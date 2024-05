Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MITTWOCH: In Schweden findet wegen Christi Himmelfahrt am Donnerstag nur ein verkürzter Handel statt.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Muss Infineon Technologies abermals seine Jahresprognose zusammenstreichen? Mehrere Analysten erwarten das, wenn der Chipkonzern seine Zahlen für das abgelaufene Quartal vorlegt. Auch der aktuelle Marktkonsens sieht den Umsatz für 2024 eher am unteren Ende der Zielspanne und nicht in der Mitte. Für den DAX-Konzern wäre es die zweite Senkung in Folge, nachdem er schon Anfang Februar die Umsatzschätzung um 1 Milliarde Euro kürzen musste. Wettbewerber STMicro hat seine Ziele kürzlich schon gekürzt. Auch dort hatten Analysten diesen Schritt im Vorhinein erwartet. Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal 2024 (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

Gesamtumsatz 3.604 -13% 13 4.119

Segmentergebnis 651 -45% 13 1.180

Segmentergebnis-Marge 18,1 -- 13 28,6

Ergebnis nach Steuern 409 -50% 13 826

Ergebnis je Aktie - unverwässert 0,31 -51% 13 0,63

Ergebnis je Aktie ber - verwässert 0,38 -45% 13 0,69

Umsatz Automotive 2.089 +0,4% 13 2.080

- Green Industrial Power 485 -13% 13 558

- Power & Sensor Systems 671 -27% 13 925

- Connected Secure Systems 357 -35% 13 550

Ergebnis Automotive 508 -21% 13 647

- Green Industrial Power 96 -47% 13 181

- Power & Sensor Systems 20 -90% 13 197

- Connected Secure Systems 30 -81% 13 155

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

HENSOLDT

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal 2024 (Angaben in Millionen Euro, Bilanzierung nach IFRS):

Umsatz 337 -0,2% 3 338

EBITDA bereinigt 34 +13% 3 30

JUNGHEINRICH

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal 2024 (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

Auftragseingang 1.347 -0,2% 4 1.350

Umsatz 1.309 +1% 4 1.291

EBIT 106 -11% 4 120,1

EBIT-Marge 8,1 -- -- 9,3

Ergebnis vor Steuern 100 -16% 4 120

Ergebnis nach Steuern 74 -17% 4 88

Ergebnis je Vorzugsaktie 0,73 -17% 3 0,88

SCHAEFFLER

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Quartal 2024 (Angaben in Millionen Euro, Bilanzierung nach IFRS):

Umsatz 4.130 -1% 5 4.152

EBIT bereinigt 279 -17% 5 336

EBIT-Marge bereinigt 6,7% -- 5 8,1%

Weitere Termine:

06:45 DE/Basler AG, Ergebnis 1Q (14:00 Investorenkonferenz)

07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Klöckner & Co SE, Ergebnis 1Q (10:00 PK)

07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Hensoldt AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Sixt SE, ausführliches Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz)

07:30 DE/About You Holding SE, Jahresergebnis

07:30 DE/Elringklinger AG, Ergebnis 1Q (15:00 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 1Q

07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Uniper SE, Ergebnis 1Q

07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 1Q

07:40 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 1Q

07:50 DE/Medios AG, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Schaeffler AG, Ergebnis 1Q, (10:00 PK)

08:00 GB/BP plc, Ergebnis 1Q

08:00 DE/New Work SE, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Westwing Group SE, Ergebnis 1Q

08:30 JP/Nintendo Co Ltd, Jahresergebnis

10:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, HV

10:00 DE/EnBW Energie Baden-Württemberg AG, HV

10:00 AT/Wienerberger AG, HV

10:30 DE/Talanx AG, HV

14:00 NL/Ferrari NV, Ergebnis 1Q

18:30 DE/Metro AG, Ergebnis 1H

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende

Kontron 0,50 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Auftragseingang März

saisonbereinigt

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

08:00 Handelsbilanz März

Handelsbilanz kalender- und saisonbereinigt

PROGNOSE: +22,0 Mrd Euro

zuvor: +21,4 Mrd Euro

Exporte

PROGNOSE: -0,5% gg Vm

zuvor: -2,0% gg Vm

Importe

PROGNOSE: -1,0% gg Vm

zuvor: +3,2% gg Vm

- EU

11:00 Einzelhandelsumsatz März

Eurozone

PROGNOSE: +0,7% gg Vm

zuvor: -0,5% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zum Handelsstart am Dienstag mit Aufschlägen erwartet. Damit folgen sie der Aufwärtsbewegung an der Wall Street nach Handelsschluss in Europa. Stark entwickelte sich dort der Semiconductor-Index, der um 3 Prozent zulegte. Aus dem DAX legen in dieser Woche ein Viertel der Unternehmen ihre Zahlen vor. Aber auch aus der zweiten Reihe aus Deutschland wie auch aus Europa stehen einen Reihe von Quartalsberichten zur Veröffentlichung an.

Rückblick: Die zweite Veröffentlichung des Einkausfmanagerindex aus Europa wurde positiv gewertet. Er deutete darauf hin, dass der Euroraum der Stagnation entfliehen kann. Zudem stützte der Sentix-Konjunkturindikator aus Deutschland, der im Mai erneut gestiegen war. Der Sektor der Versicherer (+1,7%) stellte den Gewinner. Nach dem Abverkauf zum Wochenschluss erholte sich die Aktie von Axa nun um 2,1 Prozent. Den Belastungsfaktor hatte der gescheiterte Verkauf des Lebensversicherungs-Portfolios geliefert. Das Scheitern stuften die DZ-Analysten als bedauerlich ein, es sei allerdings auch kein Problem. Für Atos ging es 4,4 Prozent abwärts. Das Unternehmen strebt eine Vereinbarung zur Umstrukturierung bis zum 31. Mai an. Mit Anleihengläubigern hat sich Atos nun über 100 Millionen Euro Erleichterung geeinigt, bei Verhandlungen Paris mit Banken sowie dem französischen Staat geht es nun um weitere 350 Millionen.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Freundlich - Ex Dividende wurden DHL sowie RWE gehandelt. Gestützt wurde die Stimmung vom Sentix-Konjunkturindikator. Zalando schlossen 2,6 Prozent im Plus. Der Einzelhandelsverband HDE hatte die Prognose für den Online-Handel 2024 angehoben. Am Dienstag legen unter anderem Infineon (+2,5%) Quartalszahlen vor. Analysten erwarten ein Zusammenstreichen der Jahresprognose. Auch Heidelberg Materials (+1,9%) legt am Dienstag Geschäftszahlen vor. Der Absatz in der Zement- und Baustoffbranche war zu Jahresbeginn rückläufig. Analysten erwarten deshalb bei den Heidelbergern trotz Preiserhöhungen leicht schrumpfende Einnahmen und etwas schwächere Margen.

XETRA-NACHBÖRSE

Lufthansa zeigten sich im nachbörslichen Handel am Montag wenig verändert. Die Fluggesellschaft hat mit Till Streichert, derzeit CFO bei der Amadeus IT Group, einen Nachfolger für den scheidenden Finanzvorstand Remco Steenbergen gefunden. Cliq Digital wurden kräftig um rund 34 Prozent niedriger gestellt. Der Streaminganbieter wird pessimistischer für das Gesamtjahr. Nach einem Umsatz- und Ergebnisrückgang im ersten Quartal hat das Unternehmen seinen Ausblick für das Gesamtjahr gesenkt.

USA - AKTIEN

