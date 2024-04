Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DONNERSTAG: In Sydney bleiben die Börsen wegen des Tags des australisch-neuseeländischen Armeekorps (Anzac Day) geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

BASF hat zum Jahresauftakt von einem deutlichen Anstieg der Verkaufsmengen in Teilen des Geschäfts profitiert und operativ mehr verdient als vom Markt erwartet, obwohl der Umsatz schwächer ausfiel als prognostiziert. An der Prognose für 2024 hält der Chemieriese fest mit einem 2024er bereinigten EBITDA von 8,0 bis 8,6 Milliarden Euro und einem freien Cashflow zwischen 0,1 und 0,6 Milliarden Euro.

Nachfolgend die Quartalszahlen und Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

BERICHTET PROG PROG

1. QUARTAL 2024 1Q24 ggVj 1Q24 ggVj 1Q23

Umsatz 17.553 -12% 18.582 -7% 19.991

EBITDA vor Sondereffekten 2.712 -5% 2.565 -10% 2.864

EBIT vor Sondereffekten 1.754 -9% 1.569 -19% 1.931

EBIT 1.689 -10% 1.547 -17% 1.867

Ergebnis vor Steuern 1.772 -8% 1.436 -26% 1.930

Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.368 -12% 1.081 -31% 1.562

Ergebnis je Aktie 1,53 -13% 1,21 -31% 1,75

Ergebnis je Aktie bereinigt 1,68 -13% 1,41 -27% 1,93

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

DELIVERY HERO

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal 2024 (in Millionen Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 2024 1Q24 ggVj Zahl 1Q23

GMV 11.491 +3% 7 11.199

Umsatz 2.771 +11% 7 2.494

Weitere Termine:

07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1Q

07:00 FR/BNP Paribas SA, Ergebnis 1Q

07:00 KR/Hyundai Motor Co, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Takkt AG, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Vossloh AG, Ergebnis 1Q

07:00 CH/STMicroelectronics NV, Ergebnis 1Q

07:15 CH/Nestle SA, Umsatz 1Q

07:30 DE/Atoss Software AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Baader Bank AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1Q

07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, ausführliches Jahresergebnis

07:30 DE/SNP Schneider Neureither & Partner SE, Ergebnis 1Q

07:30 FR/Pernod-Ricard SA, Umsatz 3Q

07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 1Q (14:30 Analystenkonferenz)

07:30 FR/Schneider Electric SE, Ergebnis 1Q

07:30 AT/Andritz AG, Ergebnis 1Q

07:30 NL/Adyen NV, Ergebnis 1Q

08:00 DE/DFV Deutsche Familienversicherung AG, ausführliches Jahresergebnis

08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, Ergebnis 1Q

08:00 FR/Hermes International SCA, Ergebnis 1Q

08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 1Q

08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Trading Statement 1Q

08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Relx plc, Trading Update 1Q

08:00 GB/Unilever plc, Trading Statement 1Q

09:00 DE/KSB SE & Co. KGaA, Ergebnis 1Q

10:00 DE/BASF SE, HV

10:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, HV

10:00 DE/Munich Re, HV

10:00 DE/Schaeffler AG, HV

10:00 DE/Hamborner Reit AG, HV

12:30 US/Caterpillar Inc, Ergebnis 1Q

12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 1Q

12:30 US/GE Vernova Inc, Ergebnis 1Q

12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 1Q

13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 1Q

14:00 US/Dow Inc, Ergebnis 1Q

14:30 DE/Hochtief AG, HV

17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 1Q

17:45 NL/Airbus SE, Ergebnis 1Q (PK 18:30 Uhr)

18:00 DE/Flatexdegiro AG, Ergebnis 1Q

18:05 FR/Saint-Gobain SA, Umsatz 1Q

22:01 US/Microsoft Corp, Ergebnis 3Q

22:02 US/Intel Corp, Ergebnis 1Q

22:30 US/Alphabet Inc (Google-Holding), Ergebnis 1Q

22:30 US/T-Mobile US Inc, Ergebnis 1Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Deutz AG, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

RTL GROUP 2,75 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 GfK-Konsumklimaindikator April

PROGNOSE: -26,0 Punkte

zuvor: -27,4 Punkte

- FR

08:45 Geschäftsklimaindex April

PROGNOSE: 103

zuvor: 102

- US

14:30 BIP (1. Veröffentlichung) 1Q

annualisiert

PROGNOSE: +2,4% gg Vq

4. Quartal: +3,4% gg Vq

BIP-Deflator

PROGNOSE: +3,0% gg Vq

4. Quartal: +1,6% gg Vq

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 215.000

zuvor: 212.000

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Stand +/-

DAX-Future 18.235,00 -0,2%

E-Mini-Future S&P-500 5.070,75 -0,7%

E-Mini-Future Nsdq-100 17.434,00 -1,3%

Nikkei-225 37.636,33 -2,1%

Schanghai-Composite 3.049,21 +0,1%

Hang-Seng-Index 17.245,49 +0,3%

+/- Ticks

Bund -Future 130,09 -1

Mittwoch:

INDEX Schluss +/-

DAX 18.088,70 -0,3%

DAX-Future 18.277,00 -0,5%

XDAX 18.078,39 -0,4%

MDAX 26.346,07 -1,0%

TecDAX 3.299,60 +0,4%

EuroStoxx50 4.989,88 -0,4%

Stoxx50 4.394,46 -0,4%

Dow-Jones 38.460,92 -0,1%

S&P-500-Index 5.071,63 +0,0%

Nasdaq-Comp. 15.712,75 +0,1%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 130,10 -86

