+++++ TAGESTHEMA +++++

Der Internationale Währungsfonds (IWF) stellt in Marrakesch (9.00 Uhr Ortszeit, 10.00 Uhr MESZ) seinen aktualisierten Bericht zum globalen Wirtschaftsausblick vor. In seiner Prognose im Juli war Deutschland das einzige Land der G7-Staaten, dem die Experten eine negative wirtschaftliche Entwicklung prognostizierten. Für das laufende Jahr lag die Erwartung demnach bei einem Minus von 0,3 Prozent. Für die gesamte Weltwirtschaft hatte der IWF im Sommer seine Wachstumserwartungen von 2,8 auf 3,0 Prozent leicht angehoben. Beim Herbstbericht dürfte der Fokus nun stärker auf der Prognose für das kommende Jahr liegen. Bislang konnte Deutschland demnach 2024 mit einem Wachstum um 1,3 Prozent rechnen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:30 DE/About You Holding SE, Ergebnis 2Q (10:00 Analystenkonferenz)

09:00 DE/BMW AG, Absatzzahlen 3Q

12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 3Q

17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

Keine wichtigen Termine angekündigt

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 15.366,00 +0,4%

E-Mini-Future S&P-500 4.371,50 +0,1%

E-Mini-Future Nsdq-100 15.207,75 +0,1%

Nikkei-225 31.709,44 +2,3%

Schanghai-Composite 3.081,52 -0,5%

Hang-Seng-Index 17.743,93 +1,3%

+/- Ticks

Bund -Future 129,40 -5

Montag:

INDEX Schluss +/-

DAX 15.128,11 -0,7%

DAX-Future 15.311,00 -0,6%

XDAX 15.197,91 -0,6%

MDAX 25.230,59 -0,7%

TecDAX 2.974,40 -0,8%

EuroStoxx50 4.112,57 -0,8%

Stoxx50 3.884,21 -0,1%

Dow-Jones 33.604,65 +0,6%

S&P-500-Index 4.335,66 +0,6%

Nasdaq-Comp. 13.484,24 +0,4%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 129,45 +160

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

AUSBLICK: Nach dem Rücksetzer am Vortag werden die europäischen Aktienmärkte am Dienstag im Plus erwartet. Die Richtung geben die Wall Street und die asiatischen Märkte vor. So wird der DAX am Morgen bei 15.252 Punkten gesehen nach 15.128 zum Vortagesschluss. Die globalen Risiken sind deutlich gestiegen, in Folge sollten die sicheren Häfen wie Anleihen und Gold weiter unterstützt bleiben. Ansonsten dürfte der Ölpreis genau beobachtet werden, da er extrem auf die Entwicklung im Nahen Osten reagiert. Sollte sich dort der Israel-Gaza-Krieg weiter ausbreiten, dürften die Notierungen für Öl deutlich in die Höhe schießen - mit dem Potenzial einer höheren Inflation. Ansonsten rückt allmählich die Berichtssaison in den Fokus. Am Mittag legt Pepsico die Zahlen zum dritten Quartal vor. Die US-Großbanken JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo folgen am Freitag. Die Zinserträge könnten im Vergleich zum Vorjahr um fast zehn Prozent gestiegen sein.

RÜCKBLICK: Schwächer - Der Überfall der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel trübte die Stimmung ein, unter anderem weil er Sorgen vor steigenden Ölpreisen und anderen negativen Folgen für die Konjunktur schürte. Gesucht waren wie üblich in Krisenzeiten sichere Häfen wie Dollar, Gold und Anleihen. Mit den steigenden Ölpreisen legte der Stoxx-Subindex der Ölaktien um 2,9 Prozent stark zu. Gesucht waren angesichts der kriegerischen Eskalation in Israel auch Aktien der Rüstungskonzerne. Rheinmetall sprangen um 7,1, Hensoldt um 10,6 Prozent nach oben. Saab (+9,1%), Leonardo (+4,8%), Dassault Aviation (+4,4%) oder BAE Systems (+4,5%) stiegen ebenso kräftig. Sanofi legten um 0,4 Prozent zu. Die Franzosen kommen bei Mirati Therapeutics nicht zum Zug, der Experte für Krebsmedikamente geht für bis zu 5,8 Milliarden Euro an Bristol Myers.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Schwächer - Der DAX schloss rund 50 Punkte über seinem Tagestief. Mit einem Kurssprung von 21 Prozent auf 91,15 Euro reagierten Vitesco auf ein Übernahmegebot von Schaeffler (+3,6%). Der Konzern, der bereits 49,9 Prozent an dem Automobilzulieferer hält, bietet 91 Euro je Aktie. Bei Adidas ging es ohne neue Nachrichten um 4,3 Prozent nach oben auf 166,10 Euro. Bei dem Unternehmen läuft es nach Meinung der RBC derzeit gut. Die Analysten erwarten, dass der Sportartikelhersteller im dritten Quartal bei der Bereinigung von Lagerbeständen weiter vorangekommen ist und haben das Kursziel auf 165 Euro angehoben bei der Empfehlung "Sectorperform". Sie stellen eine Erhöhung der Adidas-Jahresziele in Aussicht.

XETRA-NACHBÖRSE

SNP Schneider Neureither & Partner legten um rund 3,5 Prozent zu. Das IT-Unternehmen hatte am Abend seinen Ausblick erhöht. Dazu hatte SNP vorläufige Drittquartalszahlen berichtet. Unter anderem stieg der Auftragseingang um rund 50 Prozent auf etwa 60 Millionen Euro. Airbus zeigten sich mit dem breiten Markt etwas höher und somit keine auffällige Bewegung nach der Mitteilung, im September 55 Flugzeuge ausgeliefert zu haben.

