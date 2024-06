Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DONNERSTAG: In Südkorea ruht der Handel wegen des Erinnerungstags, in Schweden wegen des Nationalfeiertags.

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) dürfte beschließen, die Leitzinsen erstmals seit 2019 zu senken. Entschließt sich die EZB zu diesem Schritt - und daran gibt es kaum Zweifel - lautet die nächste spannende Frage: Gibt sie den Finanzmarktteilnehmern einen Hinweis auf mögliche weitere Zinssenkungen oder bleibt sie bei ihrem Mantra der Datenabhängigkeit? Die geldpolitische Beschlussfassung wird um 14.15 Uhr veröffentlicht, die Pressekonferenz von EZB-Präsidentin Christine Lagarde beginnt gegen 14.45 Uhr. Alle 41 von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwarten, dass der Satz für Bankeinlagen bei der EZB auf 3,75 (derzeit: 4,00) Prozent zurückgehen wird, der Hauptrefinanzierungssatz auf 4,25 (4,50) Prozent und der Spitzenrefinanzierungssatz auf 4,50 (4,75) Prozent. Im September, Dezember und im März 2025 sollen dann weitere Zinsschritt von 25 Basispunkten folgen. Dem EZB-Rat werden bei seinen Beratungen die Makro-Prognosen der volkswirtschaftlichen Abteilungen der Euroraum-Zentralbanken vorliegen, für die allerdings kaum Veränderungen gegenüber März erwartet werden. Volkswirte prognostizieren für 2024 und 2025 unverändert Inflationsraten von 2,4 und 2,1 Prozent, und ein Wirtschaftswachstum von 0,7 (0,5) und 1,3 (1,3) Prozent.

Der Indexbetreiber Stoxx hat mit Wirkung zum Handelsbeginn am 24. Juni folgende Änderungen im MDAX und SDAX mitgeteilt. Nachfolgend ein Überblick der Änderungen:

+ MDAX

NEUAUFNAHME

- Rational

- Traton

- Tui

HERAUSNAHME

- Morphosys

- Sixt StA

- SMA Solar

+ SDAX

NEUAUFNAHME

- Douglas

- Morphosys

- Sixt StA

- SMA Solar

HERAUSNAHME

- Heidelberger Druck

- Thyssenkrupp Nucera

- Traton

- Wüstenrot & Württembergische

07:30 FR/Remy Cointreau SA, ausführliches Jahresergebnis

10:00 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, HV

10:00 DE/Auto1 Group SE, HV

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende

Cancom 1,00 EUR

Cewe Stiftung 2,60 EUR

Gerresheimer 1,25 EUR

Instone Real Estate 0,33 EUR

Scout 24 1,00 EUR

- DE

08:00 Auftragseingang April

saisonbereinigt

PROGNOSE: +0,6% gg Vm

zuvor: -0,4% gg Vm

- EU

11:00 Einzelhandelsumsatz April

Eurozone

PROGNOSE: -0,1% gg Vm

zuvor: +0,8% gg Vm

14:15 EZB, Ergebnis der Ratssitzung

Hauptrefinanzierungssatz

PROGNOSE: 4,25%

zuvor: 4,50%

Einlagensatz

PROGNOSE: 3,75%

zuvor: 4,00%

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 220.000

zuvor: 219.000

14:30 Handelsbilanz April

PROGNOSE: -76,5 Mrd USD

zuvor: -69,37 Mrd USD

14:30 Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 1Q

annualisiert

PROGNOSE: 0,0% gg Vq

1. Veröff.: +0,3% gg Vq

4. Quartal: +3,5% gg Vq

Lohnstückkosten

PROGNOSE: +5,0% gg Vq

1. Veröff.: +4,7% gg Vq

4. Quartal: 0,0% gg Vq

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 18.673,00 -0,0%

E-Mini-Future S&P-500 5.366,25 +0,0%

E-Mini-Future Nsdq-100 19.087,50 +0,1%

Nikkei-225 38.778,09 +0,7%

Schanghai-Composite 3.065,85 +0,0%

Hang-Seng-Index 18.530,09 +0,6%

+/- Ticks

Bund -Future 131,34 -11

Mittwoch:

INDEX Schluss +/-

DAX 18.575,94 +0,9%

DAX-Future 18.680,00 +1,0%

XDAX 18.641,43 +1,0%

MDAX 26.965,72 +0,7%

TecDAX 3.415,90 +1,7%

EuroStoxx50 5.035,66 +1,7%

Stoxx50 4.530,30 +1,1%

Dow-Jones 38.807,33 +0,2%

S&P-500-Index 5.354,03 +1,2%

Nasdaq-Comp. 17.187,91 +2,0%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 130,66 +30

EUROPA

Ausblick: Mit weiter steigenden Kursen an den europäischen Aktienmärkten rechnen Händler am Donnerstagmorgen. Damit bleibt die Risikobereitschaft im Vorfeld der EZB-Sitzung relativ hoch. Erwartet wird, dass die EZB die wichtigsten Leitzinsen um jeweils einen viertel Prozentpunkt senkt. In der Vergangenheit hatte eine erste Leitzinssenkung den Stoxx-600 in den 12 Monaten danach um knapp 20 Prozent nach oben getrieben, allerdings nur, wenn eine Rezssion ausblieb. Von den Vorlagen kommt kein Störfeuer: Nach sehr festen US-Börsen legen auch die asiatischen Märkte am Morgen überwiegend zu. Impulse könnten noch von den deutschen Auftragseingängen kommen. Am Nachmittag rücken dann die wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten in den Blick als letzte Indikation vor dem großen Mai-Arbeitsmarktbericht am Freitagnachmittag.

