Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Geburtstags des Kaisers geschlossen. In Russland ruht der Börsenhandel wegen des Tags des Verteidigers des Vaterlands.

+++++ TAGESTHEMA I +++++

Die anhaltend hohe Nachfrage nach Chips für KI-Anwendungen hat Nvidia auch im vierten Quartal einen kräftigen Umsatzschub beschert. Das Unternehmen verzeichnete einen Umsatz von 22,1 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Factset-Konsens lediglich mit 20,4 Milliarden Dollar gerechnet, Nvidia selbst mit 20 Milliarden. Der Nettogewinn legte auf 12,29 Milliarden zu, verglichen mit 1,41 Milliarden im Vorjahr. Nvidia prognostiziert für das laufende Quartal einen Umsatz von rund 24 Milliarden Dollar und liegt damit über den Factset-Erwartungen der Wall Street. Nachbörslich machte die Nvidia-Aktie einen Satz um 9 Prozent nach oben.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Der Triebwerkshersteller MTU kappt seine Dividende und verweist auf hohe finanzielle Belastungen in Zusammenhang mit dem Triebwerks-Inspektionsprogramm und Investitionen, die den Cashflow stark belasten. Vorgeschlagen wird eine Dividende von 2,00 (Vorjahr: 3,20) Euro je Aktie. Analysten hatten im Konsens zuletzt mit einer Erhöhung auf über 4 Euro gerechnet. Für das laufende Geschäftsjahr 2024 prognostiziert MTU derweil Wachstum in allen Marktsegmenten. "Die genannten Faktoren führen nach heutiger Einschätzung zu hohen Cashflow-Belastungen und schränken damit die Möglichkeit zur Zahlung von Dividenden auf dem bisherigen Niveau in den Jahren 2024 bis 2026 ein", teilte MTU mit. Das Ziel, die Ausschüttungsquoten kontinuierlich zu steigern und dabei 40 Prozent des bereinigten Nettogewinns auszuschütten, setzt MTU für die betroffenen drei Geschäftsjahre aus. Für das laufende Geschäftsjahr erwarte MTU einen Umsatz zwischen 7,3 und 7,5 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Für 2023 wurden 6,1 bis 6,3 Milliarden Euro prognostizoert. Die bereinigte EBIT-Marge soll bei über 12 Prozent liegen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

MERCEDES-BENZ (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Renditen in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG

4. QUARTAL 4Q23 ggVj Zahl 4Q22

Umsatz 39.072 -5% 12 41.003

EBIT 4.101 -24% 12 5.411

EBIT bereinigt 3.999 -21% 9 5.071

Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.791 -30% 12 3.981

Ergebnis je Aktie unverwässert 2,79 -25% 7 3,72

Umsatz Cars 28.213 -8% 10 30.557

EBIT bereinigt Cars 2.961 -28% 8 4.088

bereinigte Umsatzrendite Cars 10,5 -- -- 13,4

Umsatz Vans 5.504 +8% 10 5.114

EBIT bereinigt Vans 736 +47% 8 501

bereinigte Umsatzrendite Vans 13,4 -- -- 9,8

Umsatz Mobility 6.586 -4% 10 6.858

EBIT bereinigt Mobility 347 -30% 9 494

HOCHTIEF

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (Angaben in Millionen Euro, Bilanzierung nach IFRS):

PROG PROG PROG

4. QUARTAL 4Q23 ggVj Zahl 4Q22

Umsatzerlöse 7.132 +1% 4 7.096

Ergebnis vor Steuern operativ 190 +1% 4 187

Ergebnis nach Steuern/Dritten operativ 135 -4% 4 141

Ergebnis nach Steuern/Dritten 254 +101% 4 126

Weitere Termine:

06:30 FR/Danone SA, Jahresergebnis

07:15 CH/Nestle SA, Jahresergebnis

07:30 DE/Cliq Digital AG, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/Indus Holding AG, vorläufiges Jahresergebnis

07:30 DE/SFC Energy AG, vorläufiges Jahresergebnis

07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), ausführliches Jahresergebnis

