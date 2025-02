Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

===

+++++ FEIERTAGSHINWEIS +++++

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Presidents' Day" geschlossen.

+++++ TAGESTHEMA +++++

United Internet hat auf vorläufiger Basis den Umsatz im Geschäftsjahr 2024 wie prognostiziert um 1,9 Prozent auf 6,329 Milliarden Euro gesteigert. Das EBITDA belief sich auf 1,294 (Vorjahr: 1,2921) Milliarden Euro und lag damit unter der Prognose der Gesellschaft von rund 1,38 Milliarden Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Im EBITDA enthalten sind neben Ergebnisbelastungen stärker als erwartet gestiegene Aufwendungen für den Ausbau des 1&1-Mobilfunknetzes. Das EBIT sank auf 638,7 (Vorjahr: 754,0) Millionen Euro. Ursächlich für den eher moderaten Umsatzanstieg waren vor allem geringere margenschwache Hardware-Umsätze im Segment "Consumer Access". Erlös und Ergebnis wurden durch die Auswirkungen eines vorübergehenden Ausfalls des neuen 1&1-Mobilfunknetzes im Mai 2024 sowie damit einhergehenden erhöhten Kündigungen außerplanmäßig belastet. Außerdem war die geplante Migration von Bestandskunden auf das 1&1-Mobilfunknetz wegen einer unerwarteten Unterdimensionierung einzelner Netzbestandteile vorübergehend stark eingeschränkt und konnte erst im vierten Quartal 2024 wieder umfangreich aufgenommen werden. Damit konnten die im Geschäftsjahr 2024 erwarteten Einsparungen aus der Migration bestehender Kundenverträge auf das 1&1-Mobilfunknetz nur zu kleinen Teilen realisiert werden. Insgesamt beliefen sich die Anlaufkosten des 1&1-Mobilfunknetzes auf 265,3 (Vorjahr: 132,4) Millionen Euro. Das vorläufige EBIT wurde - neben den Anlaufkosten des 1&1-Mobilfunknetzes sowie den periodenfremden Aufwendungen - zusätzlich durch gestiegene Abschreibungen beeinträchtigt, insbesondere auf Investitionen in den Ausbau des Glasfasernetzes bei 1&1-Versatel sowie des 1&1-Mobilfunknetzes.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

08:00 FR/Hermes International SCA, Jahresergebnis

08:00 GB/Natwest Group plc, Jahresergebnis

11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1H

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Fortec Elektronik: 0,85 EUR

Siemens: 5,20 EUR

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- EU

11:00 BIP (2. Veröffentlichung) 4Q

Eurozone

PROGNOSE: 0,0% gg Vq/+0,9% gg Vj

1. Veröff.: 0,0% gg Vq/+0,9% gg Vj

3. Quartal: +0,4% gg Vq/+0,9% gg Vj

- US

14:30 Einzelhandelsumsatz Januar

PROGNOSE: -0,2% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

Einzelhandelsumsatz ex Kfz

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,4% gg Vm

14:30 Import- und Exportpreise Januar

Importpreise

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Januar

Industrieproduktion

PROGNOSE: +0,3% gg Vm

zuvor: +0,9% gg Vm

Kapazitätsauslastung

PROGNOSE: 77,7%

zuvor: 77,6%

16:00 Lagerbestände Dezember

PROGNOSE: -0,1% gg Vm

zuvor: +0,1% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

INDEX Stand +/-

DAX-Future 22.571,00 -0,0%

E-Mini-Future S&P-500 6.140,75 +0,1%

E-Mini-Future Nsdq-100 22.130,25 +0,1%

Nikkei-225 39.146,09 -0,8%

Schanghai-Composite 3.336,70 +0,1%

Hang-Seng-Index 22.292,34 +2,2%

+/- Ticks

Bund -Future 132,84 -6

Donnerstag:

INDEX Schluss +/-

DAX 22.612,02 +2,1%

DAX-Future 22.557,00 -0,1%

MDAX 27.760,53 +2.1%

TecDAX 3.859,46 +0,7%

EuroStoxx50 5.500,50 +1,8%

Stoxx50 4.725,37 +0,9%

Dow-Jones 44.711,43 +0,8%

S&P-500-Index 6.115,07 +1,0%

Nasdaq-Comp. 19.945,64 +1,5%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 132,89 -1

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Die europäischen Aktienmärkte werden zu Wochenausklang im Minus erwartet. Für den DAX zeichnen sich leichte Gewinnmitnahmen ab. Der jüngste Zoll-Vorstoß von US-Präsident Donald Trump wird von den Investoren eher positiv bewertet. Durch die individuelle Verhandlung mit jedem einzelnen Land werde mit deutlich geringeren Schäden für die Volkswirtschaften gerechnet. Am Wochenende steht die Münchner Sicherheitskonferenz auf der Agenda, kommendes Wochenende dann die Wahl in Deutschland. Hier ist zu vermerken, dass unter Zugrundelegung der jüngsten Umfragen eine Zweierkoalition nun eine Option zur Regierungsbildung darstellen könnte.

