Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In China einschl. Hongkong bleiben die Börsen wegen des Tags der Gräber (Qingming-Fest) geschlossen. In Norwegen findet am Tag vor Gründonnerstag nur ein verkürzter Handel statt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die australische Notenbank hat wegen der makroökonomischen Unsicherheit und einer Entspannung bei der Inflation eine Zinspause nach zehn Erhöhungen in Folge eingelegt. Wie die Reserve Bank of Australia (RBA) mitteilte, ließ sie den Leitzins bei ihrer Sitzung am Dienstag unverändert bei 3,60 Prozent und damit auf dem höchsten Niveau seit mehr als zehn Jahren. "Die Entscheidung, die Zinsen in diesem Monat stabil zu halten, gibt dem Rat mehr Zeit, um die Lage der Wirtschaft und den Ausblick in einem Umfeld beträchtlicher Unsicherheit zu bewerten", sagte Zentralbankgouverneur Philip Lowe. Eine Reihe von Daten, darunter der monatliche Verbraucherpreisindikator, signalisiere, dass die Inflation in Australien ihren Höhepunkt erreicht hat, so Lowe weiter. Die RBA sei aber bereit, die Zinsen weiter zu erhöhen, wenn die ökonomischen Daten einen solchen Schritt rechtfertigten. "Der Rat erwartet, dass weitere Straffungen der Geldpolitik nötig sein könnten, um sicherzustellen, dass die Inflation auf ihren Zielwert zurückkehrt", sagte der Gouverneur. Die Zinspause sei außerdem der jüngsten Instabilität im globalen Bankensektor geschuldet. Lowe sieht durch die daraus folgenden schwierigeren Finanzierungskonditionen eine mögliche weitere Belastung für die Wirtschaft. Die RBA hatte im März bereits angedeutet, dass sie eine Zinspause in Erwägung zieht.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahrs geschätzt:

- NL/Shop Apotheke Europe NV, Umsatz 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Handelsbilanz Februar

Handelsbilanz saisonbereinigt

PROGNOSE: +18,3 Mrd Euro

zuvor: +16,7 Mrd Euro

Exporte (real, saisonbereinigt)

PROGNOSE: +0,7% gg Vm

zuvor: +2,1% gg Vm

Importe (real, saisonbereinigt)

PROGNOSE: +0,8% gg Vm

zuvor: -3,4% gg Vm

- EU

11:00 Erzeugerpreise Februar

Eurozone

PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+13,6% gg Vj

zuvor: -2,8% gg Vm/+15,0% gg Vj

- US

16:00 Auftragseingang Industrie Februar

PROGNOSE: -0,6% gg Vm

zuvor: -1,6% gg Vm

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American

Petroleum Institute (API)

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 15.777,00 +0,1%

E-Mini-Future S&P-500 4.152,50 -0,0%

E-Mini-Future Nsdq-100 13.248,50 -0,2%

Nikkei-225 28.281,45 +0,3%

Schanghai-Composite 3.307,21 +0,3%

Hang-Seng-Index 20.213,20 -1,0%

+/- Ticks

Bund -Future 136,44 -7

Montag:

INDEX Schluss +/-

DAX 15.580,92 -0,3%

DAX-Future 15.764,00 -0,3%

XDAX 15.611,51 -0,3%

MDAX 27.446,15 -0,8%

TecDAX 3.291,99 -1,0%

EuroStoxx50 4.311,05 -0,1%

Stoxx50 3.952,47 +0,3%

Dow-Jones 33.601,15 +1,0%

S&P-500-Index 4.124,51 +0,4%

Nasdaq-Comp. 12.189,45 -0,3%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 136,51 +31

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einer Fortsetzung der ruhigen Seitwärtsbewegung an Europas Börsen rechnen Händler auch am Dienstag. Viele Marktteilnehmer nutzten die Zeit rund um Ostern für Urlaub, so dass erst ab Mitte April wieder mit einer Belebung des Geschäfts gerechnet wird. Belastende Nachrichten seien seit der verhinderten Bankenkrise auch nicht mehr aufgetaucht, so dass es auch keine Verkaufsgründe gebe. Umsätze am Markt seien derzeit zumeist auf Portfolioanpassungen zurückzuführen. Der DAX wird am Morgen über der 15.600er-Marke gestellt. Leicht positiv stimmen könnte indes die Zinsentscheidung der Zentralbank in Australien. Sie ließ den Leitzins überraschend unverändert. Dies könnte als erstes Signal für Hoffnungen über ein Ende des Zinserhöhungszyklus gewertet werden. Besonders im Fokus des Marktes stehen dadurch die EU-Erzeugerpreise, die am Vormittag vorgelegt werden. Erwartet wird ein Rückgang auf plus 13,6 gegenüber dem Vorjahr nach zuvor plus 15,0 Prozent. Höhere Rückgänge könnten die Story von dem nahenden Ende des Zinszyklus untermauern und die Börsen weiter treiben. In den USA stehen am Abend mehrere Reden von Fed-Mitgliedern im Fokus.

