Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH bis FREITAG: Wegen der Feierlichkeiten zum Chinesischen Neujahr ruht der Handel in China (Kernland).

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Wirtschaftsleistung des Euroraums hat im vierten Quartal 2023 laut einer ersten Schätzung stagniert. Entgegen der Konsensprognose (-0,1%) sank das BIP also nicht - was der EZB-Rat richtig vorausgesehen hatte. Volkswirte brauchen gute Gründe, um an der Validität der ersten Veröffentlichung von Eurostat zu zweifeln. Es verwundert also nicht, dass ihre Prognose für die zweite Veröffentlichung ebenfalls 0,0 Prozent ist. Sicher ist eine Stagnation jedoch nicht. Vor der Eurostat-Veröffentlichung kommen noch die BIP-Zahlen der niederländischen Statistikbehörde. Überdies hat vor der Berechnung der Konsensprognose für den Euroraum die irische Statistikbehörde ihre Zahlen veröffentlicht: Danach hat die Industrieproduktion auf der "grünen Insel" gegenüber dem Vormonat um satte 32,2 Prozent angezogen. Die irischen Zahlen sind notorisch schwankungsanfällig. Das liegt daran, dass die Daten stark von der Auftragsfertigung multinationaler Konzerne beeinflusst sind. Die Volkswirte von Societe Generale rechnen vor diesem Hintergrund damit, dass die Wirtschaft des Euroraums im vierten Quartalm entgegen den bisherigen Annahmen gewachsen ist.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 DE/Bilfinger SE, vorläufiges Jahresergebnis (10:00 BI-PK)

07:00 FR/Capgemini SA, Jahresergebnis

07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Jahresergebnis

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 4Q

07:00 NL/Heineken NV, Jahresergebnis

07:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 3Q

07:30 DE/Delivery Hero SE, Trading Update 4Q

07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/SFC Energy AG, vorläufiges Jahresergebnis

07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Jahresergebnis 4Q

10:00 DE/Ceconomy AG, Hauptversammlung

13:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 4Q

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- GB

08:00 Verbraucherpreise Januar

PROGNOSE: -0,3% gg Vm/+4,2% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+4,0% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: -0,8% gg Vm/+5,2% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+5,1% gg Vj

- EU

11:00 BIP (2. Veröffentlichung) 4Q

Eurozone

PROGNOSE: 0,0% gg Vq/+0,1% gg Vj

1. Veröff.: 0,0% gg Vq/+0,1% gg Vj

3. Quartal: -0,1% gg Vq/ 0,0% gg Vj

EU/Industrieproduktion Dezember

Eurozone

PROGNOSE: -0,2% gg Vm/-3,9% gg Vj

zuvor: -0,3% gg Vm/-6,8% gg Vj

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 16.914,00 +0,2%

E-Mini-Future S&P-500 4.974,25 +0,1%

E-Mini-Future Nsdq-100 17.697,75 +0,1%

Nikkei-225 37.703,32 -0,7%

Schanghai-Composite Feiertag

Hang-Seng-Index 15.890,62 +0,9%

+/- Ticks

Bund -Future 132,96 +1

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 16.880,83 -0,9%

DAX-Future 16.887,00 -1,1%

XDAX 16.823,08 -1,1%

MDAX 25.724,51 -1,4%

TecDAX 3.369,56 -1,7%

EuroStoxx50 4.689,28 -1,2%

Stoxx50 4.198,67 -0,7%

Dow-Jones 38.272,75 -1,4%

S&P-500-Index 4.953,17 -1,4%

Nasdaq-Comp. 15.655,60 -1,8%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 132,95 -64

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit weiteren Abgaben an Europas Börsen rechnen Händler am Mittwoch. Gegenbewegungen dürfte es nur in vereinzelten Titeln mit guten Quartalszahlen geben. Die höheren US-Inflationsdaten vom Vortag müssten von einigen Marktteilnehmern noch verdaut werden. Vor allem die negativen Vorzeichen der US-Technologiewerte würden zunächst belasten. Ansonsten stehe die Bilanzsaison im Fokus mit Zahlen von Telecom Italia, ThyssenKrupp, Capgemini, EssilorLuxottica, ABN Amro, Heineken, Ahold Delhaize. Bereits über den Geschäftsverlauf berichtet haben Prosieben und Telekom Austria.

Bei den Konjunkturdaten gilt das Interesse einer Revision des EU-BIP: Denn mit +0,1 Prozent gegen Vorjahr entscheidet bereits die kleinste Änderung über Wachstum oder nicht. Auch auf Verbraucherpreisdaten aus Großbritannien wird geblickt. Erwartet wird ein Anstieg von 4,2 Prozent gegenüber Vorjahr. Höhere Werte könnten nach den US-Daten die Sorge wecken, der Inflationstrend sei global zäher als befürchtet.

