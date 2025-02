Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

Belastet von einem schwierigen Marktumfeld besonders in China hat Mercedes-Benz vergangenes Jahr bei nur leicht rückläufigen Umsätzen einen Gewinneinbruch verzeichnet. Angesichts des Ergebnisrückgangs auf Konzernebene um über ein Viertel soll die Dividende auf 4,30 von 5,30 Euro je Aktie gesenkt werden. Das Management reagiert auf das schwache Abschneiden: Die Produktionskosten sollen bis 2027 um 10 Prozent gesenkt werden. Außerdem sollen die Materialkosten verringert werden. Für das laufende Jahr ist Mercedes-Benz pessimistisch: Der Konzernumsatz soll bei leicht sinken Autoverkäufen ebenfalls leicht sinken. Das Konzern-EBIT dürfte deutlich unter dem Vorjahreswert liegen. Die Rendite im Autogeschäft sieht Mercedes-Benz unter Vorjahr zwischen 6 und 8 Prozent.

Nachfolgend die Gesamtjahreszahlen 2024 und die Konsensschätzungen (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Renditen in Prozent :

. BERICHTET PROG PROG

4. QUARTAL 2024 4Q24 ggVj 4Q24 ggVj 4Q23

Umsatz 38.450 -3,8% 37.797 -5% 39.976

EBIT 3.182 -26% 3.079 -29% 4.326

EBIT bereinigt 3.529 -21% 3.121 -30% 4.456

Erg. nach Steuern/Dritten 2.484 -20% 2.164 -31% 3.117

Erg./Aktie unverwässert 2,57 -14% 2,21 -26% 2,99

Umsatz Cars 29.276 -1,0% 27.090 -8% 29.569

EBIT ber. Cars 2.384 -20% 2.075 -30% 2.970

ber. Umsatzrendite Cars 8,1 -- 7,7 -- 10,0

Umsatz Vans 4.996 -11% 5.192 -7% 5.611

EBIT ber. Vans 563 -30% 609 -25% 809

ber.Umsatzrendite Vans 11,3 -- 11,7 -- 14,4

Umsatz Mobility 5.874 -12% 6.842 +3% 6.640

EBIT ber Mobility 299 -13% 298 -14% 345

ber.Eigenkap.rendite Mobility 9,1 -- -- -- 10,3

Freier Cashflow Industriegesch. 2.896 -16% 1.857 -46% 3.442

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Jahresergebnis (13:00 Analystenkonferenz)

07:00 FR/Renault SA, Jahresergebnis

07:30 FR/Schneider Electric SE, Jahresergebnis (08:30 Analystenkonferenz)

07:30 DE/Indus Holding AG, vorläufiges Jahresergebnis

08:00 GB/Anglo American plc, Jahresergebnis (10:00 Analystenkonferenz)

08:00 ES/Repsol SA, ausführliches Jahresergebnis

08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Jahresergebnis

10:00 DE/Infineon Technologies AG, HV

10:00 DE/Siemens Energy AG, HV

13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 4Q (14:00 Analystenkonferenz)

13:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 4Q

17:00 US/Visa Inc, Investorentag

22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 4Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Unternehmen Dividende

Bertrandt 0,25 EUR

Astrazeneca 1,68 GBP

BP 0,08 USD

GSK 0,16 GBP

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- DE

08:00 Erzeugerpreise Januar

PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,2% gg Vj

zuvor: -0,1% gg Vm/+0,8% gg Vj

- CH

08:00 Handelsbilanz Januar

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) Vorwoche

PROGNOSE: 215.000

zuvor: 213.000

Philadelphia-Fed-Index Februar

PROGNOSE: 13,2

zuvor: 44,3

16:00 Index der Frühindikatoren Januar

PROGNOSE: -0,2% gg Vm

zuvor: -0,1% gg Vm

- EU

16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Februar

PROGNOSE: -13,9

zuvor: -14,2

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Stand +/-

DAX-Future 22.533,00 +0,2%

E-Mini-Future S&P-500 6.143,75 -0,3%

E-Mini-Future Nsdq-100 22.155,75 -0,4%

Nikkei-225 38.651,48 -1,3%

Schanghai-Composite 3.353,45 +0,1%

Hang-Seng-Index 22.700,85 -1,1%

+/- Ticks

Bund -Future 131,54 +10

Mittwoch:

INDEX Schluss +/-

DAX 22.433,63 -1,8%

DAX-Future 22.488,00 -2,0%

XDAX 22.427,20 -2,0%

MDAX 27.584,25 -2,6%

TecDAX 3.856,97 -0,5%

EuroStoxx50 5.461,17 -1,3%

Stoxx50 4.708,77 -0,7%

Dow-Jones 44.627,59 +0,2%

S&P-500-Index 6.144,15 +0,2%

Nasdaq-Comp. 20.056,25 +0,1%

EUREX zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 131,44 -45

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Mit einer leichten Erholung rechnen Marktteilnehmer am Donnerstag. Die Vorlagen von der Wall Street sind stabil, und die Renditen geben am frühen Donnerstag leicht nach. "Die Frage ist, ob es das tatsächlich schon war mit dem Rücksetzer", so ein Marktteilnehmer. Dagegen spreche die technisch extrem überkaufte Lage, die mit einem Rücksetzer von einem Tag noch nicht abgebaut sei. Andererseits wird der erste Einschlag meistens gekauft, so dass der Rücksetzer zumindest ein Stück weit aufgeholt werden könnte. Impulse werden weiter von der Berichtssaison erwartet. Am Nachmittag rückt dann der Konjunkturindex der Notenbankfiliale in Philadelphia in den Blick. Weiter im Blick haben die Akteure die geopolitische Lage, nachdem der Konflikt zwischen den USA und der EU über die Einschätzung des Ukraine-Kriegs nun laut Beobachtern zu einer Spaltung des Westens geführt hat.

