Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Überraschender CEO-Wechsel bei Daimler Truck: Der langjährige Vorstandsvorsitzender Martin Daum wird seinen Posten per Ende September abgeben. Wie der Nutzfahrzeughersteller mitteilte, wird dann Karin Radström, seit Ende 2021 im Vorstand, den Chefposten übernehmen. Daum werde sein Amt "im beiderseitigen Einvernehmen" niederlegen und per Ende 2024 kurz vor dem Ende seiner regulären Amtszeit aus dem Vorstand ausscheiden. Radström werde zunächst für Mercedes-Benz Trucks verantwortlich bleiben, bis über ihre Nachfolge entschieden sei. Ihr Vertrag als CEO laufe bis 31. Januar 2029.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Die Aktien von Hypoport und Schott Pharma steigen in den MDAX auf. Sie ersetzen dort Encavis und Evotec, die wiederum die bisherigen Plätze von Hypoport und Schott Pharma im SDAX übernehmen. Außerdem werden Deutsche Euroshop neu in den SDAX aufgenommen, wo sie die Aktien von BayWa ersetzen werden. Die Änderungen werden ab dem 23. September wirksam. Die Zusammensetzung von DAX und TecDAX bleiben unverändert.

Die Indexänderungen im Detail:

+ MDAX

AUFNAHME

- Hypoport

- Schott Pharma

ENTNAHME

- Encavis

- Evotec

+ SDAX

AUFNAHME

- Encavis

- Evotec

- Deutsche Euroshop

ENTNAHME

- Hypoport

- Schott Pharma

- BayWa

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

10:00 SE/Volvo Car Corp, Capital Markets Day

11:00 DE/Compugroup Medical SE, Capital Markets Day

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Auftragseingang Juli

saisonbereinigt

PROGNOSE: -1,0% gg Vm

zuvor: +3,9% gg Vm

08:00 Umsatz verarbeitendes Gewerbe Juli

PROGNOSE: k.A.

zuvor: -0,9% gg Vm

- EU

11:00 Einzelhandelsumsatz Juli

Eurozone

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: -0,3% gg Vm

- US

14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht August

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +140.000 Stellen

zuvor: +122.000 Stellen

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 229.000

zuvor: 231.000

14:30 Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 2Q

annualisiert

PROGNOSE: +2,5% gg Vq

1. Veröff.: +2,3% gg Vq

1. Quartal: +0,4% gg Vq

Lohnstückkosten

PROGNOSE: +0,8% gg Vq

1. Veröff.: +0,9% gg Vq

1. Quartal: +3,8% gg Vq

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) August

PROGNOSE: 55,1

1. Veröff.: 55,2

zuvor: 55,0

16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe August

PROGNOSE: 51,0 Punkte

zuvor: 51,4 Punkte

16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 18.578,00 -0,1%

E-Mini-Future S&P-500 5.524,25 -0,1%

E-Mini-Future Nsdq-100 18.918,75 -0,2%

Nikkei-225 36.556,18 -1,3%

Schanghai-Composite 2.782,61 -0,1%

Hang-Seng-Index 17.349,19 -0,6%

+/- Ticks

Bund -Future 134,63% 0

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 18.591,85 -0,8%

DAX-Future 18.596,00 -0,5%

XDAX 18.560,32 -0,5%

MDAX 25.296,83 -0,4%

TecDAX 3.283,48 -1,5%

EuroStoxx50 4.848,18 -1,3%

Stoxx50 4.454,86 -1,3%

Dow-Jones 40.974,97 +0,1%

S&P-500-Index 5.520,07 -0,2%

Nasdaq-Comp. 17.084,30 -0,3%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 134,63& +62

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einem zurückhaltenden Geschäft rechnen Händler. Die Märkte fokussierten sich nun immer stärker auf US-Arbeitsmarktdaten und blendeten andere Impulse eher aus. Über allem stehe die Frage, ob die US-Wirtschaft in eine Rezession gleite oder weiter mit einer weichen Landung gerechnet werden könne. Die Daten vom Vortag werden eher rezessiv interpretiert. Dazu senkte die Bank of Canada ihre Zinsen und äußerte Sorgen, die Wirtschaft könnte zu schwach sein und die Inflation zu schnell fallen. Mit besonderem Interesse wird daher am Nachmittag auf den ADP-Arbeitsmarktbericht und die wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten geschaut, bevor am Freitag das große Finale mit dem monatlichen Bericht ansteht. In Deutschland stehen einige Konjunkturprognosenan. Die Erwartung an eine Belebung in Deutschland sind am Markt gering, jedwede positive Kommentierung dürfte positiv überraschen.

