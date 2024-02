Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

Bayer will für drei Jahre nur die gesetzliche Mindestdividende ausschütten, um die Schulden zu reduzieren. Für 2023 ergebe sich damit eine Dividende von 0,11 Euro je Aktie nach 2,40 Euro für 2022. Der Dividendenvorschlag, über den die Hauptversammlung am 26. April abstimmen soll, stehe im Zusammenhang mit dem aktuellen Schuldenstand in Kombination mit hohen Zinsen und einer angespannten Situation beim freien Cashflow, teilte Bayer mit. "Unsere Schulden zu senken und unsere Flexibilität zu steigern gehört zu unseren Top-Prioritäten", sagte Vorstandschef Bill Anderson und weiter: "Unsere geänderte Dividendenpolitik, in die Anregungen von Investoren eingeflossen sind und die wir nach reiflicher Überlegung beschlossen haben, wird uns dabei helfen."

Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren fünfjährigen Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen gesenkt imd zwar um 25 Basispunkte auf 3,95 Prozet Er war im Mai 2023 das letzte Mal gesenkt worden. Die einjährige LPR wurde mit 3,45 Prozent dagegen unverändert gelassen. Die Loan Prime Rate dient den Banken als Vorgabe für ihre Ausleihesätze.

FRESENIUS MEDICAL CARE (7:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG

4. QUARTAL 4Q23 ggVj Zahl 4Q22

Umsatz 4.937 -1% 16 4.997

EBIT* 546 +12% 12 489

EBIT-Marge* 11,1 -- -- 9,8

Ergebnis nach Steuern/Dritten* 258 +4% 12 248

EBIT 432 +23% 14 352

EBIT-Marge 8,8 -- -- 7,0

Ergebnis nach Steuern/Dritten 176 +27% 14 139

Ergebnis je Stammaktie 0,62 +32% 15 0,47

* bereinigt

Weitere Termine:

07:20 FR/Air Liquide SA, Jahresergebnis

08:00 DE/Jost Werke SE, vorläufiges Jahresergebnis

08:00 GB/Barclays plc, Jahresergebnis

08:00 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 4Q

12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 4Q

12:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 4Q

17:50 FR/Carrefour SA, Jahresergebnis

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-US

16:00 Index der Frühindikatoren Januar

PROGNOSE: -0,3% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

INDEX Stand +/-

DAX-Future 17.109,00 -0,1%

E-Mini-Future S&P-500 5.009,00 -0,2%

E-Mini-Future Nsdq-100 17.708,25 -0,2%

Nikkei-225 38.363,61 -0,3%

Schanghai-Composite 2.919,73 +0,3%

Hang-Seng-Index 16.168,28 +0,1%

+/- Ticks

Bund -Future 132,88 +13

Montag:

INDEX Schluss +/-

DAX 17.092,26 -0,1%

DAX-Future 17.138,00 +0,0%

XDAX 17.085,94 +0,0%

MDAX 26.014,17 -0,5%

TecDAX 3.384,97 -0,7%

EuroStoxx50 4.763,07 -0,1%

Stoxx50 4.276,83 +0,3%

Dow-Jones 38.627,99 -0,4% (Freitag)

S&P-500-Index 5.005,57 -0,5% (Freitag)

Nasdaq-Comp. 15.775,65 -0,8% (Freitag)

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 132,78 -20

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem verhaltenen Börsenstart in Europa rechnen Händler am Dienstagmorgen. Der Markt dürfte auf Vorgaben aus den USA warten, wo man nach einem Feiertag verspätet in die neue Handelswoche startet. "Per Saldo spricht alles für ein nervöses Seitwärtsgeschäft in den Indizes", sagt ein Händler. Andererseits erleichtere dies die Konzentration auf die Einzelunternehmen, von denen wieder viele Quartalszahlen kommen. Dass China die Zinsen gesenkt hat, dürfte für kein Kursfeuerwerk sorgen, zumal dies nicht alle Laufzeiten betrifft und auch schon länger herbeigesehnt wurde.

Rückblick: Etwas leichter - Wegen des US-Feiertages verlief der Handel in sehr ruhigen Bahnen. Favoriten waren defensive Sektoren wie Telekom und Gesundheit. Verlierer waren unter anderem Technologiewerte, deren Branchenindex um 0,8 Prozent fiel. Druck gab es bei den Autozulieferern, nachdem Forvia (ehemals Faurecia) die Streichung von 10.000 Arbeitsplätzen angekündigt hatte. Forvia brachen um 12,7 Prozent ein, Valeo verloren 6,9, die deutschen Branchenwerte Schaeffler 3 und Continental 3,9 Prozent. Die Aussicht auf einen Übernahmekampf ließen die Aktien des Elektro-Einzelhändlers Currys um 36,4 Prozent haussieren. Ceconomy stiegen im Sog um 3,0 Prozent. Bei Banco Santander (+1,8%) kam ein neues Aktienrückkauf-Programm im Volumen von fast 1,5 Milliarden Euro gut an.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas leichter - Der Umsatz in DAX-Aktien lag nach Händlerangaben bei etwa der Hälfte von normalen Tagen. Kräftig aufwärts ging es bei den Rüstungsaktien vor dem Hintergrund von Rüstungsforderungen auf der Münchener Sicherheitskonferenz. Rheinmetall stiegen um 4,1 und Hensoldt um 3,5 Prozent. Renk schnellten sogar um weitere 15,8 Prozent nach oben. SAF-Holland kletterten um 2,9 Prozent, nachdem die vorläufigen Geschäftszahlen die zwischenzeitlich angehobenen Prognosen erreicht hatten.

