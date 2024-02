Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In Hongkong, Schanghai und Singapur findet wegen des chinesischen Neujahrsfests kein Handel statt. Die Börse in Seoul bleibt wegen des koreanischen Neujahrsfests geschlossen. In Tokio ruht wegen des Tags der Reichsgründung der Börsenhandel.

DIENSTAG: In Hongkong und Schanghai findet wegen des chinesischen Neujahrsfests kein Handel statt.

Der bisherige Kronprinz von Hasso Plattner für die Spitze des SAP-Aufsichtsrats nimmt seinen Hut. Punit Renjen, designierter Chefkontrolleur, legt sein Aufsichtsratsmandat zur diesjährigen Hauptversammlung wegen "unterschiedlicher Vorstellungen" über die Rolle als Aufsichtsratschef nieder, wie der Softwarekonzern mitteilte. Neuer Chefkontrolleur soll nun Pekka Ala-Pietilä werden, der bei SAP kein Unbekannter ist. Ala-Pietilä saß schon von 2002 bis 2021 im Aufsichtsrat von SAP. Von 1999 bis 2005 war der Finne Präsident der Nokia Corporation. Zudem gehörte der 67-jährige der Expertengruppe für Künstliche Intelligenz (KI) der EU-Kommission an. SAP investiert derzeit massiv in KI. Der Manager soll bei der Hauptversammlung am 15. Mai in das Kontrollgremium gewählt werden und danach die Führung übernehmen. SAP hatte Renjen, bis Ende 2022 Global CEO der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte, nach mehrjähriger Suche 2023 als Nachfolger für Plattner präsentiert. Er wurde im Mai vergangenen Jahres in den Aufsichtsrat gewählt.

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

INDEX Stand +/-

DAX-Future 17.026,00 -0,0%

E-Mini-Future S&P-500 5.041,50 -0,0%

E-Mini-Future Nsdq-100 18.024,50 -0,1%

Nikkei-225 0,00 0%

Schanghai-Composite 0,00 0%

Hang-Seng-Index 0,00 0%

Bund -Future 133,45 +4

INDEX Schluss +/-

DAX 16.926,50 -0,2%

DAX-Future 17.028,00 -0,1%

XDAX 16.959,07 -0,1%

MDAX 25.728,84 -0,2%

TecDAX 3.414,74 +0,3%

EuroStoxx50 4.715,87 +0,1%

Stoxx50 4.215,59 -0,1%

Dow-Jones 38.671,69 -0,1%

S&P-500-Index 5.026,61 +0,6%

Nasdaq-Comp. 15.990,66 +1,2%

Bund-Future 133,41 +3

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften mit kleinen Aufschlägen am Montag in den Handel starten. Die Nachrichtenlage zu Wochenbeginn ist dünn. Etwas Unterstützung kommt von der Wall Street. Dort haben revidierte Verbraucherpreisdaten die Zinsängste am Markt gelindert. Diese bestätigten, dass sich der Preisauftrieb in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres in dem Tempo abgeschwächt hat, das die vorläufigen Daten gezeigt hatten. Das wurde am Markt mit Erleichterung aufgenommen. Auch wenn die Berichtssaison am Montag wenig zu bieten hat, so bleibt deren guter Verlauf derzeit der wichtigste Stabilitätsanker an den Börsen. "In der aktuellen Berichtssaison liefern Unternehmen erneut starke Ergebnisse und widerlegen damit einen übertriebenen Pessimismus, der vermeintlich in den Rekordkursen eingepreist ist", heißt es bei der DZ Bank. Das gelte nicht nur für Tech-Werte, sondern auch für Zykliker. "Wir erachten die Kurse auf beiden Seiten des Atlantiks durch die bisherigen Ergebnisse als unterstützt", so die Analysten.

Rückblick: Die Stimmung war am Aktienmarkt übergeordnet weiterhin gut. Die Auswirkungen der Krise am Markt für US-Gewerbeimmobilien sowie die schwache chinesische Makroökonomie werden weiter als nicht systemische Risiken gesehen. Auch die Revision der deutschen Verbraucherpreise im Januar bewegte nicht. Sie zeigte keine Abweichungen von den vorläufigen Zahlen. L'Oreal (-7,6%) enttäuschte im vergangenen Jahr mit Umsatz und Gewinn die Markterwartungen. Darunter litten auch Nestle (-3%), die rund 20 Prozent an dem Unternehmen halten. Im DAX gaben Beiersdorf 1,4 Prozent ab. Hermes schnellten um 4,8 Prozent nach oben. Der Hersteller von Luxushandtaschen meldete für das abgelaufene Jahr einen Umsatz über dem Konsens. Der Stoxx-Subindex der Versorger veror 1 Prozent. Belastend wirkte sich hier der Ausblick von Verbund (-5,4%) aus. RWE fielen um 1,5 Prozent, Engie gaben um 2,0 Prozent nach. AMS-Osram stiegen nach den Viertquartalszahlen um 12,6 Prozent.

