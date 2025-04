Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

===

+++++ TAGESTHEMA +++++

US-Präsident Donald Trump hat sich mit seinen Wirtschaftsberatern im Weißen Haus getroffen, um die letzten Details seiner Zollpläne auszuarbeiten. "Er sitzt gerade mit seinem Handels- und Zollteam zusammen, um sicherzustellen, dass dies ein perfektes Geschäft für das amerikanische Volk und die amerikanischen Arbeiter ist", sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt, zu Reportern. "Und Sie alle werden es in etwa 24 Stunden herausfinden." Leavitt fügte hinzu, dass Trump bereits über sein Gesamtkonzept für die Zölle entschieden habe, lehnte es aber ab, weitere Einzelheiten zu nennen. Die Bekanntgabe ist für 22:00 Uhr MESZ geplant.

Die europäische Regulierung im Technologiesektor stellt für die USA ein Handelshemmnis dar. Sie betreffe amerikanische Unternehmen unverhältnismäßig stark, heißt es in einem US-Handelsbericht. In dem Bericht werden "exzessive Strafen" für US-Konzerne moniert. Die EU hat im weltweiten Vergleich sehr strikte Regeln, die die weltgrößten Unternehmen und Online-Plattformen wie Google, Apple und Meta Platforms betreffen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

07:30 DE/Auto1 Group SE, ausführliches Jahresergebnis

22:00 US/Amgen Inc, Ergebnis 4Q

Im Laufe des Tages:

- US/Tesla Inc, Absatzzahlen 1Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

- US

14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht März

Beschäftigung privater Sektor

PROGNOSE: +120.000 Stellen

zuvor: +77.000 Stellen

16:00 Auftragseingang Industrie Februar

PROGNOSE: +0,5% gg Vm

zuvor: +1,7% gg Vm

+++++ ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES +++++

Aktuell:

Index zuletzt +/- %

DAX Futures 22.706,00 -0,2%

E-Mini-Future S&P-500 5.665,25 -0,2%

E-Mini-Future Nasdaq-100 19.568,00 -0,2%

Nikkei-225 (Tokio) 35.662,16 +0,1%

Hang-Seng (Hongk.) 23.221,83 +0,1%

Schanghai-Comp. 3.356,41 +0,2%

Dienstag:

DAX 22.539,98 +1,7%

DAX-Future 22.727,00 +1,6%

XDAX 22.507,23 -0,1%

MDAX 27.691,41 +1,1%

TecDAX 3.636,42 +1,3%

SDAX 15.421,64 +1,2%

Euro-Stoxx-50 5.320,30 +1,4%

Stoxx-50 4.596,52 +1,1%

Dow-Jones 41.989,96 -0,0%

S&P-500 5.633,07 +0,4%

Nasdaq Composite 17.449,89 +0,9%

+++++ FINANZMÄRKTE +++++

EUROPA

Ausblick: Auf einen weiteren Tag des Abwartens stellen sich Händler ein. Die mit Spannung erwarteten US-Strafzölle gegen den Rest der Welt werden erst am Abend europäischer Zeit bekannt gegeben (22:00 Uhr MESZ). Von den Börsen werden daher keine signifikanten Bewegungen und Umsätze erwartet. Die Börsen in Asien zeigen sich ebenfalls kaum bewegt und pendeln um die Vortagesschlussstände. Die Zolldetails von Trump könnten für eine weitere Markterholung sorgen, da dann die Leidtragenden seiner Politik klar von den Davongekommenen getrennt werden können.

Rückblick: Fest - Die Aufschläge wurden als reine Gegenbewegung auf die vorherigen Verluste bezeichnet. Denn die reziproken Zölle, die US-Präsident Trump am Mittwoch verkünden wird, warfen ihre Schatten voraus. Die EU-Länder müssen laut DZ Bank diese nur in wenigen Bereichen ernsthaft fürchten. In vielen wichtigen Exportsektoren, wie der Pharmaindustrie oder dem Maschinenbau, seien die Zollabstände gering. Warengruppen mit sehr hohen Zolldifferenzen hätten dagegen häufig nur eine kleine Bedeutung beim Handel zwischen den USA und Europa. Das treffe etwa auf Nahrungsmittel und Agrargüter zu. Die Achillesferse der Europäer bleibe der Automobilsektor. Etwas Unterstützung erhielten die Börsen von gesunkenen Inflationsdaten aus der Eurozone . Bankentitel legten europaweit um 1,9 Prozent zu. Europäische Branchenaktien seien aufgrund günstiger Bewertungen und starker Gewinnaussichten attraktiv, so die UBS. Für Technologiewerte ging es ebenfalls um 1,9 Prozent nach oben, alle Branchen-Indizes schlossen im Plus.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Sehr fest - Anleger griffen zu Aktien, die von dem Investitionsprogramm in Deutschland profitieren dürften, vor allem Unternehmen aus den Sektoren Verteidigung und Infrastruktur waren gefragt. Im DAX legten Rheinmetall (+2,7%), MTU (+2,3%) oder auch Heidelberg Materials (+2,3%) zu, in der zweiten Reihe waren Thyssenkrupp (+6%) und Renk (+3,8%) sehr fest. Gewinner im DAX waren Commerzbank mit Plus 7,4 Prozent. Adidas legten um 3,1 Prozent zu. Stifel verwies auf ermutigende Aussagen zum ersten Quartal 2025.

