===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Nach der Ankündigung des Volkswagens-Konzerns, den Sparkurs mit Arbeitsplatzabbau und möglichen Werksschließungen bei der Kernmarke VW noch einmal zu verschärfen, beschreibt Konzern-Vorstand Oliver Blume die schlechte wirtschaftliche Situation bei Volkswagen als alarmierend. Bei der Marke VW sei die Lage "so ernst, dass man nicht einfach alles weiterlaufen lassen kann wie bisher", sagte Blume Bild am Sonntag. "In Europa werden weniger Fahrzeuge gekauft. Gleichzeitig drängen neue Wettbewerber aus Asien mit Wucht in den Markt. Der Kuchen ist kleiner geworden und wir haben mehr Gäste am Tisch", so der Konzernchef weiter.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

08:00 DE/Hannover Rück SE, PK zum Rückversicherungstreffen in Monte Carlo

19:00 US/Apple Inc, Vorstellung neuer iPhones und KI-Funktionen

22:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 1Q

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 18.382,00 +0,5%

E-Mini-Future S&P-500 5.439,25 +0,4%

E-Mini-Future Nsdq-100 18.562,00 +0,6%

Nikkei-225 36.111,83 -0,8%

Schanghai-Composite 2.738,28 -1,0%

Hang-Seng-Index 17.113,03 -1,9%

+/- Ticks

Bund -Future 133,98 -18

Freitag:

INDEX Schluss +/-

DAX 18.301,90 -1,5%

DAX-Future 18.282,00 -1,9%

XDAX 18.255,03 -1,9%

MDAX 25.046,52 -1,2%

TecDAX 3.225,77 -1,3%

EuroStoxx50 4.738,06 -1,6%

Stoxx50 4.356,82 -1,2%

Dow-Jones 40.345,41 -1,0%

S&P-500-Index 5.408,42 -1,7%

Nasdaq-Comp. 16.690,83 -2,6%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 134,16 -1

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einer leichten Erholung rechnen Händler zum Handelsstart am Montag an Europas Börsen. Nach dem Kursrutsch vom Freitag dürften zunächst Absicherungen eingedeckt werden. Der DAX wird knapp über der 18.300er-Marke erwartet. Echte Kaufargumente gebe es für Aktionäre aber weiter nicht. In den USA gehörten Tech-Werte zu den Hauptverlieren, jedoch auch die ansonsten eher als sichere Häfen betrachtete Telekom- und Konsumwerte. Dies zeige einen zutiefst verunsicherten Markt, heißt es im Handel. Wichtigstes Datum der Woche dürften daher die US-Verbraucherpreise (CPI) am Mittwoch (noch vor der EZB am Donnerstag) sein.

Rückblick: Schwach - Im Gefolge der Wall Street gaben die Börsen kräftig nach, nachdem sich in den USA eine negative Interpretation des US-Arbeitsmarktberichts für August durchgesetzt hatte. Die sogenannten Payrolls überraschten leicht negativ, allerdings lieferten sie keine Katastrophe. Die Nachfrage nach Arbeitskräften in den USA ist im August wieder etwas gestiegen. Der Stellenaufbau lag bei 142.000. Allerdings wurden die Ergebnisse der Vormonate nochmals deutlicher abwärts revidiert. Gleichzeitig lag die Arbeitslosenquote bei 4,2 Prozent und die Lohndynamik hat wieder etwas zugelegt. Raiffeisen Bank International (RBI) fielen um 7,1 Prozent, nachdem ein Gerichtsurteil in Russland den Verkaufsprozess der Mehrheitsbeteiligung an ihrer russischen Tochter AO Raiffeisenbank blockiert hat. Elis rutschten um 15,7 Prozent ab. Hier belastete ein Reuters-Bericht, demzufolge der französische Konzern überlegt, ein Angebot für Vestis, einen US-amerikanischen Anbieter von Arbeitskleidung, abzugeben. Elis sei Bernstein-Analysten zufolge bisher nicht in den USA vertreten und könnte daher keine Synergien mit Vestis freisetzen.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Schwach - Auffallend schwach tendierten die Autos, die mit den Nachrichten über das erweiterte Sparprogamm bei VW diese Woche bereits in den Schlagzeilen standen. Continental schlossen 3,3 Prozent im Minus, VW gaben 3 Prozent nach und Mercedes und BMW um jeweils 2,6 Prozent. Symrise stiegen um 0,5 Prozent, nachdem Goldman Sachs die Aktie von einer Verkaufsempfehlung befreit hat. Grenke knickten um 12,9 Prozent ein. Nach dem Verlust ihrer Risikovorständin hat sich auch die Bafin kritisch geäußert und die "Sicherstellung der ordnungsgemäßen Geschäftsorganisation und Mängelbeseitigung in der Geldwäscheprävention" angeordnet. Atoss schlossen 11 Prozent tiefer, nachdem sich zwei Großaktionäre von Aktien getrennt haben.

XETRA-NACHBÖRSE

Die ausgesprochen negative Reaktion der Wall Street auf die schwachen Arbeitsmarktdaten hat die Kurse am Freitag auch im nachbörslichen Handel weiter belastet. Ansonsten war die Nachrichtenlage aber dünn. Auffällige Bewegungen in Einzelwerten wurden nicht beobachtet.

