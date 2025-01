Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

Wer­bung Wer­bung

MONTAG: In Sydney bleiben die Börsen wegen des Feiertages Australia Day geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

US-Präsident Donald Trump nutzte das Weltwirtschaftsforum in Davos zu einer Warnung an die globale Elite. "Meine Botschaft an jedes Unternehmen der Welt ist einfach: Stellen Sie Ihr Produkt in Amerika her, und wir bieten Ihnen die niedrigsten Steuern der Welt", sagte Trump am Donnerstag in einer Videoansprache. "Aber wenn Sie Ihr Produkt nicht in Amerika herstellen, was Ihr Vorrecht ist, dann müssen Sie einfach einen Zoll bezahlen." Trump forderte auch die von Saudi-Arabien angeführte Organisation Erdölexportierender Länder (OPEC) auf, den Ölpreis zu senken. Er deutete an, dass ein solcher Schritt Druck auf Russland ausüben könnte, seine Invasion in der Ukraine zu beenden, da ein Großteil der Einnahmen des Kremls aus Energieverkäufen stammt. Trump strebt zudem rasche Verhandlungen zur Beendigung des Krieges zwischen der Ukraine und Russland an. In seiner Rede in Davos bekräftigte er seinen Wunsch, sich bald mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu treffen, um die Kämpfe zu beenden. Trumps Drängen auf sofortige Verhandlungen hat die europäischen Staats- und Regierungschefs verärgert, vor allem jene aus dem Osten und in der Nähe der Ukraine. Sie sagen, jetzt sei nicht der richtige Zeitpunkt für Gespräche, da Putin nach fast drei Jahren Krieg und Hunderttausenden von Opfern nicht die Absicht habe, seine Truppen abzuziehen. Sie empfehlen, die Ukraine mit mehr Waffen und wirtschaftlicher Hilfe zu versorgen, um den Trend auf dem Schlachtfeld umzukehren und ihr mehr Einfluss zu verschaffen, indem man Putin effektiv zu Gesprächen zwingt.

Wer­bung Wer­bung

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 CH/Givaudan SA, Jahresergebnis

07:00 SE/Ericsson - Telefon AB LM Ericsson, Ergebnis 4Q

08:00 GB/Burberry Group plc, Trading Update 3Q

10:00 DE/Vonovia SE, ao HV zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit Deutsche Wohnen

Wer­bung Wer­bung

13:00 US/American Express Co, Ergebnis 4Q

13:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 4Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- FR

09:15 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: 49,5

zuvor: 49,3

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 47,7

zuvor: 47,5

09:15 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: 42,2

zuvor: 41,9

- DE

09:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: 51,0

zuvor: 51,2

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 48,3

zuvor: 48,0

09:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: 42,5

zuvor: 42,5

- EU

10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: 51,5

zuvor: 51,6

10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(1. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: 45,4

zuvor: 45,1

Einkaufsmanagerindex gesamt (1. Veröffentlichung)

PROGNOSE: 49,8

zuvor: 49,6

- GB

10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: 50,9

zuvor: 51,1

10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: 47,0

zuvor: 47,0

- US

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (1. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: 56,5

zuvor: 56,8

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(1. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: 49,7

zuvor: 49,4

16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Januar

PROGNOSE: 73,2

zuvor: 74,0

16:00 NAR, Verkauf bestehender Häuser Dezember

PROGNOSE: +1,2% gg Vm

zuvor: +4,8% gg Vm

Im Lauf des Tages:

- JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats

PROGNOSE: 0,50%

zuvor: 0,25%

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 21.623,00 +0,1%

E-Mini-Future S&P-500 6.147,00 -0,1%

E-Mini-Future Nsdq-100 22.007,00 -0,1%

Nikkei-225 39.930,94 -0,1%

Schanghai-Composite 3.251,61 +0,7%

Hang-Seng-Index 20.097,26 +2,0%

+/- Ticks

Bund -Future 131,65% +9

Donnerstag:

INDEX Schluss +/-

DAX 21.411,53 +0,7%

DAX-Future 21.601,00 +1,1%

XDAX 21.484,90 +1,2%

MDAX 25.951,24 -0,4%

TecDAX 3.657,01 -0,2%

EuroStoxx50 5.217,50 +0,2%

Stoxx50 4.521,04 +0,3%

Dow-Jones 44.565,07 +0,9%

S&P-500-Index 6.118,71 +0,5%

Nasdaq-Comp. 20.053,68 +0,2%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 131,56% -18