08:00 DE/Wintershall Dea AG, Jahresergebnis

07:30 ES/Telefonica SA, Jahresergebnis

08:00 ES/Repsol SA, ausführliches Jahresergebnis

08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Jahresergebnis

08:00 GB/Rolls-Royce plc, Jahresergebnis

08:00 GB/Anglo American plc, Jahresergebnis

08:05 FR/Engie SA, Jahresergebnis

10:00 DE/Deutsche Beteiligungs AG, HV

11:00 DE/Douglas GmbH, Analystenkonferenz

15:00 DE/Hochtief AG, Bilanzpressekonferenz

22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 4Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Bertrandt: 1,20 EUR

Astrazeneca: 1,56 GBP

GSK: 0,16 GBP

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- FR

09:15 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: 45,5

zuvor: 45,4

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 45,0

zuvor: 44,6

Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: 43,8

zuvor: 43,1

- DE

09:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: 48,0

zuvor: 47,7

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 47,5

zuvor: 47,0

Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: 46,2

zuvor: 45,5

- EU

10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

Eurozone (1. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: 48,8

zuvor: 48,4

Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: 47,1

zuvor: 46,6

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 48,5

zuvor: 47,9

- GB

10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: 54,4

zuvor: 54,3

Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: 47,5

zuvor: 47,0

- GB

11:00 Verbraucherpreise Januar

Eurozone

PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+2,8% gg Vj

Vorabschätzung: -0,4% gg Vm/+2,8% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: -0,9% gg Vm/+3,3% gg Vj

Vorabschätzung: -0,9% gg Vm/+3,3% gg Vj

zuvor: +0,5% gg Vm/+3,4% gg Vj

- US

14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Januar

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 216.000

zuvor: 212.000

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: 52,7

zuvor: 52,5

Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Februar

PROGNOSE: 51,0

zuvor: 50,7

16:00 Verkauf bestehender Häuser Januar

PROGNOSE: +4,8% gg Vm

zuvor: -1,0% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 17.264,00 +0,3%

E-Mini-Future S&P-500 5.035,50 +0,8%

E-Mini-Future Nsdq-100 17.805,75 +1,5%

Nikkei-225 39.098,68 +2,2%

Schanghai-Composite 2.973,62 +0,8%

Hang-Seng-Index 16.606,31 +0,6%

+/- Ticks

Bund -Future 132,45 +9

Mittwoch:

INDEX Schluss +/-

DAX 17.118,12 +0,3%

DAX-Future 17.202,00 +0,4%

XDAX 17.158,89 +0,5%

MDAX 25.714,20 -0,2%

TecDAX 3.339,51 -0,6%

EuroStoxx50 4.775,31 +0,3%

Stoxx50 4.252,25 -0,4%

Dow-Jones 38.612,24 +0,1%

S&P-500-Index 4.981,80 +0,1%

Nasdaq-Comp. 15.580,87 -0,3%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 132,36 -74

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Nvidia löst voraussichtlich dem DAX die Konsolidierungsfesseln: Vorbörslich wird der deutsche Leitindex erstmals über der Marke von 17.200 Punkten indiziert. Ob sich das Ende der Konsolidierung bereits als nachhaltig herausstellt, muss sich in der Sitzung herausstellen. Der Nikkei-Index in Tokio ist am Berichtstag bereits auf neue Rekordstände gestiegen. Nvidia hat bei den mit großer Spannung erwarteten Geschäftszahlen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen geschlagen.

Rückblick: Etwas fester - Positive Nachrichten von der Bilanzsaison bewegten vielfach Einzelwerte stärker. Gegen die Tendenz verlor die Börse in London 0,7 Prozent. Das war zu einem großen Teil der Kursschwäche von HSBC (-8,4%) nach Vorlage schwacher Zahlen geschuldet, der Sektor der Banken im Stoxx-Universum verlor 1,1 Prozent. Rio Tinto (-1,5%) verbuchte wegen gesunkener Aluminium- und Kupferpreise einen Rückgang des Jahresgewinns um 19 Prozent und kürzte die Dividende.Das operative Ergebnis von Wienerberger (-0,6%) lag laut den Raiffeisen-Analysten im Rahmen der Erwartung, trotz einer schwächeren Umsatzentwicklung. Der Ausblick des Ziegelherstellers überzeuge aber nicht. Für Edenred ging es um 11,5 Prozent nach unten. Im Handel wurde auf einen Bericht in Ilsole24ore verwiesen, demzufolge bei Edenred Italia nach Betrug und Ordnungswidrigkeiten 20 Millionen Euro beschlagnahmt wurden.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