USA - AKTIEN

Sehr schwach - Der offizielle Arbeitsmarktbericht für August wurde negativ aufgenommen: Die Zahl der neu geschaffenen Stellen lag mit 142.000 unter dem Ökonomenkonsens von 161.000. Die Löhne stiegen um 0,4 Prozent und damit stärker als von Volkswirten mit 0,3 Prozent erwartet. Der überraschend geringe Stellenaufbau schürte Konjunktursorgen, während das etwas stärkere Lohnwachstum Inflationsängsten Nahrung gab. Unter den Einzelwerten rutschten Broadcom um 10,4 Prozent ab. Der Chiphersteller hat seinen Umsatz im abgelaufenen dritten Geschäftsquartal dank seiner Chips für KI-Anwendungen und der Übernahme von VMware zwar gesteigert. Gleichzeitig verbuchte er aber einen Verlust und außerdem fiel der Ausblick schwächer aus als erwartet. Qualcomm (-3,3%) hat nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters die Möglichkeit geprüft, Teile des Chip-Designgeschäfts von Intel (-2,6%) zu erwerben, um sein Produktportfolio zu erweitern. Uipath konnten sich der negativen Stimmung auf Dauer nicht entziehen und verloren 6 Prozent. Das Softwareunternehmen hat seinen Jahresausblick erhöht und kauft Aktien zurück. Smith & Wesson Brands büßten 9,4 Prozent ein, nachdem der Waffenhersteller einen Quartalsverlust mitgeteilt hatte.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,66 -7,9 3,74 -75,5

5 Jahre 3,50 -3,6 3,54 -49,9

7 Jahre 3,60 -2,9 3,63 -37,1

10 Jahre 3,72 -1,0 3,73 -16,1

30 Jahre 4,03 +0,5 4,02 5,5

Die Renditen der US-Anleihen kamen nur vorübergehend deutlicher zurück, nachdem Fed-Gouverneur Christopher Waller Offenheit für größere Zinsschritte um 50 Basispunkte in den kommenden Monaten signalisiert hatte, für den Fall, dass sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt weiter verschlechtert. Am Markt haben sich die Erwartungen an die nächste Fed-Sitzung im laufenden Monat jedoch deutlich in Richtung eines kleinen Zinsschritts von 25 Basispunkten verschoben. Ein 50-Basispunkte-Schritt wurde am Freitag nur noch mit 28 Prozent eingepreist.

+++++ DEVISENMARKT +++++

zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:10 % YTD

EUR/USD 1,1075 -0,1% 1,1084 1,1090 +0,3%

EUR/JPY 158,30 +0,5% 157,56 158,22 +1,7%

EUR/CHF 0,9368 +0,2% 0,9348 0,9358 +1,0%

EUR/GBP 0,8444 -0,0% 0,8444 0,8440 -2,7%

USD/JPY 142,95 +0,6% 142,16 142,62 +1,5%

GBP/USD 1,3116 -0,1% 1,3128 1,3137 +3,1%

USD/CNH 7,1133 +0,3% 7,0948 7,0923 -0,2%

Bitcoin

BTC/USD 54.837,45 +0,7% 54.464,80 54.670,20 +25,9%

Der Dollarindex gab nach den Arbeitsmarktdaten zunächst etwas nach, notierte zuletzt aber wieder gut behauptet.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 68,62 67,67 +1,4% +0,95 -3,3%

Brent/ICE 71,94 71,06 +1,2% +0,88 -4,5%

Konjunktur- und Nachfragesorgen dominierten am Ölmarkt und beendeten eine zwischenzeitliche Erholungsbewegung. Der Preis für ein Barrel US-Rohöl der Sorte WTI fiel um 2,1 Prozent auf 67,67 Dollar. Die Entscheidung der Opec+, ihre geplanten Fördermengenerhöhungen um zwei Monate zu verschieben, kam angesichts des starken Drucks, dem die Ölpreise in den letzten Monaten ausgesetzt waren, nicht überraschend und stützte daher nicht, wie es hieß.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.497,20 2.497,42 -0,0% -0,22 +21,1%

Silber (Spot) 27,96 27,94 +0,1% +0,03 +17,6%

Platin (Spot) 933,46 924,23 +1,0% +9,24 -5,9%

Gold war trotz des schwächeren Arbeitsmarktberichts nicht gefragt. Die Feinunze ermäßigte sich um 0,9 Prozent auf 2.494 Dollar. Anleger hielten die Gefahr einer Rezession wohl nicht für so groß, dass sie in "sichere Häfen" flüchten wollten, hieß es dazu. Marktteilnehmer verwiesen auch darauf, dass der Dollar und die Marktzinsen sich von ihren Tagestiefs erholt hatten.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

WIRTSCHFT SPANIEN

Scope erhöht Spanien auf A (A-) - Ausblick stabil (positiv)

HAUSHALTSPOLITIK DEUTSCHLAND

Der Bundesrechnungshof hat die Haushaltspläne der Ampel-Regierung laut einem Bericht des Spiegels fundamental kritisiert und warnt vor einem verfassungsrechtlichen Risiko des Budgets für 2025. Der Haushaltsentwurf ist "mit erheblichen Mängeln und Risiken" behaftet, heißt es in einem Bericht der Rechnungsprüfer an den Haushaltsausschuss des Bundestages, aus dem der Spiegel zitiert.

BOEING

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 09, 2024 01:32 ET (05:32 GMT)