Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

DONNERSTAG: Wegen des Mai-Feiertages findet an der Börse in Schanghai kein Handel statt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die US-Notenbank hat ihre Leitzinsen wie erwartet unverändert gelassen und dabei dürfte es angesichts enttäuschend hoher Inflationsraten vorerst auch bleiben. Sie beschloss aber zugleich, das Tempo des Bilanzabbaus zu verringern. Fed-Chairman Jerome Powell deutete in seiner Pressekonferenz an, dass er eine Zinssenkung in diesem Jahr für keine sichere Sache hält, eine Zinsanhebung aber eher wenig wahrscheinlich ist. "Es ist unwahrscheinlich, dass der nächste Zinsschritt eine Anhebung ist", sagte Powell. Um die Zinsen anzuheben, brauche die Fed "überzeugende Anhaltspunkte" dafür, dass ihre Geldpolitik nicht straff genug sei. Aktuell gehe man davon aus, dass der Restriktionsgrad ausreichend sei. Eine Leitzinssenkung wiederum könnte Powell zufolge von einer unerwarteten Abschwächung des Arbeitsmarkts ausgelöst werden. "Es gibt einen Pfad, der zu keiner Zinssenkung führt und es gibt einen Pfad, der zu einer Zinssenkung führt", sagte Powell. Er wisse nicht, welcher Pfad wahrscheinlicher sei. Der Fed-Chairman betonte die Entschlossenheit der Fed, die Inflation auf 2 Prozent zu senken.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

HUGO BOSS (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal 2024 (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 2024 1Q24 ggVj Zahl 1Q23

Umsatz 1.005 +4% 16 968

EBIT 65 0% 16 65

EBIT-Marge 6,5 -- 16 6,7

Ergebnis vor Steuern 52 -2% 13 53

Ergebnis nach Steuern/Dritten 36 +3% 13 35

Ergebnis je Aktie 0,52 +4% 13 0,50

SCOUT24 (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal 2024 (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG

1. QUARTAL 2024 1Q24 ggVj Zahl 1Q23

Umsatz 137 +12% 9 122

EBITDA* 81 +18% 8 68

EBITDA-Marge* 59,0 -- -- 56,0

Ergebnis nach Steuern 45 +21% 5 37

Ergebnis je Aktie 0,62 +24% 4 0,50

* aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit

Weitere Termine:

07:00 FR/Axa SA, Ergebnis 1Q

07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 1Q

07:00 NL/ING Groep NV, Ergebnis 1Q

07:00 CH/DSM-Firmenich AG, Trading Update 1Q

07:30 DE/Bike24 Holding AG, Ergebnis 1Q

07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 1Q

(14:00 Analystenkonferenz)

07:30 DK/Novo Nordisk A/S, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Shell plc, Ergebnis 1Q

08:00 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 1Q

08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, Ergebnis 1Q

08:00 DK/Vestas Wind Systems A/S, Ergebnis 1Q

09:00 DE/Audi AG, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Hellofresh SE, HV

12:00 GB/Linde plc, Ergebnis 1Q (15:00 Analystenkonferenz)

13:00 US/Conocophillips, Ergebnis 1Q

13:30 US/Intercontinental Exchange Group Inc, Ergebnis 1Q

22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 1Q

22:00 US/Expedia Group Inc, Ergebnis 1Q

22:01 US/Amgen Inc, Ergebnis 1Q

22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Commerzbank 0,35 EUR

DMG Mori 1,03 EUR

Gea Group 1,00 EUR

Grenke 0,47 EUR

Hapag-Lloyd 9,25 EUR

Hermes 21,50 EUR

Knorr-Bremse 1,64 EUR

Prosieben 0,05 EUR

Relx 0,418 GBP

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- CH

08:30 Verbraucherpreise April

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +1,0% gg Vj

- IT

09:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe April

PROGNOSE: 50,4

zuvor: 50,4

- FR

09:50 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: 44,9

1. Veröff.:44,9

zuvor: 46,2

- DE

09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: 42,2

1. Veröff.: 42,2

zuvor: 41,9

- EU

10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: 45,6

1. Veröff.: 45,6

zuvor: 46,1

- GB

10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: 48,7

1. Veröff.: 48,7

zuvor: 50,3

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 212.000

zuvor: 207.000

Handelsbilanz März

PROGNOSE: -69,50 Mrd USD

zuvor: -68,90 Mrd USD

Produktivität ex Agrar (1. Veröffentlichung) 1Q

annualisiert

PROGNOSE: +0,5% gg Vq

4. Quartal: +3,2% gg Vq

Lohnstückkosten

PROGNOSE: +4,0% gg Vq

4. Quartal: +0,4% gg Vq

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) April

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 49,9

zuvor: 51,9

16:00 Auftragseingang Industrie März

PROGNOSE: +1,7% gg Vm

zuvor: +1,4% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 18.089,00 +0,1%

