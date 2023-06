Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: In China und in Hongkong bleiben die Börsen wegen des Drachenbootfestes geschlossen.

FREITAG: In China bleiben die Börsen wegen Drachenbootfestes geschlossen. In Schweden und Finnland findet wegen des Feiertages "Mittsommerfest" kein Handel statt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Bank of England (BoE) wird angesichts des kräftigen Lohnwachstums in Großbritannien wohl ihren Leitzins am Berichtstag und wahrscheinlich auch in den folgenden Sommermonaten in die Höhe schrauben. Dazu waren am Vortag die Verbraucherpreise für Mai deutlich höher als erwartet ausgefallen. Es wäre die 13. Zinserhöhung in Folge. Ökonomen erwarteten vor Bekanntwerden der Mai-Preisdaten mehrheitlich eine Anhebung um 25 Basispunkte auf 4,75 Prozent. Seit Ende 2021 hat der neunköpfige Rat die Zinssätze von nahe Null auf 4,50 Prozent angehoben, und die Märkte rechnen mit einem Höchststand von etwa 5,50 Prozent im weiteren Verlauf dieses Jahres. Die BoE habe ein Problem mit dem Lohnwachstum, erklärte Ökonom Hussain Mehdi von der HSBC. Ohne Boni stiegen die Durchschnittsverdienste in den drei Monaten bis April um 7,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr und damit stärker als erwartet. Dies sei ein zu hohes Niveau, um die Inflation auf das Ziel von 2,0 Prozent zu senken, meinte Mehdi. "Und anders als in den USA gibt es keine offensichtlichen Anzeichen dafür, dass der Lohndruck nachlässt."

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

10:00 DE/GFT Technologies SE, HV

10:00 DE/Scout24 SE, HV

DIVIDENDENABSCHLAG

Ökoworld 2,22 EUR

Schulte-Schlagbaum 12,00 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-FR

08:45 Geschäftsklimaindex Juni

PROGNOSE: 99

zuvor: 99

-CH

09:30 Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis der

Sitzung des geldpolitischen Rats

Leitzins

PROGNOSE: 1,75%

zuvor: 1,50%

-GB

13:00 BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats

Bank Rate

PROGNOSE: 4,75%

zuvor: 4,50%

-EU

16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Juni

PROGNOSE: -17,0

zuvor: -17,4

-US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 256.000

zuvor: 262.000

Leistungsbilanz 1Q

PROGNOSE: -217,1 Mrd USD

zuvor: -206,81 Mrd USD

16:00 Index der Frühindikatoren Mai

PROGNOSE: -0,7% gg Vm

zuvor: -0,6% gg Vm

16:00 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

16:00 Verkauf bestehender Häuser Mai

PROGNOSE: -0,7% gg Vm

zuvor: -3,4% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 16.056,00 -0,6%

E-Mini-Future S&P-500 4.401,50 -0,2%

E-Mini-Future Nsdq-100 14.996,25 -0,3%

Nikkei-225 33.422,43 -0,5%

Schanghai-Composite Feiertag

Hang-Seng-Index Feiertag

+/- Ticks

Bund -Future 133,62 -7

Mittwoch:

INDEX Schluss +/-

DAX 16.023,13 -0,5%

DAX-Future 16.148,00 -0,7%

XDAX 16.011,80 -0,7%

MDAX 26.582,45 -0,5%

TecDAX 3.150,67 -0,6%

EuroStoxx50 4.322,75 -0,5%

Stoxx50 3.967,68 -0,4%

Dow-Jones 33.951,45 -0,3%

S&P-500-Index 4.365,73 -0,5%

Nasdaq-Comp. 13.502,20 -1,2%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 133,69 -1

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit fallenden Aktienkursen rechnen Händler am Donnerstag. Der DAX dürfte klar unter die 16.000er-Marke fallen. In den USA sorgte am Vortag Notenbankchef Powell für Enttäuschung bei Zinsoptimisten, die seinen bisherigen Begründungen nicht glauben und bereits ein Zinshoch oder sogar Zinssenkungen im Auge hatten. Powell unterstrich erneut seinen Willen, die Inflation zu bekämpfen und wiederholte, dass noch zwei weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr denkbar seien. Unter Druck standen in den USA daher besonders die zinsempfindlichen Technikaktien, während der breite Markt nur moderat nachgab. Der Tag steht ansonsten ganz im Zeichen weiterer Notenbankentscheidungen, unter anderem in der Schweiz, Großbritannien, Norwegen und der Türkei. Dazu kommt eine Reihe von Wirtschaftsdaten aus den USA und aus der EU wird das Verbrauchervertrauen veröffentlicht.

