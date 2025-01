Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

US-Präsident Trump hat am ersten Tag seiner zweiten Amtszeit Dekrete zum Grenzregime, zur Energiepolitik und zu Diversity-Programmen für die Bundesregierung erlassen, mit denen wichtige Maßnahmen der Biden-Regierung rückgängig gemacht werden sollen. Zu Trumps Einwanderungsplänen gehören die Abschaffung des Geburtsortsprinzips, die Ausrufung des nationalen Notstands an der Südgrenze und die Beendigung des Asyls durch beschleunigte Abschiebungen, wie Trump sagte. Er gab dem Verteidigungsminister zehn Tage Zeit, um einen Plan für den Einsatz von US-Truppen zur Sicherung der Grenze vorzulegen. Bei einer späteren Kundgebung machte Trump 78 Dekrete aus der Biden-Ära rückgängig und unterzeichnete weitere Dekrete. Einige seiner Maßnahmen werden wahrscheinlich juristisch angefochten werden, darunter die Beendigung des Geburtsortsprinzips für Kinder.

Trump unterzeichnete Dekrete über den Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen und der Weltgesundheitsorganisation, was die USA nach einer einjährigen Kündigungsfrist tun könnten. Und er wies den Justizminister an, ein US-Verbot der Social-Media-App TikTok für 75 Tage nicht durchzusetzen. Trump unterzeichnete auch Dekrete und Memoranden, um die Vorschriften für die Energieerzeugung zu lockern und die Inflation zu senken. Dazu gehöre die Abschaffung der Klimaschutzbestimmungen für die Produktion von Elektrofahrzeugen, sagte Trump. Er führte keine neuen Zölle ein, sagte aber, dass er plane, ab 1. Februar 25-Prozent-Zölle auf Importe aus Kanada und Mexiko zu erheben, und er möglicherweise noch allgemeine Zölle einführen werde. Trump wies die Bundesbehörden an, die Handelspolitik und die Wirtschaftsbeziehungen zu China und den nordamerikanischen Nachbarn zu bewerten. Und er wies die Bundesbehörden an, die anhaltenden US-Handelsdefizite zu verringern und die seiner Meinung nach unfaire Handels- und Währungspolitik anderer Länder zu bekämpfen. Sein Hauptaugenmerk liegt dabei auf China, Kanada und Mexiko.

Der europäische Automarkt ist im Dezember gewachsen, nach einem leichten Rückgang im November. Wie Acea mitteilte, stiegen die Pkw-Neuzulassungen in der EU, der Freihandelszone Efta und Großbritannien um 4,1 Prozent auf 1,09 Millionen Fahrzeuge. Im Gesamtjahr 2024 stand unter dem Strich ein kleiner Zuwachs um 0,9 Prozent auf 12,9 Millionen Fahrzeuge zu Buche. Während der spanische Markt im vergangenen Monat kräftig um 28,8 Prozent zulegte und der französische Markt um moderate 1,5 Prozent wuchs, ging es im deutschen Markt um 7,1 Prozent nach unten. Mit Blick auf die Antriebsarten verzeichneten die batterieelektrischen Pkw im letzten Monat des Jahres einen Rückgang der Neuzulassungen um 10,2 Prozent. Elektro-Hybridautos verbuchten ein deutliches Plus von 33,1 Prozent. Die Verkäufe von Benzinern und Dieselfahrzeugen gingen um 1,8 Prozent zurück. Marktführer Volkswagen konnte seine Verkäufe um 4,9 Prozent auf 286.765 Pkw steigern. Stellantis verbuchte einen Rückgang um 6,7 Prozent auf 126.091 Autos, wobei insbesondere Opel und Fiat erneut schwach abschnitten. Der Absatz bei Mercedes-Benz sank um 6,0 Prozent, der von BMW ging um 8,3 Prozent zurück.

07:00 CH/ Docmorris AG (ehemals Zur Rose Group AG), Jahresumsatz

12:30 US/3M Co, Ergebnis 4Q

17:30 DE/Porsche AG, Pre Close Call FY 2024

17:45 FR/Alstom SA, Umsatz 3Q

22:00 US/Netflix Inc, Ergebnis 4Q

- GB

08:00 Arbeitsmarktdaten Januar

Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO)

PROGNOSE: 4,4%

zuvor: 4,3%

- DE

11:00 ZEW-Index Konjunkturerwartungen Januar

PROGNOSE: 15,0 Punkte

zuvor: 15,7 Punkte

Konjunkturlage

PROGNOSE: -93,0 Punkte

zuvor: -93,1 Punkte

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 21.058,00 -0,4%

E-Mini-Future S&P-500 6.041,25 +0,1%

E-Mini-Future Nsdq-100 21.611,00 +0,1%

Nikkei-225 38.973,66 +0,2%

Schanghai-Composite 3.239,85 -0,1%

Hang-Seng-Index 20.088,97 +0,8%

+/- Ticks

Bund -Future 131,94% +18

Vortag:

INDEX Schluss +/-

DAX 20.990,31 +0,4%

DAX-Future 21.103,00 +0,5%

XDAX 20.980,85 +0,5%

MDAX 26.001,96 +0,6%

TecDAX 3.608,45 +0,6%

EuroStoxx50 5.164,44 +0,3%

Stoxx50 4.464,85 -0,1%

Dow-Jones 43.487,83 +0,8% (17.1.)

S&P-500-Index 5.996,66 +1,0% (17.1.)

Nasdaq-Comp. 19.630,20 +1,5% (17.1.)

