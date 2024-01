Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

In dem seit Ende 2010 am Landgericht München I anhängigen Rechtsstreit zwischen dem Insolvenzverwalter der Qimonda AG und der Infineon Technologies AG hat der gerichtlich bestellte Sachverständige nunmehr sein Gutachten vorgelegt. Der ermittelte Wert des von Infineon in Qimonda eingebrachten Speichergeschäfts liegt demnach um einen Betrag von 1,7177 Milliarden Euro unter den für die Sacheinlagen maßgeblichen Werten von insgesamt 600 Millionen Euro. 2006 hatte Infineon das Speichergeschäft ausgegliedert und im Wege zweier Sacheinlagen in Qimonda eingebracht. Anfang 2009 stellte Qimonda Insolvenzantrag. Die Höhe einer möglichen Haftung von Infineon sei von weiteren Aspekten abhängig, stellt Infineon fest.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

08:30 DE/Munich Re, Naturkatastrophenbericht 2023

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende

Deutsche Euroshop AG 1,95 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe November

saisonbereinigt

PROGNOSE: 0,0% gg Vm

zuvor: -0,4% gg Vm

- EU

11:00 Arbeitsmarktdaten November

Eurozone Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 6,6%

zuvor: 6,5%

- US

14:30 Handelsbilanz November

PROGNOSE: -65,00 Mrd USD

zuvor: -64,26 Mrd USD

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 16.890,00 -0,2%

E-Mini-Future S&P-500 4.795,50 -0,1%

E-Mini-Future Nsdq-100 16.778,50 -0,2%

Nikkei-225 33.763,18 +1,2%

Schanghai-Composite 2.886,88 -0,0%

Hang-Seng-Index 16.254,07 +0,2%

+/- Ticks

Bund -Future 135,80% -4

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 16.716,47 +0,7%

DAX-Future 16.916,00 +1,1%

XDAX 16.776,88 +1,1%

MDAX 26.316,35 +1,0%

TecDAX 3.268,97 +1,3%

EuroStoxx50 4.485,48 +0,5%

Stoxx50 4.102,86 +0,1%

Dow-Jones 37.683,01 +0,6%

S&P-500-Index 4.763,54 +1,4%

Nasdaq-Comp. 14.843,77 +2,2%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 135,84% +37

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die Indizes werden zum Handelsbeginn im Plus erwartet. Die Richtung gibt die Wall Street vor, an der vor allem Technologiewerte in der zweiten Sitzungshälfte zulegen konnten. So schloss die Nasdaq 2,2 Prozent im Plus. Nachdem der Index zuletzt schwächer als der Gesamtmarkt gelaufen war, erhöhten hier Anleger die Wetten auf den Siegeszug der KI. Die Nachrichtenlage für Börsianer ist überschaubar, ansonsten bestimmen Bauernprotest sowie der am Abend (Güterverkehr) beginnende Streik der Lokführer die Schlagzeilen in Deutschland.

Rückblick: Etwas fester - Beim Euro-Stoxx-50 belasteten die schwachen Ölwerte (-2,3%) mit dem Absturz der Ölpreise. Der leichte Rücksetzer am Vormittag lockte Käufer an, so dass es kurze Zeit später wieder nach oben ging. Der Fokus lag wieder verstärkt auf Wirtschaftsdaten und deren Bedeutung für den zukünftigen Zinspfad der Zentralbanken. Nach den stark ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten richteten sich die Blicke nun auf die US-Verbraucherpreise am Donnerstag. Diese sollten bestätigen, dass der Inflationsdruck tendenziell abnimmt. Novartis gewannen nach positiven Studienergebnissen 0,4 Prozent. Shell fielen um 3,1 Prozent. Das Unternehmen rechnet mit Wertberichtigungen. Drax sprangen um 9,5 Prozent nach oben. Laut einem Bericht steht die britische Regierung kurz davor, ein milliardenschweres Projekt an den Versorger zu vergeben.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Freundlich - Airbus (+2,6%) profitierten von Umschichtungen aus Boeing (-6,6%). Hier belastete die Notlandung einer Boeing 737 MAX 9 in den USA. Evotec stiegen um 2,5 Prozent. Das Biotechnologieunternehmen erhält im Rahmen der Neurologie-Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb eine Zahlung von 25 Millionen US-Dollar. Die Ankündigung des Beginns eines Aktienrückkaufprogamms stützte derweil Qiagen (+2,6%). Eine Kaufempfehlung der UBS beflügelte Carl Zeiss Meditec. Der Kurs legte um 5,9 Prozent zu.

XETRA-NACHBÖRSE

Infineon reagierten nur wenig auf Informationen zum Qimonda-Rechtsstreit. Dort hat der gerichtlich bestellte Sachverständige ein Gutachten vorgelegt. Für die Aktie ging es um 0,5 Prozent nach oben.

