Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen und der Anleihemarkt wegen des Feiertages "Labor Day" geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Thyssenkrupp Steel verliert im Streit um die Zukunft des Stahlgeschäfts nicht nur den CEO und zwei weitere Vorstände der Sparte, sondern auch Aufsichtsratschef Sigmar Gabriel . Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Siegfried Russwurm, Aufsichtsratschef von Thyssenkrupp, sei nicht mehr möglich, erklärte Gabriel. Aus dem Vorstand scheiden laut Gabriel der CEO des Stahlgeschäfts, Bernhard Osburg, und Personalvorstand Markus Grolms aus. Außerdem wird COO Heike Denecke-Arnold das Unternehmen verlassen. Alle drei hätten Aufhebungsverträge unterschrieben, so Gabriel. Ausgangspunkt des Paukenschlags nach der AR-Sitzung der Stahlsparte ist ein Dissens über die weitere Sanierung, und vor allem die Finanzierung, des Stahlgeschäfts. Vor wenigen Wochen noch sah es nach einem gütlichen Schulterschluss aus: Die Thyssenkrupp AG, die Kretinsky-Holding EPCC und Thyssenkrupp Steel hatten eine Grundsatzvereinbarung vereinbart, in dem betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen wurden. Damals hieß es noch, dass diese Vereinbarung der strukturellen Neuaufstellung des Stahlgeschäfts einen stabilen und verlässlichen Rahmen gebe. Gabriel erklärte nun, dass es besonders mit dem CEO Miguel Lopez "erhebliche Differenzen" gebe.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

09:00 DE/PVA TePla AG, HV

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Deutsche Euroshop 2,60 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-DE

08:00 Einzelhandelsumsatz Mai

saisonbereinigt real

PROGNOSE: +0,1% gg Vm

zuvor: -0,2% gg Vm

Import-/Exportpreise Juli

Importpreise

PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,4% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+0,7% gg Vj

09:55 Arbeitsmarktdaten August

Arbeitslosenzahl saisonbereinigt

PROGNOSE: +16.000 gg Vm

zuvor: +18.000 gg Vm

Arbeitslosenquote saisonbereinigt

PROGNOSE: 6,0%

zuvor: 6,0%

-FR

08:45 Privater Verbrauch Juli

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/-0,9% gg Vj

zuvor: -0,5% gg Vm/-1,0% gg Vj

Verbraucherpreise (vorläufig) August

PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,9% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj

HVPI

PROGNOSE: +0,7% gg Vm/+2,3% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,7% gg Vj

-EU

11:00 Arbeitsmarktdaten Juli

Eurozone Arbeitslosenquote

PROGNOSE: 6,5%

zuvor: 6,5%

Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) August

Eurozone

PROGNOSE: +0,1%gg Vm/+2,2% gg Vj

zuvor: 0,0%gg Vm/+2,6% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: +0,3%gg Vm/+2,8% gg Vj

zuvor: -0,2%gg Vm/+2,9% gg Vj

-IT

11:00 Verbraucherpreise (vorläufig) August

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+1,2% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+1,3% gg Vj

-US

14:30 Persönliche Ausgaben und Einkommen Juli

Persönliche Ausgaben

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +0,3% gg Vm

Persönliche Einkommen

PROGNOSE: +0,2% gg Vm

zuvor: +0,2% gg Vm

PCE-Preisindex / Kernrate

PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,7% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj

15:45 Index Einkaufsmanager Chicago August

PROGNOSE: 45,6

zuvor: 45,3

16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) August

PROGNOSE: 68,0

1. Umfrage: 67,8

zuvor: 66,4

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Stand +/-

DAX-Future 18.909,00 +0,1%

E-Mini-Future S&P-500 5.620,00 +0,2%

E-Mini-Future Nsdq-100 19.458,50 +0,3%

Nikkei-225 38.479,01 +0,3%

Schanghai-Composite 2.860,34 +1,3%

Hang-Seng-Index 18.147,43 +2,0%

+/- Ticks

Bund -Future 133,89 -4

Donnerstag:

INDEX Schluss +/-

DAX 18.912,57 +0,7%

DAX-Future 18.890,00 +0,2%

XDAX 18.844,54 +0,3%

MDAX 25.508,74 +1,2%

TecDAX 3.403,50 +1,3%

EuroStoxx50 4.966,27 +1,1%

Stoxx50 4.553,20 +0,9%

Dow-Jones 41.335,05 +0,6%

S&P-500-Index 5.591,96 -0,0%

Nasdaq-Comp. 17.516,43 -0,2%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 133,93 -7

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften mit kleinen Abgaben in den Freitag starten. Die Vorgaben der Wall Street sind uneinheitlich und geben nicht viel her, so dass es nach der Rally - unter anderem mit einem neuen Rekordhoch des DAX - zu Gewinnmitnahmen kommen könnte; zumal auch mit Blick auf den beginnenden September, der als schwieriger Börsenmonat gilt. Der Handelstag steht ganz im Zeichen von Inflationsdaten, zunächst den Verbraucherpreisen aus der Eurozone und am Nachmittag dem PCE-Deflator der Konsumausgaben aus den USA. Sie dürften aber kein Störfeuer bringen für die erwarteten Zinssenkungen dies- und jenseits des Atlantiks.

