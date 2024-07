Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Der Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus dürfte im zweiten Quartal herbe Einbrüche bei Ergebnis und Cashflow verzeichnet haben. Der DAX-Konzern kämpft sowohl im Raumfahrt- als auch im Verkehrsflugzeuggeschäft mit Problemen und hat Ende Juni seine Jahresprognose gesenkt. Wegen anhaltender Schwierigkeiten in der Lieferkette rechnet Airbus nun damit, im Gesamtjahr nur rund 770 Flugzeuge auszuliefern - 30 weniger als zuletzt geplant - und hat den Produktionshochlauf für Maschinen aus der A320-Familie gedrosselt. Auch die Prognosen für das operative Ergebnis und den Cashflow im laufenden Jahr hat Airbus nach unten korrigiert. Bei der Vorlage der Quartalszahlen am Dienstag werden Aussagen zur Lieferkette, zum angekündigten Kostensenkungsprogramm und zum weiteren Geschäftsausblick im Mittelpunkt stehen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

AIRBUS (17:45)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal 2024 (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q24 ggVj Zahl 2Q23

Umsatz 15.822 -0,5% 20 15.900

EBIT bereinigt 699 -62% 20 1.845

EBIT 699 -53% 20 1.497

Ergebnis nach Steuern/Dritten 566 -47% 20 1.060

Ergebnis je Aktie 0,73 -46% 20 1,34

Free Cashflow* 862 -65% 20 2.463

-* vor M&A und Kundenfinanzierungen

Weitere Termine:

07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 1H

08:00 CH/Glencore plc, Production Report 1H

08:00 GB/BP plc, Ergebnis 2Q

08:00 GB/Diageo plc, vorläufiges Jahresergebnis

08:00 GB/Standard Chartered plc, Ergebnis 1H

12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 2Q

12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 2Q

12:55 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 4Q

13:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 1H

13:15 US/Paypal Holdings Inc, Ergebnis 2Q

18:00 FR/L'Oreal SA, Ergebnis 1H

22:01 US/Microsoft Corp, Ergebnis 4Q

22:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 2Q

22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 3Q

22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- FR

07:30 BIP (1. Veröffentlichung) 2Q

PROGNOSE: +0,2% gg Vq

1. Quartal: +0,2% gg Vq

07:30 Privater Verbrauch Juni

PROGNOSE: 0,0% gg Vm/ 0,0% gg Vm

zuvor: +1,5% gg Vm/+0,9% gg Vj

- ES

09:00 BIP (1. Veröffentlichung) 2Q

PROGNOSE: +0,4% gg Vq/+2,4% gg Vj

1. Quartal: +0,8% gg Vq/+2,5% gg Vj

09:00 HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Juli

HVPI

PROGNOSE: +3,3% gg Vj

zuvor: +3,6% gg Vj

- DE

10:00 BIP (1. Veröffentlichung) 2Q

kalender- und saisonbereinigt gg Vq

PROGNOSE: +0,1% gg Vq

1. Quartal: +0,2% gg Vq

kalenderbereinigt gg Vj

PROGNOSE: 0,0% gg Vj

1. Quartal: -0,2% gg Vj

14:00 Verbraucherpreise (vorläufig) Juli

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,2% gg Vj

zuvor: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,4% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj

- IT

10:00 BIP (1. Veröffentlichung) 2Q

PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+0,9% gg Vj

1. Quartal: +0,3% gg Vq/+0,7% gg Vj

- EU

11:00 BIP (1. Veröffentlichung) 2Q

Eurozone

PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+0,5% gg Vj

1. Quartal: +0,3% gg Vq/+0,4% gg Vj

11:00 Index Wirtschaftsstimmung Juli

Wirtschaftsstimmung Eurozone

PROGNOSE: 95,6

zuvor: 95,9

Industrievertrauen Eurozone

PROGNOSE: -10,5

zuvor: -10,1

Verbrauchervertrauen Eurozone

PROGNOSE: -13,0

Vorabschätzung: -13,0

zuvor: -14,0

- US

16:00 Index des Verbrauchervertrauens Juli

PROGNOSE: 99,5

zuvor: 100,4

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 18.439,00 -0,1%

E-Mini-Future S&P-500 5.500,75 -0,0%

E-Mini-Future Nsdq-100 19.192,50 -0,1%

Nikkei-225 38.378,20 -0,2%

Schanghai-Composite 2.875,86 -0,6%

Hang-Seng-Index 17.052,57 -1,1%

+/- Ticks

Bund -Future 133,18% -6

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 18.320,67 -0,5%

DAX-Future 18.460,00 -0,6%

XDAX 18.352,31 -0,6%

MDAX 25.097,86 -0,1%

TecDAX 3.342,55 +0,3%

EuroStoxx50 4.815,39 -1,0%

Stoxx50 4.430,09 -0,4%

Dow-Jones 40.539,93 -0,1%

S&P-500-Index 5.463,54 +0,1%

Nasdaq-Comp. 17.370,20 +0,1%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 133,24% +55

