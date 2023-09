Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages Labor Day geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA I +++++

Aurubis hat bei der regelmäßigen Überprüfung des Metallbestands erhebliche Abweichungen vom Sollbestand festgestellt; außerdem Abweichungen bei Sonderproben bestimmter Lieferungen von Einsatzmaterialien im Recyclingbereich. Weil der Schaden das Ergebnis des Geschäftsjahres 2022/23 belasten wird, kassierte das Kupferunternehmen seine Prognose. Aurubis hatte für 2022/23 bislang ein operatives Vorsteuerergebnis zwischen 450 und 550 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Das Ausmaß des Schadens könne noch nicht sicher festgestellt werden, so Aurubis. Es könne "nicht ausgeschlossen werden" dass ein Schaden im niedrigen, dreistelligen Millionen-Euro-Bereich entstanden ist." "Aufgrund dieser Indizien geht Aurubis jetzt davon aus, dass das Unternehmen Gegenstand weiterer - über die im Juni 2023 veröffentlichten Fälle hinausgehender - krimineller Handlungen geworden ist", teilte Aurubis mit. Im Juni hatte Aurubis schon einmal berichtet, offenbar Ziel von Edelmetalldiebstählen geworden zu sein. Die Staatsanwaltschaft und Polizei Hamburg nahmen darauf Ermittlungen auf.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Der Beschäftigungsaufbau in den USA dürfte sich im August weiter verlangsamt haben, was aus Sicht der US-Notenbank darauf hindeuten würde, dass ihr Zinserhöhungszyklus wirkt. Volkswirte erwarten, dass außerhalb der Landwirtschaft 170.000 zusätzliche Stellen geschaffen wurden, nachdem das Plus im Juli bei 187.000 gelegen hatte. Die Arbeitslosenquote soll der Prognose zufolge bei 3,5 Prozent verharren. Bei den Stundenlöhnen erwarten Ökonomen ein monatliches Plus von 0,3 (0,4) Prozent und eine jährliche Steigerung von 4,4 (4,4) Prozent. Die Inflation in den USA ist zwar deutlich gesunken, an den Finanzmärkten wird aber immer noch über eine weitere Straffung der Geldpolitik spekuliert wegen des robusten Arbeitsmarkts.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Keine wichtigen Termine angekündigt.

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- CH

08:30 Verbraucherpreise August

PROGNOSE:+0,1% gg Vm/+1,6% gg Vj

zuvor: -0,1% gg Vm/+1,6% gg Vj

- IT

09:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe August

PROGNOSE: 45,9

zuvor: 44,5

- FR

09:50 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) August

PROGNOSE: 46,4

1. Veröff.: 46,4

zuvor: 45,1

- DE

09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) August

PROGNOSE: 39,1

1. Veröff.: 39,1

zuvor: 38,8

- EU

10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

Eurozone (2. Veröffentlichung) August

PROGNOSE: 43,7

1. Veröff.: 43,7

zuvor: 42,7

- GB

10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) August

PROGNOSE: 42,5

1. Veröff.: 42,5

zuvor: 45,3

- US

14:30 Arbeitsmarktdaten August

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +170.000 gg Vm

zuvor: +187.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 3,5%

zuvor: 3,5%

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+4,4% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+4,4% gg Vj

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) August

PROGNOSE: 47,0

1. Veröff.: 47,0

zuvor: 49,0

16:00 Bauausgaben Juli

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm

ISM-Index verarbeitendes Gewerbe August

PROGNOSE: 46,9 Punkte

zuvor: 46,4 Punkte

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 16.020,00 +0,2%

E-Mini-Future S&P-500 4.521,50 +0,1%

E-Mini-Future Nsdq-100 15.546,00 +0,0%

Nikkei-225 32.776,07 +0,5%

Schanghai-Composite 3.125,81 +0,2%

Hang-Seng-Index Kein Handel wegen Taifun

+/- Ticks

Bund -Future 133,02 -13

Donnerstag:

INDEX Schluss +/-

DAX 15.947,08 +0,3%

DAX-Future 15.984,00 +0,3%

XDAX 15.958,26 +0,3%

MDAX 27.818,98 +1,1%

TecDAX 3.177,06 +0,7%

EuroStoxx50 4.297,11 -0,4%

Stoxx50 3.963,39 -0,3%

Dow-Jones 34.721,91 -0,5%

S&P-500-Index 4.507,66 -0,2%

Nasdaq-Comp. 14.034,97 +0,1%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 133,15 +104

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Start in den September am Freitag leicht höher erwartet. Positiv für das Sentiment wird gewertet, dass China weitere Konjunkturmaßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft und zur Wiederbelebung des angeschlagenen Immobiliensektors angekündigt hat. Begleitet werden die Maßnahmen durch die chinesische Zentralbank, die die Höhe der Deviseneinlagen, die Banken halten müssen, senken will, um den Yuan zu stützen. Zudem hat sich die Industrie der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt im August wieder etwas belebt. Der wichtigste Termin des Tages steht mit den US-Arbeitsmarktdaten für August an. Zuletzt kündigte sich bereits an, dass der US-Jobmotor etwas an Kraft verliert. Nachdem der private ADP-Bericht bereits den niedrigsten Stellenzuwachs seit Januar verzeichnete, dürften die Payrolls die Abkühlung am US-Arbeitsmarkt bestätigen.

