Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In Russland bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Internationaler Frauentag" geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der US-Arbeitsmarkt dürfte im Februar trotz der straffen Zinspolitik der US-Notenbank robust geblieben sein. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte erwarten, dass außerhalb der Landwirtschaft 198.000 (Vormonat: 353.000) zusätzliche Stellen geschaffen wurden. Die Arbeitslosenquote soll der Prognose zufolge bei 3,7 Prozent verharren. Bei den Stundenlöhnen erwarten Ökonomen ein monatliches Plus von 0,2 (0,6) Prozent und eine jährliche Steigerung von 4,4 (4,5) Prozent. Auch wenn eine starke Saisonbereinigung das Stellenwachstum im Januar überzeichnet haben dürfte, zeigte sich doch, dass der US-Arbeitsmarkt auf einem soliden Fundament steht. Viele Beobachter waren bisher von einer Zinssenkung im Mai ausgegangen, doch die jüngsten Überraschungen durch erhöhte Wirtschafts- und Inflationsdaten steigern die Wahrscheinlichkeit, dass die erste Zinssenkung erst im Juni kommen wird.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:30 DE/Aumann AG, vorläufiges Jahresergebnis

10:00 DE/MVV Energie AG, HV

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Nordex SE, Jahresergebnis

- DE/Stratec SE, Jahresergebnis

- DE/SMA Solar Technology AG, vorläufiges Jahresergebnis

+++++ INDEXÄNDERUNG +++++

Folgende Indexänderungen werden zum Handelsbeginn für den Stoxx-50 am 8. März wirksam:

+ STOXX-50

AUFNAHME

- Unicredit

ENTNAHME

- Bayer

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Erzeugerpreise Januar

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-6,8% gg Vj

zuvor: -1,2% gg Vm/-8,6% gg Vj

08:00 Produktion im produzierenden Gewerbe Januar

saisonbereinigt

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: -1,6% gg Vm

- EU

11:00 BIP (3. Veröffentlichung) 4Q

Eurozone

PROGNOSE: 0,0% gg Vq/+0,1% gg Vj

2. Veröff.: 0,0% gg Vq/+0,1% gg Vj

3. Quartal: -0,1% gg Vq/0,0% gg Vj

- US

14:30 Arbeitsmarktdaten Februar

Beschäftigung ex Agrar

PROGNOSE: +198.000 gg Vm

zuvor: +353.000 gg Vm

Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 3,7%

zuvor: 3,7%

durchschnittliche Stundenlöhne

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+4,4% gg Vj

zuvor: +0,6% gg Vm/+4,5% gg Vj

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 17.900,00 +0,1%

E-Mini-Future S&P-500 5.163,00 +0,0%

E-Mini-Future Nsdq-100 18.285,50 -0,2%

Nikkei-225 39.688,94 +0,2%

Schanghai-Composite 3.037,60 +0,3%

Hang-Seng-Index 16.447,03 +1,3%

+/- Ticks

Bund -Future 133,50% +9

Donnerstag:

INDEX Schluss +/-

DAX 17.842,85 +0,7%

DAX-Future 17.911,00 +0,1%

XDAX 17.870,05 +0,2%

MDAX 26.167,61 +0,0%

TecDAX 3.485,02 +1,1%

EuroStoxx50 4.974,22 +1,2%

Stoxx50 4.370,16 +1,3%

Dow-Jones 38.791,35 +0,3%

S&P-500-Index 5.157,36 +1,0%

Nasdaq-Comp. 16.273,38 +1,5%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 133,48% +7

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit weiter steigenden Kursen an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler am Freitag. Die EZB habe die Konsolidierung an den Aktienmärkten beendet, mit dem Ausbruch auf neue Jahreshochs hätten die Indizes neue Kaufsignale erzeugt, heißt es. Ziel seien nun die nächsten "big figures": im DAX die 18.000er Marke, im Euro-Stoxx-50 die Marke von 5.000 Punkten. Gestützt wird die Stimmung vom Rückgang der Renditen, die sich am Morgen stabil zeigen. Der leichte Anstieg des Euro wird als Indiz für Kapitalzuflüsse gewertet. Die Vorlagen der Auslandsbörsen sind günstig. Die EZB hat die Inflationsprognosen am Donnerstag deutlich zurückgenommen, das gilt als Hinweis, das spätestens im Sommer die erste Zinssenkung kommt. Im Blick steht nun der US-Arbeitsmarktbericht am Nachmittag.