XETRA-NACHBÖRSE

Bayer wurden nach der Mitteilung über die künftigen Divdedenzahlungen (s.o.) bei Lang & Schwarz etwa 3,4 Prozent niedriger gesehen. Dagegen zeigten sich Hamburger Hafen und Logistik wenig verändert. Das Unternehmen verfehlte im vergangenen Jahr beim operativen Ergebnis die Prognose und kürzt die Dividende. Bei Lanxess bewegt nicht, dass die Ratingagentur Scope das Rating auf BBB von BBB+ senkte.

USA - AKTIEN (Freitag 16.2.)

Leichter - Enttäuschung über unerwartet hoch ausgefallene US-Erzeugerpreise dämpfte die Kauflaune. Das bevorstehende lange Feiertagswochenende dürfte Anleger ebenfalls dazu veranlasst haben, vorsichtshalber Gewinne mitzunehmen. Auf Unternehmensseite lieferte Applied Materials (+6,3%) dem Technologiesegment einen positiven Impuls. Der Zulieferer der Halbleiterindustrie schnitt in seinem ersten Geschäftsquartal besser ab als erwartet und gab dazu einen positiven Ausblick. Nike (-2,4%) litten unter der Ankündigung, die Belegschaft um rund 2 Prozent oder 1.600 Mitarbeiter zu reduzieren. Doordash (-8,1%) übertraf zwar die Erwartungen im vierten Quartal, im Handel hieß es aber, angesichts der zuvor sehr gut gelaufenen Aktie hätten einige Marktteilnehmer wohl auf noch bessere Zahlen gesetzt. Roku (-24%) verfehlte abermals wegen eines schwächeren Werbeumfelds die Erwartungen. Trade Desk machten dagegen einen Satz um 17,5 Prozent, getrieben von einem unerwartet starken Ausblick.

USA - ANLEIHEN (Freitag, 16.2.)

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,66 +8,3 4,57 23,7

5 Jahre 4,28 +6,6 4,21 27,9

7 Jahre 4,30 +5,9 4,24 32,9

10 Jahre 4,28 +5,8 4,23 40,3

30 Jahre 4,44 +2,9 4,41

Die überraschend deutlich gestiegenen Erzeugerpreise verpassten den Zinssenkungserwartungen einen weiteren Dämpfer und trieben die Anleiherenditen nach oben.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:04 % YTD

EUR/USD 1,0771 -0,1% 1,0779 1,0765 -2,5%

EUR/JPY 162,02 +0,1% 161,82 161,66 +4,1%

EUR/CHF 0,9508 -0,0% 0,9512 0,9494 +2,5%

EUR/GBP 0,8558 +0,0% 0,8558 0,8551 -1,3%

USD/JPY 150,42 +0,2% 150,12 150,17 +6,8%

GBP/USD 1,2586 -0,1% 1,2595 1,2589 -1,1%

USD/CNH 7,2089 -0,0% 7,2118 7,2122 +1,2%

Bitcoin

BTC/USD 51.972,75 +0,1% 51.942,47 52.168,16 +19,4%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Euro tendierte am Montag wenig verändert. Die ING sieht den Euro in dieser Woche in einer Spanne zwischen 1,0700 bis 1,0800/1,0810 Dollar. Bewegung könnten am Donnerstag der Euroraum-Indikator der Tariflöhne und die Einkaufsmanagerindizes für Februar bringen.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,49 79,19 +0,4% +0,30 +10,1%

Brent/ICE 83,52 83,56 -0,0% -0,04 +8,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise zeigten sich wenig verändert im Spannungsfeld der Lage im Nahen Osten und Sorgen über einen Nachfragerückgang angesichts der lahmenden Konjunktur.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.019,64 2.018,04 +0,1% +1,61 -2,1%

Silber (Spot) 22,94 23,03 -0,4% -0,08 -3,5%

Platin (Spot) 897,40 903,00 -0,6% -5,60 -9,5%

Kupfer-Future 3,81 3,82 -0,8% -0,03 -2,1%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

+++++ MELDUNGEN SEIT MONTAG 17.30 UHR +++++

FINANZSEKTOR USA