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Nach der Rally der vergangenen Tage ist der DAX wieder auf Konsolidierungskurs eingeschwenkt, und die Konsolidierungsschleife setzt sich am Donnerstag voraussichtlich erst einmal fort. "Mit Meta kommt der nächste der 'Glorreichen Sieben' ins Wanken", so ein Marktteilnehmer. Ein schwacher Ausblick ließ die Aktie der Facebook-Mutter nachbörslich um mehr als 15 Prozent abstürzen. In Asien stehen draufhin Technologiewerte tendenziell wieder unter Druck. Daneben drücken die immmer weiter steigenden Renditen am langen Ende auf die Stimmung. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen hat neue Jahreshochs markiert. Den steigenden Zinsen stehen allerdings die bisher gute Berichtssaison sowie die aufgehellten Wachstumsperspektiven gegenüber. Der dritte Anstieg des Ifo-Index gab in der Vergangenheit meistens den Startschuss für einen Wirtschaftsaufschwung gegeben, und das Signal kam am Mittwoch. Nun warte der Markt auf die Zahlen zum US-Wirtschaftswachstum im ersten Quartal am Nachmittag und den PCE-Preisdeflator der persönlichen Ausgaben am Freitag.

Rückblick: Etwas leichter - Nach weiteren kleinen Gewinnen zum Start bröckelten die Aufschläge im Verlauf ab. Ein besser als erwartet ausgefallener Ifo-Geschäftsklimaindex spielte keine große Rolle. Der Index stieg im April zum dritten Mal in Folge und stärker als erwartet. Bei den Technologiewerten setzte sich die Erholung fort, der Stoxx-Branchenindex stieg um 1,3 Prozent. Händler verwiesen auf den besser als erwartet ausgefallenen Geschäftsbericht von Texas Instruments. Auch ASM International (+11%) hatte Zahlen vorgelegt, die gut ankamen. In Oslo trieb ein guter Ausblick Nordic Semiconductor um 36 Prozent nach oben. Kering knickten nach Zahlenvorlage und Ausblick um 6,9 Prozent ein. Die Umgestaltung der Kernmarke Gucci scheine schwieriger zu sein, als der Markt angenommen habe, so Bernstein. Kering rechnet mit einem Rückgang des Betriebsergebnisses im ersten Halbjahr zwischen 40 und 45 Prozent. Trotz insgesamt solider Zahlen gaben Roche um 3,3 Prozent nach. Das Diagnostik-Geschäft sei etwas schwächer, bemängelte Jefferies.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas leichter - Ein Kursdesaster erlebte die Evotec-Aktie, die um 32 Prozent abstürzte. Die Geschäftszahlen verfehlten die Erwartungen, dazu strukturiert sich Evotec um und will sich erst mit Vorlage der Halbjahreszahlen zum weiteren Ausblick äußern. Deutsche Börse litten nach guten Quartalszahlen unter Gewinnmitnahmen und verloren 4 Prozent zurück. Belastend könnte laut Händlern auch gewirkt haben, dass das 300 Millionen Euro schwere Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen wurde. Mit dem Start des Aktienrückkaufprogramms am Mittwoch legten wiederum Beiersdorf 0,7 Prozent zu. Cherry verloren 3,3 Prozent. Der Hardwarehersteller nimmt in seinem Jahresabschluss 2023 bilanzielle Wertberichtigungen vor und verschiebt die Veröffentlichung des Geschäftsberichts.

XETRA-NACHBÖRSE

Auffälligkeiten bei Einzelwerten gab es auch mangels neuer Unternehmensnachrichten nicht.

USA - AKTIEN

Behauptet - Im Fokus stand die Berichtssaison und dabei insbesondere Tesla und Texas Instruments, nachdem vortags etwas schwächere Konjunkturdaten die Zinssenkungsfantasie wieder etwas angefacht und den Aktienmarkt gestützt hatten. Tesla schossen um 12,1 Prozent nach oben. Der Kurs profitierte dabei von der Ankündigung, die Produktpalette zu aktualisieren und die Einführung neuer und darunter auch günstigere Fahrzeuge zu beschleunigen. Mit den Quartalszahlen enttäuschte Tesla dagegen. Texas Instruments (+5,6%) meldete zwar niedrigere Ergebnisse und Umsätze, schnitt aber dennoch besser als erwartet ab. Intel wurden im Gefolge 0,6 Prozent fester gehandelt. AMD (-0,4%) und Nvidia (-3,3%) gaben nach. Boeing (-2,9%) meldete bei sinkenden Umsätzen wie erwartet einen Verlust. Leichte Kursgewinne verzeichnen Visa (+0,3%). Umsatz und Gewinn des Kreditkartenunternehmens legten stärker zu als von Analysten erwartet. Der Ölbranchedienstleister Baker Hughes (-1,1%) litt unter gestiegenen Kosten und Auftragsrückgängen und wies niedrigere Ergebnisse aus. AT&T (+1,9%) gewann im ersten Quartal Vertragskunden hinzu und verdiente etwas mehr als erwartet. Bei Mattel (+2,4%) lief das Geschäft wegen des abgeebbten Barbie-Booms zwar schlechter als im Vergleichszeitraum,