Rückblick: Schwach - Die nach den immer neuen Rekordhochs im DAX schon länger erwartete Gegenbewegung an den europäischen Börsen hat am Mittwoch Gestalt angenommen. Nach einem gut behaupteten Start ging es im Zuge von Gewinnmitnahmen kontinuierlich nach unten. Die Anleger hätten auch mit Blick auf die Bundestagswahl am Wochenende und wieder einmal angekündigte US-Zölle, erst einmal Kasse gemacht, hieß es. Zudem lieferte die Berichtssaison einige negative Überraschungen. Außerdem stiegen die Zinsen weiter, was immer ungünstig für Aktien ist. Hintergrund ist die Aussicht auf steigende Verteidigungsausgaben in Europa. Tendenziell weiter nach oben ging es mit Rüstungswerten. Nachdem US-Präsident Trump Strafzölle auf Automobile, Halbleiter und Pharmaprodukte angekündigt hatte, büßte der Stoxx-Subindex der Autoaktien 1,5 Prozent ein. Sehr schwach tendierten Minenwerte, deren Subindex 2,4 Prozent verlor. Hier büßten Glencore nach dem Zahlenausweis 6,5 Prozent ein. Der Rohstoffkonzern verdiente wegen niedrigerer Kohlepreise 2024 deutlich weniger und verfehlte die Markterwartungen. Unter Druck standen daneben Chemie- und Bautitel mit Einbußen ihrer Subindizes von bis zu 2,8 Prozent. Im Chemiesektor sorgte auch das US-Unternehmen Celanese mit schwach ausgefallenen Geschäftszahlen für Verkaufsstimmung. Gute Nachrichten seien in den Kurs nun eingepreist, so die Begründung. Nachdem zuletzt Aufbaufantasie für die Ukraine für Kursgewinne bei Zementwerten gesorgt hatte, verloren Heidelberg Materials 5,4, Buzzi 3,4 und Holcim 4,4 Prozent. Bei Heidelberg belastete auch eine Abstufung. Philips brachen um 11 Prozent ein. Das Medizintechnikunternehmen rutschte im vierten Quartal im Zusammenhang mit einer deutlich höheren Steuerbelastung in die roten Zahlen.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Sehr schwach - Für MTU Aero ging es im DAX nach der Geschäftszahlenvorlage 5 Prozent abwärts. Der freie Cashflow sei 75 Millionen niedriger als erwartet ausgefallen, bemängelte JP Morgan. Ursächlich seien unerwartet hohe Rückrufkosten und Lieferkettenprobleme. Delivery Hero verbilligten sich um 6,6 Prozent nach einer Abstufung auf "Sell" durch Citi. Die Analysten halten den sich verschärfende Wettbewerb nicht für angemessen eingepreist. Konkret verweisen sie auf die "aggressive Expansion" des Konkurrenten Keeta in Saudi-Arabien.

XETRA-NACHBÖRSE

Siemens Healthineers wurden 1,3 Prozent niedriger gestellt nach der Ankündigung von Siemens, sich von circa 22 Millionen Stammaktien der Medizintechnik-Tochter zu trennen. Hypoport stiegen um 7 Prozent. Der Finanzdienstleister steigerte 2024 den Umsatz und das EBIT deutlich. PNE wurden 5 Prozent höher gestellt. Auch der Windparkbetreiber hatte gute Geschäftszahlen präsentiert. Hamborner Reit gaben dagegen 1,5 Prozent nach. Der Immobilienkonzern wartete mit einem Ausblick unter den erwarteten Ergebnissen des vergangenen Jahres auf. Dazu will Hamborner die Dividendenpolitik angesichts des zu erwarteten Umsatz- und Ergebnisrückgangs überprüfen.

USA - AKTIEN

Gut behauptet - Der Markt ging nach den jüngsten Kursavancen erst einmal in einen Wartemodus vor dem Hintergrund der von den USA angestoßenen Friedensverhandlungen mit Russland und der Handelspolitik von Donald Trump mit immer wieder mehr oder weniger konkreten Zolldrohungen. Das Protokoll der jüngsten Notenbanksitzung sorgte für keine größere Bewegung. Wie zuletzt von US-Notenbanker bereits signalisiert, wollen die Vertreter der US-Notenbank "weitere Fortschritte bei der Inflation" sehen, bevor sie die Zinsen weiter senken. Apple (+0,2%) reagierten kaum auf die Vorstellung eines neuen iPhone in einem günstigeren Preissegment. Celanese rutschten um 21,5 Prozent ab. Der Chemie- und Kunststoffhersteller hatte aufgrund schwacher Nachfrage in den Bereichen Automobil, Farben und Industrie einen Quartalsverlust berichtet. Arista Networks - am Vortag noch sehr fest - gaben 6,4 Prozent nach. Das Cloud-Networking-Unternehmen hatte einen Quartalsgewinn und -umsatz über den