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die Börsen dürften wenig verändert starten. Anleger warten auf die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank zur Wochenmitte. Die Fed dürfte auf ihrer Sitzung den Leitzinskorridor zwar noch einmal bei 5,25 bis 5,50 Prozent belassen. "Allerdings wird sie wohl eine bevorstehende Senkung vorbereiten, da sich ihre Risikoeinschätzung verändert hat", so die Commerzbank. An den Märkten wird eine erste Zinssenkung für September eingepreist. Daneben erreicht die Berichtssaison mit einer Flut von Geschäftszahlen in der laufenden Woche einen Höhepunkt auf beiden Seiten des Atlantiks. "40 Prozent der Marktkapitalisierung an der Wall Street werden in dieser Woche berichten, darunter auch vier der Glorreichen Sieben", so CMC. Daneben könnte am Dienstag die Bekanntgabe der deutschen Verbraucherpreise Akzente setzen.

Rückblick: Leichter - Im Handel war von Zurückhaltung im Vorfeld von Unternehmensbilanzen und der geldpolitischen Entscheidung der Fed die Rede. Diese dürfte am Mittwoch eine Zinssenkung im September ins Auge fassen, so die Hoffnung des Marktes. Die Eskalation im Nahen Osten war aber auch an den Börsen zu spüren. Philips haussierten um 14,6 Prozent. Positiv kam EBITDA-Marge und Auftragseingang an. Lufthansa (-0,5%) hatte Flüge von und nach Beirut ausgesetzt - ebenso Air France-KLM (-0,9%). Derweil profitierten die Aktien von Logistikern von der Entwicklung. Moeller-Maersk gewannen 5,6 Prozent und Hapag-Lloyd 8,6 Prozent. Wenig euphorisch las sich der Kommentar der Citi-Analysten, nachdem Heineken die Gewinnprognose angehoben hatte. Die Ergebnisse lägen leicht unter Erwartung. Heineken verloren 10,1 Prozent, auch für Carlsberg (-4,3%) und Royal Unibrew (-2,9%) ging es nach unten.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Leichter - Die von Merck KGaA (+3,1%) vorgelegten Geschäftszahlen wurden gut aufgenommen. Positiv überraschten Jefferies zufolge die Bereiche Healthcare and Electronics. Nach den Geschäftszahlen zum dritten Geschäftsquartal von Thyssenkrupp Nucera fiel die Aktie um 6,7 Prozent. Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem grünen Wasserstoffmarkt dauerten an und führten zu weiteren Verzögerungen auf Kundenseite. Auf Zweitquartalszahlen reagierten Knorr-Bremse mit Aufschlägen von 1,3 Prozent. Das operative EBIT lag leicht über der Markterwartung. Das Unternehmen hob den Ausblick für die operative EBIT-Marge an. Stabilus bestätigte den erst im Juni gesenkten Ausblick. Leicht positiv wurde die EBIT-Marge im dritten Quartal gewertet. Stabilus gewannen 3,9 Prozent. MLP rückten 0,4 Prozent vor. Das Unternehmen geht nun davon aus, im Gesamtjahr beim EBIT die obere Hälfte der Prognosespanne zu erreichen.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Aktienkurse hatten sich dank leicht positiver Vorgaben der US-Börsen stabilisiert. Unter den Einzelwerten gaben Sartorius bei Lang & Schwarz 0,7 Prozent nach. Bernstein hatte die Beobachtung und die der Tochter Stedim mit "Underperform" aufgenommen.

USA - AKTIEN

Behauptet - Nach der deutlichen Erholung zum Ende der Vorwoche haben die US-Börsen weiter zugelegt, wenn auch langsamer. In den Blick der Investoren rückte vor allen die Zinssitzung der Fed am Mittwoch. Zwar rechnet der Markt damit, dass die Fed die Zinsen unverändert belässt, doch erhofft man sich Hinweise auf eine Zinssenkung im September. McDonald's hatte sowohl bei Umsatz als auch Gewinn im zweiten Quartal die Markterwartungen verfehlt, den Ausblick aber bekräftigt. Die Aktie legte daraufhin um 3,7 Prozent zu. Walt Disney gewannen 2,5 Prozent. Der Film "Deadpool & Wolverine" hatte am ersten Wochenende nach Kinostart weltweit rund 500 Millionen Dollar eingespielt. Tesla verbesserten sich um 5,6 Prozent. Morgan Stanley hatte die Aktie zu ihrer Favoritin im US-Autosektor gekürt. Derweil fielen Abbott Laboratories um 0,4 Prozent. Ein US-Gericht hatte das Unternehmen zur Zahlung von 495 Millionen Dollar verurteilt. Abbott habe nicht davor gewarnt, dass ihre Säuglingsnahrung für Frühgeborene das Risiko einer Darmerkrankung erhöhe, begründete die Jury ihre Entscheidung.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,39 +1,3 4,38 -3,1

5 Jahre 4,07 -1,1 4,08 6,5

7 Jahre 4,10 -2,0 4,12 12,5

10 Jahre 4,17 -2,6 4,20 29,0

30 Jahre 4,42 -3,2 4,45 45,1

