Siemens hat folgende Viertquartalszahlen vorgelegt (in Millionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Umsatzwachstum und Margen in Prozent):

BERICHTET PROG PROG

4. QUARTAL 4Q22/23 ggVj 4Q22/23 ggVj 4Q21/22

Auftragseingang 21.803 -0,1% 20.081 -8,0% 21.817

Umsatz 21.393 +4,0% 20.989 +2,0% 20.573

Vergleichbares Umsatzwachstum 10 -- 6,7 -- 11,9

Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.718 -36% 1.708 -37% 2.701

Ergebnis je Aktie 2,17 -36% 2,17 -36% 3,39

Ergebnis je Aktie vor PPA 2,34 -35% 2,35 -35% 3,59

Auftragseingang

Digital Industries 4.927 -14% 4.458 -22% 5.704

Smart Infrastructure 5.440 +1,3% 5.203 -3,1% 5.368

Mobility 3.154 +23% 2.859 +12% 2.563

Industrielles Geschäft 20.729 +0,2% 19.120 -7,6% 20.696

Ergebnis

Digital Industries 1.377 +13% 1.331 +9,3% 1.218

Smart Infrastructure 823 +12% 823 +12% 735

Mobility 232 -1,7% 236 -0,1% 236

Industrielles Geschäft 3.378 +6,9% 3.343 +5,8% 3.159

Nach zweistelligem Wachstum bei Umsatz und operativem Gewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 (per Ende September) setzt sich Siemens für das neue Jahr moderatere Ziele. Siemens plant mit einem vergleichbaren Plus beim Umsatz von 4 bis 8 Prozent, weil das Wachstum im Geschäftsbereich Digital Industries im neuen Jahr nahezu ausfällt. Im abgelaufenen Jahr erzielte Siemens vergleichbar 11 Prozent Wachstum. Der Gewinn soll im neuen Jahr ebenfalls steigen auf 10,40 bis 11,00 Euro je Aktie vor Kaufpreisallokationen, dabei sind Effekte aus der Beteiligung an Siemens Energy herausgerechnet. Hier erwirtschaftete Siemens für das vergangene Jahr 9,93 Euro und übertraf damit den Analystenkonsens von 9,76 Euro sowie die mehrfach angehobene eigene Prognose. Die Aktionäre können sich über eine höhere Dividende freuen. Vorgeschlagen sind 4,70 Euro nach 4,25 Euro im Vorjahr. Die Konsenssschätzung lag bei 4,47 Euro.

Siemens kündigte an, seine Großmotorentochter Innomotics an die Börse bringen zu wollen. Parallel dazu würden aber Angebote von Dritten als Alternative geprüft.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping haben sich auf die Wiederaufnahme der Kommunikation zwischen den Streitkräften ihrer Länder geeinigt. Biden sagte nach einem Treffen, die Wiederaufnahme der Kommunikation sei "von entscheidender Bedeutung" und erklärte zudem, er und Xi wollten bei Krisen künftig sofort miteinander telefonieren. Chinesische Staatsmedien meldeten eine Aufnahme der Militärkommunikation "auf der Basis von Gleichheit und Respekt". Biden bezeichnete die Gespräche am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft als "konstruktiv" und "produktiv". Er und Xi hätten zudem vereinbart, bei Krisen zwischen beiden Ländern direkt miteinander zu telefonieren. Biden erklärte, er sei zwar in vielen Dingen anderer Meinung als Xi, doch dieser sei bei den Gesprächen "einfach ehrlich" zu ihm gewesen. Er betrachte Xi nach wie vor als einen Diktator, "in dem Sinn, dass er ein kommunistisches Land regiert, das auf einer Regierungsform beruht, die komplett anders ist als die unsere", sagte er.

Wie das chinesische Außenministerium mitteilte, forderte Xi, die USA sollten "die Bewaffnung Taiwans einstellen und Chinas friedliche Wiedervereinigung unterstützen".

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:30 NL/Aegon NV, Trading Update 3Q

08:00 GB/Burberry Group plc, Ergebnis 1H

10:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Kapitalmarkttag

12:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 3Q

12:40 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 3Q

18:45 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Capital Markets Day

DIVIDENDENABSCHLAG

GSK 0,14 p

Unilever 0,3715 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 220.000

zuvor: 217.000

Import- und Exportpreise Oktober

Importpreise

PROGNOSE: -0,3% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

Philadelphia-Fed-Index November

PROGNOSE: -7,5

zuvor: -9,0

15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Oktober

Industrieproduktion

PROGNOSE: -0,4% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 79,3

zuvor: 79,7

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 15.785,00 -0,1%

E-Mini-Future S&P-500 4.515,00 -0,1%

E-Mini-Future Nsdq-100 15.860,25 -0,2%

Nikkei-225 33.430,54 -0,3%

Schanghai-Composite 3.058,39 -0,5%

Hang-Seng-Index 17.880,82 -1,1%

+/- Ticks

Bund -Future 130,75 +28

Mittwoch:

