Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Das Open-Source-Softwareunternehmen Suse soll nur gut zwei Jahre nach seinem Gang aufs Parkett wieder von der Börse genommen werden. Der Mehrheitseigentümer strebe ein Übernahmeangebot und ein Delisting an, teilte das Unternehmen mit. Dazu sei ein Rahmenvertrag geschlossen worden. Suse soll mit der luxemburgischen EQT-Holding Marcel verschmolzen werden und dann die Börsennotierung in Frankfurt aufgeben. Marcel gehört der Beteiligungsgesellschaft EQT, die mit 79 Prozent an Suse mehrheitlich beteiligt ist. Das Übernahmeangebot soll in der ersten Oktober-Hälfte vorgelegt werden. Suse will die Offerte unterstützen und den bestehenden Aktionären eine Zwischendividende zahlen. Der Kaufpreis soll bei 16 Euro abzüglich der Zwischendividende liegen. Für Aktionäre der ersten Stunde ist das schmerzlich. Suse war zu 30 Euro je Aktie an die Börse gekommen. Anteilseigner der jüngeren Zeit machen dagegen einen guten Schnitt. Am Donnerstag war die Suse-Aktie unter die Marke von 10 Euro gefallen. Für die Suse-Aktie ging es im nachbörslichen Handel am Donnerstag um gut 50 Prozent nach oben.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Auslieferungen Konzern Juli

DIVIDENDENABSCHLAG

SDM SE: 0,09 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-EU

11:00 Verbraucherpreise Juli

Eurozone

PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+5,3% gg Vj

Vorabschätzung: -0,1% gg Vm/+5,3% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+5,5% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+5,5% gg Vj

Vorabschätzung: -0,1% gg Vm/+5,5% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+5,5% gg Vj

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 15.674,00 +0,1%

E-Mini-Future S&P-500 4.385,00 +0,0%

E-Mini-Future Nsdq-100 14.763,00 -0,1%

Nikkei-225 31.459,26 -0,5%

Schanghai-Composite 3.161,97 -0,1%

Hang-Seng-Index 18.133,23 -1,1%

+/- Ticks

Bund -Future 131,11 +36

Donnerstag:

INDEX Schluss +/-

DAX 15.676,90 -0,7%

DAX-Future 15.660,00 -0,8%

XDAX 15.613,66 -0,7%

MDAX 27.518,51 -1,1%

TecDAX 3.079,28 -1,2%

EuroStoxx50 4.227,83 -1,3%

Stoxx50 3.906,21 -0,9%

Dow-Jones 34.474,83 -0,8%

S&P-500-Index 4.370,36 -0,8%

Nasdaq-Comp. 13.316,93 -1,2%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 130,75 -17

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einer Fortsetzung des Abwärtstrends auch am Freitag rechnen Händler an Europas Börsen. Die übergeordneten Belastungsthemen seien weiter die gleichen mit der Kombination aus Konjunktursorgen um China und den global steigenden Zinsen. Vor allem US-Techwerte standen an Wall Street unter Druck, die 10-jährigen US-Renditen setzten sich mit fast 4,28 Prozent nach oben ab. Der DAX wird daher in Richtung 15.600 Punkte erwartet. "Die Sorgen werden auch jeden Tag aufs Neue bestätigt", kommentiert ein Händler. Vor allem die US-Börsen sähen nun langsam ein, dass sie zu leichtfertig auf einen nahenden Höhepunkt bei den Zinsen gesetzt hätten. Im Gegenteil weist die Datenlage auf eine erneut steigende Inflation hin. In Japan trat indes der erhoffte Rückgang der Verbraucherpreise (CPI) nicht ein. Mit besonderer Aufmerksamkeit wird daher auf das CPI der Eurozone im Juli am Vormittag geblickt. Dazu steht der kleine Verfalltag der August-Optionen an den Terminbörsen an.

Rückblick: Das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank unterstrich, dass die Fed-Mitglieder deutlichere Zeichen eines Inflationsrückgangs sehen wollen - ansonsten seien weitere geldpolitische Verschärfungen notwendig. Aus China gab es das Eingeständnis des Vermögensverwalters Zhongzhi, in einer Liquiditätskrise zu stecken. Das sorgt dafür, dass das Schreckgespenst einer ausgewachsenen Immobilien- und Finanzkrise in China weiter umgeht. Erneut gute US-Daten schürten die Sorge vor weiteren Zinserhöhungen der Fed. Bei BAE Systems (-4,7%) belastete der Kaufpreis von 5,55 Milliarden Dollar für das Luft- und Raumfahrtgeschäft des US-Raumfahrtkonzerns Ball Aerospace. Laut Jefferies hat Docmorris (+7,8%) im zweiten Quartal den erwarteten Wendepunkt beim Wachstum erreicht. Die Zahlen entsprachen den Schätzungen. Als durchwachsen wurden die Zahlen von Aegon (-5%) eingestuft. Bei Adyen (-38%) sprach die Citigroup von "einer weiteren großen Gewinnenttäuschung".