Rückblick: Fest - Am Nachmittag löste die EZB eine Kaufwelle aus. Sie bestätigte wie erwartet die Leitzinsen und ließ sich bei dem Termin einer ersten Leitzinssenkung nicht in die Karten schauen. Doch die Senkung der Infaltionsprognose wurde am Zinsmarkt dahingehend interpretiert, dass eine erste Senkung der Leitzinsen spätestens im Sommer erfolgt. "Mit der leicht geänderten Formulierung der Erklärung rückt die EZB näher an die erste Zinssenkung heran", so ein Marktteilnehmer. Mit Aufschlägen von 8,3 Prozent reagierten Novo Nordisk auf positive Studienergebnisse zu dem Medikamentenkandidaten Amycretin. Dabei handelt es um ein oral einzunehmendes Abnehmmittel im Gegensatz zur Abnehmspritze Wegovy.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Freundlich - Der DAX stieg auf ein Rekordhoch bei 17.879 Punkten. Continental (-1,2%) erreichte die Gewinnprognose auf operativer Basis nicht. Die Geschäftszahlen von Brenntag (-5,8%) fielen durch die Bank schwächer aus als erwartet aus, lediglich die Dividende lag leicht über der Prognose. Die Geschäftszahlen der Merck KGaA (-1,1%) lagen im Rahmen der Erwartungen. Nach der im August gesenkten Prognose war das Überraschungspotenzial aber überschaubar. Der Ausblick klang zurückhaltend, bewegte sich gleichwohl im Rahmen der Markterwartungen. Das Kursdesaster bei Hugo Boss (-13,8%) lag am enttäuschenden Ausblick, denn vorläufige Geschäftszahlen waren bereits bekannt.

XETRA-NACHBÖRSE

Im Windschatten deutlicher Kursgewinne der US-Börsen ist es noch etwas weiter nach oben gegangen. Nicht aber für Hellofresh. Die Aktien stürzten rund 15 Prozent ab, nachdem der Kochboxenversender seine Mittelfristziele zurückgezogen hatte.

USA - AKTIEN

Fest - Am Tag vor Veröffentlichung des offiziellen Arbeitsmarktberichts setzten Anleger darauf, dass sich der US-Arbeitsmarkt abkühlt. Damit würde der Fed die Entscheidung für eine Zinssenkung erleichtert. Beobachter verwiesen darauf, dass der ADP-Arbeitsmarktbericht für Februar leicht unter der Prognose ausgefallen war, was eher für Zinssenkungen sprach. Auch die ebenfalls stark beachteten Jolts-Daten zu den Stellenangeboten lagen zuletzt leicht unter Markterwartung. Die am Donnerstag veröffentlichten wöchentlichen Erstanträge lieferten dagegen keine Indikation. Aktien New York Community Bancorp stiegen um weitere 6,1 Prozent. Die Bank hatte am Mittwoch mitgeteilt, von eine Kapitalspritze von mehr als 1 Milliarde Dollar zu erhalten. Victoria's Secret brachen um rund 30 Prozent ein. Der Wäsche- und Bekleidungshändler enttäuschte mit der Umsatzprognose. Die Tesla-Aktie (+1,2%) erholten sich etwas von den jüngsten Verlusten. Zwischenzeitlich hatte ein kritischer Kommentar von Morgan Stanley die Aktie belastet. Rivian verteuerten sich um 13,4 Prozent, nachdem der Hersteller von Elektrofahrzeugen neue Modelle vorgestellt hatte. Überzeugende Geschäftszahlen verhalfen Kroger zu einem Anstieg um fast 10 Prozent.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,51 -4,3 4,55 8,9

5 Jahre 4,07 -5,3 4,12 6,5

7 Jahre 4,09 -3,4 4,12 12,1

10 Jahre 4,09 -1,6 4,10 20,8

30 Jahre 4,24 +1,1 4,23 27,5

Die Renditen gaben etwas nach. Auch hier hätten Anleger auf eine Abkühlung des Arbeitsmarkts gesetzt, hieß es.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:03 Uhr Mi, 17:01 % YTD

EUR/USD 1,0948 +0,0% 1,0903 1,0903 -0,9%

EUR/JPY 161,91 -0,0% 161,48 162,88 +4,1%

EUR/CHF 0,9604 -0,0% 0,9606 0,9617 +3,5%

EUR/GBP 0,8546 -0,0% 0,8558 0,8558 -1,5%

USD/JPY 147,91 -0,0% 148,12 149,40 +5,0%

GBP/USD 1,2811 +0,0% 1,2742 1,2740 +0,7%

USD/CNH (Offshore) 7,2011 +0,0% 7,2103 7,2092 +1,1%

Bitcoin

BTC/USD 66.971,96 -0,4% 65.935,36 66.543,89 +53,8%

Der Dollar setzte seine Abwärtsbewegung vom Vortag fort. Der Dollar-Index verlor 0,5 Prozent. Der Euro zog nach dem EZB-Entscheid auf rund 1,0940 Dollar an. Beobachter merkten an, dass die EZB sich noch nicht zum Zeitpunkt einer möglichen ersten Zinssenkung geäußert habe, während Fed-Chairman Powell eine Zinssenkung im laufenden Jahr in den Raum gestellt habe.

Der Euro verteidigt seine Vortages-Aufschläge am Morgen im asiatisch geprägten Geschäft, der er im Nachklapp auf die EZB-Aussagen aufgebaut hatte. Im Handel wird von Kapitalzuflüssen in den europäischen Aktienmarkt gesprochen, die den Euro beflügelt hätten. Die durch die EZB entfachten Zinssenkungsfantasien hätten Anleger aus Übersee in den europäischen Aktienmarkt getrieben, heißt es.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 79,55 78,93 +0,8% +0,62 +9,9%

Brent/ICE 83,48 82,96 +0,6% +0,52 +8,7%

