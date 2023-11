Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

Infineon Technologies ist nach Einschätzung des Marktes zum Jahresschluss einmal mehr eine Punktlandung auf die eigene Prognose gelungen. Unterstützt von anhaltend starker Nachfrage aus der Branchen Automotive und Erneuerbare Energien dürfte der Halbleiterkonzern eine Rekordbilanz vorlegen. Weil Analysten hier aber keine Überraschung wittern, fokussieren sie sich bereits auf das nächste Jahr. Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, nach IFRS):

4. QUARTAL 4Q22/23 ggVj Zahl 4Q21/22

Gesamtumsatz 4.058 -2% 22 4.143

Segmentergebnis 1.018 -4% 22 1.058

Segmentergebnis-Marge 25,1 -- 22 25,5

Ergebnis nach Steuern 671 -9% 22 735

Ergebnis je Aktie - unverwässert 0,51 -9% 22 0,56

Ergebnis je Aktie ber - verwässert 0,59 -6% 22 0,63

Umsatz Automotive 2.123 +10% 22 1.934

- Industrial Power Control 564 +4% 22 542

- Power & Sensor Systems 910 -22% 22 1.169

- Connected Secure Systems 463 -6% 22 492

Ergebnis Automotive 581 +15% 22 506

- Industrial Power Control 162 +19% 22 136

- Power & Sensor Systems 169 -50% 22 338

- Connected Secure Systems 104 +21% 22 86

Der befürchtete Stillstand der Regierungsgeschäfte in den USA scheint zumindest vorläufig abgewendet. Das US-Repräsentantenhaus hat einen Überbrückungshaushalt verabschiedet, nur wenige Tage vor Ablauf der Frist für die Schließung der Regierung. Der Senat muss dem Haushalt noch zustimmen. Der Gesetzentwurf würde die Finanzierung von Regierung und staatlichen Einrichtungen auf dem derzeitigen Niveau bis zum 19. Januar 2024 bzw. 2. Februar verlängern. Lange währt die Einigung damit nicht.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

MORPHOSYS

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, nach IFRS):

3. QUARTAL 3Q23 ggVj Zahl 3Q22

Umsatz 57 -41% 4 96

Operativer Gewinn -66 -- 3 -29

Konzernüberschuss -62 -- 2 -123

Ergebnis je Aktie unverwässert -1,86 -- 3 -3,60

Weitere Termine:

06:50 LU/Grand City Properties SA, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Infineon Technologies AG, Jahresergebnis 4Q (11:00 BI-PK; 09:30 Analystenkonferenz)

07:30 FR/Alstom SA, Ergebnis 1H

07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 3Q

07:30 DE/SFC Energy AG, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Cherry SE, Ergebnis 3Q

08:00 DE/Leifheit AG, Ergebnis 3Q

22:00 DE/Morphosys AG, Ergebnis 3Q

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 1Q

Im Tagesverlauf:

- DE/Evotec SE, Kapitalmarkttag

- DE/Vitesco Technologies, Vorlage des Übernahmeangebots durch Schaeffler

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- GB

08:00 Verbraucherpreise Oktober

Verbraucherpreise

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+4,7% gg Vj

zuvor: +0,5% gg Vm/+6,7% gg Vj

Verbraucherpreise Kern

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+5,8% gg Vj

zuvor: +0,5% gg Vm/+6,1% gg Vj

- EU

11:00 Industrieproduktion September

Eurozone

PROGNOSE: -0,8% gg Vm/-6,4% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/-5,1% gg Vj

- US

14:30 Einzelhandelsumsatz Oktober

PROGNOSE: -0,2% gg Vm

zuvor: +0,7% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

PROGNOSE: 0,0% gg Vm

zuvor: +0,6% gg Vm

14:30 Empire State Manufacturing Index November

PROGNOSE: -3,0

zuvor: -4,6

14:30 Erzeugerpreise Oktober

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: +0,5% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

16:00 Lagerbestände September

PROGNOSE: +0,4% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information

Administration (EIA)

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 15.694,00 +0,0%

E-Mini-Future S&P-500 4.522,75 +0,3%

E-Mini-Future Nsdq-100 15.925,25 +0,3%

Nikkei-225 33.519,70 +2,5%

Schanghai-Composite 3.067,77 +0,4%

Hang-Seng-Index 17.957,45 +3,2%

Bund -Future 131,05% +7

Dienstag:

