Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Kering hat im dritten Quartal 2024 weniger umgesetzt als von Analysten erwartet und befürchtet, dass sich der wiederkehrende operative Gewinn im Gesamtjahr nahezu halbieren wird. Der Luxusgüterhersteller, zu dem neben der wichtigsten Marke Gucci auch Yves Saint Laurent und Balenciaga gehören, meldete einen Umsatzrückgang um 15 Prozent auf 3,79 Milliarden Euro. Auf vergleichbarer Basis sank der Umsatz um 16 Prozent. Von Visible Alpha befragte Analysten hatten einen Umsatz von 4 Milliarden Euro geschätzt. Hauptgrund für den Umsatzrückgang ist die schwache Nachfrage in der Region Asien-Pazifik. Der Umsatz von Gucci sackte im Berichtsquartal um 26 Prozent auf 1,64 Milliarden Euro ab. Analysten hatten 1,78 Milliarden Euro geschätzt. Für den wiederkehrenden Betriebsgewinn stellte Kering im laufenden Jahr einen Rückgang auf rund 2,5 von 4,75 Milliarden Euro im Vorjahr in Aussicht.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

MTU (08:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Marge in Prozent):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q24 ggVj Zahl 3Q23

Umsatz 1.814 +20% 18 1.517

EBIT bereinigt 235 +22% 18 192

EBIT-Marge bereinigt 13,0 -- -- 12,7

Ergebnis nach Steuern bereinigt 173 +25% 18 138

Ergebnis je Aktie bereinigt 3,19 +25% 18 2,56

Ergebnis nach Steuern 165 -- 8 -568

Ergebnis je Aktie 3,06 -- 8 -10,61

Freier Cashflow 13 -89% 18 122

SYMRISE (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das dritte Quartal (in Millionen Euro, Wachstum in Prozent):

PROG PROG PROG

3. QUARTAL 3Q24 ggVj Zahl 3Q23

Umsatz Konzern 1.261 +5% 8 1.196

- Scent & Care 478 +5% 8 457

- Taste, Nutrition & Health 783 +6% 8 739

Organisches Wachstum Konzern 8,5 -- 8 6,4

- Scent & Care 6,8 -- 8 7,1

- Taste, Nutrition & Health 9,6 -- 8 6,0

Weitere Termine:

07:30 FR/Danone SA, Umsatz 3Q

07:30 FR/Orange SA, Ergebnis 3Q

07:30 KR/LG Electronics Inc, ausführliches Ergebnis 3Q

08:00 FR/Hermes International SCA, Umsatz 3Q

08:00 GB/Anglo American plc, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Barclays plc, Ergebnis 3Q

08:00 GB/Unilever plc, Trading Statement 3Q

08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, Ergebnis 9 Monate

08:00 DE/Villeroy & Boch AG (V&B), Ergebnis 3Q

08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), Trading Statement 3Q

08:00 GB/Relx plc, Trading Update 9 Monate

12:00 US/United Parcel Service Inc (UPS), Ergebnis 3Q

12:30 US/Honeywell International Inc, Ergebnis 3Q

13:00 US/American Airlines Group Inc, Ergebnis 3Q

14:00 US/Dow Inc, Ergebnis 3Q

17:45 FR/Vinci SA, Umsatz 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- FR

08:45 Geschäftsklimaindex Oktober

PROGNOSE: 98

zuvor: 99

09:15 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 49,8

zuvor: 49,6

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 49,0

zuvor: 48,6

Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 45,0

zuvor: 44,6

- DE

09:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 50,6

zuvor: 50,6

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 47,6

zuvor: 47,5

Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 40,7

zuvor: 40,6

- EU

10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 51,5

zuvor: 51,4

Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 45,3

zuvor: 45,0

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 49,8

zuvor: 49,6

- GB

10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 52,0

zuvor: 52,4

Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 51,4

zuvor: 51,5

- US

14:30 Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) September

Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 245.000

zuvor: 241.000

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 55,3

zuvor: 55,2

Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Oktober

PROGNOSE: 47,5

zuvor: 47,3

16:00 Neubauverkäufe September

PROGNOSE: +0,6% gg Vm

zuvor: -4,7% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 19.468,00 +0,1%