Rückblick: Als gute Nachricht für einen nachlassenden Preisdruck und damit die Zinssenkungsaussichten wurden die Erzeugerpreise aus der Eurozone gewertet. Sie gingen einen Tick stärker zurück als erwartet. Konjunkturseitig stützten bessere Einkaufsmanagerindizes aus China. Zudem fiel der ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe in den USA besser aus als gedacht. Favoriten waren die als besonders zinsempfindlich geltenden Technologieaktien, ihr Subindex gewann 3,7 Prozent. ASML schossen um über 8 Prozent nach oben. Das Unternehmen ist optimistisch, dass es sich in der Endphase von Gesprächen mit TSMC über ein Geschäft für seine Chipherstellungstechnologie befindet. Inditex gewannen nach guten Quartalszahlen 3,7 Prozent. Einen Tick besser als erwartet fielen die Geschäftszahlen von Voestalpine aus. Der Kurs stieg um 2,7 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Fest - Fresenius legten um 1,5 Prozent zu nach einer erhöhten Prognose für die Kliniksparte Helios. Deutsche Telekom erholten sich mit 1,6 Prozent praktisch komplett, nachdem sie am Dienstag unter einer Aktienplatzierung des Bundes gelitten hatten. SAP teilte die Übernahme des israelischen Unternehmens Walkme mit und ändert die Ausschüttungspolitik. Der Kurs legte um 1,7 Prozent zu. Bayer stiegen um 0,9 Prozent nach einer Meldung über eine reduzierte Strafe in einem Glyphosat-Prozess. Sartorius erholten sich in einer technischen Gegenbewegung nach dem jüngsten Abverkauf um 4,3 Prozent. Nach einer Kaufempfehlung legten Merck um 2,7 Prozent zu.

XETRA-NACHBÖRSE

Bei Einzelwerten gab es mangels Unternehmensnachrichten keine Auffälligkeiten.

USA - AKTIEN

Fest - Die weiter fallenden Marktzinsen in den USA sorgten für Kauflaune. Erfasst wurden davon insbesondere Aktien aus dem Wachstums- und Technologiesegment. Sie gelten wegen ihrer oft hohen Bewertungen als besonders zinsreagibel. Konjunktursorgen wurden unterdessen gedämpft von einem deutlich stärker als erwartet gestiegenen ISM-Einkaufsmanagerindex für den US-Dienstleistungssektor im Mai. Daneben war auch aus dem für die Weltkonjunktur wichtigen China ein starker Einkaufsmanagerindex berichtet worden. Hewlett Packard Enterprise (HPE) machten einen Satz um 10,7 Prozent. Die Ergebnisse des Server- und Cloud-Software-Unternehmens hatten die Erwartungen übertroffen. Dabei verdoppelte sich der Quartalsumsatz mit KI-Servern. Die guten KI-Zahlen von HPE trieben den auf Rekordhoch liegenden Kurs des KI-Trendsetters Nvidia um weitere 5,2 Prozent. Die Marktkapitalisierung des Chipriesen überstieg damit im Handelsverlauf erstmals die Marke von 3 Billionen Dollar. Für Crowdstrike ging es nach der Vorlage überraschend starker Quartalszahlen und einem zuversichtlichen Ausblick um 12,0 Prozent nach oben. Im Sog gewannen die Kurse der Cybersicherheitskonkurrenten Palo Alto und Zscaler 1,8 bzw. 3,2 Prozent. NXP Semiconductors gewannen 3,5 Prozent mit Plänen, gemeinsam mit Vanguard International Semiconductor für 7,8 Milliarden Dollar ein neues Werk in Singapur zu errichten.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,72 -5,4 4,78 30,4

5 Jahre 4,30 -4,7 4,35 29,9

7 Jahre 4,28 -4,6 4,33 31,5

10 Jahre 4,28 -4,7 4,33 40,0

30 Jahre 4,43 -4,2 4,48 46,3

Am Rentenmarkt fielen die Renditen erneut deutlich. Rückenwind für die Zinssenkungshoffnungen kam vom ADP-Arbeitsmarktbericht. Demnach wurden im US-Privatsektor im Mai etwas weniger Stellen geschaffen als erwartet. Gestützt wurde die Zinsfantasie auch davon, dass die kanadische Notenbank die Zinsen senkte, und die EZB dies am Donnerstag ebenfalls tun dürfte. Verwiesen wurde auch auf die auf Viermonatstiefs gesunkenen Erdölpreise. Dies dürfte in der Folge die Inflation eindämmen, was ebenfalls Zinssenkungen begünstige. Mittlerweile wird eine erste Zinssenkung in den USA im September wieder mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 70 Prozent eingepreist. Vor Wochenfrist waren es noch 55 Prozent.

