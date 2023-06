Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Gewinne der chinesischen Industrieunternehmen sind im Mai dank einer verbesserten Profitabilität im Maschinenbausektor weniger stark gesunken als im Vormonat. Wie das nationale Statistikamt mitteilte, fielen die Industriegewinne im Mai aber noch immer um 12,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, während im April noch ein Minus von 18,2 Prozent verzeichnet wurde. Im Zeitraum Januar bis Mai waren die Industriegewinne in China um 18,8 Prozent eingebrochen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Im Lauf des Tages:

- DE/Deutsche Bahn AG, AR-Sitzung

- DE/Software AG, Ende der verlängerten Annahmefrist

im Zuge des Übernahmeangebots der Holdinggesellschaft Mosel Bidco SE

DIVIDENDENABSCHLAG

Dt. Grundstücksauktionen: 0,60 Euro

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 GfK-Konsumklimaindikator Juli

PROGNOSE: -23,0 Punkte

zuvor: -24,2 Punkte

- FR

08:45 Verbrauchervertrauen Juni

PROGNOSE: 84

zuvor: 83

- EU

10:00 EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Mai

Geldmenge M3

PROGNOSE: +1,5% gg Vj

zuvor: +1,9% gg Vj

- IT

11:00 Verbraucherpreise (vorläufig) Juni

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+6,9% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+7,6% gg Vj

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 16.031,00 +0,0%

E-Mini-Future S&P-500 4.410,00 -0,2%

E-Mini-Future Nsdq-100 15.055,00 -0,4%

Nikkei-225 33.075,91 +1,7%

Schanghai-Composite 3.173,85 -0,5%

Hang-Seng-Index 19.105,02 -0,2%

+/- Ticks

Bund -Future 133,94% -25

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 15.846,86 +0,2%

DAX-Future 16.023,00 +0,5%

XDAX 15.898,96 +0,6%

MDAX 26.894,23 +0,2%

TecDAX 3.096,73 -1,2%

EuroStoxx50 4.305,26 +0,6%

Stoxx50 3.938,86 +0,0%

Dow-Jones 33.926,74 +0,6%

S&P-500-Index 4.378,41 +1,1%

Nasdaq-Comp. 13.555,67 +1,6%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 134,19% -63

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einer deutlichen Kurserholung an den Börsen rechnen Händler. Vor allem die guten Vorgaben aus den USA sollten stützen. Der DAX wird wieder über der 15.900er-Marke erwartet. Kurstreiber ist eine überraschende Welle von guten US-Konjunkturdaten. Damit zeigte sich das Bild einer stärker als erwartet laufenden US-Wirtschaft, die auch immer mehr Investoren aus Europa anzieht. Der Spread bei Investitionen und Ertragskraft dürfte sich mittelfristig auch im Verhältnis Euro zu Dollar zeigen. Zudem wachsen damit Hoffnungen, die USA könnten sich als Konjunkturlokomotive für die Welt entwickeln. Denn aus China kommt derweil wenig Hoffnung: Dort brachen die Industriegewinne erneut auf Jahressicht ein. Auch in Europa stehen Konjunkturdaten, vor allem aber zinsrelevante Termine an: So spricht US-Notenbankchef Powell als Gast auf der europäischen Notenbanker-Konferenz in Portugal.

Rückblick: Freundlich - Gestützt wurde die Stimmung von guten Konjunkturdaten aus den USA. Positiv aufgenommen wurde auch der deutliche Rückgang der Inflation in Kanada. Auf der Branchenseite führten Banken- und Versicherungswerte mit Aufschlägen ihrer Stoxx-Branchenindizes von bis zu 1 Prozent die Gewinnerliste an. Auf der Verliererseite standen dagegen Öltitel im Umfeld kräftig gefallener Ölpreise sowie Pharma-Aktien ganz oben. Der Gucci-Eigentümer Kering (+0,7%) kauft den für den Herrenduft Aventus bekannten Luxusparfümhersteller Creed. Damit will der Luxusgigant in den schnell wachsenden Sektor für Kosmetik und Düfte expandieren. Für Prosus ging es um 6,2 Prozent nach oben. Naspers will das Beteiligungsgeflecht mit der europäischen Tochter Prosus vereinfachen, um die Fortführung von Aktienrückkäufen zu ermöglichen.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Der nahende Halbjahresultimo warf seine Schatten voraus. Dabei kam es zu Gewinnmitnahmen auf beiden Seiten, bei vielen Gewinnern der vergangenen Monate wie zum Beispiel Gerresheimer über Verkäufe, und bei Verlierern wie Delivery Hero oder Zalando über terminmarktorientierte Käufe durch Marktteilnehmer, die hier auf fallende Kurse gesetzt hatten. Delivery Hero gewannen 6,3 Prozent, Gerresheimer gaben dagegen 5,1 Prozent ab. Im DAX stiegen Munich Re um 1,7 Prozent, Zalando um 2,4 Prozent und Siemens Energy erholten sich um magere 2,3 Prozent. Auf der anderen Seite gaben Merck KGaA 3,5 Prozent ab und VW 1,7 Prozent. Sartorius verloren 4,8 Prozent auf 292,80 Euro, nachdem die Deutsche Bank das Kursziel auf 360 von 445 Euro gesenkt hatte. Auf Erholungskurs lagen auch Immobilientitel, im DAX stiegen Vonovia um 2 Prozent. Allerdings verloren Hamborner REIT 5,1 Prozent. Das Immobilienunternehmen hatte die Prognose für den Nettoinventarwert kräftig gesenkt.