E-Mini-Future S&P-500 5.848,00 +0,2%

E-Mini-Future Nsdq-100 20.314,75 +0,5%

Nikkei-225 38.122,67 +0,0%

Schanghai-Composite 3.281,47 -0,6%

Hang-Seng-Index 20.506,74 -1,2%

+/- Ticks

Bund -Future 132,85 +9

Mittwoch

INDEX Schluss +/-

DAX 19.377,62 -0,2%

DAX-Future 19.440,00 -0,7%

XDAX 19.328,19 -0,7%

MDAX 27.022,06 -0,2%

TecDAX 3.406,56 +0,6%

EuroStoxx50 4.922,55 -0,3%

Stoxx50 4.435,68 -0,4%

Dow-Jones 42.514,95 -1,0%

S&P-500-Index 5.797,42 -0,9%

Nasdaq-Comp. 18.276,65 -1,6%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 132,76 -13

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Europas Börsen dürften mit kleinen Abgaben in den Handel am Donnerstag starten. Als Bremsklotz erweist sich weiterhin das zuletzt gestiegene Zinsniveau an den Anleihemärkten, nachdem die Zinssenkungsfantasie in den USA Risse bekommen hat. Die Veröffentlichung des Beige Book der US-Notenbank am Vortag sollte keine Akzente setzen. Danach hat sich die wirtschaftliche Aktivität in den USA in fast allen Bezirken seit Anfang September kaum verändert. Spannender könnte da die Veröffentlichung der europäischen Einkaufsmanagerindizes am Vormittag werden. Diese dürften die wirtschaftliche Malaise in der Eurozone unterstreichen. Beim Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe wird für Oktober ein minimaler Anstieg auf 51,5 von 51,4 Punkten erwartet. Im verarbeitenden Gewerbe rechnen Analysten mit einem Anstieg auf 45,3 von 45,0 - damit bliebe der Index aber tief im kontraktiven Bereich.

Rückblick: Knapp behauptet - Weiter Bremser waren die jüngst gestiegenen Marktzinsen. "Schon seit Wochenbeginn bremsen die weltweit steigenden Anleiherenditen die Lust auf Aktien. Wieder schwindende Zinssenkungserwartungen in den USA werden von einem stärkeren Dollar begleitet. Das Wort Schuldenbremse ist für die Amerikaner ein Fremdwort", kommentierte CMC und führte aus, sollten die Republikaner nach der Wahl mit Donald Trump nicht nur den Präsidenten stellen, sondern auch die Mehrheit im Kongress gewinnen, könnte die US-Wirtschaft auch 2025 ihre Sonderstellung in der Welt nicht nur beim Wirtschaftswachstum behaupten, sondern auch in Sachen Schulden. Schlusslichter waren Rohstoffaktien, deren Subindex 1,4 Prozent einbüßte. Von einem "bemerkenswert schwachen Quartal" sprachen die Analysten von RBC mit Blick auf L'Oreal. Die Aktie büßte 2,5 Prozent ein. Das organische Umsatzwachstum des Kosmetikkonzerns verfehlte demnach mit 3,4 Prozent den Konsens von 6,0 Prozent deutlich. Auch die Zahlen von Akzo Nobel (-3,5%) kamen schlecht an. Die Einnahmen im dritten Quartal litten nach Einschätzung der Citi-Analysten unter der Abschwächung des Automobilsektors und einer schwächeren Nachfrage aus China. In Zürich stiegen Roche dagegen um 1,8 Prozent. Der Pharmariese bekräftigte den Ausblick und will die Dividende abermals erhöhen.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Behauptet - Deutsche Bank fielen nach insgesamt guten Quartalszahlen um 0,9 Prozent. Händler bemerkten dazu, die Aktie sei bereits vor den Zahlen stark gelaufen, so dass einige Akteure Gewinne mitgenommen haben dürften. Als "beeindruckend" werteten die Analysten von Jefferies die Ergebnisse der Fondstochter DWS. Der bereinigte Vorsteuergewinn habe den Konsens um 5 Prozent übertroffen, getrieben durch höhere Einnahmen und niedrigere Kosten. Der Kurs stieg um 1,7 Prozent. Mit einem Minus von 2 Prozent wurden die Quartalszahlen der Deutschen Börse quittiert. Diese bewegten sich im Rahmen der Erwartungen. Allerdings habe die im Fokus der Anleger stehende Sparte Investment Management Solutions die Prognosen bei den Nettoerlösen um 4 Prozent verfehlt, so die Analysten von Jefferies. Für Flatexdegiro ging es um 4,7 Prozent nach unten. Das Unternehmen habe die Erwartungen leicht verfehlt, urteilte die Deutsche Bank. Evotec machten einen Satz um fast 9 Prozent, nachdem das Biotechnologieunternehmen eine Erweiterung der Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb mitgeteilt hatte.

XETRA-NACHBÖRSE