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die Börsen dürften mit Aufschlägen in den Handel starten. Stützend wirken Aussagen von US-Präsident Donald Trump, denen zufolge er es vorzöge, keine Zölle auf chinesische Importe erheben zu müssen. Das wird an den Börsen als weiteres Indiz dafür gesehen, dass sich Trump in der Zollpolitik letztlich pragmatischer zeigen werde als angekündigt. Auch zum Thema Zölle auf europäische Importe hat sich Trump bislang bedeckt gehalten, ein wichtiger Treiber für die jüngste Rally. "Mit der Ankündigung, möglicherweise auf Zölle gegen China zu verzichten, zündet der US-Präsident die nächste Stufe das aktuellen Kursfeuerwerks", heißt es beim Vermögensverwalter QC Partners. Die Stimmung am Markt sei exzellent, das werde auch deutlich am niedrigen Volumen der ausstehenden Put-Optionen.

Rückblick: Gut behauptet - Ein schwacher Technologiesektor bremste den Gesamtmarkt. Das Umfeld blieb jedoch positiv, wie Marktteilnehmer sagten: US-Präsident Donald Trump hat sich zum Thema Zölle mit Blick auf Europa bislang bedeckt gehalten. Daneben deuteten die ersten Unternehmenszahlen auf einen positiven Verlauf der Berichtssaison hin. Und schließlich haben US-Anleger europäische Aktien wiederentdeckt, so das Ergebnis der jüngsten Fondsmanager-Umfrage der Bank of America. Mit einem Minus von 4,4 Prozent belasteten ASML den Sektor der Technologiewerte, der 1,5 Prozent tiefer gehandelt wurde. Im Handel verwies man unter anderem auf einen Bericht, wonach der niederländische Premierminister Dick Schoof in Davos gesagt habe, er gehe davon aus, dass US-Präsident Trump weiter darauf drängen werde, den Export von Chipherstellungsmaschinen der ASML nach China zu beschränken. Tagesgewinner waren Bankentitel mit Aufschlägen von 1,8 Prozent. Die Lage an den Anleihemärkten hatte sich zuletzt deutlich entspannt.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Freundlich - Der DAX markierte ein Rekordhoch. VW schlossen 1,7 Prozent fester. Der Tenor im Vorabrundruf (Pre-Close) war laut den Analysten von Stifel positiv im Hinblick auf EBIT, Auftragseingang, Dividende, CO2 und Kosteneinsparungen. Für Zalando ging es 5,2 Prozent nach oben, laut Angaben aus dem Handel soll sich das Unternehmen auf einer Investorenkonferenz positiv präsentiert haben. Tagesgewinner waren Siemens Energy mit Aufschlägen von 6,6 Prozent. Die Aktie setzte die Aufwärtsbewegung des Vortages fort. Aufsichtsrat Joe Kaeser sieht das Unternehmen im Hinblick auf die US-Präsenz "im Sweet Spot". Im MDAX brachen Puma um 22,8 Prozent ein, nachdem Geschäftszahlen und Ausblick enttäuscht hatten. Salzgitter (+5,7% auf 16,63 Euro) hatte von ihren Aktionären GP Günter Papenburg und TSR Recycling ein Übernahmeangebot mit einem indikativen Preis von 18,50 Euro je Aktie erhalten. Die Kursreaktion legte nahe, dass Aktionäre Zweifel an einer Übernahme haben. Für Thyssenkrupp ging es im Gefolge 6,6 Prozent nach oben. Nagarro legten um 2,5 Prozent zu nach überzeugenden Zahlen für 2024. Für Carl Zeiss Meditec ging es um 7,3 Prozent nach oben, nachdem Equita den Wert auf "Kaufen" hochgestuft hatte.

XETRA-NACHBÖRSE

Von einem lebhaften Handel berichtete ein Händler von Lang & Schwarz. Wichtige Unternehmensmeldungen habe es aber kaum gegeben. Siemens Energy bauten ihr deutliches Plus aus dem regulären Handel bei recht hohen Umsätzen noch weiter aus. Die Titel wurden 1 Prozent höher getaxt. Commerzbank stiegen mit dem Gesamtmarkt um 0,5 Prozent. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat die Konzernführung von Unicredit mit ungewöhnlich harschen Worten aufgefordert, ihre Versuche zur Übernahme der Commerzbank einzustellen.

USA - AKTIEN

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 24, 2025 01:40 ET (06:40 GMT)