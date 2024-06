Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

FREITAG: In Helsinki und Stockholm ruht der Börsenhandel wegen des Mittsommer-Feiertags.

+++++ TAGESTHEMA I +++++

Der Batteriehersteller Varta hat seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr gesenkt und verweist auf ein sich weiter deutlich verschlechterndes Marktumfeld für Energiespeicher, insbesondere im zweiten Quartal. Varta rechnet nun mit einem Umsatz von 820 bis 870 statt bisher mindestens 900 Millionen Euro. Neben einem spürbaren Rückgang der Gesamtmarktnachfrage verliere im Heimatmarkt insbesondere das Marktsegment der AC(Wechselstrom)-Energiespeichersysteme Marktanteile. Auch zeitliche Verzögerungen im Zusammenhang mit der Produkteinführung des DC(Gleichstrom)-gekoppelten Hochvoltspeichers Varta.wall, mit dem das Unternehmen den Eintritt in das volumenstärkste Marktsegment für DC-Systeme plant, wirkten sich negativ auf die Umsatzentwicklung aus.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Covestro drängt in den Gesprächen mit dem arabischen Ölkonzern Adnoc um eine Übernahme auch auf die Einhaltung von Strategie- und Nachhaltigkeitszielen, wie CEO Markus Steilemann der "WirtschaftsWoche" sagte. "Der Kaufpreis allein ist nicht entscheidend", zitiert das Magazin den Manager. "Wir sind als ein in Deutschland ansässiges Unternehmen nicht nur unseren Aktionären gegenüber verpflichtet. Da unterscheidet sich das deutsche Aktienrecht vom amerikanischen." Steilemann zufolge verlaufen die Gespräche "sachlich und ergebnisoffen". Der Manager schloss nicht aus, dass Covestro auf seinem Kapitalmarkttag am 27. Juni dazu weitere Informationen präsentieren könnte.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

10:00 NL/Qiagen NV, HV

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende

Brockhaus Technologies 0,22 EUR

GFT Technologies 0,50 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- FR

08:45 Geschäftsklimaindex Juni

PROGNOSE: 100

zuvor: 99

09:15 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juni

PROGNOSE: 49,8

zuvor: 49,3

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 49,6

zuvor: 48,9

Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juni

PROGNOSE: 46,9

zuvor: 46,4

- DE

09:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juni

PROGNOSE: 54,5

zuvor: 54,2

Einkaufsmanagerindex gesamt

PROGNOSE: 52,4

zuvor: 52,4

Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juni

PROGNOSE: 46,5

zuvor: 45,4

- EU

10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Juni

PROGNOSE: 53,5

zuvor: 53,2

Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Juni

PROGNOSE: 48,0

zuvor: 47,3

Einkaufsmanagerindex gesamt

PROGNOSE: 52,4

zuvor: 52,2

- GB

10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juni

PROGNOSE: 53,5

zuvor: 52,9

Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juni

PROGNOSE: 53,0

zuvor: 51,3

- US

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service

(1. Veröffentlichung) Juni

PROGNOSE: 54,0

zuvor: 54,8

Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juni

PROGNOSE: 51,0

zuvor: 51,3

16:00 Index der Frühindikatoren Mai

PROGNOSE: -0,3% gg Vm

zuvor: -0,6% gg Vm

Verkauf bestehender Häuser Mai

PROGNOSE: -1,4% gg Vm

zuvor: -1,9% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Stand +/-

DAX-Future 18.432,00 -0,0%

E-Mini-Future S&P-500 5.482,25 +0,1%

E-Mini-Future Nsdq-100 19.808,25 +0,2%

Nikkei-225 38.646,45 +0,0%

Schanghai-Composite 2.987,07 -0,6%

Hang-Seng-Index 17.997,62 -1,8%

+/- Ticks

Bund -Future 132,38 -2

Donnerstag:

INDEX Schluss +/-

DAX 18.254,18 +1,0%

DAX-Future 18.247,00 +0,9%

XDAX 18.248,84 +0,9%

MDAX 25.715,76 +1,0%

TecDAX 3.311,42 +1,3%

EuroStoxx50 4.947,73 +1,3%

Stoxx50 4.544,67 +0,9%

Dow-Jones 39.134,76 +0,8%

S&P-500-Index 5.473,17 -0,3%

Nasdaq-Comp. 17.721,59 -0,8%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 132,40 -2

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Ganz im Zeichen des so genannten großen Hexentanzes steht der Freitag an den europäischen Börsen. Am Mittag laufen die Juni-Optionen und Futures auf den Euro-Stoxx-50 sowie den DAX aus und am Abend die Optionen auf die Einzeltitel. DAX und Euro-Stoxx-50 werden zunächst wenig verändert erwartet. Marktteilnehmer zeigen sich trotzdem vorsichtig: "Große Bewegungen sind an solchen Verfalltagen immer möglich", sagt Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. mpulse könnten von neuen Daten zur Stimmung unter den Einkaufmanagern ausgehen, sie werden dies- und jenseits des Atlantiks veröffentlicht. Zu den Schlusskursen müssen die passiven Anleger dann die beschlossenen Veränderungen in den Indizes nachvollziehen. In den MDAX werden Rational, Traton und Tui für Morphosys, Sixt und SMA Solar aufgenommen, in den TecDAX Elmos für Morphosys. Und im SDAX feiern Douglas ihr Debut, Wüstenrot & Württembergische müssen weichen.

