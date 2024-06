Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

Bundeswirtschaftsminister Habeck hat die Vereinbarung von Gesprächen zwischen der EU-Kommission und China im Zollstreit zu Elektrofahrzeugen begrüßt. "Das ist ein erster guter Schritt auf einem noch langen Weg", sagte Habeck in den ARD-Tagesthemen während seiner China-Reise. "Jetzt gibt es einen konkreten Fahrplan für erste Verhandlungen, es sind Verhandlungsführer genannt, es sind Verhandlungsziele abgesteckt worden", sagte Habeck. "Das ist noch lange kein Ergebnis, aber immerhin wird jetzt mal gesprochen." Nach übereinstimmenden Medienberichten haben sich Chinas Handelsminister Wang Wentao und Valdis Dombrovskis, Vizepräsident der EU-Kommission, am Samstag darauf geeinigt, Konsultationen über die Wettbewerbsuntersuchungen der EU zu chinesischen Elektrofahrzeugen aufzunehmen. Die EU-Kommission hatte Mitte Juni mitgeteilt, dass sie Importzölle auf chinesische Elektrofahrzeuge plant wegen staatlicher chinesischer Subventionen, die die europäischen Hersteller benachteiligen. Habeck betonte, die geplanten Ausgleichszölle der Europäischen Union seien "keine Strafzölle". Die EU habe "sehr detailreich" nachgewiesen, dass den chinesischen E-Auto-Herstellern "bestimmte Vorteile von staatlichen Stellen gewährt wurden", zum Beispiel in Bezug auf Finanzkredite, Land, Rohstoffe. Zölle wolle niemand wirklich, sie seien "Ultima Ratio".

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 NL/Prosus NV, Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Knaus Tabbert: 2,90 EUR

INDEXÄNDERUNGEN

Folgende Indexänderungen werden zum Handelsbeginn am 24. Juni in der DAX-Familie umgesetzt:

+ MDAX

NEUAUFNAHME

- Rational

- Traton

- Tui

HERAUSNAHME

- Morphosys

- Sixt StA

- SMA Solar

+ SDAX

NEUAUFNAHME

- Douglas

- Sixt StA

- SMA Solar

HERAUSNAHME

- Pfeiffer Vacuum

- Traton

- Wüstenrot & Württembergische

+ TECDAX

NEUAUFNAHME

- Elmos Semiconductor

HERAUSNAHME

- Morphosys

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

10:00 Ifo-Geschäftsklimaindex Juni

PROGNOSE: 89,6

zuvor: 89,3

Lagebeurteilung

PROGNOSE: 88,5

zuvor: 88,3

Geschäftserwartungen

PROGNOSE: 90,7

zuvor: 90,4

- BE

15:00 Geschäftsklimaindex Juni

PROGNOSE: -11,6

zuvor: -11,0

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Stand +/-

DAX-Future 18.356,00 -0,0%

E-Mini-Future S&P-500 5.533,00 -0,0%

E-Mini-Future Nsdq-100 19.989,50 +0,0%

Nikkei-225 38.884,04 +0,7%

Schanghai-Composite 2.985,33 -0,4%

Hang-Seng-Index 17.888,94 -0,8%

+/- Ticks

Bund -Future 132,57 -4

Freitag:

INDEX Schluss +/-

DAX 18.163,52 -0,5%

DAX-Future 18.362,00 -0,4%

XDAX 18.181,39 -0,4%

MDAX 25.296,18 -1,6%

TecDAX 3.286,63 -0,7%

EuroStoxx50 4.907,30 -0,8%

Stoxx50 4.513,32 -0,7%

Dow-Jones 39.150,33 +0,0%

S&P-500-Index 5.464,62 -0,2%

Nasdaq-Comp. 17.689,36 -0,2%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 132,61 +21

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem zurückhaltenden Start rechnen Händler zum Wochenstart an den europäischen Börsen. Nach dem großen Verfalltag der Juni-Optionen und -Futures an den internationalen Terminbörsen am Freitag dürften zunächst Abwicklungsgeschäfte für Bewegung sorgen. Ab dem Mittag und später mit dem Handel an den US-Börsen werden neue Impulse erwartet. Die erneuten Verluste des KI-Zugpferds und Highflyers Nvidia am Freitag könnte breitere Gewinnmitnahmen in der gesamten Branche auslösen und auch in Europa die Chipwerte belasten., warnen Marktteilnehmer. Etwas Entspannung könnte sich im Autosektor breitmachen. Zwischen der EU und China sollen nun Gespräche stattfinden wegen der geplanten Strafzölle. Konjunkturell steht der Ifo-Index im Fokus; besonders, nachdem die Einkaufsmanagerindizes vergangene Woche schwächere Daten gezeigt hatten.