Rückblick: Schwach - Selbst ein Dreh der Nasdaq ins Plus nahm kaum Abgabedruck. Die Stimmung unter Anlegern ist eingetrübt. Defensive Sektoren wie Immobilien und Telekommunikation liefen besser als der breite Markt, Technologiewerte (-3,2%) stellten das Schlusslicht. Hier belastete auch, dass die UBS für das Schwergewicht ASML (-5,9%) das Votum auf "Neutral" gesenkt hatte. ASML könnte in den kommenden Jahren weniger wachsen als erwartet, so die Warnung der Analysten. Mit minus 5,9 Prozent gehörten Volvo Cars zu den Verlierern im Sektor. Das Ziel, bis zum Ende des Jahrzehnts eine vollständig elektrische Modellpalette anzubieten, erscheint den Schweden unwahrscheinlich. Europaweit unter Druck standen auch die Aktien der Luxusgüterhersteller. An der Börse wurde auf die jüngst eher enttäuschenden Konjunkturdaten aus China verwiesen. Schwächster Wert im Sektor waren Richemont (-5,9%). LVMH, Burberry, Moncler schlossen alle über 4 Prozent im Minus.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Schwach - Commerzbank fielen um 2,7 Prozent, nachdem der Bund am Vorabend den bevorstehenden Ausstieg aus seiner Beteiligung bestätigt hatte. Damit gibt es einen Aktienüberhang von knapp 16,5 Prozent. Seit Tagen ist bekannt, dass VW ihr 2023 aufgesetztes Sparprogramm bei der Kernmarke verschärft. Citi verwies darauf, dass zum ersten Mal seit 87 Jahren eine Werksschließung in Deutschland in Erwägung gezogen werde und das langjährige Abkommen zur Arbeitsplatzsicherheit mit den Gewerkschaften in Deutschland brechen könnte. Die VW-Aktie gab nach einer turbulenten Betriebsversammlung 1,2 Prozent nach. BMW (-1,2%) und Mercedes-Benz (-1,7%) fielen ähnlich zurück. Der Ifo-Geschäftsklimaindex für die Autoindustrie war auf minus 24,7 Punkte von revidiert minus 18,5 im Juli abgestürzt. Gegen den Trend legten Immobilienwerte zu, TAG um 5 Prozent, Vonovia um 2,5 und LEG um 3,2 Prozent. Positiv wertete Kepler, dass der Zinssenkungszyklus begonnen habe. Zudem gebe es zunehmend Hinweise darauf, dass die Preise für Wohnimmobilien ihren Tiefpunkt erreicht haben könnten.

XETRA-NACHBÖRSE

Die unverändert angeschlagene Stimmung hat die Kurse noch etwas belastet. Erneut waren keine auffälligen Bewegungen bei Einzelwerten zu beobachten. Daimler Truck reagierten bei Lang & Schwarz kaum auf die Nachricht, dass der langjährige CEO seinen Posten abgeben wird.

USA - AKTIEN

Knapp behauptet - Nach dem kräftigen Vortagesrücksetzer haben sich die Börsen stabilisiert. Die Stimmung blieb aber gedämpft. Vordergründig wurde dafür erneut der zuletzt schwache ISM-Index des verarbeitenden US-Gewerbes verantwortlich gemacht. Anleger übten sich auch in Zurückhaltung vor dem potenziell richtungsweisenden US-Arbeitsmarktbericht am Freitag. Die am Mittwoch veröffentlichte Zahl der offenen Stellen fiel derweil niedriger als erwartet aus. Vom Konjunkturbericht "Beige Book" der Fed gingen kaum Impulse aus. Nvidia gaben nach dem Kurseinbruch um fast 10 Prozent um weitere 1,7 Prozent nach. Einem Bericht zufolge hat das US-Justizministerium Nvidia und andere Unternehmen vorgeladen wegen möglichen Verstößen gegen Kartellgesetze. Enttäuschende Geschäftszahlen und eine Gewinnwarnung schickten Dollar Tree um 22,2 Prozent gen Süden. Verizon fielen um 3,4 Prozent. Informierten Personen zufolge befindet sich das Unternehmen in fortgeschrittenen Gesprächen zur Übernahme von Frontier Communications (+38%). U.S. Steel sackten um 17,5 Prozent ab. Der Stahlhersteller hatte gewarnt, er werde Werke schließen müssen, falls die geplante Übernahme durch die japanische Nippon-Steel scheitere.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,77 -9,9 3,86 -65,5

5 Jahre 3,56 -8,2 3,64 -44,3

7 Jahre 3,65 -7,5 3,73 -32,0

10 Jahre 3,76 -7,2 3,83 -12,0

30 Jahre 4,06 -6,1 4,12 9,3

Die Renditen gaben nach den deutlichen Vortagesverlusten weiter nach. Marktteilnehmer verwiesen auf die Jolts-Daten zu den offenen Stellen.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:10 % YTD

EUR/USD 1,1077 -0,1% 1,1084 1,1080 +0,3%

EUR/JPY 159,04 -0,1% 159,22 159,91 +2,2%

EUR/CHF 0,9379 -0,1% 0,9392 0,9401 +1,1%

EUR/GBP 0,8425 -0,1% 0,8431 0,8426 -2,9%

USD/JPY 143,57 -0,0% 143,64 144,32 +1,9%

GBP/USD 1,3147 +0,0% 1,3147 1,3150 +3,3%

USD/CNH 7,1012 -0,2% 7,1126 7,1135 -0,3%

Bitcoin

BTC/USD 57.274,65 -1,4% 58.088,70 57.483,55 +31,5%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 05, 2024 01:31 ET (05:31 GMT)