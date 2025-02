Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: Wegen der Goldenen Woche im Rahmen des Chinesischen Neujahr- und Frühlingsfests bleibt die Börse in Schanghai geschlossen.

DIENSTAG: Wegen der Goldenen Woche im Rahmen des Chinesischen Neujahr- und Frühlingsfests bleibt die Börse in Schanghai geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

Das Weiße Haus hat am Samstag eine Welle von Zöllen gegen Kanada, Mexiko und China verkündet. Damit wurden die ersten größeren Abgaben in der zweiten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump eingeführt und der Grundstein für einen Handelskrieg gelegt. Ab Dienstag erheben die USA eine Abgabe von 25 Prozent auf Einfuhren aus Kanada und Mexiko, einen Zoll von 10 Prozent auf Energieprodukte aus Kanada und einen zusätzlichen Zoll von 10 Prozent auf China. Die Zölle werden im Rahmen einer wirtschaftlichen Notstandsbefugnis verhängt, die noch nie zuvor für Zölle verwendet wurde, "wegen der großen Bedrohung durch illegale Einwanderer und tödliche Drogen, die unsere Bürger töten, einschließlich Fentanyl", erklärte Trump. Es wird keine Ausnahmen von den Zöllen geben, sagte ein hochrangiger Regierungsbeamter, und die Zölle blieben so lange in Kraft, bis das Weiße Haus davon überzeugt sei, dass die Handelspartner das illegale Fentanyl beseitigt hätten. Kanada, Mexiko und China kündigten bereits Gegenmaßnahmen an. Trump deutete an, dass die Zölle gegen Mexiko, Kanada und China nur der Anfang seien, und kündigte an, dass die USA bereits Mitte Februar Zölle auf Computerchips, Arzneimittel, Stahl, Aluminium, Kupfer sowie Öl- und Gasimporte erheben würden. Auch die Europäische Union werde mit Zöllen belegt, kündigte Trump an.

Peking will den USA im Handelsstreit entgegenkommen. Die chinesische Regierung bereitet ein Angebot, um höhere Zölle und die Beschränkung des Verkaufs von Technologie abzuwenden, wie über die Vorgänge informierte Personen sowohl in Peking als auch in Washington berichteten.

+++++ TAGESTHEMA II +++++

Nach Absatzproblemen steht bei Porsche nun auch personell ein größerer Umbau in der Führungsspitze an. Der langjährige Finanzvorstand Lutz Meschke und Vertriebschef Detlev von Platen sollen aus dem Vorstand ausscheiden, teilte der Sportwagenhersteller mit. Der Aufsichtsrat habe den Aufsichtsratsvorsitzenden Wolfgang Porsche beauftragt, entsprechende Gespräche über ein einvernehmliches vorzeitiges Ausscheiden zu führen. Weitere Details nannte das Unternehmen zunächst nicht. Meschke steht seit vielen Jahren eng an der Seite von CEO Oliver Blume. Das Amt des Finanzvorstandes hat er seit 2009 inne, zudem ist er IT-Vorstand. Porsche steckt, wie viele andere Autohersteller auch, besonders in China momentan in der Krise. Der Absatz sackte auf dem größten Automarkt vergangenes Jahr um mehr als ein Viertel ab.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:00 CH/Julius Bär Group AG, Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende

Thyssenkrupp 0,15 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- IT

09:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Januar

PROGNOSE: k.A.

zuvor: 46,2

11:00 Verbraucherpreise (vorläufig) Januar

PROGNOSE: k.A.

zuvor: +0,1% gg Vm/+1,3%gg Vj

- DE

09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)

Januar

PROGNOSE: 44,1

1. Veröff.: 44,1

zuvor: 42,5

- FR

09:55 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)

Januar

PROGNOSE: 45,3

1. Veröff.: 45,3

zuvor: 41,9

- EU

10:00 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Eurozone

(2. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: 46,1

1. Veröff.: 46,1

zuvor: 45,1

11:00 Verbraucherpreise Eurozone (Vorabschätzung) Januar

Eurozone

PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+2,4% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+2,4% gg Vj

Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak)

PROGNOSE: -1,0% gg Vm/+2,7% gg Vj

zuvor: +0,5% gg Vm/+2,7% gg Vj

- GB

10:30 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung)

Januar

PROGNOSE: k.A.