Knapp bedhauptet - Der DAX setzte die Seitwärtsbewegung knapp unterhalb seines Rekordhochs bei 17.050 Punkten fort. Siemens wurden ex Dividende gehandelt. Airbus verloren 0,6 Prozent. Im Handel wurde auf einen angeblichen Reuters-Bericht verwiesen. Danach soll der Flugzeugbauer einige Fluglinien über Verzögerungen von mehreren Monaten bei geplanten Auslieferungen in den Jahren 2024 und 2025 informiert haben. Ceconomy schlossen nach Zahlenvorlage 5,7 Prozent im Minus. Carl Zeiss Meditec legten um 4,5 Prozent zu. Der Umsatz habe die Erwartung der Analysten getroffen, der Gewinn habe einen Tick darunter gelegen - allerdings wegen der bereits bekannten Belastungsfaktoren für die Margen aus dem chinesischen Geschäft mit Material für Augenoperationen und künstliche Linsen, hieß es.

Recht lebhafte Umsätze gab es im nachbörslichen Handel zum Wochenausklang nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz. Wichtige Unternehmensnachrichten wurden allerdings nicht bekannt, ergänzte der Teilnehmer.

Uneinheitlich - Revidierte Verbraucherpreisdaten haben die Zinsängste am Markt gelindert. Diese bestätigten, dass sich der Preisauftrieb in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres in dem Tempo abgeschwächt hat, das die vorläufigen Daten gezeigt hatten. Das wurde am Markt mit Erleichterung aufgenommen. Der S&P-500 stieg im Verlauf auf ein neues Rekordhoch bei 5.030 Punkten. Pepsico reduzierten sich um 3,6 Prozent. Schwächere Geschäfte auf dem Heimatmarkt und Wechselkurseffekte haben dem Konzern im vierten Quartal einen überraschenden Umsatzrückgang beschert. Der Gewinn fiel dagegen höher aus als erwartet, die Aktionäre sollen zudem eine höhere Dividende bekommen. Der Ausblick liegt auf Linie der Analysten. Pinterest knickten um 9,5 Prozent ein. Das Soziale Netzwerk hat mit dem Umsatz im vierten Quartal enttäuscht. Expedia brachen um 17,8 Prozent ein. Das Online-Reisebüro hat vor sinkender Reisenachfrage und fallenden Preisen gewarnt. Die Cisco-Aktie stieg um 0,3 Prozent. Der Technologiekonzern will sein Geschäft einem Agenturbericht zufolge restrukturieren und plane die Entlassung tausender Mitarbeiter, berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf informierte Personen.

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,48 +3,4 4,45 6,0

5 Jahre 4,13 +1,8 4,12 13,5

7 Jahre 4,18 +2,8 4,15 20,7

10 Jahre 4,17 +1,4 4,15 28,9

30 Jahre 4,37 +2,1 4,35 40,2

Für die Renditen am Anleihemarkt ging es nach den revidierten Verbraucherpreisdaten am Freitag leicht nach oben. Diese sorgten nur kurzzeitig für einen Rückgang, der schnell wieder aufgeholt wurde. Die Daten hätten keine neuen Erkenntnisse gebracht, hieß es.

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 18:13 % YTD

EUR/USD 1,0793 +0,1% 1,0786 1,0784 -2,3%

EUR/JPY 161,02 +0,0% 160,96 161,05 +3,5%

EUR/CHF 0,9437 +0,1% 0,9431 0,9434 +1,7%

EUR/GBP 0,8545 +0,0% 0,8541 0,8540 -1,5%

USD/JPY 149,20 -0,0% 149,26 149,35 +5,9%

GBP/USD 1,2631 +0,0% 1,2628 1,2627 -0,7%

USD/CNH 7,2215 +0,0% 7,2183 7,2177 +1,4%

Bitcoin

BTC/USD 48.121,71 -0,0% 48.137,79 47.398,48 +10,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich am Freitag mit einem leichten Minus. Der Dollar-Index verlor 0,1 Prozent. Die Revision der Verbraucherpreisdaten hatte keinen größeren Einfluss auf den Greenback, hieß es.

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,56 76,84 -0,4% -0,28 +6,1%

Brent/ICE 81,91 82,19 -0,3% -0,28 +6,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise setzten zum Wochenausklang ihren Anstieg fort. Die Notierungen von Brent und WTI verbesserten sich um bis zu 0,4 Prozent. Gestützt wurden sie weiter von Befürchtungen einer Angebotsverknappung aufgrund der Krise im Nahen Osten. Israel und die radikalislamische Hamas haben sich noch immer nicht auf einen Waffenstillstand geeinigt. Gleichzeitig dauern die Angriffe der Huthi-Rebellen auf Schiffe im Roten Meer an. Keine Reaktion zeigten die Ölpreise dagegen auf die zunehmenden Spannungen zwischen Venezuela und Guyana wegen eines umstrittenen ölreichen Territoriums.

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.024,28 2.024,75 -0,0% -0,47 -1,9%

Silber (Spot) 22,81 22,61 +0,9% +0,21 -4,1%

Platin (Spot) 877,05 875,00 +0,2% +2,05 -11,6%

Kupfer-Future 3,68 3,69 -0,2% -0,01 -5,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