Rückblick: Fest - Günstige Inflationsdaten aus Spanien und insbesondere Deutschland heizten die Zinssenkungserwartungen an die EZB weiter an. Die sehr schwache Reaktion der wegen ihrer Bedeutung für den KI-Boom viel beachteten Nvidia-Aktie nach starken Quartalszahlen konnten der guten Stimmung nichts anhaben. Auf breiter Front nach oben ging es mit den Kursen der Spirituosenhersteller, auch wenn diese deutlich unter den Tageshochs schlossen. Pernod Ricard und Remy Cointreau gewannen jeweils 2,0 Prozent. In Mailand verteuerten sich Campari um 1,7 Prozent. Hintergrund waren auf Aussagen des chinesischen Handelsministeriums, zunächst nun doch keine Strafzölle auf bestimmte alkoholische Getränke einzuführen, wie das nach den Zöllen auf chinesische Elektroautos befürchtet worden war.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Fester - Der DAX stieg auf ein neues Rekordhoch von 18.936 Punkten, gut 40 Punkte über dem bisherigen. Einen Kurssprung um 11,2 Prozent vollführten Schott Pharma im SDAX nach gut ankommenden Quartalszahlen und einer Anhebung des Umsatzausblicks. Im Schlepptau zogen Gerresheimer um 7,5 Prozent an. Delivery Hero stiegen nach Quartalszahlen und Börsenplänen für die im Nahen Osten und Nordafrika tätige Tochter Talabat um 12,2 Prozent. Bei Immobilienaktien kam es nach neuen Inflationsdaten mit Blick auf die weiter günstigen Zinsperspektiven für die Branche zu Gewinnmitnahmen nach dem Motto "buy on good news". Im DAX ging es für die Vonovia-Aktie um 1,7 Prozent nach unten.

XETRA-NACHBÖRSE

Deutsche Lufthansa zeigten sich wenig verändert auf die Nachricht, dass die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) ihren Streik bei der Lufthansa-Tochter Discover Airlines um zwei Tage verlängert - bis zum 1. September um Mitternacht. Thyssenkrupp tendierten nach den personellen Turbulenzen bei der Stahltochter unter kleinen Schwankungen seitwärts.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Im Fokus stand der Technologiesektor, insbesondere Nvidia. Trotz besser als erwartet ausgefallener Quartalszahlen mit mehr als verdoppeltem Umsatz und Gewinn knickte der Kurs um 6,4 Prozent ein. Die Erklärungen reichten von einem nicht überzeugenden Ausblick, über (bereits bekannte) Probleme mit der neuen Chipgeneration bis zu Gewinnmitnahmen. Der Subindex der Halbleiter im S&P-500 sackte um 3,7 Prozent ab. Auch bei Salesforce (-0,7%) verwunderte die Kursreaktion. Die Aktie des SAP-Konkurrenten hatten vorbörslich noch bis zu 5 Prozent im Plus gelegen nach übertroffenen Erwartungen mit den Zweitquartalszahlen und einem angehobenen Ausblick. Anders bei HP. Hier ging es um 2,0 Prozent nach oben, obwohl der Quartalsgewinn die Konsensschätzung verfehlt hatte. Crowdstrike gewannen 2,8. Das Cybersicherheitsunternehmen verdiente mehr als erwartet, senkte aber seine Jahresziele. Apple (+1,5%) setzt offenbar auf den Erfolg seiner ersten iPhones mit Künstlicher Intelligenz und hat laut Berichten seine Zulieferer angewiesen, Komponenten und Bauteile für rund 88 bis 90 Millionen Smartphones vorzubereiten. Kreisen zufolge führt Apple auch Gespräche über eine Investition in OpenAI.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,89 +2,9 3,87 -52,6

5 Jahre 3,67 +0,3 3,67 -33,2

7 Jahre 3,76 +3,2 3,73 -20,8

10 Jahre 3,87 +3,0 3,84 -1,4

30 Jahre 4,15 +2,7 4,13 18,2

Am Anleihemarkt setzten die Renditen ihre Aufwärtsbewegung nach neuen Konjunkturdaten fort. Die Daten sprächen eher dafür, dass die US-Notenbank die Leitzinsen wohl nicht aggressiv, also in einem großen Schritt, senken werde, hieß es.