XETRA-NACHBÖRSE

Vor Bekanntgabe der Details zu den US-Zöllen durch Präsident Donald Trump am Mittwoch seien die Umsätze sehr moderat gewesen, sagte ein Händler von Lang & Schwarz. Bei den Einzelwerten wurde die Continental-Aktie 1 Prozent niedriger getaxt. Der Konzern dürfte im ersten Quartal im Automobilgeschäft etwas weniger umgesetzt, operativ aber wohl in etwa die Gewinnschwelle erreicht haben.

USA - AKTIEN

Freundlich - Der volatile Verlauf spiegelte die Unsicherheit der Anleger vor der Bekanntgabe der Details zu den geplanten US-Zöllen wider. Diese will US-Präsident Trump am Mittwoch bekannt geben. Marktbeobachter fürchteten, dass die Zölle zum einen die Inflation in die Höhe treiben werden. Zum anderen dürften die Handelspartner der USA Vergeltungsmaßnahmen beschließen und die Situation zu einem Handelskrieg eskalieren. Die Sorgen bezüglich einer Konjunktureintrübung in den USA erhielten durch schwache US-Daten neue Nahrung. Johnson & Johnson fielen um 7,6 Prozent. Ein Konkursrichter hatte den jüngsten Vorschlag des Konzerns zur Beilegung von Massenklagen wegen eines mutmaßlich krebserregenden Körperpuders abgewiesen. Der Konzern muss die Klagen nun neu verhandeln. Progress Software verteuerten sich um 12,1 Prozent, nachdem das Unternehmen seinen Ausblick erhöht hatte. PVH machten einen Satz von 18,3 Prozent. Die Modegesellschaft hatte ebenfalls einen überzeugenden Ausblick veröffentlicht.

USA - ANLEIHEN

Anleihen waren als "sicherer Hafen" weiterhin gesucht. Die Renditen fielen erneut. Die Rendite zehnjähriger Papiere verlor 6 Basispunkte auf 4,16 Prozent.

+++++ DEVISENMARKT +++++

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Vortag Di, 17:10 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0794 -0,0% 1,0795 1,0805 +4,5%

EUR/JPY 161,7150 +0,1% 161,5345 161,4475 -0,4%

EUR/CHF 0,9539 +0,0% 0,9536 0,9538 +2,3%

EUR/GBP 0,8356 +0,0% 0,8354 0,8362 +1,3%

USD/JPY 149,8105 +0,1% 149,6495 149,4195 -4,7%

GBP/USD 1,2918 -0,0% 1,2922 1,2921 +3,1%

USD/CNY 7,1791 -0,0% 7,1815 7,1783 -0,4%

USD/CNH 7,2776 -0,0% 7,2807 7,2805 -0,9%

AUS/USD 0,6297 +0,3% 0,6277 0,6278 +0,9%

Bitcoin/USD 84.510,85 -0,9% 85.260,50 84.403,15 -11,5%

Der Dollar zeigte sich wenig verändert. Auch am Devisenmarkt warteten die Akteure die Details der US-Zollpolitik ab. Der Euro gab zum Dollar leicht nach. Marktteilnehmer verwiesen einerseits auf gesunkene Inflationsdaten aus der Eurozone. Das zweite wichtige Thema sei das Gerichtsurteil gegen die rechtspopulistische französische Politikerin Marine Le Pen gewesen. Die Commerzbank befürchtet, dass Frankreich unregierbar werden könnte, was für die Eurozone und damit den Euro negativ wäre.

Der Greenback bewegt sich am Morgen kaum. Auch am Devisenmarkt warten Teilnehmer auf die Zollankündigung am Abend. Die Commerzbank verweist auf den "Preis", den diese Angaben hätten. Das beginne mit dem zu erwarteten Aufwärtsdruck auf die Inflation durch Zölle und die daraus folgende mögliche Reaktion der Fed: entweder unverändert hohe oder sogar steigende Zinsen mit der entsprechenden dämpfenden Wirkung auf die Wirtschaft. Dass dieser Preis gezahlt werden müsse, belege, dass zwischenzeitlich die Rezessionssorgen deutlich gestiegen seien und der Dollar seine "Präsidentschaftswahlgewinne" abgegeben habe.

+++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,24 71,13 +0,2% 0,11 +1,6%

Brent/ICE 74,51 74,51 0% 0,00 -0,0%

Die Ölpreise haben ihre Vortagesgewinne weitgehend behauptet (bis zu +0,3%), die sie auf den höchsten Stand seit fünf Wochen geführt hatten. Sie wurden weiter gestützt von Trumps Drohungen gegen den Iran und Russland. Bremsend wirken derweil Befürchtungen, dass ein Handelsstreit die Konjunktur und damit auch die Ölnachfrage abwürgen könnte.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 3.123,16 3.113,80 +0,3% 9,36 +19,0%

Silber (Spot) 31,34 31,34 0% 0,00 +12,7%

Platin (Spot) 917,60 912,05 +0,6% 5,55 +5,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Goldpreis gab leicht nach (-0,1%), hatte im Verlauf aber erneut ein Rekordhoch markiert. Die Nachfrage ist dank der aktuell herrschenden Unsicherheit ungebrochen, hieß es. Jedoch werde nach dem jüngst starken Anstieg des Goldpreises eine kleine Korrektur wahrscheinlicher, sagte Analyst Fawad Razaqzada von Forex.com.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

KANADA / MEXIKO