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 131,73% -5

EUROPA

Ausblick: Mit einem vorsichtigen Handelsstart rechnen Händler. Die Märkte müssten zunächst die Aussagen zur Amtseinführung von Donald Trump als US-Präsident verdauen. In Asien zeigten sich leichte Entspannungszeichen, da noch keine extremen Zollmaßnahmen angekündigt wurden. Trump hatte aber wie erwartet in den Stunden nach Amtseintritt bereits zahlreiche Dekrete unterzeichnet. Er machte klar, dass die USA auf Kosten anderer Länder wachsen sollen. Importzölle sollen den Wohlstand der US-Bürger mehren, fossile Energie ins Ausland exportiert werden. Die bisherige, "grüne" Klimapolitik soll beendet werden. Die internationale Zusammenarbeit will er zusammenstreichen, wie der angekündigte Austritt aus der WHO und dem Pariser Klimabkommen zeigt. Per Saldo kommentierten Politikbeobachter die Trump-Rede als Grundlage für politische Konflikte in den kommenden Jahren. Die leichte Entspannung in Asien sollte daher nicht überbewertet werden und könnte kurzlebig sein, warnen die Strategen von Nomura.

Rückblick: Etwas fester - Stützend wirkte ein Bericht im Wall Street Journal, laut dem Donald Trump am Tag seiner Amtseinführung keine neuen Zölle implementieren werde. Das bedeute zwar nicht, dass er dies nicht noch tun werde, hieß es im Handel, der Artikel nähre aber die Hoffnung, dass die Zollpolitik von Trump letztlich pragmatischer ausfallen werde als dies seine verbalen Einlagen nahelegten. Telefonica (-2,7%) tauschte überraschend ihre Führung aus. "Die Entscheidung ist angesichts der neuen Aktionärsstruktur von Telefonica und der Tatsache, dass einige der relevanten Aktionäre den Wunsch geäußert haben, eine neue Etappe im Vorstandsvorsitz einzuleiten", getroffen worden, hieß es vom Unternehmen. Nach dem überraschenden Tod des Vorstandsvorsitzenden Klemens Haselsteiner sank der Strabag-Kurs in Wien um 1,1 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Etwas fester - Bei 21.055 markierte der DAX ein Allzeithoch. Dank des WSJ-Berichts lagen Automobilaktien sehr gut im Markt: VW stiegen 1,7 Prozent, BMW 2,8 Prozent oder Mercedes-Benz 2,3 Prozent. Äußerst positiv kamen die Geschäftszahlen von Lanxess (+5,1%) an. Im Gefolge stiegen BASF 2,4 Prozent und Evonik 2 Prozent. Nach viel besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen kamen Nemetschek sogar auf ein Plus von 10,4 Prozent. Hypoport machten einen Satz von 7,4 Prozent - die Gesellschaft hat im vierten Quartal einen deutlichen Anstieg des Geschäftsvolumens im Segment Immobilien verzeichnet. Formycon (+0,7%) kann ein Biosimilar in der EU vermarkten. Zalando (-1,7%) hat ihr Übernahmeangebot für die noch ausstehenden Aktien an About You gestartet und bietet Aktionären 6,50 Euro je Anteilsschein in bar. About You gewannen 2,3 Prozent auf 6,56 Euro. Das Schlusslicht im DAX bildeten Siemens Energy (-3,4%), nachdem die UBS das Votum auf "Verkaufen" gesenkt hatte. Nach dem Kurssprung vom Freitag verloren Suss Microtec 3,9 Prozent.

XETRA-NACHBÖRSE

Im nachbörslichen Handel sind die Kurse etwas zurückgekommen, nachdem der DAX während des Xetra-Handels ein Rekordhoch oberhalb von 21.000 Punkten markiert hatte. Es fehlten die Impulse von der Wall Street, da die US-Börsen wegen des Feiertags Martin Luther King Day geschlossen waren. Auch war die Nachrichtenlage dünn. Auffällige Bewegungen in Einzelwerten wurden nicht beobachtet.

USA - AKTIEN (17.1.)

Fester - Zur guten Stimmung trugen ermutigende chinesische Konjunkturdaten bei. Überdies hatte der IWF die Wachstumsprognosen für die US-Wirtschaft nach oben revidiert. Demnach dürften die USA andere große westliche Volkswirtschaften abhängen. Dazu passend übertrafen neue US-Konjunkturdaten die Erwartungen. Schließlich blickte der Markt der Amtseinführung des neuen als wirtschaftsfreundlich geltenden US-Präsidenten Donald Trump am Montag hoffnungsvoll entgegen. Intel legten um 9,2 Prozent zu. Treiber waren wieder Spekulationen über eine mögliche Übernahme. Der Kurs des Chipherstellers Qorvo machte einen Sprung um 14,4 Prozent. Laut einem Bericht hat der aktivistische Investor Starboard Value eine Beteiligung von 7,7 Prozent aufgebaut. Schlumberger verteuerten sich um 6,1 Prozent, nachdem das Unternehmen mit Umsatz und Gewinn im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen hatte. Die Schätzungen des Marktes überbot auch State Street. Gleichwohl ging es für die Aktie um 2,8 Prozent abwärts. Bemängelt wurde, dass auf Quartalssicht die Marge gesunken war. Licht und Schatten enthielten die Geschäftszahlen des Speditionsunternehmens J.B. Hunt (-7,4%): Während der Gewinn stieg, ging der Umsatz zurück.

