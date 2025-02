Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

Die Deutsche Börse strebt nach spürbaren Erlös- und Ergebniszuwächsen im vergangenen Jahr auch in diesem Jahr weiteres Erlös- und Gewinnwachstum an. Wie der Konzern bei Vorlage seiner Zahlen für das vierte Quartal und Gesamtjahr 2024 mitteilte, plant er im laufenden Jahr mit einem Anstieg der Nettoerlöse ohne Treasury-Ergebnis auf rund 5,2 Milliarden Euro sowie mit einem Anstieg des EBITDA ohne Treasury-Ergebnis auf rund 2,7 Milliarden. Für das Jahr 2024 schlägt die Deutsche Börse eine Dividende von 4,00 Euro je Aktie vor. Dies entspricht einem Dividenden-Anstieg um 5 Prozent und einer Ausschüttungsquote von 38 Prozent. Der Börsenbetreiber will in diesem Jahr ein neues Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von 500 Millionen Euro auflegen. Für das Gesamtjahr wurden folgende Eckdaten bekannt gegeben (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro, Bilanzierung nach IFRS):

. BERICHTET PROG PROG

GESAMTJAHR Gj24 ggVj Gj24 ggVj Gj23

Nettoerlöse 5.829 +15% 5.823 +15% 5.077

Operative Kosten 2.469 +17% 2.470 +17% 2.118

EBITDA 3.396 +15% 3.372 +15% 2.944

Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.949 +13% 1.904 +10% 1.724

Ergebnis je Aktie 10,60 +13% 10,37 +11% 9,35

Dividende je Aktie 4,00 +5% 4,06 +7% 3,80

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

JENOPTIK (07:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Geschäftsjahr (in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie und Dividende in Euro, Marge in Prozent, nach IFRS)

PROG PROG PROG

GESAMTJAHR Gj24 ggVj Zahl Gj23

Umsatz 1.117 +5% 11 1.066

EBITDA 220 +5% 8 210

EBITDA-Marge 19,7 -- -- 19,7

EBIT 144 +14% 11 126

Ergebnis nach Steuern 92 +26% 10 74

Ergebnis je Aktie 1,60 +26% 11 1,27

Dividende je Aktie 0,41 +17% 11 0,35

Weitere Termine:

07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Jahresergebnis

07:00 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 3Q

07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 4Q

07:00 NL/Heineken NV, Jahresergebnis

07:25 IT/Telecom Italia SpA (TI), vorläufiges Jahresergebnis und Strategie 2025-2027

07:30 AT/Voestalpine AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 PK)

07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Jahresergebnis

08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1H (14:00 Analystenkonferenz)

08:30 JP/Softbank Group Corp, Ergebnis 3Q

10:00 DE/Deutsche Börse AG, BI-PK

13:00 US/Kraft Heinz Co, Jahresergebnis

17:40 FR/Cie Generale des Etablissements Michelin SCA, Jahresergebnis

22:00 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 2Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:30 Realeinkommen Januar

14:30 Verbraucherpreise Januar

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,9% gg Vj

zuvor: +0,4% gg Vm/+2,9% gg Vj

Verbraucherpreise Kernrate

PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,1% gg Vj

zuvor: +0,2% gg Vm/+3,2% gg Vj

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 22.180,00 0%

E-Mini-Future S&P-500 6.087,25 -0,1%

E-Mini-Future Nsdq-100 21.786,50 -0,0%

Nikkei-225 38.965,90 +0,4%

Schanghai-Composite 3.326,14 +0,2%

Hang-Seng-Index 21.699,93 +1,9%

+/- Ticks

Bund -Future 132,62 -10

Dienstag:

INDEX Schluss +/-

DAX 22.037,83 +0,6%

DAX-Future 22.180,00 +0,6%

XDAX 22.093,05 +0,7%

MDAX 27.246,06 -0,1%

TecDAX 3.832,32 +0,8%

EuroStoxx50 5.390,91 +0,6%

Stoxx50 4.681,73 +0,2%

Dow-Jones 44.593,65 +0,3%

S&P-500-Index 6.068,50 +0,0%

Nasdaq-Comp. 19.643,86 -0,4%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 132,72% -70

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Vorbörslich zeichnen sich kleinere Aufschläge an Europas Börsen zur Eröffnung am Mittwoch ab. Damit würde sich die Outperformance gegenüber den US-Börsen fortsetzen. Stützend wirken eine besser als erwartet laufende Berichtssaison sowie die Hoffnung auf einen in den kommenden Tagen vorgestellten Friedensplan für die Ukraine. Auch setzen die Investoren auf eine Lockerung der Schuldenbremse nach der Bundestagswahl. Zugleich ist Europa bislang von Strafzöllen durch die neue US-Administration verschont geblieben, obgleich Analysten warnen, dass dies nur eine Frage der Zeit sei. Akzente könnte am Nachmittag die Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise setzen. Im Konsens wird für Januar ein Anstieg der Preise von 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat erwartet. Daneben spricht Fed-Chairman Jerome Powell vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses. Am Vortag hatte er vor dem Senatsausschuss erklärt, die US-Notenbank müsse die Geldpolitik nicht rasch lockern. Zur Wirtschaftspolitik von US-Präsident Donald Trump wollte sich Powell explizit nicht äußern. Am Morgen dürften zunächst Unternehmenszahlen für Bewegung sorgen.

