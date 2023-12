Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

Als Konsequenz aus dem Karlsruher Haushalts-Urteil hat die Bundesregierung die staatliche Förderung beim Erwerb von E-Autos am Sonntag auslaufen lassen. Neue Anträge für den Umweltbonus können nicht mehr gestellt werden, wie das Bundeswirtschaftsministerium am Samstag mitteilte. Bereits zugesagte Förderungen sind davon nicht betroffen. Die staatlichen Zuschüsse beim Erwerb klimafreundlicher E-Autos wurden bislang aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) finanziert. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Haushalt hatte dem KTF 60 Milliarden Euro entzogen, deshalb stehen ihm weniger Mittel zur Verfügung. Laut der geltenden Förderrichtlinie hätte der Umweltbonus erst im kommenden Jahr auslaufen sollen.

Energiekontor hebt anlässlich der positiven Entwicklung im Projektgeschäft die Zielbandbreite für das Konzern-Vorsteuerergebnis im Geschäftsjahr 2023 an. Insbesondere infolge einer am Freitag vollzogenen erfolgreichen Veräußerung eines Windparkprojektes in Schottland erwartet der Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks nun ein Konzernergebnis vor Steuern (EBT) in der Bandbreite von 80 bis 100 Millionen Euro. Das entspricht einer Steigerung um rund 30 bis 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die zuletzt am 13. November 2023 bestätigte Prognose sah vor, das EBT des Vorjahres im Geschäftsjahr 2023 um 10 bis 20 Prozent zu steigern (Geschäftsjahr 2022: 62,9 Millionen Euro).

07:00 DE/Ceconomy AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 PK; 09:00 Analystenkonferenz)

07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, Ergebnis 4Q (10:00 BI-PK)

09:00 DE/U.a. folgende Indexänderungen werden zum Handelsbeginn wirksam:

+ MDAX

AUFNAHME

- Aroundtown

- Krones

- Siltronic

ENTNAHME

- Befesa

- Dürr

- Prosieben

+ SDAX

AUFNAHME

- Befesa

- Dürr

- KSB

- Prosieben

- Mutares

- Schott Pharma

ENTNAHME

- Aroundtown

- Krones

- New Work

- Secunet

- Siltronic

- Zeal Network

+ EURO-STOXX-50

AUFNAHME

- Wolters Kluwer

ENTNAHME

- FLUTTER

- DE

10:00 Ifo-Geschäftsklimaindex Dezember

PROGNOSE: 87,7

zuvor: 87,3

Lagebeurteilung

PROGNOSE: 89,6

zuvor: 89,4

Geschäftserwartungen

PROGNOSE: 85,6

zuvor: 85,2

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 16.933,00 +0,1%

E-Mini-Future S&P-500 4.782,00 +0,3%

E-Mini-Future Nsdq-100 16.856,25 +0,2%

Nikkei-225 32.758,98 -0,6%

Schanghai-Composite 2.930,59 -0,4%

Hang-Seng-Index 16.607,75 -1,1%

+/- Ticks

Bund -Future 137,25 +5

Freitag:

INDEX Schluss +/-

DAX 16.751,44 -0,0%

DAX-Future 16.908,00 -0,1%

XDAX 16.721,92 -0,1%

MDAX 27.133,80 -0,2%

TecDAX 3.329,44 +0,1%

EuroStoxx50 4.549,44 +0,2%

Stoxx50 4.070,63 -0,0%

Dow-Jones 37.305,16 +0,2%

S&P-500-Index 4.719,19 -0,0%

Nasdaq-Comp. 14.813,92 +0,4%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 137,20 +92

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Start in die vorletzte Handelswoche des Jahres ein paar Punkte leichter erwartet. Die Richtung geben die asiatischen Börsen vor, die sich überwiegend mit kleinen Einbußen zeigen. Ansonsten kommen vom Umfeld zunächst keine Impulse. Mit dem großen Verfall am Terminmarkt am vergangenen Freitag dürfte das Handelsvolumen deutlich zurückkommen, erwartet ein Marktteilnehmer. Mit Blick auf die bisherige Jahresperformance könne es zu kleineren Gewinnmitnahmen kommen.

Rückblick: Etwas fester - Anfängliche kleine Gewinne konnten nicht gehalten werden, nach dem Verfall von Futures auf Indizes am Mittag legten die Kurse den Rückwärtsgang ein. Übergeordnet blieb die Stimmung gut angesichts der eingeleiteten Zinswende der US-Notenbank. Nun rücke die Konjunktur wieder stärker in den Vordergrund, wo sich zuletzt die Hoffnungen auf eine weiche Landung mehrten, hieß es. Rohstoffaktien (+1,3%) profitierten auch von günstig ausgefallenen neuen Konjunkturdaten aus China. Atos sprangen in Paris um weitere 20,5 Prozent nach oben. Kurstreiber war die Mitteilung von Großaktionär Onepoint, den Anteil erhöht zu haben und noch weiter aufstocken zu wollen. H&M gewannen nach Aussagen zur Umsatzentwicklung 0,5 Prozent. Das vierte Quartal verlief demnach grob wie erwartet.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Kaum verändert - Nach einer neuen Jahresprognose gerieten Symrise (-7,6%) unter Abgabedruck. Der Aromenhersteller sieht zwar ein etwas höheres Umsatzwachstum, nahm jedoch die Margenerwartung leicht nach unten. Mit dem Kampf um Verfallspreise zum großen Verfalltag kam es zu stärkeren Bewegungen bei Einzelwerten: Adidas gaben 2,5 und Fresenius 1,6 Prozent nach. Im MDAX rutschten Puma nachrichtenlos um 4 Prozent ab. Positiv für RTL(+3,6%) wurde der Verkauf von RTL Nederland aufgenommen. Sinkende Ethanolpreise machten beim Biosprithersteller Cropenergies (-3,4%) eine zweite Gewinnwarnung binnen eines Monats erforderlich. Nach einer Wertberichtigung auf Firmenwerte verloren in der vierten Reihe Softing 5,8 Prozent ein.