DAX/MDAX/TECDAX

Leichter - Schlechte Vorlagen für Infineon kamen von Wolfspeed. Der US-Chiphersteller enttäuschte am Vorabend mit einem doppelt so hohen Verlust wie erwartet. Infineon verloren 2,3 Prozent. Techwerte insgesamt wurden auch wegen der Zinssorgen gemieden - SAP büßten 2,5 Prozent ein. Rheinmetall fielen mit Kursverlusten von 1,0 Prozent auf. Die Aktien befinden sich damit seit über einer Woche auf dem Rückzug. "Sie schwächeln etwas gegenüber der Konkurrenz", sagte ein Händler. Einige Anleger könnten daher ein Top in der Aktie befürchten, nachdem sich der Kurs seit Beginn des Ukraine-Krieges mehr als verdreifacht hatte. Fundamentaler Auslöser dürfte sein, dass Rheinmetall nach Polen nun auch den Großauftrag für Schützenpanzer in Australien an den koreanischen Konkurrenten Hanwah verloren hat. Nach Geschäftszahlen brachen Bijou Brigitte um 16,9 Prozent ein.

XETRA-NACHBÖRSE

In einem insgesamt leichteren Markt verteuerten sich Suse auf Tradegate um rund 59 Prozent auf 15,24 Euro. Das Open-Source-Softwareunternehmen soll nur gut zwei Jahre nach seinem Gang aufs Parkett wieder von der Börse genommen werden. Der Mehrheitseigentümer strebe ein Übernahmeangebot und ein Delisting an, teilte das Unternehmen mit. Der Kaufpreis soll bei 16 Euro abzüglich der Zwischendividende liegen.

USA - AKTIEN

Leichter - Druck kam über den Anleihemarkt. Dort ging es für die Renditen weiter nach oben. Dazu kamen erneut besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten. Diese befeuerten die Sorgen der Investoren, dass die US-Notenbank weitere Zinserhöhungen vornehmen könnte. Cisco hat in ihrem Schlussquartal die Markterwartungen übertroffen. Für die Aktie ging es um 3,3 Prozent nach oben. Die Walmart-Aktie fiel um 2,2 Prozent, nachdem der US-Einzelhandelskonzern im zweiten Quartal den Umsatz und Gewinn gesteigert und dabei die Markterwartungen übertroffen hat. Die Papiere haben im bisherigen Jahresverlauf aber schon kräftig zugelegt, so dass nun Investoren auch vereinzelt Gewinne realisieren könnten. Die Papiere von U.S. Steel gewannen 0,2 Prozent. Auch Arcelormittal erwägt offenbar ein Angebot für den US-Stahlkonzern abzugeben, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters. Dagegen standen die Aktien von Wolfspeed unter Druck und verloren gut 17 Prozent. Das Halbleiterunternehmen rutschte in seinem vierten Quartal in die roten Zahlen. CVS Health stürzten um gut 8 Prozent ab. Der Krankenversicherer Blue Shield of California plant, die Nutzung der meisten Apothekenleistungen von CVS Health einzustellen.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,93 -3,0 4,96 51,1

5 Jahre 4,42 +1,3 4,41 41,9

7 Jahre 4,37 +1,5 4,35 39,8

10 Jahre 4,28 +3,0 4,25 40,4

30 Jahre 4,39 +3,6 4,36 42,2

Für die Renditen ging es weiter nach oben, was schon zuletzt den Aktienmarkt belastet hatte. Die Rendite zehnjähriger Papiere stieg um 3,0 Basispunkte auf 4,28 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:11 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0887 +0,1% 1,0870 1,0887 +1,7%

EUR/JPY 158,25 -0,2% 158,54 158,92 +12,8%

EUR/CHF 0,9558 +0,1% 0,9551 0,9562 -3,4%

EUR/GBP 0,8536 +0,1% 0,8528 0,8534 -3,6%

USD/JPY 145,38 -0,3% 145,83 145,98 +10,9%

GBP/USD 1,2753 +0,1% 1,2747 1,2757 +5,4%

USD/CNH 7,3019 -0,0% 7,3042 7,3111 +5,4%

Bitcoin

BTC/USD 26.408,36 -0,1% 26.436,74 28.409,14 +59,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar erholte sich von seinen Abgaben, der Dollar-Index notierte wenig verändert. Teilnehmer begründeten die Stärke im Tagesverlauf mit den gut ausgefallenen Konjunkturdaten. Devisen-Analystin Antje Praefcke geht aufgrund der Datenabhängigkeit der Fed-Entscheidungen weiterhin davon aus, dass in erster Linie die Preis- und Konjunkturdaten Potenzial für Dollarbewegungen haben.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,57 80,39 +0,2% +0,18 +2,2%

Brent/ICE 84,20 84,12 +0,1% +0,08 +1,9%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 18, 2023 01:32 ET (05:32 GMT)