Rückblick: Die jüngsten Zollankündigungen durch US-Präsident Donald Trump treiben den Investoren keine Sorgenfalten auf die Stirn. Vielmehr wird darauf gesetzt, dass es letztendlich zu einer Verhandlungslösung kommen wird. Schwächster Sektor waren Reise- und Freizeitwerte mit einem Minus von durchschnittlich 2,3 Prozent, belastet durch die deutlichen Abschläge bei Entain und Tui. Airlines litten unter den steigenden Ölpreisen, Lufthansa verloren 3,9 und Easyjet 2,7 Prozent. Nach dem Abgang des erst im vergangenen September angetretenen CEO Gavin Isaacs brachen Entain um gut 11 Prozent ein. Unicredit legte laut JP Morgan (JPM) solide Geschäftszahlen vor. Die Einnahmen haben sich besser entwickelt dank einer guten Kostenkontrolle und starken Zinseinnahmen. Auf Missfallen bei den Anlegern traf allerdings der Ausblick auf das laufende Jahr. Diesen stuft JPM als zu konservativ ein. Die Unicredit stellt ein stabiles Nettoergebnis für 2025 in Aussicht. Die Aktie fiel um 0,7 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Freundlich - Der DAX stieg erstmals über 22.000 Punkte. Getrieben wurde der Index durch das Plus der Schwergewichte wie Siemens (+1,8%), SAP (+2,4%) und Deutsche Telekom (+1,4%). Der deutsch-französische Panzerhersteller KNDS hat seinen Anteil am Panzergetriebehersteller Renk deutlich erhöht, die Beteiligung liegt nun bei 25,1 Prozent. Die Aktie von Renk schloss in Reaktion auf den neuen Großaktionär 11,6 Prozent im Plus. Nach der jüngsten Rally in der Aktie von Tui (-10,8%) wurde ein Großteil dieser Gewinne wieder abgegeben. Als ermutigend bezeichneten die Analysten von Barclays das Gewinnwachstum im ersten Quartal - die schwächere EBIT-Entwicklung bei Fusionen und Übernahmen könnte aber für Nervosität sorgen. Zahlen von Salzgitter und Südzucker bewegten die jeweiligen Kurse kaum. Von ordentlichen Zahlen war im Handel mit Blick auf Ceconomy (+1,3%) die Rede. Die Umsätze im ersten Quartal sind besser, das bereinigte EBIT entspricht in etwa den Markterwartungen.

XETRA-NACHBÖRSE

Deutsche Börse hatte nach der Schlussglocke solide Geschäftszahlen veröffentlicht und dazu einen Aktienrückkauf angekündigt. Am späten Abend wurde der Kurs 2,5 Prozent über Xetra-Schluss getaxt. Dass Cherry die eigene Prognose mit den Geschäftszahlen verfehlt hatte, ließ Anleger kalt. "Mit dieser Aktie gab es kein Geschäft", erläuterte der Händler.

USA - AKTIEN

Wenig verändert - Zoll- und Geldpolitik bremsten. US-Präsident Trump hatte seine Zollpläne konkretisiert. Daneben lasteten steigende Marktzinsen auf den Aktienkursen. US-Notenbankgouverneur Powell stellte weitere Zinssenkungen zumindest kurzfristig in Frage. Bereits zuvor war befürchtet worden, dass die protektionistische Wirtschaftspolitik Trumps die Inflation nach oben treiben wird, was der Fed wiederum Zinssenkungen erschweren dürfte. Die höheren Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium gaben den Branchenaktien erneut Auftrieb. Nucor stiegen um weitere 0,4 Prozent und United States Steel um 1,4 Prozent, Cleveland-Cliffs drehten allerdings nach der Vortagesrally mit Gewinnmitnahmen 4,6 Prozent ins Minus. Intel zogen um 6,1 Prozent an. US-Vizepräsident JD Vance hatte angekündigt, die US-Regierung werde dafür Sorgen tragen, dass die anspruchsvollsten KI-Halbleiter in den USA gefertigt würden. Der Halbleiterkonzern baut gerade seine nationalen Fertigungskapazitäten aus. Coca-Cola hatte die Markterwartungen übertroffen - der Kurs gewann 4,7 Prozent. Auch Geschäftszahlen und Ausblick von Dupont (+6,8%) überzeugten. Bei Humana (-3,5%) enttäuschte der Ausblick.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,29 +1,2 4,28 4,8

5 Jahre 4,37 +3,3 4,34 -1,1

7 Jahre 4,45 +3,8 4,42 -2,6

10 Jahre 4,54 +4,3 4,49 -3,4

30 Jahre 4,75 +3,5 4,72 -2,9

February 12, 2025 01:31 ET (06:31 GMT)