Rückblick: Fest - Für Kauflaune sorgte die unerwartete und bereits zweite Zinssenkung in der Schweiz, begleitet von gesenkten Inflationserwartungen. Gesucht waren unter anderem die zinsempfindlichen Technologiewerte, deren Branchenindex um 1,6 Prozent zulegte. Auch Immobilienaktien gehörten zu den Favoriten. Im Technologiesegment stützte auch anhaltende KI-Fantasie, nachdem Elon Musk Dell und Super Micro Computer als Partner zur Unterstützung seines KI-Projekts xAI genannt hatte. ASMI gewannen 5,3 und ASML 2,3 Prozent, im DAX stiegen SAP um 1,9 Prozent. Nahrungsmittelaktien waren mit einem Index-Minus von 0,1 Prozent das Schlusslicht. Bremsend wirkten hier Danone (-2,6%). Der französische Nahrungsmittelkonzern hielt seinen Kapitalmarkttag ab. Nicht gut kam laut Marktteilnehmern an, dass Danone ausgerechnet bei medizinischer Nahrung gute Perspektiven sieht. Trotz allem gehe es hier um ein Randgeschäft. Die Mittelfristziele bekräftigte Danone.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Fester - Evotec schossen um knapp 14 Prozent nach oben, angetrieben von der Spekulation, dass das Biotechnologieunternehmen nach dem starken Kursrückgang ein Übernahmeziel sein könnte. Sartorius erholten sich um 4,6 Prozent von ihrem nachrichtenlosen Kursabsturz um 14 Prozent am Tag zuvor. SMA Solar erholten sich um knapp 2 Prozent nach dem Kursdebakel vom Mittwoch nach einer Gewinnwarnung. Lufthansa gaben um 3,7 Prozent nach. Stifel hatte die Aktie auf "Hold" gesenkt. Die zinsempfindliche Hypoport-Aktie gewann weitere 5,6 Prozent. Aurubis zogen um 5,5 Prozent an. Laut dem Manager Magazin baut Salzgitter seinen Einfluss bei Aurubis aus. Verbio fielen trotz einer Kaufempfehlung durch HAIB um 5,5 Prozent in Richtung ihres Jahrestiefs von 16,50 Euro zurück. "Nahezu alle Anbieter erneuerbarer Energien werden einer grundlegenden Neubewertung unterzogen, dazu gehören auch Verbio mit dem Biosprit", meinte ein Marktteilnehmer.

XETRA-NACHBÖRSE

Varta wurden bei Lang & Schwarz nach einer Umsatzwarnung 13 Prozent niedriger getaxt.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Neue Konjunkturdaten fielen schwach aus und sorgten für ein insgesamt eher gedämpftes Geschäft nach der Feiertagspause. Unter anderem verfehlten die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten die Erwartungen, allerdings nur knapp und zeugten von einer immer noch sehr guten Beschäftigungslage. "Der Abkühlungsprozess der US-Wirtschaft läuft", meinte ein Marktteilnehmer. Die Daten erweiterten den Handlungsspielraum der Fed. Der Dow schnitt besser ab als die anderen Indizes. Gestützt wurde er unter anderem vom kräftigen nachrichtenlosen Plus von 4,3 Prozent bei Salesforce. Dass Elon Musk Dell (-0,4%) und Super Micro Computer (-0,3%) als Partner zur Unterstützung seines Projekts xAI nannte, stützte die jeweiligen Kurse nur anfangs. Später setzten Gewinnmitnahmen ein. Auch der Kurs des KI-Highflyers Nvidia (-3,6%) schloss im Minus, nicht ohne zuvor auf einen neuen Höchststand gestiegen zu sein. Um 7,3 Prozent aufwärts ging es für Accenture. Der Dienstleister berichtete von einer starken KI-bedingten Nachfrage. Zudem übernimmt die Gesellschaft den italienischen Netzwerkdienstleister Fibermind.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,73 +1,6 4,72 31,1

5 Jahre 4,27 +2,4 4,25 26,9

7 Jahre 4,25 +3,0 4,22 28,2

10 Jahre 4,26 +3,2 4,22 37,6

30 Jahre 4,39 +3,9 4,36 42,4