USA - AKTIEN

Freundlich - Das schlechtere Abschneiden des Dow ging auf das Konto von Boeing, die Aktie stürzte um 8 Prozent ab. Nach der Notlandung einer Boeing 737-9 MAX nach einer zerborstenen Rumpfplatte hatte die US-Flugaufsichtsbehörde FAA für rund 170 Maschinen des Typs sofortige Überprüfungen angeordnet. Anleger setzten ihre Hoffnung wieder auf eine weiche Landung der Konjunktur bei gleichzeitigen baldigen Zinssenkungen. Befeuert wurde dies durch die Erwartung einer weiter sinkenden Teuerung bei den am Donnerstag anstehenden Inflationsdaten. Johnson & Johnson übernimmt den Entwickler von Krebstherapien Ambrx Biopharma für 2 Milliarden US-Dollar. Ambrx schossen um 101,7 Prozent in die Höhe, Johnson & Johnson notierten unverändert. Apples neues Mixed-Reality-Headset wird ab 2. Februar in den USA erhältlich sein. Der Kurs legte um 2,4 Prozent zu. Lululemon Athletica gewannen trotz einer gehobenen Prognose lediglich 0,1 Prozent. Analysten hatten hier auf mehr gehofft.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,36 -3,7 4,40 -5,8

5 Jahre 3,97 -4,4 4,02 -2,8

7 Jahre 4,00 -3,9 4,04 2,8

10 Jahre 4,01 -3,2 4,04 13,2

30 Jahre 4,17 -3,2 4,20 19,8

Deutlich nachgebende Erdölpreise heizten die Debatte über sinkende Inflationsraten an, hieß es zu den sinkenden Renditen.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:29 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0950 -0,0% 1,0952 1,0973 -0,9%

EUR/JPY 157,47 -0,3% 158,01 157,82 +1,2%

EUR/CHF 0,9283 -0,1% 0,9290 0,9292 +0,1%

EUR/GBP 0,8592 -0,0% 0,8594 0,8602 -1,0%

USD/JPY 143,81 -0,3% 144,23 143,83 +2,1%

GBP/USD 1,2744 -0,0% 1,2746 1,2756 +0,2%

USD/CNH 7,1709 +0,1% 7,1654 7,1601 +0,7%

Bitcoin

BTC/USD 46.755,44 -0,6% 47.048,66 45.058,06 +7,4%

Der Dollarindex gab in Folge sinkender Marktzinsen 0,2 Prozent ab.

Der Dollarindex erholt sich im asiatisch geprägten Geschäft am Morgen um 0,1 Prozent. Allerdings sehen Marktbeobachter Potenzial zur Schwäche für den Greenback. Denn die Fed-Vertreter Bostic und Bowman erklärten ihre Zufriedenheit mit dem stetigen Abwärtstrend der US-Inflation. Damit würden Zinssenkungsspekulationen wieder angefacht, heißt es.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,61 70,77 -0,2% -0,16 -1,9%

Brent/ICE 76,06 76,12 -0,1% -0,06 -1,3%

Stark gesenkten Preise für saudisches Öl drückte die Preise um bis zu 3,8 Prozent. "Die Senkung ist üppiger als gedacht ausgefallen", hieß es bei der ING. Der offizielle Verkaufspreis aller saudischen Sorten zur Lieferung im Februar sei nicht nur für Asien, sondern auch für die Regionen Europa und USA heruntergenommen worden. Laut DNB-Analyst Helge Andre Martinsen steigt zudem die Förderung außerhalb des Opec-Kartells.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.032,80 2.028,88 +0,2% +3,92 -1,4%

Silber (Spot) 23,13 23,13 0% 0 -2,7%

Platin (Spot) 950,85 950,50 +0,0% +0,35 -4,2%

Kupfer-Future 3,82 3,81 +0,3% +0,01 -1,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Mit Gold geriet ein weiterer Rohstoff unter Druck (-0,9%). Hier gingen im Gegensatz zum Aktien- und Anleihenmarkt die Zinssenkungsspekulationen weiter zurück. Bleiben die Leitzinsen bei nachgebender Inflation länger auf höherem Niveau, ist das negativ für das zinslose Edelmetall.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

INNENPOLITIK FRANKREICH

Die französische Premierministerin Elisabeth Borne ist zurückgetreten. Nach tagelangen Spekulationen in französischen Medien über eine Regierungsumbildung reichte Borne ihren Rücktritt ein. Präsident Emmanuel Macron nahm ihren Rücktritt demnach an.

DEUTSCHE BAHN

Das Arbeitsgericht Frankfurt am Main hat einen Eilantrag auf einstweilige Verfügung der Deutschen Bahn gegen den angekündigten Streik der Lokführergewerkschaft GDL abgelehnt. Die Bahn erklärte, in Berufung zu gehen und in der zweiten Instanz vor dem Hessischen Landesarbeitsgericht das Urteil überprüfen zu lassen.

EON

hat zu Beginn des Jahres den Kapitalmarkt angezapft. Der DAX-Konzern emittierte zwei grüne Anleihetranchen mit einem Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Euro.

VOLKSWAGEN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 09, 2024 01:30 ET (06:30 GMT)