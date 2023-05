Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

Der Dialysedienstleister Fresenius Medical Care (FMC) hat seine Jahresprognose nach dem ersten Quartal 2023 bekräftigt. Wie der Bad Homburger MDAX-Konzern mitteilte, plant er für das laufende Jahr unverändert mit einem Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Das operative Ergebnis soll stabil bleiben oder im bis zu hoch einstelligen Prozentbereich zurückgehen. Im Auftaktquartal legte der Umsatz um 3 (währungsbereinigt um 2) Prozent auf 4,704 Milliarden Euro zu. Analysten hatten im Mittel mit Erlösen in dieser Höhe gerechnet. Das operative Ergebnis (EBIT) fiel um 25 (währungsbereinigt 28) Prozent auf 261 Millionen Euro. Analysten hatten FMC mit im Mittel 250 Millionen Euro ein geringeres EBIT zugetraut. Das Konzernergebnis sackte um 45 (währungsbereinigt 47) Prozent auf 86 Millionen Euro ab. Hier hatte der Analystenkonsens auf 80 Millionen Euro gelautet.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

HOCHTIEF (14:00)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro):

PROG PROG PROG*

1. QUARTAL 1Q23 ggVj Zahl 1Q22

Umsatzerlöse 5.984 +12% 7 5.333

Ergebnis vor Steuern operativ 184 +2% 7 180

Ergebnis nach Steuern/Dritten operativ 128 +9% 7 118

* auf Basis von insgesamt 7 Analystenschätzungen

(die tatsächliche Anzahl der Prognosen je Kennzahl kann variieren)

HENSOLDT (7:30)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q23 ggVj Zahl 1Q22

Umsatz 321 +12% 3 286

EBITDA bereinigt 28 +63% 2 17

EBITA bereinigt-Marge* 8,6% -- -- 5,9%

EBIT 8,9 -- 3 -10

K+S (7:00)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q23 ggVj Zahl 1Q22

Umsatz 1.196 -1% 11 1.212

EBITDA 425 -19% 12 524

Ergebnis nach Steuern bereinigt 217 -31% 7 313

Ergebnis je Aktie bereinigt 1,25 -23% 7 1,63

Free Cashflow bereinigt 184 +79% 5 103

Ergebnis nach Steuern k.A. -- -- 311

Ergebnis je Aktie k.A. -- -- 1,62

SCHAEFFLER (8:00)

Nachfolgend eine Auswertung der Prognosen von Analysten zum ersten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. PROG PROG PROG

1. QUARTAL 1Q23 ggVj Zahl 1Q22

Umsatz 4.104 +9% 7 3.758

EBIT bereinigt 292 +13% 7 258

EBIT-Marge bereinigt 7,1 -- 7 6,9

Weitere Termine:

07:00 DE/Daimler Truck Holding AG, ausführliches Ergebnis 1Q (08:00 PK)

07:00 DE/Adva Optical Networking SE, Ergebnis 1Q

07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Manz AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q

07:40 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 1Q

08:00 IT/Banca Monte dei Paschi di Siena SpA (MPS), Ergebnis 1Q

08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 1Q & HV

08:00 JP/Nintendo Co Ltd, Jahresergebnis

10:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, HV

10:00 DE/Hugo Boss AG, HV

10:00 DE/Rheinmetall AG, HV

10:00 DE/SGL Carbon SE, HV

11:00 DE/Zeal Network SE, HV

22:05 US/Airbnb Inc, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende

Danone 2,00 EUR

Schneider Electric 3,15 EUR

Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam:

+ MDAX

NEUAUFNAHME: SMA Solar

HERAUSNAHME: Evotec

+ TecDAX

NEUAUFNAHME: Kontron

HERAUSNAHME: Evotec

+ SDAX

NEUAUFNAHME: Süss Microtec

HERAUSNAHME: SMA Solar

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum

Institute (API)

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 16.054,00 +0,1%

E-Mini-Future S&P-500 4.152,25 -0,0%

E-Mini-Future Nsdq-100 13.343,25 -0,1%

Nikkei-225 29.250,99 +1,0%

Schanghai-Composite 3.414,13 +0,6%

Hang-Seng-Index 20.209,96 -0,4%

+/- Ticks

Bund -Future 135,48 +6

Montag:

INDEX Schluss +/-

DAX 15.952,83 -0,1%

DAX-Future 16.043,00 -0,1%

XDAX 15.966,78 -0,1%

MDAX 27.543,17 -0,3%

TecDAX 3.280,45 +0,0%

EuroStoxx50 4.348,65 +0,2%

Stoxx50 4.050,23 +0,4%

Dow-Jones 33.618,69 -0,2%

S&P-500-Index 4.138,12 +0,0%

Nasdaq-Comp. 12.256,92 +0,2%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 135,42 -71

