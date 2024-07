Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

Die angekündigte milliardenschwere Rückstellung im Prozess um die Übernahme der Postbank hat der Deutschen Bank im zweiten Quartal unter dem Strich einen Verlust beschert. Operativ lief es unterdessen gut bei der Deutschen Bank, die von einem starken Investmentbanking profitierte.

Der auf die Anteilseigner der Bank entfallende Verlust belief sich auf 143 Millionen Euro nach einem Gewinn von 763 Millionen im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten im Konsens mit einem Fehlbetrag von 114 Millionen Euro gerechnet. Es war der erste Quartalsverlust seit 2019. Vor Steuern sank das Ergebnis auf 411 Millionen von 1,4 Milliarden Euro. Ohne die Postbank-Rückstellung wäre es auf 1,7 Milliarden Euro gestiegen.

Die Bank hatte Ende April angekündigt, 1,3 Milliarden Euro wegen des seit Jahren laufenden Prozesses im Zusammenhang mit der Übernahme der Postbank zurückzustellen.

Die Erträge legten unterdessen um 2 Prozent auf 7,6 Milliarden Euro zu. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit 7,44 Milliarden Euro gerechnet. Die Investmentbank steuerte 2,6 Milliarden Euro bei, ein Plus von 10 Prozent zum Vorjahr.

Die Zahlen zum zweiten Quartal im Detail (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Aufwand-Ertrag-Relation und Rendite in Prozent, nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

2. QUARTAL 2Q24 ggVj 2Q24 ggVj 2Q23

Erträge 7.589 +2% 7.439 +0,4% 7.409

- Investmentbank 2.599 +10% 2.606 +10% 2.361

- Fixed Income & Currencies 2.067 -3% 2.109 -1% 2.128

Aufwand-Ertrag-Relation 88,3 -- 88,9 -- 75,6

Kosten bereinigt 5.042 +2% 5.044 +2% 4.947

Risikovorsorge 476 +19% 432 +8% 401

Eigenkapitalrendite (RoTE) -1,0 -- -2,0 -- 5,4

Ergebnis vor Steuern 411 -71% 394 -72% 1.405

Ergebnis nach Steuern 52 -94% -81 -- 940

Ergebnis nach Steuern/Dritten -143 -- -114 -- 763

Ergebnis je Aktie verwässert -0,28 -- -0,14 -- 0,19

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

DEUTSCHE BÖRSE (19:00 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das zweite Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q24 ggVj Zahl 2Q23

Nettoerlöse 1.442 +18% 14 1.221

Operative Kosten 594 +26% 14 472

EBITDA 850 +16% 14 733

Ergebnis nach Steuern/Dritten 472 +6% 13 443

Ergebnis je Aktie 2,60 +8% 14 2,41

PORSCHE AG (08:00 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Halbjahr (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Rendite in Prozent, Bilanzierung nach IFRS):

. PROG PROG PROG

1H 1H24 ggVj Zahl 1H23

Umsatz 19.288 -6% 9 20.431

Operatives Ergebnis 2.938 -24% 8 3.852

Operative Umsatzrendite 15,2 -- -- 18,9

Ergebnis nach Steuern/Dritten 2.113 -24% 8 2.768

Ergebnis je Vorzugsaktie 2,25 -26% 3 3,04

Netto-Cashflow Automobile 1.137 -49% 5 2.217

HOCHTIEF (15:00 Uhr)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das erste Halbjahr (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. PROG PROG PROG

1H 1H24 ggVj Zahl 1H23

Umsatzerlöse 14.643 +13% 5 13.016

Ergebnis vor Steuern operativ 444 +13% 5 392

Ergebnis nach Steuern/Dritten operativ 290 +7% 5 270

Weitere Termine:

07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 1H

07:30 NL/KPN NV, Ergebnis 2Q

07:35 FR/Forvia SE, Ergebnis 2Q

08:00 DE/Porsche AG, Ergebnis 1H (09:00 PK)