Rückblick: Schwächer - Dem Markt fehlten Impulse, auch die mit Spannung erwarteten Aussagen von US-Notenbankpräsident Jerome Powell erbrachten nichts Neues. Dem Chemiesektor steckte der Schreck der starken Gewinnwarnung von Lanxess noch in den Knochen. Nach den bereits kräftigen Einbußen der Vortage gab er aber nur noch minimal nach. Auch ein düsterer Konjunkturausblick für Deutschland vom Ifo-Institut belastete. Unter Druck zeigte sich der konjunkturempfindliche Subindex der Rohstoffaktien (-1,5%). Autoaktien hielten sich dank positiver Zulassungszahlen zunächst recht gut, bevor auch sie von Konjunktursorgen gedrückt wurden. Laut dem Branchenverband Acea nahm der Automarkt in Europa im Mai Fahrt auf. Die Aktie des österreichischen Verpackungsherstellers Mayr-Melnhof (-5,6%) litt unter einer gesenkten Prognose.

DAX/MDAX/TECDAX

Schwächer - Deutsche Post (-2,6%) litten unter schwachen Zahlen und einem enttäuschenden Ausblick des US-Wettbewerbers Fedex. Covestro kletterten um weitere 3,6 Prozent, nachdem sie schon am Vortag mit Übernahmespekulationen um fast 13 Prozent zugelegt hatten. VW gaben mit den nachgebenden Autowerten um 0,9 Prozent nach, auch weil der Kapitalmarkttag des Autobauers zunächst kaum Neues brachte. Adidas stiegen nach einer Erhöhung auf "Buy" von "Neutral" durch die UBS um 4,3 Prozent und waren DAX-Spitzenreiter. Bei Cancom ging es um 4,2 Prozent aufwärts nach der Ankündigung eines Aktienrückkaufs.

XETRA-NACHBÖRSE

Auffällige Bewegungen bei Einzelwerten gab es laut einem Händler von Lang & Schwarz nicht.

USA - AKTIEN

Schwächer - Während Dow-Jones-Index und S&P-500 eher nur moderat nachgaben, fielen die als zinsempfindlicher geltenden Nasdaq-Indizes etwas deutlicher zurück. Marktteilnehmer verwiesen auf die Erwartung weiterer Zinserhöhungen der US-Notenbank. Die Fed werde ihre Zinsen nach der Pause im Juni in den nächsten Monaten weiter erhöhen, hatte US-Notenbankpräsident Jerome Powell in einer vorbereiteten Stellungnahme für eine Anhörung im Repräsentantenhaus gesagt. "Fast alle (FOMC-Mitglieder) erwarten, dass es angemessen sein wird, die Zinssätze bis zum Ende des Jahres etwas weiter anzuheben", sagte er. Unter seinen Kollegen gebe es eine starke Unterstützung für zwei zusätzliche Zinserhöhungen um 25 Basispunkte in diesem Jahr. Fedex gaben um 2,5 Prozent nach. Der Logistikkonzern hatte im vierten Geschäftsquartal bei rückläufigem Umsatz deutlich weniger verdient und klang im Ausblick skeptisch. Amazon gaben um 0,8 Prozent nach. Die US-Wettbewerbsbehörde verklagt den Onlineriesen, weil er Verbraucher ohne deren Einverständnis dazu verleite, sich für sein Prime-Programm anzumelden.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,71 +1,3 4,70 28,9

5 Jahre 3,96 +1,1 3,95 -4,3

7 Jahre 3,84 +0,3 3,84 -13,0

10 Jahre 3,72 -0,3 3,72 -16,2

30 Jahre 3,80 -1,0 3,81 -16,8

Bei den Anleihen tat sich wenig - trotz der neuerlich falkenhaften Aussagen von US-Notenbankchef Powell. Die Renditen stiegen mit den Aussagen zunächst, kamen im Verlauf jedoch wieder zurück. Die Märkte wetteten weiterhin darauf, dass die sich abschwächenden wirtschaftlichen Bedingungen in den USA die Fed dazu zwingen dürften, die Zinsen nur noch einmal anzuheben, anstatt zweimal, hieß es.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:08 % YTD

EUR/USD 1,0988 +0,0% 1,0986 1,0947 +2,7%

EUR/JPY 155,79 -0,0% 155,83 155,48 +11,0%

EUR/CHF 0,9808 -0,0% 0,9810 0,9803 -0,9%

EUR/GBP 0,8613 +0,1% 0,8603 0,8600 -2,7%

USD/JPY 141,77 -0,1% 141,86 142,01 +8,1%

GBP/USD 1,2758 -0,1% 1,2769 1,2731 +5,5%

USD/CNH 7,1819 +0,1% 7,1766 7,1829 +3,7%

Bitcoin

BTC/USD 30.300,11 +1,4% 29.880,04 29.538,13 +82,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar gab nach, der Dollarindex büßte 0,5 Prozent ein. Die Powell-Aussagen hätten insgesamt kaum Neues gebracht, so Beobachter mit Verweis auf die Kommentare nach der jüngsten US-Notenbanksitzung in der Vorwoche.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 72,16 72,53 -0,5% -0,37 -9,1%

Brent/ICE 76,70 77,12 -0,5% -0,42 -8,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