1. Veröff.: 48,2

zuvor: 47,0

- US

15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe

(2. Veröffentlichung) Januar

PROGNOSE: 50,1

1. Veröff.: 50,1

zuvor: 49,4

16:00 Bauausgaben Dezember

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: 0,0% gg Vm

16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Januar

PROGNOSE: 50,0 Punkte

zuvor: 49,3 Punkte

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

·INDEX Stand +/-

·DAX-Future 21.326,00 -1,9%

·E-Mini-Future S&P-500 5.949,25 -1,9%

·E-Mini-Future Nsdq-100 21.057,75 -2,5%

·Nikkei-225 38.508,01 -2,7%

·Schanghai-Composite Feiertag

·Hang-Seng-Index 20.108,00 -0,6%

· +/- Ticks

·Bund -Future 132,99% +65

Freitag:

INDEX Schluss +/-

DAX 21.732,05 +0,0%

DAX-Future 21.879,00 +0,2%

XDAX 21.775,44 +0,2%

MDAX 26.730,94 -0,0%

TecDAX 3.727,36 +0,3%

EuroStoxx50 5.286,87 +0,1%

Stoxx50 4.607,74 +0,2%

Dow-Jones 44.903,49 +0,0%

S&P-500-Index 6.111,96 +0,7%

Nasdaq-Comp. 19.921,64 +1,2%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 132,46 +56

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: "Nun sind es die Zölle, die die lange erwartete Konsolidierung an den europäischen Aktienmärkten einleiten", so ein Marktteilnehmer am Morgen. Der DAX wird vorbörslich etwa 500 Punkte niedriger erwartet in der Nähe der Marke von 21.200 Punkten. US-Präsident Donald Trump hat nun Zölle von 25 Prozent auf Einfuhren aus Mexiko und Kanada in Kraft gesetzt, auf Energie aus Kanada sind es 10 Prozent. Da die beiden Länder mit Gegenmaßnahmen reagieren, droht nun ein Handelskrieg. Auch auf Einfuhren aus China hat Trump Zölle von 10 Prozent verhängt, auf Einfuhren aus der EU hat er Zölle angekündigt. "Überraschend ist die Entwicklung eigentlich nicht", so ein Marktteilnehmer. Andererseits seien die Zölle nach der jüngsten Rally um 2.000 Punkte "ein willkommener Anlass" für Gewinnmitnahmen, sagt er.

Rückblick: Behauptet - Marktteilnehmer sprachen von einem ruhigen, letzten Handelstag des Monats, denn Fonds wollten ihre Kursentwicklung sichern. Immerhin lag eine ereignisreiche Woche mit Tech-Crash, scharfer Erholung, Zinssenkungen und vielem mehr hinter den Börsen. Etwas günstiger als erwartet ausgefallene Verbraucherpreise aus Deutschland setzten keine Akzente. Kursgewinner war der Technologiesektor mit 1,7 Prozent Plus, hier stützten auch positiv aufgenommene Apple-Zahlen. An der Spitze standen nach starken Geschäftszahlen Hexagon mit 9 Prozent Plus. Auch ASML (+2,3%) und STMicro (+2,9%) erholten sich von ihren Rückschlägen im Wochenverlauf. Novartis hatte mit einem stärkeren Umsatzwachstum und einer besseren Marge aufgewartet. Entsprechend wurde die Dividende um über 6 Prozent erhöht. Die Aktien legten um 1,9 Prozent zu. Beim Autozulieferer SKF sank indes der Umsatz. Damit setzte sich aber nur der bekannte Branchentrend fort. SKF gaben 1,1 Prozent ab. Salvatore Ferragamo sprangen nach besser als befürchtet ausgefallenen Geschäftszahlen um 6 Prozent. Auch Puig Brands (+1,6%) konnte am Vorabend von einer Erholung vor allem in Nordamerika berichten.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Behauptet - Der DAX markierte ein weiteres Allzeithoch. Seit Jahresbeginn belaufen sich die Gewinne auf über 9 Prozent. Nach besseren Geschäftszahlen und der Ankündigung eines neues Aktienrückkaufprogramms schlossen Commerzbank 1,7 Prozent fester. Die Deutsche Bank schloss nicht aus, dass die Bank auf ihrem Kapitalmarkttag im Februar die Ziele für 2025 anheben werde. Auch Atoss Software überzeugte mit besseren Geschäftszahlen. Der Kurs stieg um 0,9 Prozent. Bei Merck kam es nach dem jüngsten Höhenflug zu Gewinnmitnahmen, das Papier gab 3,4 Prozent nach. Für Baywa ging es um 8,1 Prozent nach unten. Auslöser war die Nachricht, dass das Unternehmen ein Restrukturierungsvorhaben nach dem Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz ("StaRUG") angeht. Sixt schlossen 3,4 Prozent schwächer nach einer Platzierung.

XETRA-NACHBÖRSE

Leicht abwärts ging es nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz. Die sich abzeichnende Einführung von Importzöllen durch die USA ab Samstag habe das Sentiment leicht belastet, ergänzte der Teilnehmer. Wichtige Unternehmensmeldungen habe es nicht gegeben, sagte der Händler.

USA - AKTIEN