08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Ergebnis 1H

08:00 ES/Repsol SA, Ergebnis 2Q

08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 3Q

08:20 ES/Iberdrola SA, Ergebnis 1H

09:00 GB/ Aston Martin Lagonda Global Holdings plc, Ergebnis 1H

10:00 DE/Cherry SE, HV und ausführliches Ergebnis 2Q

12:30 US/AT&T Inc, Ergebnis 2Q

12:30 US/GE Vernova Inc, Ergebnis 2Q

17:40 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Ergebnis 1H

17:45 FR/Kering SA, Ergebnis 1H

17:50 FR/Carrefour SA, Ergebnis 1H

22:08 US/International Business Machines Corp (IBM), Ergebnis 2Q

22:10 US/Ford Motor Co, Ergebnis 2Q

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

- DE/Mercedes-Benz Group AG, Ergebnis 2Q

- DE/K+S AG, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Remy Cointreau: 3,00 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-DE

08:00 GfK-Konsumklimaindikator Juli

PROGNOSE: -20,8 Punkte

zuvor: -21,8 Punkte

09:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: 53,4

zuvor: 53,1

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 50,7

zuvor: 50,4

09:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: 44,0

zuvor: 43,5

-FR

09:15 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: 49,9

zuvor: 49,6

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 49,7

zuvor: 48,8

09:15 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: 45,8

zuvor: 45,4

-EU

10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: 53,0

zuvor: 52,8

10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: 46,2

zuvor: 45,8

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 50,7

zuvor: 50,9

-GB

10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: 52,0

zuvor: 52,1

10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: 50,9

zuvor: 50,9

-US

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Juli

PROGNOSE: 51,5

zuvor: 51,6

16:00 Neubauverkäufe Juni

PROGNOSE: +3,4% gg Vm

zuvor: -11,3% gg Vm

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen

Energy Information Administration (EIA)

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 18.589,00 -0,4%

E-Mini-Future S&P-500 5.570,25 -0,5%

E-Mini-Future Nsdq-100 19.769,75 -0,8%

Nikkei-225 39.138,68 -1,2%

Schanghai-Composite 2.915,00 -0,0%

Hang-Seng-Index 17.347,26 -0,7%

+/- Ticks

Bund -Future 132,20 +3

Dienstag:

INDEX Schluss +/-

DAX 18.557,70 +0,8%

DAX-Future 18.668,00 +0,3%

XDAX 18.544,68 +0,4%

MDAX 25.298,47 -0,5%

TecDAX 3.343,80 +0,7%

EuroStoxx50 4.916,80 +0,4%

Stoxx50 4.473,80 +0,3%

Dow-Jones 40.358,09 -0,1%

S&P-500-Index 5.555,74 -0,2%

Nasdaq-Comp. 17.997,35 -0,1%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 132,17 +36

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Nach dem Plus der vergangenen beiden Tage werden die europäischen Aktienmärkte zum Start am Mittwoch etwas leichter erwartet. In der Sommerpause an den Börsen sorgt die Berichtssaison zum zweiten Quartal für Abwechslung und teils heftige Schwankungen. Heute stehen vor allem die Banken im Fokus, legen doch Deutsche Bank, Unicredit, Banco Santander und BNP Paribas ihre Geschäftsberichte vor. Seit Jahresbeginn hat der Sub-Index der europäischen Banken 21 Prozent zugelegt und war damit der mit Abstand größte Gewinner unter den Branchenindizes. Von daher wird dem Tag der Banken an der Börse ein hohes Gewicht zugestanden.

Rückblick: Etwas fester - Nach dem Rücksetzer in der Vorwoche legten die europäischen Börsen am Dienstag den zweiten Tag in Folge zu. Den Euro-Stoxx-50 bremste etwas die Schwäche der Minenwerte aus, deren Sub-Index 1,7 Prozent verlor. Während zum Start in die Woche noch die Erleichterung über die Neuaufstellung der US-Demokraten mit der Nominierung von Kamala Harris zur Präsidentschaftswahl im November für einen gestiegene Risikobereitschaft unter Investoren gesorgt hatte, liefert nun zusehends die Berichtssaison die Themen für die Einzelwerte. In der Schweiz legte Givaudan (-3,9%) Geschäftszahlen vor, die nicht in allen Punkten überzeugten. Thales verloren 6,7 Prozent, hier verfehlte laut Jefferies das organische Umsatzwachstum von 6 Prozent im ersten Halbjahr die Konsensschätzung von 7,1 Prozent. Auch der Free Cashflow habe die Erwartungen nicht erreicht.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