Rückblick: Die nach wie vor zähe Inflation im Euroraum bremste die Kauflaune. Der Inflationsdruck im Euroraum nahm im August entgegen den Erwartungen nicht ab, wobei die Kerninflation wie prognostiziert sank. Die Commerzbank geht dennoch unverändert davon aus, dass die EZB im September die Zinsen nicht weiter erhöhen wird. Am Anleihemarkt sanken die Renditen teils deutlich. Immobilienwerte reagierten positiv auf die sinkenden Zinsen. Dazu hieß es, die Immobilienpreise könnten allmählich einen Boden gefunden haben. Der Subindex der europäischen Immobilienwerte legte um 1,6 Prozent zu: Vonovia gewannen 5,1, LEG 6,4 und TAG 4,6 Prozent. Auf der anderen Seite leidet die Profitabilität der Banken unter einem niedrigeren Zisniveau. Der Subindex der Banken gab um 1 Prozent nach, obwohl UBS um gut 6 Prozent nach oben schossen. Die ersten Ergebnisse der UBS nach der Notübernahme der Credit Suisse fielen nach Ansicht der Deutschen Bank insgesamt positiv aus. Ganz am Ende mit minus 1,1 Prozent lagen die Nahrungsmittelwerte, belastet vom Minus bei Pernod Ricard von 6,7 Prozent nach enttäuschenden Quartalszahlen.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Der DAX wurde maßgeblich gestützt vom kräftigen Kursplus von 5,1 Prozent bei Vonovia (s.o.). In der zweiten Reihe verloren Nagarro 4,7 Prozent. Belastend wirkten größere Insiderverkäufe durch Aufsichtsratschef Carl Georg Dürschmidt. Um 5,7 Prozent nach oben sprangen Mister Spex. Hier fielen die Zweitquartalszahlen besser als erwartet aus.

XETRA-NACHBÖRSE

Aurubis wurden nach der kassierten Prognose (s.o.) bei Lang & Schwarz 8,4 Prozent niedriger gestellt auf 70 Euro glatt. Borussia Dortmund gingen rund 1 Prozent niedriger um. Der Fußballclub war am Abend in eine vergleichweise schwierige Champions-League-Vorrundengruppe gelost worden. Sino zeigten sich unverändert bei 28,80 Euro. Der Finanzdienstleister rutschte in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022/2023 in die roten Zahlen, ließ aber die Konzernergebnisprognose für das Geschäftsjahr unverändert.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Nach einer viertägigen Gewinnstrecke schlossen Dow und S&P-500 mit kleinen Verlusten, die als zinsempfindlicher geltenden Nasdaq-Indizes stiegen noch etwas weiter. Neue Konjunkturdaten brachten keine kursbewegenden Überraschungen. Der mit Spannung erwartete Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben, das favorisierte Preismaß der US-Notenbank (Fed), lag im Juli 3,3 (Juni: 3,0) Prozent höher als vor einem Jahr und damit im Rahmen der Erwartungen. Das Ausbleiben einer Inflationsüberraschung mache es unwahrscheinlich, dass sich die Tendenz der Fed, die Zinsen bei ihrer September-Sitzung unverändert zu lassen, ändere, meinte Marktexperte Chris Zaccarelli von Independent Advisor Alliance. Salesforce wartete mit überraschend guten Zahlen auf. Dazu gab das Software- und Cloud-Computing-Unternehmen einen optimistischen Ausblick ab, der die Analystenerwartungen übertraf. Der Kurs stieg um 3,0 Prozent. Aufwärts ging es für Crowdstrike (+9,3%). Das Cybersecurity-Unternehmen übertraf mit Quartalsergebnissen und Ausblick die Erwartungen. Auch Okta schnitt besser ab als gedacht, die Aktie gewann 13,5 Prozent. Der Spezialist für Identitäts- und Zugriffsmanagement setzte sich überdies ein ehrgeizigeres Umsatzziel. Einen Kurseinbruch von 12,2 Prozent erlebten Dollar General. Der Discounter hatte bei Vorlage der Zweitquartalszahlen seine Umsatz- und Gewinnprognose gesenkt. Intel verteuerten sich um 1,8 Prozent. Kurstreiber war Intel-CEO Pat Gelsinger mit der Aussage, dass das Unternehmen derzeit über der Mitte seiner Prognose für das dritte Quartal liegt.