Rückblick: Die Hoffnung auf eine baldige Beendigung des Ukraine-Krieges und eine weiter gut verlaufende Berichtssaison haben auch am Donnerstag zu kräftigen Gewinnen geführt. Kein Störfeuer kam von den US-Erzeugerpreisen, die in der Gesamtrate etwas stärker als erwartet gestiegen waren. Die Anleger waren aber offenbar darauf vorbereitet, nachdem sich die Verbraucherpreise am Vortag überraschend deutlich erhöht hatten. Stärkster Sektor waren Automobilwerte mit Kursgewinnen von durchschnittlich 4,4 Prozent. Hier stützten ermutigende Geschäftszahlen von Michelin sowie kräftige Gewinne der deutschen Autohersteller nach positiven Analystenkommentaren. Spekulationen auf einen Wiederaufbau der Ukraine stützten den Bausektor (+1,8%), aber auch Rohstoff- (+1,9%) und Chemiewerte (+2,9%). Schlusslicht war der Öl- und Gassektor, der im Sog sinkender Preise für Öl und Gas um 0,9 Prozent nachgab. Die Jahresergebnisse von Nestle (+6,2%) zeigten nach Einschätzung der Vontobel-Analysten, dass sich der Konzern auf dem Weg zurück zu Wachstum befindet. Mit Blick auf das Schlussquartal 2024 attestierten die Analysten von Jefferies Michelin (+4,9%) eine gute Ertrags-Performance.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Sehr fest - Der DAX markierte bei 22.625 Punkten ein neues Rekordhoch. Siemens hat im ersten Geschäftsquartal in allen Bereichen die Markterwartungen übertroffen, so JP Morgan. Die Aktie rückte um 7,3 Prozent vor und führte damit den DAX an. Stark gesucht waren auch die Autowerte, die von einem positiven Kommentar der HSBC-Analysten profitierten. BMW, Mercedes-Benz, Porsche AG und VW rückten um bis zu 6,4 Prozent vor. Continental (+5,8%) profitierten von überzeugenden Michelin-Zahlen. Commerzbank (+1,6%) wurden von Ausschüttungs- und Strategieplänen der Bank gestützt. Thyssenkrupp (+3,8%) übertraf mit dem bereinigten EBIT des ersten Geschäftsquartal die Konsensschätzung. Nach enttäuschenden Zahlen brachen Douglas um 15,4 Prozent ein.

XETRA-NACHBÖRSE

1&1 hatte gesunkene Umsätze und ein deutlich niedrigeres Betriebsergebnis für 2024 vermeldet. Die Aktie wurde 5 Prozent schwächer getaxt bei Lang & Schwrz, für United Internet ging es gar 6 Prozent bergab. Das Betriebsergebnis lag wegen der Probleme bei 1&1 unter der Prognose der Gesellschaft.

USA - AKTIEN

Freundlich - Die Erholung aus dem späten Vortagesgeschäft hat sich mit Schwung fortgesetzt. Bereits zur Wochenmitte hatten Schlagzeilen über eine mögliche Waffenruhe in der Ukraine gestützt. US-Präsident Trump hatte sich mit dem russischen Präsidenten Putin darauf verständigt, über einen Frieden in der Ukraine zu verhandeln. Selbst hohe Inflationswerte und neue Zollankündigungen von Trump schienen der positiven Stimmung keinen Abbruch zu tun. Nachdem die am Vortag veröffentlichten Verbraucherpreisdaten von einer hartnäckig hohen Inflation gezeugt und Zinssenkungserwartungen gedämpft hatten, waren die Erzeugerpreise in der Gesamtrate nun ebenfalls etwas stärker gestiegen als angenommen. Cisco (+2,1%) profitierten von überraschend starken Geschäftszahlen und dem optimistischen Ausblick. Positiv wurden auch die Zahlen von GE Healthcare (+8,8%) und des Bauereikonzerns Molson Coors (+9,5%) aufgenommen. Deere sanken um 2,2 Prozent. Der Hersteller von Bau-, Forst- und Landmaschinen hatte einen deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgang verzeichnet.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,31 -3,9 4,35 7,0

5 Jahre 4,39 -7,4 4,47 1,2

7 Jahre 4,46 -8,8 4,55 -1,7

10 Jahre 4,53 -9,2 4,62 -3,7

30 Jahre 4,74 -9,6 4,84 -4,0

Die Erzeugerpreisinflation habe sich zwar beschleunigt, aber die Komponenten, die in den von der Fed bevorzugten PCE-Index einflössen, seien eher verhalten ausgefallen, hieß es. In der Folge kamen die zuletzt kräftig gestiegenen Rentenrenditen wieder zurück.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0457 -0,1% 1,0469 1,0443 +1,0%

EUR/JPY 159,56 -0,3% 159,99 159,76 -2,0%

EUR/CHF 0,9455 -0,0% 0,9457 0,9445 +0,8%

EUR/GBP 0,8326 -0,1% 0,8332 0,8330 +0,6%

USD/JPY 152,63 -0,1% 152,85 153,02 -3,0%

GBP/USD 1,2558 -0,1% 1,2565 1,2534 +0,4%

USD/CNH 7,2819 +0,2% 7,2707 7,2900 -0,7%

Bitcoin

BTC/USD 96.786,75 +0,4% 96.356,70 95.728,75 +2,3%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

February 14, 2025 01:31 ET (06:31 GMT)