INDEX Schluss +/-

DAX 15.748,17 +0,9%

DAX-Future 15.799,00 +0,7%

XDAX 15.743,44 +0,7%

MDAX 26.454,60 +0,8%

TecDAX 3.107,96 +1,2%

EuroStoxx50 4.315,53 +0,6%

Stoxx50 3.924,69 +0,2%

Dow-Jones 34.991,21 +0,5%

S&P-500-Index 4.502,88 +0,2%

Nasdaq-Comp. 14.103,84 +0,1%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 130,47 -51

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Händler rechnen mit einer knapp behaupteten Eröffnung. Die Renditen am Anleihemarkt kommen mit den Ölpreisen wieder etwas zurück, die Vorlagen aus Asien sind eher uneinheitlich. Der DAX dürfte die Rally-Gewinne erst einmal mehr oder weniger verteidigenr. "Nach fast 500 Punkten Plus in nur 2 Handelstagen sind aber auch mal ein paar Gewinnmitnahmen drin", so ein Teilnehmer. Die Gefahr weiterer Zinserhöhungen sei zwar offensichtlich vom Tisch, stattdessen werde angesichts weltweit günstigerer Preisdaten bereits über Zinssenkungen geredet. Das ändere aber nichts daran, dass die Liquidität über den Bilanzabbau der Notenbanken weiter abnehme. Und die wirtschaftlichen Aussichten seien derzeit eher mau.

Rückblick: Fester - Gestützt wurde die Stimmung weiter von den günstig ausgefallenen jüngsten Inflationsdaten aus den USA vom Vortag: "Statt über Zinserhöhungen wird nun über Zinssenkungen diskutiert, auch wenn es dazu noch zu früh ist", sagte ein Marktteilnehmer. Daneben wirkte positiv, dass ist der erneut drohende "Shutdown" in den USA vom Tisch ist. Zudem fielen in China sowohl der Einzelhandelsumsatz als auch die Industrieproduktion im Oktober besser aus als erwartet, was Konjunkturzuversicht schürte. Alstom sackten um 15 Prozent ab. Der Bahntechnikkonzern hatte mit den Quartalszahlen stark enttäuscht und will nun mit Kostensenkungen auf die Entwicklung reagieren. Zudem wird auch eine Kapitalerhöhung erwogen. Für Alcon ging es um 5,3 Prozent nach unten. "Die Zahlen liegen unter den Erwartungen", sagte ein Marktteilnehmer mit Blick auf den Drittquartalsausweis des Augenheilkundeunternemens.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Fester - Infineon machten einen mächtigen Satz um 9,7 Prozent nach oben - trotz rückläufiger Zahlen im Schlussquartal konnte das Ergebnis im Gesamtjahr 2022/23 wie erwartet deutlich gesteigert werden. Händler erklärten das starke Plus auch damit, dass eine Enttäuschung ausgeblieben sei. Siemens Energy stiegen erneut deutlich, diesmal um 8,8 Prozent. Das Unternehmen rechnet zwar noch für mindestens zwei weitere Jahre mit Verlusten im Windgeschäft, plant aber trotzdem im Konzern für das laufende Jahr mit einem Überschuss von rund 1 Milliarde Euro. Haupttreiber war aber, dass das Unternehmen die gewünschten Garantien unter anderem vom Bund erhalten hat, um den riesigen Auftragsbestand abzuarbeiten. Für Thyssenkrupp Nucera ging es mit 5,3 Prozent den zweiten Tag in Folge stark nach oben. Hier wurde als Kurstreiber die Entscheidung des Bundes genannt, ein Wasserstoffkernnetz in Deutschland aufzubauen. Ceconomy haussierten um 16,7 Prozent. Laut dem Manager Magazin soll die chinesische JD.com Interesse an dem Elektronikriesen haben.

XETRA-NACHBÖRSE

Hellofresh verbilligten knickten um 8,7 Prozent ein. Der Kochboxenversender hatte am Abend die Zielspanne für das bereinigte EBITDA gesenkt und beim Umsatzziel das obere Ende der Zielspanne gekappt. Für die Morphosys-Aktie ging es leicht aufwärts. Das Unternehmen hatte durchwachsene Zahlen vorgelegt.

USA - AKTIEN

Etwas fester - Nachdem die niedriger als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten am Vortag die Hoffnungen bestärkt hatten, dass der Zinsgipfel erreicht ist, wurden niedriger ausgefallene Erzeugerpreise als Bestätigung aufgefasst. Dazu kam als positiver Impuls, dass auf politischer Seite ein Shutdown abgewendet wurde. Target verteuerten sich um 17,8 Prozent. Der Einzelhändler hatte einen geringeren Umsatzrückgang berichtet als befürchtet. Getty Images verloren 1,6 Prozent. Die Bildagentur hatte den Ausblick für 2023 gesenkt, unter anderem wegen des Streiks in Hollywood.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,92 +8,0 4,84 49,8

5 Jahre 4,52 +7,9 4,45 52,4

7 Jahre 4,57 +9,5 4,47 59,8

10 Jahre 4,54 +9,5 4,44 65,8

30 Jahre 4,69 +6,5 4,62 71,9