USA - AKTIEN

Freundlich - Der Angriff der radikalen Palästinenserorganisation Hamas auf Israel bremste nur anfangs. Dann galt das Interesse wieder mehr der Geldpolitik und der Zinsentwicklung und der Anstieg der Kurse vom Freitag setzte sich fort. Dafür sorgte unter anderem die Aussage von Lorie Logan, Präsidentin der Fed-Filiale von Dallas. Ihr zufolge könnte der Anstieg der langfristigen Anleiherenditen bedeuten, dass die US-Notenbank weniger Bedarf an weiteren Zinserhöhungen habe. Noch weiter ging es mit den Kursen nach oben, nach ähnlichen Äußerungen von Fed-Vizechef Philip Jefferson. Am Aktienmarkt waren mit der Nachrichtenlage aus Israel Rüstungswerte in der Favoritenrolle. RTX, Lockheed Martin und General Dynamics gewannen zwischen 4,4 und 8,9 Prozent. Öl- und Energietitel zogen mit den steigenden Ölpreisen an. Der S&P-Subindex der Ölaktien stieg um 3,5 Prozent. Bei Fluglinienaktien sorgten die steigenden Ölpreise umgekehrt für deutliche Verluste. Walt Disney gewannen 2,1 Prozent. Der aktivistische Investor Nelson Peltz, mit einer Beteiligung von mehr als 2,5 Milliarden Dollar größter Disney-Aktionär, plant einen neuen Vorstoß für Sitze im Board, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichteten. Bristol Myers Squibb gaben um 0,1 Prozent nach, Mirati Therapeutics um 5,3 Prozent. Hier bewegte die Nachricht, dass Bristol Myers Squibb den Krebsmedizinspezialisten in einem Deal im Wert von bis zu 5,8 Milliarden Dollar übernimmt. Der Übernehmer bietet dafür 58 Dollar pro Aktie und eine bedingte Barkomponente.

US-ANLEIHEN

Am US-Anleihemarkt fand wegen des "Columbus Day" kein Handel statt. Am Zinsterminmarkt sank derweil die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im November auf 13 von am Freitag noch 27 Prozent und für den Dezember-Termin auf 24 von 37 Prozent. Dazu dürften vor allem taubenhafte Äußerungen von US-Notenbankern beigetragen haben. Dazu dürften Anleihen als sicherer Hafen wegen des Kriegs in Israel Zulauf erfahren. Das deutet für die Wiederaufnahme des Handels am Dienstag auf deutlich steigende Kurse, also sinkende Renditen hin.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0565 -0,0% 1,0566 1,0537 -1,3%

EUR/JPY 157,07 +0,1% 156,96 157,12 +11,9%

EUR/GBP 0,8636 +0,0% 0,8634 0,8645 -2,4%

GBP/USD 1,2233 -0,1% 1,2240 1,2188 +1,1%

USD/JPY 148,67 +0,1% 148,54 149,12 +13,4%

USD/KRW 1.349,60 -0,1% 1.350,58 1.353,25 +7,0%

USD/CNY 7,1571 -0,0% 7,1591 7,2949 +3,8%

USD/CNH 7,2847 -0,1% 7,2933 7,2964 +5,2%

USD/HKD 7,8233 -0,1% 7,8292 7,8307 +0,2%

AUD/USD 0,6411 +0,0% 0,6410 0,6359 -5,9%

NZD/USD 0,6019 -0,0% 0,6020 0,5979 -5,2%

Bitcoin

BTC/USD 27.603,36 -0,1% 27.633,87 27.842,74 +66,3%

Gesucht waren angesichts der Entwicklung in Israel sichere Häfen wie der Franken, der Yen und der Dollar. Allerdings ebbte beim Dollar im Handelsverlauf die Nachfrage auch wieder ab, wozu Aussagen von Notenbankern beitrugen, wonach noch weiter steigende Zinsen zunächst nicht nötig sein dürften. Der Dollarindex legte so nur minimal zu.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 85,93 86,38 -0,5% -0,45 +10,4%

Brent/ICE 87,78 88,15 -0,4% -0,37 +7,4%

Die Befürchtung von Förderausfällen in der Region oder Sanktionen gegen das Ölförderland Iran, einen Unterstützer der Hamas, trieb die Ölpreise kräftig um über 4 Prozent nach oben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.861,94 1.861,30 +0,0% +0,64 +2,1%

Silber (Spot) 21,76 21,93 -0,7% -0,16 -9,2%

Platin (Spot) 892,58 890,45 +0,2% +2,13 -16,4%

Kupfer-Future 3,64 3,65 -0,3% -0,01 -4,6%

Das Gold, das als sicherer Hafen in Krisenzeiten gilt, verteuerte sich stark um 1,6 Prozent bzw. 29 Dollar auf 1.862 je Feinunze. Marktteilnehmer sprachen hier zudem von einer Erholung von den kräftigen Abgaben der Vorwoche, als das Edelmetall auf den niedrigsten Stand seit März gefallen war.

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

*Japan/Leistungsbilanz Aug nsb Überschuss 2,279 Bill JPY (PROG: Überschuss 3,168 Bill JPY)

DEUTSCHLAND - Politik

