Douglas hat die Preisspanne sowie weitere Konditionen und den Fahrplan für den geplanten Börsengang festgelegt. Wie die Düsseldorfer Kosmetikhandelskette mitteilte, sollen im Rahmen des IPO bis zu 32,7 Millionen neue Aktien in einer Preisspanne von 26 bis 30 Euro ausgegeben werden. Daraus errechnet sich eine Marktkapitalisierung zwischen 2,8 und 3,1 Milliarden Euro. Der Streubesitz wird zwischen 29,3 und 31,8 Prozent erwartet. Die Angebotsfrist soll vom 12. März bis 19. März laufen, der erste Handelstag an der Frankfurter Wertpapierbörse ist für 21. März vorgesehen. Insgesamt wird ein Gesamtemissionsvolumen von bis zu 907 Millionen Euro angestrebt. Douglas gehört mehrheitlich zu CVC Capital Partners, die derzeit etwa 84 Prozent halten. Die Gründerfamilie Kreke hält die restlichen 16 Prozent. Auch nach dem IPO will CVC indirekt eine Mehrheitsbeteiligung halten, die Familie Kreke will ebenfalls indirekt beteiligt bleiben. Beide bestehenden indirekten Aktionäre werden im Börsengang keine Aktien abgeben.

PORSCHE AG (08:00)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen für das Gesamtjahr 2023 (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Rendite in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. PROG PROG PROG

GESAMTJAHR 2023 Gj23 ggVj Zahl Gj22

Umsatz 40.290 +7% 15 37.630

Operatives Ergebnis 7.231 +7% 15 6.770

Operative Umsatzrendite 17,9 -- -- 18,0

Ergebnis nach Steuern/Dritten 5.172 +4% 15 4.950

Ergebnis je Vorzugsaktie 5,66 +4% 6 5,44

Dividende je Vorzugsaktie 2,37 +137% 13 1,00

07:35 IT/Assicurazioni Generali SpA, Jahresergebnis

- DE/Dermapharm Holding SE, vorläufiges Jahresergebnis

-DE

08:00 Verbraucherpreise (endgültig) Februar

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+2,5% gg Vj

vorläufig: +0,4% gg Vm/+2,5% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+2,7% gg Vj

vorläufig: +0,6% gg Vm/+2,7% gg Vj

zuvor: -0,2% gg Vm/+3,1% gg Vj

-US

13:30 Verbraucherpreise Februar

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,1% gg Vj

zuvor: +0,3% gg Vm/+3,1% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,7% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+3,9% gg Vj

13:30 Realeinkommen Februar

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 17.859,00 +0,3%

E-Mini-Future S&P-500 5.141,25 +0,4%

E-Mini-Future Nsdq-100 18.079,25 +0,6%

Nikkei-225 38.797,51 -0,1%

Schanghai-Composite 3.054,02 -0,5%

Hang-Seng-Index 17.024,86 +2,6%

+/- Ticks

Bund -Future 133,41 +10

Montag:

INDEX Schluss +/-

DAX 17.746,27 -0,4%

DAX-Future 17.800,00 +0,1%

XDAX 17.787,56 +0,1%

MDAX 26.036,34 +0,2%

TecDAX 3.431,81 -0,9%

EuroStoxx50 4.930,42 -0,6%

Stoxx50 4.347,81 -0,3%

Dow-Jones 38.769,66 +0,1%

S&P-500-Index 5.117,94 -0,1%

Nasdaq-Comp. 16.019,27 -0,4%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 133,31 -41

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden am Dienstag im Plus erwartet. Die jüngsten Rücksetzer dürften zum Kauf genutzt werden. Die Anleihen tendieren lustlos seitwärts, von dieser Seite sind keine Impulse zu erwarten. In den Niederlanden kommt die Inflationsrate per Februar auf 2,8 Prozent zurück, was zumindest in die richtige Richtung weist. Wesentlich mehr Impulskraft wird den Verbraucherpreisen aus den USA zugesprochen, die aufgrund der dortigen Sommerzeit bereits um 13:30 Uhr MEZ zur Veröffentlichung anstehen. Sollte die Inflation langsamer als erwartet zurückkommen, könnten die Märkte weitere Zinssenkungen der US-Notenbank auspreisen oder zeitlich später ins Jahr verschieben. Das würde die Renditen von US-Staatsanleihen antreiben, also die Treasuries unter Druck setzen. Zudem dürfte dies die Bewertungen von Aktien belasten, also für eine fallende Wall Street sorgen.