INDEX Schluss +/-

DAX 15.614,43 +1,8%

DAX-Future 15.688,00 +1,8%

XDAX 15.631,92 +1,8%

MDAX 26.245,40 +3,3%

TecDAX 3.070,20 +2,5%

EuroStoxx50 4.291,72 +1,4%

Stoxx50 3.916,73 +0,6%

Dow-Jones 34.827,70 +1,4%

S&P-500-Index 4.495,70 +1,9%

Nasdaq-Comp. 14.094,38 +2,4%

Bund-Future 130,98% +123

EUROPA

Ausblick: An den Aktienmärkten dürften die Kurse ihre Gewinne noch etwas ausbauen - allesdings nur sehr bescheiden. "Nach dem Kursfeuerwerk vom Dienstag dürften noch Anschlusskäufe an den Markt kommen", so ein Händler. Gestützt wird die Stimmung nach wie vor von den unerwartet niedrigen US-Inflationsdaten: "Statt über Zinserhöhungen wird nun über Zinssenkungen diskutiert", so der Marktteilnehmer. Hinzu komme nun, dass der befürchtete Regierungsstillstand zumindest bis auf Weiteres in den USA vom Tisch ist. Die Vorlagen sind gut, gelten allerdings auch als eingepreist. Die Renditen fallen noch etwas und der Euro verteidigt die Gewinne. Neue Impulse dürften am Mittwoch von den US-Einzelhandelsumsätzen und von den US-Erzeugerpreisen ausgehen.

Rückblick: Sehr fest - Neue US-Inflationsdaten haben die europäischen Börsen angetrieben. "Das ist die positive Überraschung, die der Markt so ersehnt hat", sagte Vermögensverwalter Thomas Altmann von QC Partners: Zum ersten Mal in diesem Jahr stagnierten die Preise im Monatsvergleich. "Mit den Daten ist die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung noch einmal gesunken", so ein Marktanalyst. Gesucht waren Einzelhandelsaktien und rohstoffnahe Titel. Keine einheitliche Tendenz setzte sich bei den Bankentiteln durch. "Die guten Zeiten der hohen Zinserträge neigen sich dem Ende zu, die negativen Seiten der Zinserhöhungen wie Kreditausfälle dürften nun bald kommen", so ein Marktteilnehmer. Der Telekom-Index gab um 0,2 Prozent nach. Hier belastete der Kursabschlag von Vodafone (-5,5%) nach Zahlenausweis. Im Sog fielen Deutsche Telekom um 0,4 Prozent. Glencore (+4,5%) kauft den Kohle-Bereich des Bergbaukonzerns Teck, nachdem Glencore anfangs eine Fusion vorgeschlagen hatte.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Sehr fest - Angeführt wurde der Aufschwung von Aktien, die besonders stark unter den steigenden Zinsen gelitten hatten. Im DAX stiegen Sartorius um 8 Prozent, Zalando um 10,6 Prozent und Vonovia um 8,3 Prozent. Daneben zogen Carl Zeiss Meditec und Befesa um bis zu 8,6 Prozent an, auch Immobilienwerte legten stark zu, Aroundtown gewannen 14,7 Prozent. Gute Geschäftszahlen kamen von RWE (+3,7%). Einen Satz um 12,7 Prozent machten Prosiebensat1 nach Zahlenausweis und Ausblick. Besser als erwartet sind die Quartalszahlen von K+S (+6,7%) ausgefallen. Hensoldt (-4,0%) denkt über eine Kapitalerhöhung von bis zu 10 Prozent nach. Damit will der Konzern zum Teil den Erwerb der ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH finanzieren.

XETRA-NACHBÖRSE

Kaum verändert präsentierte sich die Aktie der Deutsche Euroshop. Das Unternehmen ist in den ersten neun Monaten 2023 weiter gewachsen und hat sein operatives Ergebnis verbessert. Das Ergebnis profitierte dabei von der anhaltenden Erholung der Kundenfrequenzen und Umsätze der Mieter. Die im Sommer erhöhte Prognose für 2023 wurde bekräftigt.

USA - AKTIEN

Sehr fest - Niederiger als erwartet ausgefallene US-Inflationsdaten haben für ein kräftiges Plus gesorgt. Die Daten schürten weiter die Hoffnungen, dass der Zinsgipfel in den USA erreicht sein dürfte. Zum ersten Mal in diesem Jahr stagnierten die Preise im Monatsvergleich, "für den Aktien- und den Rentenmarkt eine gleichermaßen gute Nachricht", hieß es. Bei den Einzelwerten machten die Aktien von Theseus Pharmaceuticals einen Satz um knapp 49 Prozent nach oben. Das Biopharmaunternehmen hatte seine Belegschaft um 72 Prozent reduziert und prüft nun strategische Alternativen zur Maximierung des Shareholder Value. Das Elektroauto -Startup Fisker verfehlte im dritten Quartal die Erwartungen auf breiter Front. Der Kurs gab um 18,7 Prozent nach.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,83 -21,1 5,04 41,0

5 Jahre 4,43 -23,6 4,67 43,0

7 Jahre 4,47 -22,7 4,70 49,9

10 Jahre 4,44 -19,3 4,63 56,1

30 Jahre 4,62 -13,4 4,76 65,3

Mit den Renditen am US-Anleihemarkt ging es nach den Daten steil nach unten. So reduzierte sich die Rendite zehnjähriger Papiere um 19 Basispunkte auf 4,44 Prozent, nach 4,62 Prozent im Vorfeld der Datenbekanntgabe. Am Markt würden nun verstärkt Zinssenkungen eingepreist, hieß es.

November 15, 2023 01:30 ET (06:30 GMT)