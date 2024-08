Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Brenntag hat die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 gesenkt. Der Chemikalienhändler erwartet das operative EBITA nun in einer Spanne zwischen 1,10 bis 1,20 Milliarden Euro gesehen. Zuvor war das untere Ende der Spanne zwischen 1,23 und 1,43 Milliarden Euro avisiert worden. Die ursprüngliche Prognose basierte auf der Annahme einer anhaltenden Verbesserung der Absatzmengen in Kombination mit einem, gegenüber der ersten Jahreshälfte 2024, leicht verbesserten Rohertrag pro Mengeneinheit in der zweiten Jahreshälfte 2024, wie der DAX-Konzern mitteilte. Die in den vergangenen Monaten und insbesondere im Monat Juli beobachteten Markttrends und Erwartungen der chemischen Industrie deuteten auf eine anhaltend hohe Wettbewerbsintensität hin, mit einem fortwährenden Druck auf die Verkaufspreise für Industriechemikalien. Daher rechnet die Brenntag SE in der zweiten Jahreshälfte nicht mehr mit einer Verbesserung des Rohertrags pro Mengeneinheit, sondern eher mit einer stabilen Entwicklung auf Gruppenebene. Darüber hinaus erwartet das Unternehmen eine etwas geringere sequenzielle Verbesserung der Absatzmengen als ursprünglich angenommen. Brenntag erzielte im zweiten Quartal ein operatives EBITA von 297 (Vorjahr: 332) Millionen Euro.

Nachfolgend die Zweitquartalszahlen und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

2. QUARTAL 2Q24 ggVj 2Q24 ggVj 2Q23

Umsatz 4.176 -2% 4.170 -2% 4.257

Rohertrag 1.028 +1% 1.022 +0,1% 1.021

Operatives EBITDA 386 -6% 372 -9% 410

Operatives EBITA 297 -11% 290 -13% 332

Ergebnis nach Steuern/Dritten 149 -20% 168 -10% 187

Ergebnis je Aktie 1,03 -16% 1,15 -7% 1,23

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

PORSCHE SE (10:00)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum ersten Halbjahr (Angaben Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG

1H 1H24 ggVj Zahl 1H23

Ergebnis vor Steuern 2.228 -4% 3 2.314

Ergebnis nach Steuern 2.219 -4% 3 2.308

CANCOM (08:00)

Nachfolgend eine Auswertung der Konsensprognosen zum zweiten Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG

2. QUARTAL 2Q24 ggVj Zahl 2Q23

Umsatz 427 +30% 3 329

EBITDA 30 +75% 3 17

EBITDA-Marge 7,1 -- -- 5,3

Weitere Termine:

07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Juli

07:00 DE/Thyssenkrupp Nucera AG & Co. KGaA, Ergebnis 3Q (10:00 PK)

07:00 DE/Wacker Neuson SE, ausführliches Ergebnis 1H

07:10 DE/Norma Group SE, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 1H(09:00

Analystenkonferenz, 10:30 PK)

07:30 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 1H

07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 1H

07:30 DE/Renk Group AG, Ergebnis 1H

07:50 DE/Medios AG, Ergebnis 1H

08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 1H

12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- GB

08:00 Arbeitsmarktdaten Juni

Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)

PROGNOSE: 4,5%

zuvor: 4,4%

- DE

11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen August

PROGNOSE: 29,0 Punkte

zuvor: 41,8 Punkte

Konjunkturlage

PROGNOSE: -75,0 Punkte

zuvor: -68,9 Punkte"

- US

14:30 Erzeugerpreise Juli

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie)

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Stand +/-

DAX-Future 17.832,00 +0,3%

E-Mini-Future S&P-500 5.380,75 +0,2%

E-Mini-Future Nsdq-100 18.702,50 +0,3%

Nikkei-225 35.991,90 +2,8%

Schanghai-Composite 2.856,39 -0,1%

Hang-Seng-Index 17.150,41 +0,2%

+/- Ticks

Bund -Future 134,52 -6

Stand +/-

Montag:

INDEX Schluss +/-

DAX 17.726,47 +0,0%

DAX-Future 17.785,00 -0,3%

XDAX 17.715,51 -0,3%

MDAX 24.152,88 -0,4%

TecDAX 3.260,58 -0,3%

EuroStoxx50 4.671,88 -0,1%

Stoxx50 4.344,22 -0,2%

Dow-Jones 39.357,01 -0,4%

S&P-500-Index 5.344,39 +0,0%

Nasdaq-Comp. 16.780,61 +0,2%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 134,58 +5

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem zurückhaltenden Geschäft rechnen Händler am Dienstag. Die Märkte schauen bereits mit Spannung auf die US-Verbraucherpreise, die am Mittwoch vorgelegt werden. Sie gelten als Indikator für die künftige Zinspolitik der US-Notenbank. Einen Vorgeschmack darauf gibt es bereits am Nachmittag mit den US-Erzeugerpreisen für Juli. In Deutschland steht der ZEW-Index an. Er gilt als Vorlauf für den Ifo-Index. Weil Deutschland bei den Wachstumsdaten nach hinten durchgereicht wird, sind die Erwartungen gering. Volkswirte rechnen mit einer weiteren Verschlechterung der Erwartungskomponente auf einen Wert von 29,0 nach 41,8 Punkten zuvor. Geopolitisch bleibt die Lage gespannt angesichts des weiter befürchteten Militärschlags des Iran gegen Israel. Die Ölpreise waren am Montag deutlich gestiegen. Von der Berichtssaison kommen überwiegend Zahlen aus der zweiten und dritten Reihe.

