einen Umbau des Klimaschutzgesetzes sowie Anpassungen an den Plänen zur Wärmewende vorsieht. Das gaben die Parteivorsitzenden Lars Klingbeil (SPD), Ricarda Lang (Grüne) und Christian Lindner (FDP) nach den Beratungen bekannt. Es solle eine "massive Stärkung der Bahn" sowie eine Stärkung der Straße und der Netze geben. Auch sollten die Planungs- und Genehmigungsverfahren "massiv" beschleunigt werden. Lang sagte, Investitionen für die Bahn sollten durch eine Erhöhung der Lkw-Maut ab dem kommenden Jahr finanziert werden. Auch im Straßenbereich werde es aber einen beschleunigten Ausbau einer "begrenzten Anzahl von Straßen" geben. Lindner erklärte, "144 Autobahnprojekte" würden in diesem Zusammenhang als "von überragendem öffentlichen Interesse" eingestuft. Es werde "keine Austauschpflicht für bestehende Heizungen" geben, kündigte zudem Lindner an. Das nun beschlossene Paket werde aber "keine direkte Wirkung für den Bundeshaushalt" haben, betonte der Bundesfinanzminister.

Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hat die Ergebnisse des Koalitionsausschusses gelobt. "Es stellt sich als positiv heraus, dass der Koalitionsausschuss sich etwas Zeit gelassen hat", sagte Grimm der Rheinischen Post. "Den Ausbau der Schiene über eine Lkw-Maut zu finanzieren, ist eine gute Idee", hob das Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung hervor.

07:00 AT/Kontron AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht

07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), ausführliches Jahresergebnis

07:35 DE/Jenoptik AG, ausführliches Jahresergebnis

08:00 DE/Leifheit AG, ausführliches Jahresergebnis

08:00 DE/PNE AG, Jahresergebnis und Geschäftsbericht

10:20 DE/PSI Software AG, Jahresergebnis

10:30 DE/ Boehringer Ingelheim GmbH, Jahresergebnis (10:30 BI-PK)

12:00 DE/Sartorius AG, HV

Im Laufe des Tages:

- DE/Flatexdegiro AG, Geschäftsbericht

- DE/MTU Aero Engines AG, Geschäftsbericht

- DE

08:00 GfK-Konsumklimaindikator April

PROGNOSE: -29,0

zuvor: -30,5

- FR

08:45 Verbrauchervertrauen März

PROGNOSE: 81

zuvor: 82

- US

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy

Information Administration (EIA)

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 15.356,00 +0,5%

E-Mini-Future S&P-500 4.020,25 +0,5%

E-Mini-Future Nsdq-100 12.789,50 +0,4%

Nikkei-225 27.740,68 +0,8%

Schanghai-Composite 3.241,40 -0,1%

Hang-Seng-Index 20.172,24 +2,0%

+/- Ticks

Bund -Future 135,89% -4

Dienstag:

INDEX Schluss +/-

DAX 15.142,02 +0,1%

DAX-Future 15.284,00 -0,3%

XDAX 15.129,92 -0,3%

MDAX 26.562,42 -0,6%

TecDAX 3.224,77 -1,1%

EuroStoxx50 4.168,21 +0,1%

Stoxx50 3.841,79 +0,0%

Dow-Jones 32.394,25 -0,1%

S&P-500-Index 3.971,27 -0,2%

Nasdaq-Comp. 11.716,08 -0,4%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 135,93% -32

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einer etwas festeren Eröffnung an den Aktienmärkten rechnen Händler. Gestützt wird die Stimmung von der Ruhe in der Bankenkrise, von der über Nacht keine weiteren schlechten Nachrichten gekommen sind, und von den überwiegend etwas festeren Vorlagen der Auslandsbörsen. Dabei ist ein DAX-Ausbruch über den Widerstand bei 15.300 allerdings nach wie vor nicht in Sicht. Weder von den Renditen noch von der Devisenseite kommen nennenswerte Impulse, und die Berichtssaison neigt sich ohnehin dem Ende zu. Zudem schürt die anhaltende Talfahrt der Immobilienaktien die Sorgen vor einer Krise am Immobilienmarkt. "Die enge Handelsspanne zwischen 14.800 und 15.300 DAX-Punkten hat erst einmal weiterhin Bestand", so ein Marktanalyst.