Rückblick: Leichter - Marktteilnehmer verwiesen auf schwächere Vorlagen aus den USA vom Freitag, die sich am Montag fortgesetzt hätten. Der Stoxx-Technologie-Index verlor 2,0 Prozent. Tagesgewinner waren die Titel der Nahrungsmittel- und Getränke-Branche (+0,3%). Hier verbesserten sich die Aktien von AB Inbev um 1,7 Prozent. Gut hielten sich auch die Indizes der defensiven Telekom-, Pharma- und Versorgeraktien. Im Versorger-Sektor erhöhten sich Enel um 0,4 Prozent. Der Energie-Konzern verkauft für 1,2 Milliarden Euro sein Distributionsgeschäft. Die Aktien von Telecom Italia gaben um 4,6 Prozent nach. Bereits nach Veröffentlichung des strategischen Plans am vergangenen Donnerstag war die Aktie um 24 Prozent eingebrochen. Essilor Luxottica (-0,3%) und Kering (+0,7%) wollen laut einem Zeitungsbericht den italienischen Brillenhersteller Marcolin übernehmen. Marcolins Besitzer, der Finanzinvestor PAI Partners, bewerte das Unternehmen mit rund 1,3 Milliarden Euro.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas leichter - Im DAX fielen Infineon nach der Schwäche der US-Technologie- und Halbleiterwerte um 1,6 Prozent. ASML büßten 4,2 Prozent ein und SAP 1,9 Prozent. Auch Süss Micro (-9,9%) und Aixtron (-2,7%) standen auf den Verkaufslisten. Allianz stiegen mit dem Start der angekündigten Aktienrückkäufe um 0,6 Prozent und markierten neue Jahreshochs. Bei den relativ konjunkturunabhängigen Konsumwerten legten Beiersdorf um 0,6 Prozent zu und Henkel um 1,5 Prozent. Tagesgewinner im DAX waren Vonovia mit einem Plus von 2,8 Prozent. In der zweiten Reihe zogen LEG Immobilien um 5,1 Prozent an. Der Immobilienkonzern LEG schüttet nach der Aussetzung wieder eine Dividende aus. Die Entwicklung bei LEG stützt die Stimmung in der ganzen Branche: Auch Aroundtown, TAG Immobilien und Patrizia lagen fest im Markt.

XETRA-NACHBÖRSE

Keine kursbewegenden Unternehmensmeldungen gab es im nachbörslichen Handel am Montag nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz. Die Aktie von SAP zeigte zunächst keine Reaktion auf die Zahlen von Oracle für das dritte Quartal. Die SAP-Titel wurden unverändert getaxt. Auch die Bayer-Aktie zeigte sich wenig verändert. S&P Global hat das Rating von Bayer mit einem stabilen statt wie bislang mit einem positiven Ausblick versehen.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Teilnehmer sprachen von Zurückhaltung vor den US-Verbraucherpreisen am Dienstag. Nachdem die Kurse am Freitag zunächst noch auf neue Rekordstände geklettert waren, hatten im Verlauf Gewinnmitnahmen eingesetzt. Betroffen waren vor allem die Technologiewerte, allen voran die sogenannten "Glorreichen Sieben", darunter die KI-Wette Nvidia. Dies setzte sich zu Wochenbeginn im Technologie-Sektor fort. Nvidia reduzierten sich um weitere 2,0 Prozent. Die von der New York Fed erhobenen längerfristigen Inflationserwartungen von Konsumenten sind im März gestiegen. Aktien der Kryptobörse Coinbase zogen mit dem Bitcoin-Höhenflug und anderen Kryptowährungen zunächst deutlich an, schlossen dann aber mit einem Minus von 1,0 Prozent. Boeing-Aktien verloren 3,0 Prozent. Wie das Wall Street Journal berichtet, hat das US-Justizministerium Ermittlungen gegen den Konzern eingeleitet wegen des Zwischenfalls mit einer Maschine der Alaska Airlines, bei der im Januar ein Seitenpanel herausgebrochen war.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,54 +6,4 4,47 11,7

5 Jahre 4,09 +4,1 4,05 8,9

7 Jahre 4,10 +3,4 4,07 13,0

10 Jahre 4,10 +2,2 4,08 21,8

30 Jahre 4,27 +1,2 4,25 29,6

Für die Renditen am Anleihemarkt ging es leicht nach oben. Teilnehmer verwiesen auf die Umfrage der New York Fed, wonach die längerfristigen Inflationserwartungen von Konsumenten im März gestiegen sind. Dies habe den Fokus auf die Verbraucherpreise am Dienstag noch einmal verstärkt, hieß es.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:17 % YTD

EUR/USD 1,0936 +0,1% 1,0925 1,0927 -1,0%

EUR/JPY 161,28 +0,5% 160,55 160,55 +3,6%

EUR/CHF 0,9593 +0,1% 0,9587 0,9596 +3,4%

EUR/GBP 0,8533 +0,1% 0,8527 0,8532 -1,6%

USD/JPY 147,46 +0,3% 146,95 146,93 +4,7%

GBP/USD 1,2817 +0,0% 1,2812 1,2808 +0,7%

USD/CNH 7,1818 +0,0% 7,1802 7,1837 +0,8%

Bitcoin

BTC/USD 71.648,79 -1,1% 72.464,68 72.399,66 +64,5%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