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden am Dienstag in der Eröffnung zunächst kaum verändert erwartet. Nach der "Nullnummer" am Vortag sprechen zwei Gründe für etwas mehr Volatilität. So sind die Marktteilnehmer aus London nach dem Feiertag zum Wochenbeginn wieder am Start. Zudem liefert die Berichtssaison wieder Impulse für die Einzelwerte. Ob es allerdings dazu reichen wird, das Jahreshoch im DAX bei 16.012 Punkten ernsthaft anzugehen, bleibt abzuwarten. Weiterhin ungeklärt ist, ob in den USA ein Zahlungsausfall des Landes vermieden werden kann. Ein Anlauf wird am Berichtstag genommen. Entspannungssignale gibt es von den Regionalbanken in den USA. US-Finanzministerin Janet Yellen erklärte, dass einige regionale Bankaktien weiterhin unter Druck stünden, die Einlagen sich jedoch stabilisiert hätten und die Regulierungsbehörden bereit stünden, falls weitere Ansteckungsängste aufkämen. Der US-Bankensektor ist laut einem Bericht der Notenbank auch nach dem Kollaps mehrerer Regionalbanken weiterhin widerstandsfähig.

Rückblick: Die Märkte benötigten noch einige Zeit, die Zinserhöhungen dies- und jenseits des Atlantiks sowie die US-Arbeitsmarktdaten plus die Unternehmensausblicke zu einem Gesamtbild zusammenzusetzen, hieß es. Erneut schwache Konjunkturdaten aus Deutschland lieferten zudem wenig Grund zum Kaufen. Nicht unbedingt positiv war auch die Nachrichtenlage aus den USA: Dort blieb die Lage um die US-Schuldenobergrenze ungelöst. Gut kamen die Geschäftszahlen der Raiffeisen Bank International (+2,4%) an, zudem hoben die Wiener ihre Jahresprognose an.

DAX/MDAX/TECDAX

Knapp behauptet - Die Industrieproduktion in Deutschland schürte Rezessionssorgen. Biontech reagierten auf Xetra mit Aufschlägen von 2,5 Prozent auf die Veröffentlichung besser als erwartet ausgefallener Erstquartalszahlen. Adesso rutschten nach einem schwachen Jahresauftakt um 6,9 Prozent ab. Deutsche Wohnen verloren mit dem Sektor nach finalen Geschäftszahlen 1,6 Prozent. Die Vonovia-Tochter ist wie die Muttergesellschaft infolge von Bewertungsabschlägen ins Minus gerutscht. Vonovia gaben um 1,1 Prozent nach. Vantage Towers (-1,2%) verlassen wie erwartet MDAX und TecDAX. Dafür stiegen Hochtief (-0,2%) in den MDAX auf. Den Platz im SDAX nahmen Vossloh (+2,1%) ein.

XETRA-NACHBÖRSE

Im nachbörslichen Handel am Montag haben sich die Kurse meist stabil gezeigt. Auffällige Bewegungen in Einzelwerten wurden nicht beobachtet.

USA - AKTIEN

Kaum verändert - Inflations- und Rezessionssorgen dämpften die Kauflaune. Beobachter erklärten die Zurückhaltung der Anleger zum einen mit den für Mittwoch angekündigten Verbraucherpreisen. Von anderer Seite wurde die Gefahr einer Wirtschaftsschwäche als Erklärung bemüht. Der Erholungskurs vom Wochenschluss der zuletzt gebeutelten Regionalbanken setzte sich fort, wenn auch langsamer. Aus einer am Montag veröffentlichten Erhebung der US-Notenbank ging hervor, dass die Banken bei der Kreditvergabe strengere Maßstäbe anlegten, was die Nachfrage dämpfte. PacWest Bancorp kletterten um weitere 3,6 Prozent nach knapp 82 Prozent Rally am Freitag. Die Bank will zur Sicherung der Liquidität die Dividende kürzen. Western Alliance Bancorp stiegen um 0,6 und Zions Bancorp um 2,1 Prozent. Die Hinterlegungsscheine der deutschen Biontech reagierten mit einem Minus von 0,4 Prozent auf die Veröffentlichung besser als erwartet ausgefallener Erstquartalszahlen. Beobachter verwiesen auf die sinkenden Einnahmen mit Corona-Impfstoffen. Tyson Foods brachen nach schwachen Zahlen und einer Gewinnwarnung um 16,4 Prozent ein. Tupperware (-27,5%) hat in den Zahlenausweisen vergangener Berichtsperioden weitere Fehler sowie Schwachstellen in den internen Kontrollmechanismen entdeckt

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,00 +9,1 3,90 -42,5

5 Jahre 3,50 +9,3 3,41 -50,0

7 Jahre 3,50 +8,6 3,41 -47,0

10 Jahre 3,52 +8,1 3,44 -36,1

30 Jahre 3,84 +8,1 3,75 -13,5

Die unerwartet starken Arbeitsmarktdaten vom Freitag veranlassten die Anleger erneut zum Rückzug aus dem Anleihemarkt, wie Händler sagten. Im Gegenzug stiegen die Renditen.