Rückblick: Leicht positiv wurden am Vormittag die Einkaufsmanager-Indizes (PMI) aus Europa interpretiert. Doch der kräftige Ölpreisanstieg belastete zusehends die Stimmung, hieß es aus dem Handel. Saudi-Arabien und andere wichtige Ölförderländer haben am Sonntag eine Drosselung ihrer Ölproduktion angekündigt. Unter den europäischen Sub-Indizes stellten daher auch die Öl- und Gaswerte die Gewinner, deren Stoxx-Branchenindex 4,0 Prozent zulegte. Für BP ging es um 4,3 Prozent nach oben. Der Stoxx-Index der Reise- und Freizeit-Aktien gehörte mit einem Minus von knapp 1 Prozent zu den Verlierern in Europa.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Größter DAX-Gewinner waren Siemens Energy mit einem Plus von 4,3 Prozent. Sie profitieren vom Wettbewerber Vestas, der im ersten Quartal bei den Auftragseingängen überzeugen konnte. Im SDAX verbesserten sich Energiekontor mit Kurszielerhöhungen verschiedener Häuser knapp 15 Prozent. Der Baumaschinenkonzern Bauer (+4,3%) soll nach dem Willen eines neuen kontrollierenden Großaktionärs von der Börse verschwinden. Der Kurssprung um 161 Prozent bei Leoni war schwer nachvollziehbar, sieht das erreichte Sanierungskonzept doch vor, dass die Altaktionäre leer ausgehen. Seit Jahresbeginn notiert der Wert knapp 90 Prozent im Minus.

XETRA-NACHBÖRSE

Sehr ruhig ist der nachbörsliche Handel am Montagabend verlaufen. Auffällige Kursbewegungen in Einzelwerten wurden nicht beobachtet.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Rasant steigende Ölpreise in Reaktion auf die Fördermengenkürzung der Opec+ schürten zunächst Inflationssorgen, die aber vom enttäuschenden ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe wieder gelindert wurden. Die Aktien von Chevron (+4,2%), Occidental Petroleum (+4,4%) und Exxon Mobil (+5,9%) profitierten vom festen Ölpreis. Der Energiesektor war mit plus 4,9 Prozent der größte Gewinner. McDonald's (+0,9%) wird in dieser Woche ihre Mitarbeiter über den bereits im Januar in Aussicht gestellten Personalabbau informieren. Tesla (-6,1%) hat in den ersten drei Monaten des Jahres eine Rekordzahl von Fahrzeugen ausgeliefert, dies war jedoch vor allem Preissenkungen zu verdanken. Swvl Holdings (-12,8%) hatte mitgeteilt, dass es Interessenbekundungen für potenzielle strategische Alternativen gebe, die derzeit geprüft würden. Allerdings machte die Gesellschaft klar, es gebe keine Garantie dafür, dass der Prozess zu einer Transaktion führen werde. Micron Technology gaben weitere 1,2 Prozent ab. Die chinesischen Behörden gehen gegen den Halbleiterkonzern vor und überprüfen die vom US-Unternehmen in China verkauften Produkte auf ihre Cybersicherheit.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,97 -5,8 4,02 -45,5

5 Jahre 3,51 -6,9 3,58 -49,0

7 Jahre 3,47 -6,6 3,54 -50,0

10 Jahre 3,42 -5,3 3,47 -46,4

30 Jahre 3,63 -2,0 3,65 -33,9

Die Anleiherenditen fielen nach den schwächeren Konjunkturdaten, nachdem sie anfangs im Windschatten des Ölpreises gestiegen waren.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 17:40 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0892 -0,1% 1,0902 1,0889 +1,8%

EUR/JPY 144,73 +0,3% 144,36 144,09 +3,1%

EUR/CHF 0,9952 -0,0% 1,0951 0,9944 +0,6%

EUR/GBP 0,8780 +0,0% 0,8778 0,8786 -0,8%

USD/JPY 132,86 +0,3% 132,43 132,34 +1,3%

GBP/USD 1,2406 -0,1% 1,2418 1,2393 +2,6%

USD/CNH 6,8876 +0,2% 6,8745 6,8817 -0,6%

Bitcoin

BTC/USD 27.901,64 +0,6% 27.727,62 28.083,61 +68,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar weitete seine Verluste noch etwas aus, nachdem die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe schwächer als erwartet ausgefallen waren. Der Dollar-Index sank um 0,4 Prozent.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,87 80,42 +0,6% +0,45 +0,5%

Brent/ICE 85,32 84,93 +0,5% +0,39 +0,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Nachdem die Opec+ am Wochenende beschlossen hatte, die Fördermenge zu verringern, zogen die Ölpreise kräftig an. Die US-Sorte WTI verteuerte sich um 6,3 Prozent auf 80,42 Dollar. Brent legte in ähnlichem Umfang zu. Im asiatischen Handel am Dienstag weiten die Notierungen ihre Gewinne noch leicht aus.