E-Mini-Future S&P-500 5.071,75 +0,5%

E-Mini-Future Nsdq-100 17.547,25 +0,6%

Nikkei-225 38.265,20 -0,0%

Schanghai-Composite 0,00 0%

Hang-Seng-Index 18.192,65 +2,4%

+/- Ticks

Bund -Future 130,38 +44

Mittwoch, 01.05.:

INDEX Schluss +/-

Stoxx50 4.391,41 -0,1%

Dow-Jones 37.903,29 +0,2%

S&P-500-Index 5.018,39 -0,3%

Nasdaq-Comp. 15.605,48 -0,3%

Dienstag, 30.04.:

INDEX Schluss +/-

DAX 17.932,17 -1,0%

DAX-Future 18.068,00 -1,3%

XDAX 17.898,05 -1,3%

MDAX 26.264,39 -0,3%

TecDAX 3.274,00 -1,1%

EuroStoxx50 4.921,22 -1,2%

Stoxx50 4.395,30 -0,4%

Dow-Jones 37.815,92 -1,5%

S&P-500-Index 5.035,69 -1,6%

Nasdaq-Comp. 15.657,82 -2,0%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 129,94 -83

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem Erholungsansatz an den europäischen Börsen rechnen Marktteilnehmer für die Sitzung am Donnerstag. Der DAX wird vorbörslich fast unverändert bei 17.920 Punkten errechnet, damit kann er die weitergehenden Verluste aus dem Späthandel vom Dienstag wieder wettmachen. "Die US-Notenbank schließt eine Zinssenkung im Juni zumindest nicht aus", so ein Marktteilnehmer. Im Blick stehen neben der Berichtssaison zunächst die Einkaufsmanager-Indizes von dies- und jenseits des Atlantiks.

(01.05.)

Leichter - Während an fast allen europäischen Börsen das Geschäft am 1. Mai ruhte, ging es dort, wo gehandelt wurde, etwas nach unten. Mit Blick auf die anstehenden Entscheidungen der US-Notenbank lehnten sich die Anleger kaum noch aus dem Fenster. Zumal am Vortag in den USA der Lohnkostenindex höher als erwartet ausgefallen war, was zusätzlich Sorgen befeuerte, dass die Fed falkenhaft auftreten und möglicherweise auch die letzte noch vorhandene Zinssenkungsfantasie aus dem Markt nehmen könnte. GSK zogen um 1,9 Prozent an. Der Pharmariese steigerte den Umsatz im ersten Quartal stärker als erwartet und hob seine Jahresprognose an. Die GSK-Abspaltung Haleon - das Unternehmen stellt rezeptfreie Medikamente her - verfehlte laut den Analysten von Citi die Umsatzerwartung. Der Kurs gab um 2,5 Prozent nach. Aston Martin rutschten um fast 7 Prozent ab. Der Sportwagenhersteller hatte aufgrund geringerer Umsätze einen höheren Verlust ausgewiesen. Die Citi-Analysten sehen zudem den Kapitalabfluss kritisch.

EUROPA (30.4.)

Schwach - Übergeordnet belasteten unerwartet deutlich gestiegene US-Arbeitskosten im ersten Quartal. Sie dämpfte Zinssenkungshoffnungen weiter und schürten Sorgen vor einem falkenhaften Auftritt der US-Notenbank am Mittwoch. Extrem schwach lagen Autoaktien im Markt (Stoxx-Subindex -4,2%), wo Geschäftszahlen für Enttäuschung sorgten. Stellantis brachen nach Zahlen um 10,1, VW um 4,6 und Mercedes-Benz um 5,2 Prozent ein. Im Sog fielen BMW und Porsche AG um je 4,1 Prozent. Der Index der Auto-Branche verlor 4,2 Prozent. Im Fokus standen mit erneuten Fusionsabsichten BBVA (-6,6%) und Banco de Sabadell (+3,4%). Analysten sahen die Vorteile für BBVA daraus eher skeptisch. HSBC gewannen nach Zahlen 4,1 Prozent. Die Bank plant eine Sonderdividende sowie neue Aktienrückkäufe. Air France-KLM verloren nach Ergebnissen für das erste Quartal 4,3 Prozent. (+5,3%) wurden neue Zahlen mit einem Aufschlag honoriert.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX (30.4.)