Rückblick: Gut behauptet - Sowohl bei den Branchen als auch bei den Einzeltiteln setzte sich keine einheitliche Tendenz durch. "Die Lage bleibt fragil", so ein Marktteilnehmer. Nach den Banken standen nun die Immobilienwerte unter Feuer. Unter den europäischen Stoxx-Branchenindizes hielten sich Gewinner und Verlierer die Waage. Während der Index der Öl- und Gasaktien 1,8 Prozent im Plus schloss und so vor den Roh- und Grundstofftiteln die Gewinnerliste anführte, gaben neben den Immobilienakien auch die Technologietitel nach, ihr Stoxx-Index fiel um 1,3 Prozent. Zu den Immobilientiteln hieß es, gerade nach den Belastungen um die Silicon Valley Bank und die Credit Suisse sei der Markt nicht mehr bereit, Sorgen um Unternehmensfinanzierungen zu tolerieren.

DAX/MDAX/TECDAX

Uneinheitlich - Der DAX schloss zwar gut behauptet, aber auch etwa 120 Punkte unter Tageshoch. MDAX und TecDAX gaben deutlicher nach. Im DAX sorgten die ungebremsten Kursverluste bei Vonovia zunehmend für Sorgen. Die Aktien fielen um 6 Prozent und schlossen unter dem ehemaligen Emissionspreis. Im MDAX gaben Aroundtown vor dem Zahlenausweis um weitere 10,2 Prozent nach und markierten Allzeittiefs. Auch LEG Immobilien (-6,5%) und TAG Immobilien (-3,7%) fielen deutlich. Ein weiterer DAX-Verlierer war Infineon mit einem Minus von 3,1 Prozent im Umfeld schwächerer Technologieaktien. Bei Norma Group (-7,7%) verwiesen Händler darauf, dass sich der Margen-Ausblick noch stärker als befürchtet negativ auswirke. Positiv kamen die Jahreszahlen von Evotec (+5,3%) an. Tui brachen nur optisch um 48,4 Prozent oder 7,61 Euro auf 8,10 Euro ein. Hier begann der separate Handel mit dem Bezugsrecht, das bei 6,02 Euro notierte. Sehr positiv werteten Händler einen Großauftrag für Manz (+14,2%) von Daimler Truck.

XETRA-NACHBÖRSE

Infineon wurden 3,5 Prozent höher getaxt. Der DAX-Konzern hatte nach der Schlussglocke den Ausblick erhöht. Encavis wurden 3,4 Prozent niedriger gestellt. Das Unternehmen zahlt angesichts hoher Investitionen in den Netzausbau keine Dividende. Im Vorjahr wurde noch eine Dividende von 0,30 Euro je Aktie gezahlt.

USA - AKTIEN

Etwas leichter - Trotz der Entspannung im Bankensektor blieben Anleger vorsichtig. Unsicherheiten blieben weiter bestehen, hieß es. Man sei sich darüber im Klaren, dass es durch die Bankenkrise längerfristige Auswirkungen auf die Wirtschaft geben werde. Zudem richte sich die Aufmerksamkeit wieder zunehmend auf mögliche weitere Zinserhöhungen der Fed. Die Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA hat nach Einschätzung von Goldman-Sachs-Chefvolkswirt Jan Hatzius im Zuge der Turbulenzen im Bankensystem zugenommen - aber nur von 25 auf 35 Prozent. "Diese Zahl bleibt noch deutlich unter dem Konsens von 60 Prozent", so Hatzius. Konjunkturseitig hatte sich die Stimmung der US-Verbraucher im März verbessert, was für Zinserhöhungen und damit gegen den Kauf von Aktien sprach. Alibaba stiegen um 14,3 Prozent. Der chinesische E-Commerce-Gigant will sich umstrukturieren. Walgreens Boots Alliance (+2,7%) hat mehr verdient und umgesetzt als erwartet. Lyft gaben 7,6 Prozent nach. Das Wall Street Journal hatte berichtet, die beiden Gründer zögen sich aus dem Tagesgeschäft zurück und Vorstand David Risher übernehme die Leitung. PVH machten einen Satz um 20,0 Prozent. Das Bekleidungsunternehmen hatte die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn übertroffen.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,05 +5,4 4,00 -36,9

5 Jahre 3,66 +6,4 3,59 -34,2

7 Jahre 3,61 +4,0 3,57 -35,9

10 Jahre 3,55 +1,6 3,53 -32,9

30 Jahre 3,77 +0,8 3,76 -20,1

Die Notierungen gaben mit der Entspannung im Bankensektor noch etwas nach. Nach den kräftigen Vortagesaufschlägen erhöhte sich die Rendite zehnjähriger Papiere im Gegenzug noch etwas. Die Rendite zweijähriger Papiere stieg wieder über die Marke von 4 Prozent.