Rückblick: Schwächer - Die Aktienmärkte standen im Zeichen des großen Verfalltags, der Handel verlief volatil. Am Anleihemarkt sanken die Renditen in Reaktion auf schwächere Einkaufsmanagerdaten aus Europa. Marktteilnehmer zeigten sich angesichts der Unsicherheiten rund um die kurzfristig anberaumte Parlamentswahl in Frankreich über das konjunkturelle Schwächesignal nicht erstaunt. Mit Blick auf die EZB schürten die schwachen Konjunkturdaten jedoch Zinssenkungsfantasie. Für den zinsreagiblen Technologiesektor ging es dennoch um 1,2 Prozent nach unten. Es mehren sich die Stimmen, die vor einer Korrektur im Sektor warnen und auf die jüngste Schwäche des KI-Aushängeschilds Nvidia verweisen. Schwach entwickelte sich auch der Bankensektor(-1,5%). Britvic zogen um 7,8 Prozent, Carlsberg sackten um 9,3 Prozent ab, nachdem Britvic auch ein zweites Angebot von Carlsberg abgelehnt hatte, weil man sich damit "signifikant" unterbewertet fühlt. Zealand Pharma stiegen in Kopenhagen um 18,6 Prozent mit positiven Studienergebnissen für ein Abnehmmedikament. Der Wirkstoff könnte eine Alternative etwa zur Abnehmpille Wegovy von Novo Nordisk (-0,6%) werden.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas leichter - Infineon gaben im Einklang mit dem schwachen Technologiesektor 3 Prozent nach. Aixtron verloren 2,7 Prozent und Elmos 2,3 Prozent. Varta (-2,1%) steckten die Umsatzwarnung des Batterieherstellers relativ gut weg. Nach Kursverlusten von 50 Prozent seit Jahresbeginn schien die Warnung weitgehend eingepreist zu sein.

XETRA-NACHBÖRSE

Demire Deutsche Mittelstand Real Estate gaben um 4 Prozent nach. Das Unternehmen verschiebt ein weiteres Mal die Veröffentlichung des geprüften Konzernabschlusses 2023 und der Zahlen zum ersten Quartal 2024.

USA - AKTIEN

Knapp behauptet - Das Marktgeschehen stand im Zeichen des Großen Verfalltermins und der damit typischerweise einhergehenden Volatilität und neuer Einkaufsmanagerindizes. Die von S&P Global erhobenen Daten fielen für das verarbeitende und das nichtverarbeitende Gewerbe einen Tick besser aus als gedacht. Das gute Konjunktursignal ging zulasten der Zinssenkungsfantasie. Bei Nvidia (-3,2%) nahmen Anleger erneut Gewinne mit. Sarepta Therapeutics schossen um 30 Prozent nach oben mit der Zulassung einer Gentherapie durch die US-Gesundheitsbehörde (FDA). Gilead Sciences gewannen weitere 3,2 Prozent nach erfolgreichen Studienergebnissen. Smith & Wesson Brands sackten dagegen um 12,6 Prozent ab. Der Waffenhersteller rechnet mit deutlichen Umsatzeinbußen.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,73 -1,3 4,74 30,8

5 Jahre 4,27 -1,0 4,28 26,9

7 Jahre 4,25 -0,7 4,26 28,4

10 Jahre 4,25 -0,7 4,26 37,4

30 Jahre 4,39 -0,3 4,40 42,4

Tabelle

Am Anleihemarkt tat sich wenig. Die besser als erwartet ausgefallenen Einkaufsmanagerdaten sorgten nur vorübergehend für etwas anziehenden Renditen.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,0697 +0,1% 1,0691 1,0685 -3,1%

EUR/JPY 170,92 +0,1% 170,77 170,46 +9,8%

EUR/CHF 0,9558 +0,0% 0,9558 0,9555 +3,0%

EUR/GBP 0,8458 +0,0% 0,8457 0,8460 -2,5%

USD/JPY 159,78 +0,0% 159,73 159,55 +13,4%

GBP/USD 1,2647 +0,0% 1,2643 1,2629 -0,6%

USD/CNH 7,2894 -0,0% 7,2900 7,2916 +2,3%

Bitcoin

BTC/USD 62.519,41 -2,0% 63.784,17 64.024,45 +43,6%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Schwache Einkaufsmanagerdaten aus der Eurozone drückten auf die Marktzinsen, was den Euro belastete. Der Dollarindex gewann 0,2 Prozent.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 80,74 80,73 +0,0% +0,01 +12,6%

Brent/ICE 85,19 85,24 -0,1% -0,05 +11,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Das Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI verbilligte sich im US-Handel um 0,7 Prozent auf 80,73 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.326,28 2.322,05 +0,2% +4,23 +12,8%

Silber (Spot) 29,66 29,54 +0,4% +0,11 +24,7%

Platin (Spot) 994,33 996,18 -0,2% -1,85 +0,2%

Kupfer-Future 4,43 4,44 -0,3% -0,01 +12,8%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Preis für die Feinunze Gold fiel deutlich um 1,6 Prozent auf 2.321 Dollar. Teilnehmern taten sich mit Erklärungen nicht leicht. Manche verwiesen auf das bevorstehende Quartalsende, das einige Akteure vorsichtig gemacht habe. Andere sahen den zuletzt gestiegenen Dollar als Auslöser, der das Edelmetall für Käufer aus dem Nichtdollarraum verteuert.

+++++ MELDUNGEN SEIT FREITAG 17.30 UHR +++++

CHINA - Konjunktur