XETRA-NACHBÖRSE

Im Windschatten der US-Börsen haben deutsche Aktien noch etwas zugelegt. Unter den Einzelwerten gaben Bayer gegen die positive Tendenz etwa 1 Prozent nach. Die Entscheidung der US-Gesundheitsbehörde FDA, eine hochdosierte Version des gemeinsam mit dem US-Partner Regeneron entwickelten Augenmittels Eylea zunächst nicht zuzulassen, belastete. Eylea ist eines der umsatzstärksten Medikamente der beiden Unternehmen.

USA - AKTIEN

Fester - Starke Konjunkturdaten haben der Wall Street Auftrieb verliehen. Der Auftragseingang im Mai fiel deutlich besser aus als erwartet. Auch der Index des Verbrauchervertrauens und die Zahl der Neubauverkäufe übertrafen die Prognosen. Positiv wurde ferner vermerkt, dass die Inflation in Kanada beträchtlich zurückgekommen ist. Für mehr Risikobereitschaft sorgten zudem positive Äußerungen des chinesischen Ministerpräsidenten Li Qiang zum Wirtschaftswachstum. Walgreens Boots Alliance verloren nach enttäuschenden Geschäftszahlen und einer Prognosesenkung 9,3 Prozent. Arena Group gewannen rund 20 Prozent. Auslöser war ein Bericht, wonach das Medienunternehmen Group Black in Gesprächen über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Arena sei. Illumina (-4,4%) plant, die Zahl der Mitarbeiter zur Kostenreduzierung weiter zu reduzieren. Delta Air Lines (+6,8%) erhöhte die Jahresziele. Regeneron stürzten um 8,7 Prozent ab. Die US-Gesundheitsbehörde FDA hat die Zulassung einer hochdosierten Version von Eylea abgelehnt.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,76 +1,9 4,74 34,2

5 Jahre 4,03 +6,1 3,97 3,1

7 Jahre 3,90 +4,7 3,85 -7,0

10 Jahre 3,76 +3,4 3,72 -12,4

30 Jahre 3,83 +1,8 3,82 -13,6

Die überraschend starken Konjunkturdaten und die steigenden Aktienkurse ließen Anleger dem Anleihemarkt den Rücken kehren, auch wenn die kanadischen Inflationsdaten die Fantasie auf eine baldige Zinswende auch in den USA geweckt hatten. Sinkende Kurse trieben die Renditen nach oben.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 18:57 % YTD

EUR/USD 1,0948 -0,1% 1,0961 1,0960 +2,3%

EUR/JPY 157,65 -0,2% 157,89 157,79 +12,3%

EUR/CHF 0,9791 -0,0% 0,9793 0,9793 -1,1%

EUR/GBP 0,8603 +0,1% 0,8598 0,8597 -2,8%

USD/JPY 144,00 -0,0% 144,03 143,98 +9,8%

GBP/USD 1,2726 -0,2% 1,2748 1,2747 +5,2%

USD/CNH 7,2354 +0,1% 7,2246 7,2244 +4,4%

Bitcoin

BTC/USD 30.484,20 -0,8% 30.722,94 30.669,73 +83,6%

Der Dollar war als sicherer Hafen nicht gefragt. Der Euro entfernte sich etwas von der 1,09er-Marke nach oben und tendierte um 1,0960 Dollar.

Am Morgen zeigt sich der "Aussie" auffällig. Die Inflation in Australien ist im Juni deutlicher als erwartet gesunken. Das könne der australischen Notenbank erlauben, zunächst eine Zinserhöhungspause einzulegen, heißt es im Handel. Der australische Dollar geht daraufhin in die Knie - gegenüber dem US-Dollar um 0,7 Prozent.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,88 67,7 +0,3% +0,18 -14,5%

Brent/ICE 72,50 72,26 +0,3% +0,24 -13,4%

Wirtschaftssorgen drückten die Ölpreise. US-Rohöl der Sorte WTI verbilligte sich um 2,4 Prozent. Zudem komme russisches Öl trotz der westlichen Sanktionen über Wiederverkäufer an die Märkte, so ein Teilnehmer. Von anderer Seite hieß es, die neue Einigkeit in der Opec zwischen Saudi-Arabien und Iran werde überschätzt. Der Gegensatz in der Irak-Politik scheine unüberbrückbar. Inwieweit sich alle Opec-Mitglieder an ihre Fördervorgaben hielten, bleibe unsicher. Dies gelte vor allem für Russland.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.915,12 1.913,75 +0,1% +1,38 +5,0%

Silber (Spot) 22,92 22,93 -0,0% -0,00 -4,4%

Platin (Spot) 921,80 929,50 -0,8% -7,70 -13,7%

Kupfer-Future 3,76 3,77 -0,4% -0,02 -1,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