Rückblick: Schwächer - Weil die US-Inflationsdaten für Januar den Gegnern rascher Zinssenkungen innerhalb der US-Notenbank neue Nahrung lieferten, ging es mit den Zinsen nach oben und den Aktienkursen nach unten. "Der unerwartet hohe Preisanstieg im Januar dürfte die Fed darin bestärken, erst einmal die weitere Preisentwicklung abzuwarten, bevor sie den Sieg über die Inflation ausruft", kommentierte die Commerzbank. Die als besonders zinsempfindlich geltenden Aktien aus dem Technologie- und dem Immobiliensegment wiesen die größten Verluste auf. Ihre Stoxx-Subindizes verloren 2,7 bzw. 2,4 Prozent. Bei den Einzelwerten ging es für Michelin nach dem Zahlenausweis um 6,9 Prozent nach oben. Laut den Analysten von Citi fiel der operative Gewinn rund 9 Prozent über dem Konsens aus. Continental und Pirelli gewannen im Fahrwasser 1,0 bzw 1,5 Prozent. Ein drohender Streik am Valentinstag drückte neben der generellen Schwäche von Technologieaktien auf die Kurse bei den Papieren der Online-Lieferdienste. Delivery Hero gaben 3,5 und Hellofresh 8,1 Prozent nach. Deliveroo büßten 2,4 Prozent ein und Just Eat satte 6,9 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Schwach - Siltronic verloren 4,1 Prozent, nachdem der Ausblick auf 2024 enttäuschte. Gesucht waren deutsche Rüstungswerte. Die Diskussionen um verstärkte Rüstungsausgaben der Europäer sorgt innerhalb der deutschen Politik für Forderungen nach höheren Militärausgaben. Auslöser war US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump mit der Drohung, säumige Nato-Mitglieder nicht vor einem russischen Angriff zu schützen. Rheinmetall gewannen 4,6 und Hensoldt 5,7 Prozent. Der Börsenneuling Renk schoss um 15,3 Prozent nach oben. Tui konnten Anfangsgewinne in dem schwachen Gesamtmarktumfeld nicht halten und schlossen 0,1 Prozent niedriger - trotz ordentlicher Geschäftszahlen. Das operative Ergebnis erreichte 6 Millionen Euro, während Analysten im Konsens einen Verlust von rund 64 Millionen geschätzt hatten. Thyssenkrupp Nucera (+4,7%) steigerte im Auftaktquartal 2023/24 den Umsatz um etwas mehr als ein Drittel.

XETRA-NACHBÖRSE

Prosiebensat1 wurden bei Lang & Schwarz 6 Prozent fester gehandelt. Der Medienkonzern hatte mit einem Ergebnis über Erwartung aufgewartet und den Ausblick auf 2024 konkretisiert. Nachdem Varta im Xetra-Geschäft 4,7 Prozent verloren hatten, bewegte sich der Kurs im nachbörslichen Geschäft dann nicht mehr. Wie das Unternehmen im späten Xetra-Handel mitgeteilt hatte, wurde es Opfer eines Cyberangriffs.

USA - AKTIEN

Schwach - Ein unerwartet deutlicher Anstieg der US-Verbraucherpreise hat die Rekordjagd beendet. Für die Spekulation auf bald sinkende Zinsen war die hohe Inflation Gift. Am Zinsterminmarkt sank die eingepreiste Wahrscheinlichkeit für eine erste Senkung im Mai weiter. Coca-Cola zeigten sich 0,6 Prozent leichter. Der Getränkehersteller hatte beim Umsatz einen Schub erhalten und mit dem Gewinn die Markterwartungen erreicht. Das Unternehmen stellte künftig sinkende Preise in Aussicht. Biogen verzeichnete dagegen einen Umsatzrückgang und prognostizierte einen weiteren Einnahmenrückgang. Biogen verbilligten sich um 7,4 Prozent. Hasbro verloren 1,3 Prozent, nachdem der Spielzeughersteller nicht nur enttäuschende Geschäftszahlen vorgelegt, sondern auch einen pessimistischen Ausblick gegeben hatte. Der Kurs des Wettbewerbers Mattel sank um 1,7 Prozent. Jetblue hoben um 21,6 Prozent ab, nachdem der aktivistische Investor Carl Icahn mitgeteilt hatte, dass er fast 10 Prozent an dem Unternehmen halte und möglicherweise auf einen Sitz im Aufsichtsrat dränge. Goodyear brachen nach schwachen Geschäftszahlen und einem ebensolchen Ausblick um 15 Prozent ein.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,66 +16,9 4,49 23,8

5 Jahre 4,32 +17,2 4,15 32,1

7 Jahre 4,33 +15,1 4,18 36,2

10 Jahre 4,31 +12,9 4,18 43,3

30 Jahre 4,46 +7,4 4,39 48,9

Die Renditen stiegen auf Jahreshochs. Die Inflations- und Konjunkturentwicklung könnte sogar zu einem Szenario ohne Zinssenkung führen, so warnende Stimmen.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:35 % YTD

EUR/USD 1,0714 +0,0% 1,0711 1,0718 -3,0%

EUR/JPY 161,22 -0,0% 161,30 161,55 +3,6%

EUR/CHF 0,9494 -0,1% 0,9500 0,9507 +2,3%

EUR/GBP 0,8501 -0,1% 0,8506 0,8504 -2,0%

USD/JPY 150,50 -0,1% 150,65 150,73 +6,8%

GBP/USD 1,2603 +0,1% 1,2595 1,2603 -1,0%

USD/CNH 7,2272 -0,1% 7,2320 7,2262 +1,5%

Bitcoin

BTC/USD 49.654,03 +0,2% 49.564,96 48.750,93 +14,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