Rückblick: Behauptet - Der Kurseinbruch vom Montag der Vorwoche scheint zwar gut abgeschüttelt zu sein, die Märrkte behielten aber eine vorsichtige Grundhaltung bei. Der Ölsektor führte mit Aufschlägen von 0,6 Prozent die Gewinnerliste in Europa an gemeinsam mit Rohstoffwerten. In London stiegen BT Group um 8,4 Prozent. Treiber war, dass die indische Bharti Global mit 24,5 Prozent bei den Briten einsteigt durch die Übernahme des Anteils von Altice an BT. BT gewinne damit einen Ankeraktionär, zugleich sei die Gefahr eines Aktienüberhangs aus dem Markt, hieß es. Eutelsat verteuerten sich um 2,2 Prozent. Der Satellitenbetreiber verhandelt mit dem Investmentfonds EQT über die Ausgliederung und den Teilverkauf seiner Bodeninfrastruktur.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Behauptet - Um 5,2 Prozent nach oben ging es für Hannover Rück nach laut Analysten stark ausgefallenen Quartalszahlen. Thyssenkrupp gaben um 1,6 Prozent nach. Die Aufsichtsratssitzung am Freitag hatten keinen Befreiungsschlag gebracht, die künftige Finanzierung der Stahltochter Thyssenkrupp Steel ist weiter nicht geklärt. Damit bleibt die Zukunft des Stahlgeschäfts unklar. Salzgitter büßten 1,2 Prozent ein. Das Unternehmen hatte seinen Jahresausblick bestätigt, den es im Juli gesenkt hatte. Außerdem tritt der Stahlhersteller bei Kosten und Investitionen auf die Bremse. Hypoport (+4,7%) legte finale Halbjahreszahlen vor. "Wir sehen die ersten positiven Auswirkungen der Markterholung in der privaten Immobilienfinanzierung in unseren Umsätzen", sagte Konzernchef Ronald Slabke.

XETRA-NACHBÖRSE

Brenntag wurden nach der Gewinnwarnung (vgl. Tagesthema) bei Lang & SChwarz rund 6 Prozent tiefer gesehen.

USA - AKTIEN

Wenig verändert - Die Anleger warteten auf wichtige Preisdaten im Laufe der Woche, die weitere Hinweise über den Zustand der US-Konjunktur geben dürften und auch die zu erwartenden Zinssenkungen. Das Hauptaugenmerk im Wochenverlauf dürfte auf den Verbraucherpreisen für Juli am Mittwoch liegen. Bereits am Dienstag werden die Erzeugerpreise für Juli veröffentlicht und am Donnerstag folgen die Einzelhandelsumsätze, ebenfalls für Juli. Anzeichen einer Konjunkturabschwächung oder einer nicht ausreichend gesunkenen Inflation könnten die Aktienmärkte wieder ins Trudeln bringen, hieß es. Für Starbucks ging es 2,6 Prozent nach oben, nachdem ein weiterer aktivistischer Investor eingestiegen ist. Wie das Wall Street Journal unter Berufung auf informierte Personen berichtete, möchte der Hedgefonds Starboard Value, dass das Unternehmen Maßnahmen ergreift, um den Aktienkurs zu steigern.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,01 -4,4 4,05 -41,0

5 Jahre 3,75 -5,3 3,80 -25,5

7 Jahre 3,79 -4,9 3,84 -17,7

10 Jahre 3,91 -3,7 3,94 2,5

30 Jahre 4,20 -2,3 4,22 23,1

Die Renditen gaben nach zwischenzeitlichem leichten Anstieg erneut nach. Hier dürften die anstehenden US-Konjunkturdaten die nächsten stärkere Impulse Impulse setzen, hieß es.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:21 % YTD

EUR/USD 1,0939 +0,1% 1,0932 1,0936 -1,0%

EUR/JPY 161,63 +0,4% 160,91 161,50 +3,9%

EUR/CHF 0,9488 +0,3% 0,9458 0,9488 +2,3%

EUR/GBP 0,8560 -0,0% 0,8562 0,8553 -1,3%

USD/JPY 147,70 +0,4% 147,19 147,67 +4,8%

GBP/USD 1,2781 +0,1% 1,2766 1,2788 +0,5%

USD/CNH 7,1792 +0,0% 7,1781 7,1818 +0,8%

Bitcoin

BTC/USD 59.288,70 +0,5% 58.990,80 60.337,10 +36,2%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