XETRA-NACHBÖRSE

Energiekontor legten um rund 7 Prozent zu. Das Unternehmen hatte insbesondere infolge des erfolgreichen Vollzugs eines Projektverkaufs in Schottland die Prognose erhöht.

USA - AKTIEN

Gut behauptet - Die positive Stimmung nach den taubenhaften Aussagen der US-Notenbank vom Mittwoch inklusive avisierter Zinssenkungen im kommenden Jahr hielt an. Der Dow erreichte ein neues Rekordhoch. Neue Konjunkturdaten blieben überwiegend unter den Erwartungen und spielten dem Zinssenkungsoptimismus in die Kafrten. Unter den Einzelwerten fielen Lennar um 3,6 Prozent. Das auf Eigenheime spezialisierte Bauunternehmen hatte zwar auf den ersten Blick überraschend gute Quartalszahlen vorgelegt, doch verfehlte die Umsatzrendite den Analystenkonsens. Besser als erwartet schnitt der Großhändler Costco ab. Die Aktionäre sollen mit einer Sonderdividende bedacht werden. Für die Aktie ging es um 4,4 Prozent aufwärts. Nach Vorlage durchwachsener Quartalszahlen fiel die Aktie von Darden Restaurants um 0,4 Prozent.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,43 +3,2 4,39 0,6

5 Jahre 3,91 +0,3 3,90 -9,3

7 Jahre 3,94 +0,3 3,94 -2,9

10 Jahre 3,91 -0,7 3,92 3,3

30 Jahre 4,01 -2,4 4,04 4,3

Am Anleihemarkt beruhigte sich die Lage nach der jüngsten massiven Abwärtsbewegung der Renditenm, die Tendenz war in eher engen Grenzen uneinheitlich.

zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,0915 +0,2% 1,0896 1,0911 +2,0%

EUR/JPY 155,32 +0,3% 154,92 154,69 +10,7%

EUR/CHF 0,9488 +0,1% 0,9479 0,9467 -4,1%

EUR/GBP 0,8603 +0,1% 0,8596 0,8599 -2,8%

USD/JPY 142,28 +0,1% 142,18 141,78 +8,5%

GBP/USD 1,2688 +0,1% 1,2676 1,2687 +4,9%

USD/CNH 7,1331 -0,0% 7,1331 7,1284 +3,0%

Bitcoin

BTC/USD 41.129,24 -1,3% 41.674,66 41.937,42 +147,8%

Der Dollar zeigte am Fretag eine teilweise Erholung nach dem kräftigen Rücksetzer der Vortage. Viele Marktteilnehmer rechnen dennoch damit, dass sich die jüngste Schwäche des Greenback zunächst fortsetzen wird. Sie verwiesen auf die sich ausweitende Zinsdifferenz zwischen den USA auf der einen Seite und dem Euroraum sowie Großbritannien auf der anderen Seite, nachdem sowohl von der EZB als auch von der Bank of England am Donnerstag eher falkenhafte Töne zu vernehmen gewesen seien, ganz im Gegensatz zur US-Notenbank.

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,97 71,43 +0,8% +0,54 -6,3%

Brent/ICE 77,07 76,55 +0,7% +0,52 -5,1%

Die Ölpreise tendierten nach dem deutlichen Anstieg der vergangenen Tage kaum verändert.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.022,73 2.019,83 +0,1% +2,90 +10,9%

Silber (Spot) 23,95 23,88 +0,3% +0,07 -0,1%

Platin (Spot) 949,60 943,64 +0,6% +5,96 -11,1%

Kupfer-Future 3,88 3,88 -0,2% -0,01 +1,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Mit dem Goldpreis ging es rund 0,8 Prozent abwärts, belastet vom festeren Dollar.

SERBIEN

Bei der Parlamentswahl hat Präsident Aleksandar Vucic einen klaren Sieg für seine regierende rechtspopulistische Serbische Fortschrittspartei beansprucht. "Wir werden mit 127 Sitzen die absolute Mehrheit im Parlament haben", sagte er. Ein offizielles Ergebnis wird erst für Montagabend erwartet. Die Opposition erhob Vorwürfe des Wahlbetrugs.

EINZELHANDEL DEUTSCHLAND

